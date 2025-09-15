A megtorlók gyűlöletgenerátora

Változékony, jó reggelt kívánok! Újra itt a reggeli hírlevél, benne a hétvége főbb anyagaival. (A hírleveleink közül itt lehet válogatni.)
De előbb: 8-tól Helyzet: van!
A miniszterelnök egy videón megint poloskátlanítással viccelődött, Magyar Péter szerint minél inkább érzi Orbán, hogy elveszítette az emberek bizalmát, annál magasabbra tekeri a gyűlöletgenerátort.
Lázár János nekiesett a Tiszának, mert egy nem tiszás tüntetésen valaki az aszfaltra írta, hogy „L. J. = C. Kirk”, a tüntetést szervező Márki-Zay Péter provokációról beszélt és rendőrségi vizsgálatot sürgetett. A miniszter szerint „dubajozó hülyegyerekek, luxizó kullancsok és teljesítmény nélküli politikai celebek” rontották a Fidesz hitelét, és azt mondta, a verbális erőszakot meg kell torolni.
A Hír TV-n simán lement, hogy a jobboldalon „egy csomóan nem lennének szomorúak”, ha Gulyás Márton vagy Puzsér meghalna, de Jeszenszky Zsolt szerint a jobboldal nem kívánja a politikai ellenfelei halálát, még akkor sem, ha démonok szállták meg őket.
Egy Fidesz-közeli oldal luxizással vádolta a Tisza új alelnökét, de a ház, amit mutattak, valójában Mészáros Lőrinc öccséé.
Már 2,5 millió forintnyi, nyugdíjasoknak járó élelmiszer-utalványt ajánlottak fel Iványi Gáboréknak, az így vásárolt élelmiszerekből az Oltalom Karitatív Egyesület rászorulóknak főz majd.
A lengyel drónincidens után ismét orosz–belarusz hadgyakorlat van a NATO keleti határán. Magyarország is aláírta az orosz provokációt elítélő nyilatkozatot: Oroszország meggondolatlan tettei az egész régiót sokkal közelebb viszik egy konfliktushoz, mondja a lengyel kormány, ami mögé 40 szövetségese állt oda. Szombat este Románia is riadóztatta légierejét dróntámadás miatt. A lengyel külügyminiszter szerint a Kreml a NATO‑t tesztelte. Trump pedig nyílt levelet írt a NATO-nak, amivel mindent összezavart, és óriási szivességet tett az oroszoknak.
A Madridtól 130 km-re lévő Talavera de la Reina kisvárosában épít a Meta közel 200 hektáron egy nagy adatközpontot: a szerverek hűtéshez száraz levegő és rengeteg, évente több száz millió liter ivóvíz szükséges, ami hatalmas terhet jelent a klímaváltozással és szárazsággal amúgy is küzdő Spanyolországnak.
Feszült volt a nyár Nagy-Britanniában: a menedékkérők hotelben való elszállásolása, a brit zászlók tömeges megjelenése és a bevándorlásellenes tüntetések újra a migráció kérdését emelték a közélet középpontjába.
A 60 ezres arizonai State Farm stadionban lesz Charlie Kirk gyászszertartása, amin várhatóan Trump elnök, J. D. Vance alelnök és Marco Rubio külügyminiszter is ott lesz.
Az ENSZ támogatja a Hamász nélküli önálló palesztin államot. A túszok családjai szerint Netanjahu az egyetlen akadály rokonaik hazatérése előtt. A spanyol Vuelta kerékpárverseny utolsó szakaszát palesztinpárti tüntetők szakították félbe.
Mi történik, ha az oroszbarát civileket elviszik Ukrajnába, hogy a saját szemükkel lássák a háborút? Hát nem az, amit elsőre gondolnál.
És megint volt élő, közönség előtt felvett Borízű hang.
A hét elején még több helyen csapadék várható, de hétvégére újra kisüt a nap, és akár 30 fok is lehet.
Hogy néz ki egy fideszes edzőtábor? Hány önkéntese van a Tiszának? Miért kell átalakítani azt, ami hozott már négy kétharmadot? Hétfő reggel élőben jelentkezik Ács Dániel és Rényi Pál Dániel.
Meglepetés: a videó tényleg vicces lett, de nem szándékosan.
„A gyűlölet karmestere pedig oda kerül, ahová való” – írta a Tisza Párt elnöke arra, hogy Orbán viccesnek szánt poloskázós videót posztolt.
Orbán Viktor is megnyilatkozott a kérdésben, miközben Márki-Zay provokációról beszél és rendőrségi vizsgálatot sürget.
A Harcosok Klubja sátoraljaújhelyi táborában mondott beszédet Lázár János, aki szerint „a Fidesznél csak a Fidesz lehet a jobb”.
A miniszter a Harcosok Klubja edzőtáborában – ahol Orbán vicceskedő videón takarított poloskákat – arról beszélt, hogy szerinte a törvény eszközével, erős kézzel kell fellépni.
Jeszenszky Zsolt szerint a jobboldal nem kívánja a politikai ellenfelei halálát, még akkor sem, ha démonok szállták meg őket.
Nem érti, miért kell valakit lealázni.
Mindenesetre a 10 ezer fideszes önkéntes felkeres minden magyar háztartást.
A hír az Origo volt főszerkesztője, Gábor László által igazgatott Ellenpont nevű lapban jelent meg.
Az így vásárolt élelmiszerekből az Oltalom Karitatív Egyesület rászorulóknak főz majd.
Már az első Orbán-kormányban voltak jelek. Most már gyakorlatilag bevásárolni is magángéppel járnak a miniszterek. Ehhez képest évente más magyarázatot adnak rá, hogy jön ki a matek.
Kiderült, hogy tavaly is kisiklott ugyanaz a motorkocsi, amely a héten Magyarkútnál landolt az árokban. De korábban ki is gyulladt a sokat látott Bzmot.
A motorkocsi emelése közben ugrott le a daru kereke a sínről, de visszatette magát.
A legutóbbi ilyen hadgyakorlatról az orosz csapatok egy része nem ment vissza Oroszországba, hanem megtámadta Ukrajnát, de megint lesz miért figyelni Belarusz és Oroszország közös hadgyakorlatát, a Zapad-2025-öt. Lesz itt minden, amitől feláll a szőr a nyugati elemzők hátán: nukleáris gyakorlatok, több tízezer orosz és belarusz katona, különféle üzenetek a Nyugatnak.
Oroszország meggondolatlan tettei az egész régiót sokkal közelebb viszik egy konfliktushoz, mondja a lengyel kormány, amely mögé 40 szövetségese állt be az orosz drónok behatolása után.
Egy drón tévedt át a határon, két F-16-ost riadóztattak, eközben az oroszok az ukrán infrastruktúrát támadták.
„Oroszország próbára akart tenni minket, de háborút nem akart indítani” – mondta Kijevben Radosław Sikorski.
A levélből ugyanúgy kiolvasható Magyarország megdorgálása, mint az a lehetőség, hogy Orbán megmenthesse Putyint. Trump Kínára vetetne ki óriási vámokat a NATO országaival.
A Madridtól 130 kilométerre lévő Talavera de la Reina kisvárosában épít a Meta közel 200 hektáron egy nagy adatközpontot. A szerverek hűtéshez száraz levegő, és rengeteg, évente több száz millió liter ivóvíz szükséges. Ez hatalmas terhet jelent a klímaváltozással és szárazsággal amúgy is küzdő Spanyolországnak.
Feszült volt a nyár Nagy-Britanniában: a menedékkérők hotelben való elszállásolása, a brit zászlók tömeges megjelenése és a bevándorlásellenes tüntetések újra a migráció kérdését emelték a közélet középpontjába. A feszültségek tovább fokozódtak, miután egy etióp menedékkérő szexuálisan zaklatott egy 14 éves kislányt.
"Állítsátok meg a hajókat!" feliratokkal és zászlókkal vonulnak.
Az eseményen várhatóan Donald Trump amerikai elnök, JD Vance alelnök és Marco Rubio külügyminiszter is részt vesz.
Elsöprő többséggel szavazták meg a francia-szaúdi tervet, amelytől a gázai helyzet békés rendezését remélik. Izrael és Magyarország nemmel szavazott.
Izrael múlt heti katari csapása is azt mutatja, hogy valahányszor közel kerül egy megállapodás, Netanjahu szabotálja azt, írták.
A tüntetések nemcsak az utolsó szakaszt érintették, hanem már korábban a verseny több részét is le kellett rövidíteni a különböző útblokádok és a tiltakozók miatt.
Ő a harmadik idén lefogott isztambuli polgármester abból a pártból, amelyiket Erdogan próbál kicsinálni.
A tüntetésen felolvasták a volt isztambuli polgármester börtönből írt levelét, amiben azt írta, a kormány előre próbálja meghatározni a következő választások kimenetelét, és politikailag motivált bírósági eljárásokkal ássa alá a demokráciát.
Az Európai Unió azt is vizsgálja, hogyan hozhatna meg bizonyos döntéseket Magyarország jóváhagyása nélkül – mondta Tarasz Kacska.
Magyarországon már mindenki csak vállat rándítana, ha egy világörökségi helyszínre luxushotelt akarnának húzni. Ez a NER-es álomnak beillő vízió azonban Egyiptomban született meg, egy olyan helyen, ami a zsidóknak, a keresztényeknek és a muszlimoknak is kiemelten fontos.
Hát nem az, amit elsőre gondolnál. Egy cseh filmrendező három putyinista honfitársát utaztatta ki Harkivba, az emberkísérletről film készült.
Kaszás Tamás nemzetközileg is elismert intermediális művész, felesége halála óta egyedül nevel három fiút. Hogyan küzd meg a család az édesanya hiányával? És miként tud Tamás művészi pályája mellett megbirkózni a gyereknevelés kihívásaival?
Bollywood megint kiizzadt magából egy előítéletes filmet. Van benne elefánt és éneklés is. Meg egy csomó más dolog, ami miatt újra felmerült a kérdés: mennyire konzerválja a rasszista-kolorista-szexista nézeteket az indiai filmgyártás?
A Megasztár lényege idén nem a tehetségkutatás, hanem a bazári shitshow, illetve a jelentkezők alázása mellett a csatorna saját arcainak, jelen esetben Tóth Gabi alázása.
Győzike lánya, egy DPK-tag DJ és Kamarás Iván is ringbe szálltak, a legizgalmasabb meccset viszont egy színész és egy cirkuszigazgató nyomták le.
Élő fölvétel, zsúfolásig megtelt szakmai és közönségsiker előtt. Orbán röpdös, Magyar saválló, Harry Potter varázstalanodik. Frakk, az LMBTQ macskák réme. Larry Ellison föltámad.