Stoppolják a Joe-t

Jó reggelt! Ez a reggeli hírlevelünk, benne a hétvége legfőbb híreivel. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)

BELFÖLD

Börtönbüntetést kért az iskolaigazgató egy poszt miatt az anyukára, a szülők petícióznak, mégis megint kinevezték. Nagycenken 300 szülő kérte, hogy új igazgató legyen, Maruzsa Zoltán mégis H. Gabriellát nevezte ki, pedig a konfliktusok miatt az elsősök többségét már máshová viszik.

A tanítványát felrúgó karateedző nagyon sajnálja, hogy elvesztette Orbán Viktor bizalmát, akinek szerinte mindenben igaza van: A. Tibor bocsánatot kér mindenkitől, és szívesen labdázna terápiás jelleggel a kisfiúval, de az anyuka szerint azért azt nem kéne. (Pócs János pedig rájött, hogy helytelenül fogalmazott az ügyben.)

Előkerült a fiókból egy 25 évvel ezelőtti, soha el nem készült film nyersanyaga a Magyar Narancs első 10 évéről, és az interjúkból az is kiderül, hogy a Fidesz első médiaháborúját saját lapja ellen vívta.

photo_camera Vágvölgyi B. András volt főszerkesztő interjút ad Para-Kovács Imrének a Magyar Narancs első tíz évéről 1999-ben.

Idén is hangosan cikáztak a helikopterek Budapest felett a Forma-1 miatt, Karácsony Gergely elismerte, hogy valójában tehetetlenek a helikoptertaxik ellen, de jogszabálymódosítást kezdeményez.

Balta Flóris transznemű aktivista elmondta, mit jelent a mindennapokban az, hogy már nem lehetséges a jogi nemváltás Magyarországon.

GAZDASÁG

Heteken belül energiaár-robbanás és áramhiány jöhet Magyarországon, ha nem lesz megoldás a kieső orosz olajra: azzal, hogy Ukrajna leállította a Lukoil tranzitját a Barátság vezetéken keresztül, kritikus helyzet alakulhat ki a Politico szerint.

photo_camera Égõ gázfáklya Kaposváron, a toponári városrész határában a siófoki Földgázszállító (FGSZ) gázátadó állomásánál 2012. augusztus 29-én. Fotó: Varga György/MTI/MTVA

Miért ne lehetne sokkal több helyen úszni a Dunában Budapesten? A Római-part dunai szabadstrandja már most is az egyik legjobb választás a kánikulában, de a Valyo szerint akár a Margit-hídig is lehetnének kijelölt dunai úszóhelyek. Bécsi, svájci, berlini példák Budapest előtt: a belvárosba is visszajöhetnek a világháború előtti fauszodák. (Egyébként egyre koszosabb a Duna, le kellett zárni két szabadstrandot.)

Harmadával kevesebb orvosi ügyelet lesz Budapesten: gyermekügyeleti pontból csak három lesz az OMSZ és a kormány tervezete szerint, a főváros alternatív javaslaton dolgozik.

Hernádi Zsolt a Mandinerben ment neki a kormánynak, szerint a különadók olyanok lesznek, mint a hazánkban ideiglenesen állomásozó szovjet csapatok.

„A gyermek vadásznap nem gyilkosképző” – reagált a negatív kommentekre a Vadászkamara.

USA

Bár korábban azt lehetett hallani, hogy Joe Biden dühös, összeesküvést lát, és nem akar visszalépni, vasárnap végül mégis bejelentette, hogy nem indul újra, és a továbbiakban Kamala Harrist támogatja. Donald Trump szerint Harrist könnyebb lesz legyőzni, mint Bident, aki Trump szerint az ország történetének messze legrosszabb elnöke.

photo_camera Fotó: Aaron Schwartz/Middle East Images via AFP

Pornót keresett utoljára Trump merénylője, a szülei pedig őt keresték közvetlenül a merénylet előtt folyamatosan, hogy hova vitte a családi gépkarabélyt.

KÜLFÖLD

Miért öregszenek lassabban a millennialok, és miért néznek ki öregebbnek a Z generációsok? „Régen” mindenki az öltözködés és a frizurák miatt nézett ki öregebbnek. De hogy lehet, hogy most egy fiatalabb generáció tagjait nézik idősebbnek?

Már ébredezik a világ a pénteki kék halál után: repülők repülnek, bankautomaták pénzt adnak, de van, ahol még hetekbe telik a teljes hibaelhárítás. 5000 törölt járat után a minden idők legnagyobbb informatikai összeomlását okozó cég elnézést kért.

Volodimir Zelenszkij Donald Trumppal egyeztetett, ha minden igaz, személyes találkozó is lesz a tartós béke érdekében.

Lvivben agyonlőtték az erőszakos ukránosítás apostolát: Irina Fariont az utcán támadták meg, a volt szélsőjobbos képviselő meghalt a kórházban.

Miért érinti a nőket különösen súlyosan a klímaváltozás?

SPORT

A belgák nem merik Belgiumban megrendezni az Izrael elleni focimeccsüket, ezért hozzák hozzánk – Szily László szerint erre lehet legyinteni, hogy kit érdekel, hol játszanak le egy közepesen izgalmas válogatott focimeccset, de a következmények azokat is érintik, akik sosem jártak stadionban.

photo_camera Fotó: INA FASSBENDER/AFP

Játék nélkül juthat tovább a Felcsút a Konferencialigában, mert az ukrán ellenfele becsődölt.

Oscar Piastri karrierje első győzelmét aratta a Hungaroringen, a címvédő Verstappen ötödik lett.