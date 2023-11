Füstfelhők mindenfelé

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, a hétvége és a ma reggel legérdekesebb-fontosabb cikkeivel. Például ezzel a néggyel:

Az élet itthon

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Van, ahol szeptember óta már a hatodik órarend van érvényben. De állítólag lesz egy még újabb verzió is. Olvasóinktól kapott levelek alapján készített körképünkben bemutatjuk, milyen lesz az élet az iskolákban 1205 pedagógus felmondása után. A hétvégén írtunk arról is, hogy van olyan tankerület, ahol több mint száz pedagógus mondott fel a státusztörvény feltételei miatt, miközben költségvetési felügyelőket rendeltek ki több tankerületi központhoz. Kiderült az is, hogy akár 70-et is érhetne, de a szegedi egyetemen 20, a pécsin 10 többletpontot számolnak majd el az MCC programjáért.

Hétvégi hír volt, hogy a magyar rendőrökkel is kooperálva csapnak le a szerbek az embercsempészekre és a bevándorlókra, kiderült az is, hogy 1634 külföldi embercsempészt engedtek ki a magyar börtönökből október közepéig.

Beszámoltunk arról is, hogy

Herczeg Márk publicisztikájában pedig amellett érvel, hogy a NER 13. évében az az erkölcsös cselekedet, ha az ember annyi állami támogatást vesz fel, amennyit csak tud.

Gáza

photo_camera Füst és lángok Gázaváros felett Fotó: ALI JADALLAH/Anadolu via AFP

A hétvégén tovább folytatódott Gáza masszív bombázása: péntek este mentőkonvojt ért találat, Izrael szerint fegyvereseket, a Hamász szerint sérülteket szállított, míg szombat este egy menekülttábort ért újabb izraeli találat, a támadásnak legalább ötven áldozata van. Az elmúlt hetek pusztításának mértékét jól jelzi, hogy 10 négyzetkilométeren belül több mint 1000 bombatölcsért számoltak a Gázai övezet északi részén, és hiába követelik ezt egyre többen világszerte, Washington továbbra sem támogatja a tűzszünetet, mivel szerintük az a Hamásznak kedvezne.

És miközben a Gázai övezet elleni atomcsapást is a lehetőségek közé sorolta az egyik izraeli miniszter, az izraeli hadsereg arra készül, hogy hamarosan bevonul Gázavárosba, és a hírek szerint sikerült kettévágniuk az övezetet. A Palesztin Hatóság vezetője, Mahmúd Abbász közben jelezte, hogy ha kell, átvennék a Gázai övezet irányítását, és kapcsolódó hír volt, hogy egyre dühösebb nyilatkozatokat tesz Erdoğan, aki haza is rendelte Törökország tel-avivi nagykövetét.

Ukrajna

photo_camera Fotó: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY/via REUTERS

Súlyos veszteségek érték a kárpátaljai 128-as dandárt Zaporizzsja megyében - erősítette meg a sajtóinformációkat az ukrán védelmi miniszter. Rusztem Umerov az áldozatokról nem közölt információkat, a sajtó azonban 20 áldozatról tud, többségük tiszt, de sok civil is megsérült.

Az izraeli-gázai háború „elviszi a fókuszt” az ukrajnai konfliktusról, és ez volt Oroszország „egyik célja”, mondta a hétvégén Zelenszkij, nyilván részben azokra a hírekre is reagálva, mely szerint amerikai és európai tisztviselők feszegetik az orosz–ukrán béketárgyalások lehetőségét.

A hétvégén és hír volt, hogy ballisztikus rakétakilövést teszteltek az oroszok a III. Sándorról elnevezett atom-tengeralattjáróról, és hogy Moldovában kizárták az oroszbarát pártot a helyhatósági választásokból.

A világ

photo_camera Donald Tusk bejelenti 2021 júliusában, hogy visszatér a lengyel belpolitikába Fotó: WOJTEK RADWANSKI/AFP

Bár a választás utáni első reakciók között bőven lehetett erről olvasni, az eredmények részletesebb elemzése után már látszik: nem a nagyvárosoknak köszönheti a sikerét a lengyel ellenzék, sokkal inkább annak, hogy növekedni tudott a legkisebb településeken, ahol a kormánypárt támogatottsága a magasabb részvételi arány ellenére is megrekedt.

Nagy vihart kavart a Bild 50 pontos kiáltványa: a kontinens legolvasottabb napilapja Németország alapértékeiről írt, amire még Ursula von der Leyen is reagált. Közben az európai kormányok egyre rendpártibb intézkedéseket vezetnek be.

Két éven keresztül folytak a tárgyalások a Volkswagen kelet-európai akkugyáráról, de nem lett belőle semmi. A legutóbbi történések nyomán írtunk arról, hogy Európa nem áll jól az elektromos járműipari versenyben. Kapcsolódó hír volt, hogy egyre biztosabb, hogy Magyarországra jön Kína legnagyobb kínai elektromosautó-gyártója.

Akciók

photo_camera Illusztráció: Kiss Bence/444

Olvasóinknak hála kiderült, annyi ellenállhatatlan akcióval csábítanak az üzletek, mint égen a csillag, a húsz- vagy négyforintos ajánlatok mindennaposak, bőven van, ahol sokkal messzebbre mennek. Rengeteg mailt és fotót kaptunk, nem lehetett más a vége, csakis megvilágosodás.



Tévé

A lányok tehén seggében turkálnak, a fiúk lábfejeket dicsérgetnek a Házasodna a gazda 6. évadában, hogy ők „nyerhessék el a gazdák szívét”. De mindannyiuk közül kiemelkedik Józsi gazda, az epertermesztő elvált férfi, aki úgy beszél magyarul, mintha Google-fordítót használna.

Podcast

Kubiláj nagykán furcsa vadászszokásaitól Dzsudzsák Balázsig ívelően kipcsakkompatíbilis megközelítésű, egyedülállóan gazdag audioélményt kínáló műsorunk közelebb hozza Önökhöz az angol romantika első nemzedékét. Kubatov Gáborrol nem is beszélve. Azaz itt a Borízű új része.