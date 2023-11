Lopjátok szét az államot!

Itt az idő, hogy hétköznapi Robin Hoodok, barátságos Kohlhaas Mihályok legyünk.

Mondjunk búcsút a régi reflexeknek, és igyekezzünk erkölcsösebb életet élni a NER-ben!

Vegyük vissza, ami a miénk, ne hagyjunk mindent ebek harmincadjára jutni!

A Fidesz-KDNP 2010-ben felrúgta a társadalmi szerződést: új rendszert teremtett, ahol bizonyos rétegekre nem vonatkozik a törvény, az Orbán Viktor körüli holdudvar pedig gátlástalanul kirámolja az államot. Az átlagpolgár velük ellentétben betartja a törvényeket, de elsősorban nem azért, mert így helyes (egyébként így helyes), hanem mert övék a hatalom, és amit szabad Jupiternek, nem szabad azt a keményen dolgozó kisembernek.

Nem is biztatnék senkit törvénysértésre, mert ha valaha szeretnénk még demokratikus köztársaságban élni, a joguralom szikráját nem ártana megőriznünk. De még legális keretek között is bőven lehet tenni azért, hogy Magyarország egy kicsit jobb hely legyen.

Például azzal, hogy szétlopjuk az államot!

photo_camera Illusztráció: Kiss Bence/444

Vége a boldog békeidőknek

Bede Márton kollégám 2005-ben még arról írt a Matula Magazinban, hogy Ne etessük tovább az artistát! A kiáltvány alapvetően arról szólt, hogy nem kellene közpénzből eltartani a művészeket, mert egyrészt kultúránk színvonala a ráfordított közpénzmillióktól nem lesz arányosan magasabb, másrészt a legjobb dolgok amúgy is az államtól távol születnek. Ezekkel a megállapításokkal ma is egyet lehet érteni, sőt, amilyen állapotban van ma a magyar állam, talán még inkább. (Bár mára sajnos az az állítás kissé elavult, hogy: „Ma egyetlen pályakezdő sincs Budapesten, aki főispáni posztra pályázna.”)

Nem is kulturális szempontokból kell egyet nem értenünk ezzel az elavult felfogással, hanem politikai okokból: 18 év alatt annyira megváltozott állam és állampolgár viszonya, hogy a korábbi modell már fenntarthatatlan, méghozzá elsősorban erkölcsileg. Ma ugyanis nem az a kérdés, hogy elfogadhat-e közpénzt a művész, mert ez már nem is kérdés: el kell fogadnia, sőt meg kell pályáznia, minél több pénzt kell kimenteni az állam karmai közül. A kérdés csak az, hogy mikor indokolt és érdemes visszavennünk azt, ami a miénk.

Szemben Bayer Zsolttal, aki arra hivatkozva, hogy „elviselhetetlenek az itthoni adók és úgy általában az itthoni körülmények”, 2010 előtt inkább Szlovákiában fizetett adót a cége és a kocsija után, senkit sem biztatnánk adóelkerülésre. Ha tetszik, ha nem, Magyarországon sok mindent közpénzből kell állni, ideértve az infrastruktúrát, a közhivatalnokok bérét vagy a nyugdíjakat. Legyen akármilyen véleményünk is az elitről vagy a polgártársaink nagy részéről, a közteherviselést megkerülni egyszerűen bunkóság lenne.

Viszont a már befizetett adóból azt, amit a költségvetésből legálisan ki lehet venni, nyugodtan talicskázzuk ki! Azért van ott, hogy a pályázók – megfelelő munkáért cserébe – elvigyék, legalábbis addig, amíg Tóth Gabi, Mága Zoltán vagy Rákay Philip mellett egyáltalán jut még közpénz másoknak is.

Ugyanez a helyzet az adó 1+1 százalékával: szabadon rendelkezhetünk róla, és sokkal jobb, ha az adózó dönti el, mire menjen el az adója 2 százaléka, mint mondjuk Rogán Antal, aki elsősorban a propagandáért és a titkosszolgálatokért felel. Minél kisebb merítésből dolgozhatnak, annál kevesebbet lophatnak el, és a közvagyont annál értelmesebben kellene felhasználniuk. Ebben a rendszerben, úgy tűnik, csak rosszabb dolog történhet a közpénzzel annál, hogy behúzzuk.

De mi az, amit elvihetünk, és mi az, amit nem?

Alapvetően kulturális területen érdemes pályázni és nyerni, mert itt a legegyértelműbb a helyzet. Ha valaki például írna egy jó regényt vagy rendezne egy filmet, az valószínűleg amúgy is megtenné. Miért ne vegye fel mellé az ingyenpénzt is? Reisz Gábor például a sokat dicsért filmjével nem is pályázott állami támogatásra, pedig aki látta a Magyarázat mindenrét, az tudja, hogy nem harcosan Orbán-ellenes mű, és valószínűleg állami támogatással is pont ugyanilyen – hiteles – lenne.

Tehát ha valaki ugyanazért még pénzt is kap az államtól, minden pont ugyanúgy történik, csak egy kicsivel kevesebb pénz ragad bent a tolvajoknak. És emögött még lenne valami értékteremtés is, bár nem biztos, hogy ha a szavazókat megkérdeznék, akkor biztosan akarnák támogatni mondjuk feltörekvő forgatókönyvírók ötletelését.

De még mindig tisztességesebb a pénzért cserébe felmutatni valamit, mint mondjuk 5,9 milliárdért megvenni egy erőművet, majd miután minden tartalékot kivettek belőle, 17,4 milliárdért eladják az államnak, aminek az üzlet végül 42 milliárdos veszteséget termel.

Ha valaki EU-s vagy NKA-s támogatásokra megy rá, azzal nem fogja csődbe vinni az országot, sőt azt a kevés pénzt vélhetően a magyar gazdaságba fogja visszafordítani, és nem Dubajban vagy a Földközi-tengeren egy szuperjachtról szórja el, mint a „nemzeti tőkésosztály”.

Ne add el, hanem szabadítsd fel magad!

Olyasmit persze nem kell vállalni, amit az ember nem szívesen tesz meg, vagy ami egyenesen ártalmas, például senki ne dolgozzon pénzért kisebb-nagyobb társadalmi csoportok ellen uszító kormányzati kampányon vagy olyan beruházásokon, amik a megvalósulásuk után is csak viszik a pénzt. De ha adott esetben semmi kárt nem okozunk vele, és nem kíván több fáradalmat, mint ugyanannyiért tényleges munkát végezni valahol az államtól távol, akkor nyugodtan fel lehet venni a támogatást.

Elnézve Balásy Gyula, Rogán Cecília, Somlai Bálint vagy Tiborcz István költekezéseit, náluk még annál is jobb helyen van a közpénz jellegét elvesztett közvagyon, aki azt simán csak elissza, ráadásul kb. semmivel sem lenne kisebb demokratikus felhatalmazása rá.

De ha valaki esetleg attól tartana, hogy állami támogatással a zsebében már nem kritizálhatná hitelesen az orbánizmust, vagy hogy majd Demeter Szilárd mutogat rá mint a rendszer haszonélvezőjére, egyet se féljen! A felvett pénzt adja oda rászorulóknak, és nyugodtan kritizálja tovább a kormányt, amiért az szétveri a társadalmi alrendszereket, és például a hajléktalanokat meg a rajtuk segítőket hatóságilag üldözi.

Lehetne erre azt mondani, hogy ha ilyen példával járunk elöl, akkor semmi sem akadályozná a kormányoldalt, hogy ugyanígy megpályázzon mindent, és nyerjen, de szerencsére enélkül is pontosan ezt csinálja. A hasonlóan eljáró honpolgár legfeljebb annyit érne el, hogy legalább a közvagyon egy kis része ne milliárdosokhoz és barátaikhoz kerüljön. De már ez is több, mint a semmi.

Jó lenne olyan világban élni, ahol nem a hatalom osztogatja szét nagy kegyesen a saját pénzünket, az állam pedig tenne valamit a hátrányos helyzetűekért. De be kell látni, hogy amíg leválthatatlan kleptokratáké az irányítás, ilyesmiben nem reménykedhetünk, a közügyekre pedig legfeljebb annyi hatásunk lehet, hogy ha kellő erővel szólalunk fel, az állampárti média az egész családunkat rommá buzizza.

Úgyhogy ne szidjuk le vagy röhögjük ki azokat a barátainkat, akik állami támogatást kapnak, hanem gratuláljunk nekik, hogy megcselekedték, amit megkövetelt a haza.