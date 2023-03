Fantaszták, szélhámosok és irodalmárok

Jó reggelt, szép pénteket, itt a 444 napindító hírlevele mindennel, amit tudni érdemes. Mint mindig, négy cikket külön is kiemelünk az elmúlt 24 óra terméséből:

Hírleveleinkre feliratkozni itt lehet.

Napjaink romjai

photo_camera Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Orbán Viktor éves „gazdasági” beszédében nem olyan finoman utalgatott arra, hogy nem az oroszok robbantották ki a háborút, de szóba került az is, rendezhető-e a vitája Matolcsy Györggyel és hogy hogyan fogadhat be Magyarország vendégmunkásokat, hogy ne essen a "nyugati csapdába." Rögtön utána kezdődött a kormányinfó is, melyet szintén követtünk: a helyszínen feltett kérdéseink nyomán megírtuk, hogy bajban van Gulyás, ha bizonyítania kell, hogy az orvosi kamara bárkit megfenyegetett, és megírtuk azt is, hogy a miniszter faji alapú magyarellenes brüsszeli bosszút emlegetett, bármit is jelentsen ez.

Külpolitikai hír volt csütörtökön, hogy a grúz kormány a heves tüntetések hatására visszavonja a külföldi ügynökökről szóló, orosz mintájú civiltörvényt, de Szily László publicisztikájában kiemelte, hogy ha tényleg ez történik, az azt is jelenti, hogy

jelenleg egy Oroszországgal határos, a területén orosz csapatok jelenlétét elviselni kénytelen, Oroszországgal nem is olyan régen, 2008-ban még konkrét háborút vívó és azt elvesztő ország is kevésbé szorosan igazodik Vlagyimir Putyinhoz, mint a NATO- és EU-tag Magyarország vezetése.

Érdekesség, de Szijjártó Péter épp csütörtökön sérelmezte ismét, hogy „az oroszok kémjének” nevezik őket, amikor a béke fontosságáról beszélnek. Estére kiderült az is, hogy hiába vonja vissza a kormány az idegen ügynökös törvényeket, ismét utcára mentek az emberek Grúziában.

Folytatódott Hadházy Ákos és a német EP-képviselő, Daniel Freund tematikus országjárása is, ezúttal az Orbán-családhoz köthető hatalmas majorság építkezését tekintették meg Hatvanpusztán. Közben Novák Katalin Ron DeSantis vendége volt Floridában, a Blikk pedig arról írt, hogy Varga Juditék már két évvel ezelőtt válni akartak, de felülről ezt nem engedték nekik, mivel jött a választás.

A nap folyamán a Lakmusz arról írt, hogy először számoltak be a nagy techcégek arról, hány tartalmat töröltek Magyarországon dezinformáció terjesztése miatt, míg a Qubit a Petőfi Sándor alakját formáló folyamatokról szóló beszélgetésről számolt be.



Irodalmárok

photo_camera Illusztráció: Kiss Bence/444

Völner Pál és Schadl György ugyan mindent tagadnak, de a korrupciós ügy egyik fontos szereplője mindent beismert a bíróságon: P. Béla, a végrehajtói kar korábbi hivatalvezetője saját bevallása szerint Schadl kívánságának megfelelően pontozta a pályázókat, hogy a kijelölt személyek mindenképp végrehajtókká váljanak. P. furcsa karakter a végrehajtói világban: irodalomtörténészként a népi mozgalmat kutatja, tanulmányokat és könyveket ír.

A háború

photo_camera Fotó: VYACHESLAV MADIYEVSKYI/NurPhoto via AFP

Több hétnyi kihagyás után az oroszok ismét rakétákkal lőtték Ukrajnát, melynek következtében órákon át áram nélkül maradt a zaporizzsjai atomerőmű is. Az amerikai hírszerzés vezetője közben arról beszélt, hogy szerintük az oroszok idén nem nagyon fognak tudni új területeket elfoglalni Ukrajnában, és írtunk arról is, hogy nem akarja átadni az orosz háborús bűnökkel kapcsolatos bizonyítékokat a Nemzetközi Büntetőbíróságnak a Pentagon, mert akkor más ügyekben is együtt kéne működniük a bírósággal.

Alighanem Putyin is átértékelhette a háború menetét, a tavalyi és az idei nőnapi üzenetét egymás mellé olvasva látványos a hangsúlyeltolódás. Kiderült az is, hogy rosszul azonosították az ukránok a kivégzett katonát, nem Tyimofej Sadura volt az, hanem Olekszandr Macijevszkij. Emellett írtunk arról, hogy bővül a halállal büntethető bűncselekmények köre Fehéroszországban, és hogy a szervezők visszautasították, idén sem tarthat beszédet Volodimir Zelenszkij az Oscar-díjátadón

A világ

photo_camera BJP-rajongók Modi-maszkban Fotó: BIJU BORO/AFP

Komoly fejtörést okozhat Narendra Modi kormányának az a botrány, amely egy brit-indiai tábornok Nehruval folytatott levelezése kapcsán van kitörőben a világ legnépesebb demokráciájának nevezett országban. Az évtizedek óta titkosított, de most részben nyilvánosságra került dokumentumokból kiderül, hogy 2019-ben olyan indokra hivatkozva csorbították Kasmír autonómiáját, amelyek egyszerűen nem igazak.

Írtunk emellett arról is, hogy

Aftersun

Ritka az olyan erős bemutatkozás, mint az Aftersun (Volt egyszer egy nyár). A skót Charlotte Wells első filmje, Paul Mescalnak pedig az első főszerepe, amiért rögtön Oscarra jelölték. Apa és lánya csak nyaralnak együtt, de a nézőnek összeszorul a szíve.