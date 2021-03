Feszülten az AstraZenecára várva

Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

COVID-21

Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Sorra söpri el az őszi rekordokat a harmadik hullám. Hétfőn már több mint 9 ezren voltak kórházban, és több mint ezren lélegeztetőgépen. Egy szám viszont csökken: a Magyarországon a harmadik hullámban elhunytak átlagéletkora.

Az első hullámban 609-en hunytak el. Az átlagéletkoruk 77,49 év volt.

A második hullámban 11 589 covid-fertőzött hunyt el. Az átlagéletkoruk 75,57 év.

A március 1-15. között áldozatok átlagéletkora 72,77 év.

Ha csak a legutóbbi napokat nézzük, az átlagéletkor már 70 év alatt van.

Ennek lehet az is a magyarázata, hogy az idősek körében már működik a védőoltás hatása. De az is, hogy a fiatalabbak körében sokkal jobban terjed a brit mutáció, és a több fertőzött között több az áldozat is.

A következő hetekben az áldozatok életkora minden bizonnyal tovább fog csökkenni, csak a teljes számuk az igazán kérdéses. A hétvégén a kormány az orvostanhallgatókat is bevonta az ellátásba, hogy legyen elég ember a kórházakban, Orbán Viktor pedig arról beszélt, hogy nem kell a magyar kórházakba külföldi segítséget kérni, inkább mi fogunk adni.

Máshol:

VAKCINAHÍRADÓ

Fotó: Krizsán Csaba/MTI/MTVA

Az elmúlt néhány napban az Európai Unióban minden az AstraZeneca oltása körül forgott. Sok ország, köztük a németek, az olaszok és a franciák is elővigyázatosságból felfüggesztették annak a vakcinának a használatát, amivel a világon sok helyen, többek közt Nagy-Britanniában és Magyarországon is továbbra is oltanak.

Nem világos, hogy az európai politikusok döntése mögött milyen tudományos, orvosszakmai érvek vannak. Annyit tudunk, hogy az AstraZenecával beoltott 17 millió ember közül eddig 15 trombózisos esetet jelentettek, arra pedig nincs bizonyíték, hogy nem véletlen egybeesésről van szó, hanem ok-okozati összefüggésről az oltás és a trombózis közt. Ezekkel a számokkal egyébént sokkal nagyobb az esélye, hogy belehalunk magába a koronavírusba, minthogy bármiféle bajunk legyen a vakcinától.

Az AstraZeneca azt állítja, semmi nem utal arra, hogy oltásuk növelné a vérrögképződés kockázatát, és az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) szerint is a vakcina előnyei felülmúlják az esetleges mellékhatásait. Az egyes tagállamok most azt mondják, hogy megvárják, mit mond az EMA a héten, és ennek függvényében döntenek saját oltási programjukról.

Akárhogy is dönt az EMA, most a komplett európai oltási terv veszélybe került. Ha leállítják az AstraZenecával oltást, az megrendíti az emberek hitét a többi vakcinában is. Ha viszont az EMA azt mondja, hogy ez a vakcina is biztonságos, azzal hülyét csinál az összes tagország politikusából, aki a leállás mellett döntött, és ez sem fogja növelni az emberek bizalmát.

MÁRCIUS 15.

A hatályos járványügyi intézkedéseknek köszönhetően 2021. március 15-én sem hivatalos, sem félhivatalos rendezvények nem voltak az egyetlen komoly kivételt a Le az Adók 75%-ával Párt és a Mi Hazánk Mozgalom támogatói jelentették, akik a Vigadó térről vonultak a Parlament elé, ahol korábban Gődény György vírusszkeptikus szimpatizánsai is összegyűltek.

A közel ezer fős demonstrációt rögtön az indulás után, a Vigadó utcában körülzárta a rendőrség, több tüntetőt is igazoltattak. Toroczkai László a Mi Hazánk Mozgalom elnöke a Las Vegas Kaszinó előtt mondott beszédet, majd némi szóváltás után a menet tovább indult. A Kossuth téren a rendőrök folytatták az igazoltatásokat, és több Mi Hazánkos zászlót is lefoglaltak.

A nyilvános rendezvények hiánya nem akadályozta meg a politikusokat abban, hogy az 1848-as eseményeket ráhúzzák a 2021-es hírekre.

Kormányoldalról:

Ellenzéki oldalról:

És ha csak virtuálisan is, de adtak át kitüntetéseket is. Kapott mindenki Karikó Katalintól a kommunista Stefka Istvánon át egészen addig a Rév Marcellig, aki inkább a FreeSZFE egyesületnek adta tovább.

KELETI VISSZAZÁRÁS

Mi mozgatja a magyar-kínai kapcsolatokat? Hogyan és miért vált az oroszok után a kínai titkosszolgálat a legaktívabbá Magyarországon? Mennyire jött be a keleti nyitás és mekkora árat fizet érte Magyarország? Ezekre a kérdésekre ad válaszokat a Direkt36 hosszú cikke, amiből kiderül, hogy:

Bár Orbán Viktor 2000-ben még személyesen fogadta a dalai lámát, Pekingben ezt később megbocsájtották neki, és felülemelkedtek a Fidesz korábbi Kína-ellenes szólamain.

Ahol konkrét, súlyos kérés van, ott Magyarország NATO-val és Amerikával van, ahol viszont nincs egységes álláspont, csak szürke zóna, ott a magyar kormány azt csinálja, amit a Kínával mindig szívélyes németek.

A Kína-barát külpolitikai fordulatból a magyar nemzetgazdaság egésze alig profitált, rendre csak kormányközeli üzleti körök húztak belőle hasznot.

A magyar titkosszolgálati vezetők egyre növekvő kínai kémaktivitásról, Brüsszelben és Budapesten is érezhető kínai titkosszolgálati offenzíváról beszélnek.

Hogy mennyire csak a kormány barátai profitálnak a keleti nyitásból, arra jó példa a kínai vakcinák beszerzése. Az ezeket szállító cég történetében százmilliókért fúrt lyukak és fura offshore cégek is feltűnnek. A Danubia Pharma korábban egy kifizetett, de meg nem valósul uniós projekt kapcsán került a hírekbe, egy ideig pedig egy olyan cég volt a tulajdonosa, amit egy Seychelles-szigeteki stróman alapított.

VESZTEGZÁR

Egy évvel a koronavírus-járvány indulása után már észre sem vesszük a rengeteg bezárt üzlethelyiséget Budapesten, a „kiadó”, „eladó” feliratok a mindennapi utcakép részévé váltak. Olajos Tamás februárban több mint kétszáz, a közelmúltban bezárt üzlethelyiséget fotózott le a fővárosban. Nem szép látvány.

FÉLÚTON SZIBÉRIÁBA

Új fotót töltött fel az Instagramra Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus, aki azóta nem adott magáról életjelet, hogy elítélték és börtönéből ismeretlen helyre szállították. A képhez írt posztjából kiderült az is, hogy a Moszkvától kb. 100 kilométerre lévő pokrovi 2. javítótelepen tartják fogva, ami szerinte olyan, mint egy koncentrációs tábor.

Máshol:

