Hétvégi olvasnivalók az ellenzéki médiaháborútól odáig, hogy az apa férfi, az anya a férfié

A háború

ukrán páncélozott harcjármű, a háttérben a füstölgő Liszicsanszkkal 2022. június 23-án. Fotó: ANATOLII STEPANOV/AFP

A héten is folytatódott napi frontösszefoglaló sorozatunk, a legutóbbi, pénteken megjelent részben Király András arról írt, hogy közel a vég Szeverodoneckben: az orosz erők a héten nagy lépéseket tettek azért, hogy ezt a csatát megnyerjék, Liszicsansznkál is átkarolással fenyegetik a talán már a visszavonulásra készülő ukránokat. De ez a győzelem nem jelent áttörést a háborúban.

A héten az EU tagállamainak vezetői is összeültek Brüsszelben, és a Bizottság elnöke szerint fel kell készülnünk, hogy két fokkal lejjebb tekerjük a fűtést a következő télen. Az EU-csúcson az orosz gázelzárási fenyegetés ellenére további fegyvereket ígértek Ukrajnának. Közben Ukrajna tagjelöltté válhatott, de épp a hét elején írtunk arról, hogy a magyar kormány követeléseit is teljesítene kell majd Kijevnek ahhoz, hogy meg is tarthassák ezt a státuszt.

Írtunk arról, hogy hiába a mindenféle találgatások meg elméletek, valójában Kazahsztánnak esze ágában sincs háborúzni Oroszországgal, épp elég baja van neki anélkül is, valamint arról is, hogy az orosz katonák nemcsak Ukrajnában vannak jelen, és Putyin zsoldosai rámentek Szudán aranyára.