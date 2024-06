A Tisza Párt felemelkedése és a Fidesz-KDNP hanyatlása az EP-ben

Üdv a hőségben, ami azért még nem mekkai szintű, de a párizsi olimpiát veszélyeztető kánikulától is mesze van.

VÁLASZTÁS

Donald Trump választási szlogenjét választotta Orbán a magyar EU-s elnökség jelmondatának: a Make Europe Great Again kapott logót is, ami egy Rubik-kocka és az uniós címer ötvözete. Egyébként Magyarország is Mark Ruttét támogatja NATO-főtitkárnak, pedig nincs két hete, hogy Orbán azt mondta: „Rutte úrnál rosszabb hírű ember a nyugati politikusok közül nincs Magyarországon.”

Magyar Péter bejelentette, hogy felveszi az EP-mandátumot, a Tisza Párt felvétele miatt pedig a KDNP kilép az Európai Néppártból. A Corriere della Sera szerint Giorgia Meloni elutasította Orbánt, nem vehetik be a Fideszt az ECR-be.

Rózsa Andrást Zugló polgármesterévé választották, ez volt a párt kevés sikere közül az egyik a választásokon. A momentumos politikus a 444-nek azt mondta, az Orbán-rendszer lebontása érdekében tövig kell nyomni a gázt.

Márki-Zay szerint egyetlen ellenzéki pártnak kellene indulnia 2026-ban, és a Tisza Párt mögött most 3-4× nagyobb tömeg áll, mint az eddigi ellenzék mögött.

A Magyar civil választási jelentés szerint szélsőségesen egyenlőtlen feltételek mellett zajlottak a választások.

szerint szélsőségesen egyenlőtlen feltételek mellett zajlottak a választások. Diósdon az idősotthonban fordított a volt Echo TV-s, aki először még kikapott 5 szavazattal.

Gyurcsány gyurcsánykodott.

BELFÖLD

Sulyok Tamás helyett továbbra is Novák Katalin használja az államfői rezidenciát: Novák nem kért másik ingatlant, Sulyok meg ugyanott lakik, ahol AB-elnökként is.

photo_camera Sulyok Tamás vasal Fotó: Sándor-palota

Orbán Ráhel szerint nem kéne tanácsokat osztogatni az anyáknak, ő úgy érzi, cégével „elég sok értéket teremtenek és nagyon jó dolgokat csinálnak ahhoz”, hogy inspirálhassanak másokat, sosem volt célja az, hogy celebbé váljon.

A Magyar Nemzet írta meg, hogy letartóztatták az óbudai alpolgármestert.

Vádat emeltek a volt rendőr ellen, aki háromszor rabolt bankot: a pécsi bankrabló helytelenül viselt orvosi maszkkal takarta el az arcát.

GAZDASÁG

Az otthonfelújítási program végleges feltételei alapján Budapestre alig érkezik pénz, a teljes keretösszeg 5,9 százalékát lehet fővárosi házakra költeni. Már Brüsszelben is szóvá tették a magyar kormány Budapest-ellenességét: egyértelműen diszkriminációra utalnak a kiírási arányok, akár EU-s pénzeket is bukhat emiatt az ország.

Várkonyi Andreának milliárdokról kell döntenie új feladatkörében: Mészáros Lőrinc felesége alapítványok élére került, az egyik százmilliókból oszt pénzt helyben, a másik milliárdokból ad támogatást akár a határokon túlra is.

photo_camera Várkonyi Andrea egyre több szerepet kap férje cégbirodalmában Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

20 milliárdba került az adófizetőknek, hogy az állami tőkealap Matolcsy unokatestvérének végül csődbe ment bankjában tárolta a pénzét, Varga Mihály pénzügyminisztert is be kellett vonni a probléma rendezésébe 2020-ban – derül ki a Direkt36 tényfeltárásából.

Spórolni terveztek a határon túli magyarokon, de végül bőven szórták nekik a támogatásokat tavaly: a legtöbb pénzt most sem nyílt pályázatokon, hanem egyedi döntésekkel osztották ki.

Üresen áll egy magyarlakta szlovéniai falu szélén közpénzből épített korai fejlesztő központ: az Orbán-kormány közel 300 millió forint közpénzzel támogatta, a szlovén csak 38 millió forintnyi összeget adott rá.

Nagy Márton államtitkára szerint nagyon jó üzlet a Dürer Park eszméletlenül túlárazott megvásárlása, mert a mostani irodaházaikat fel kellene újítani, így inkább vesznek helyettük másikat.

Matolcsyék Brüsszelnél is optimistábbak, ha 2025-ről van szó.

KÜLFÖLD

Az észak-koreai diktátor öleléssel fogadta a Phenjanba látogató orosz diktátort, akinek a látogatása előtt háborúpárti és katonazenekari koncertekkel hangolták az észak-koreai tévénézőket.

photo_camera Fotó: Kreml via Reuters

Joe Biden kormánya félmillió bevándorlónak adna okmányokat, különös tekintettel az amerikai állampolgárok házastársaira és gyerekeire: ez lehet a legnagyobb segélyprogram az okmányokkal nem rendelkező bevándorlók számára az Obama-kormány 2012-es, részlegesen megvalósított DACA-ja óta.

FOCI-EB

Szórakoztató meccsen 3-1-re verte Törökország a történelmet író Grúziát, Portugália pedig a hosszabbításban fordított Csehország ellen.

photo_camera A cseh öngól Fotó: GABRIEL BOUYS/AFP

A magyar válogatott összes pontrúgását, még a szögleteket is Szoboszlai Dominik végzi el. De mennyi értelme van egy gólerős klasszist kivonni a kapu közeléből? A számok és a szakértők szerint nagyon is sok.

Az UEFA 2,4 milliárd eurós bevételre számít az Eb-n.

KULTÚRA

Hungarikum lett a sűrített paradicsom, Értéktárba került a déli harangszó.

Egy csatajelenetben leesett a színpadról, kórházba szállították Ian McKellent.

Justin Timberlake benyomva vezetett.