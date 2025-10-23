Megszökött, Fürstbe ment

reggel 4
Jó reggelt! Itt 444 napindító hírlevele a szerdai nap legfontosabb híreivel.

Budapesti csúcs

Nehezen indult a kormánymédia és a kormánytagok számára a szerda reggel, miután kiderült, hogy belátható időn belül nem lesz budapesti Trump-Putyin találkozó. Szijjártó Péter még a Fehér Ház hivatalos közlése után is azt mondta, álhírek terjednek majd a csúcs előtt arról, hogy nem is lesz csúcs. Aztán már az orosz állásponthoz hasonlóan azzal magyarázkodott, hogy mivel nem volt pontos dátum, értelmezhetetlen a halasztás. A füstbe ment béketervről Jójárt Krisztián Oroszország-szakértővel is beszélgettünk.

Donald Trump és Orbán 2022-ben
Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Hilarion metropolita egykori titkára arról beszélt, hogy Putyin papja többször találkozott Orbánnal, és azért lobbizott, hogy kimentsen oroszokat a szankciók elől. Az oroszok eközben óvodát is támadtak Harkivban, mi pedig interjúztunk Julija Pajevszkával, aki Ukrajnában szervezte meg a csupa nőkből álló Taira Angyalainak nevezett önkéntes mentőcsapatot, mellyel 2014-től kezdve a donbászi fronton dolgoztak. 2018-tól már a hadsereg kötelékében dolgozott Mariuopolban. Itt érte az orosz invázió is, három hónapra pedig orosz fogságba is került.

Julija Pajevszka - Taira
Fotó: Balassa László

A budapestivel szemben a brüsszeli EU-csúcs várhatóan megvalósul, épp amikor előbbiről kiderül, hogy nem most fog. Az a terv se jött össze, hogy a háborúval kapcsolatos uniós döntések lekerüljenek a napirendről, úgyhogy folytatódhat a vita a befagyasztott orosz vagyonok felhasználásáról. Robert Fico szlovák miniszterelnök azt mondta, hogy október 23-án ő helyettesíti Orbán Viktort, aki azt kérte tőle, hogy az Ukrajnáról szóló zárónyilatkozatot ne egyhangúlag, hanem Magyarország nélkül, a 26 tagállam fogadja el.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Belföld

Kielemeztük a Fidesz és a Tisza kommunikációs stratégiáját. Szóhasználat, témaválasztás, keretezés, hatáspiramis. Meglepő dologra jutottunk, a technikákat „Aki mondja másra, az mondja magára”, illetve „Vagy te, szamár létedre” módszereknek neveztük el. Avagy vége van? Vége.

Illusztráció: Kiss Bence/444

A rendőrség elfogatóparancsot adott ki Fürst György ellen, akit május végén ítélt el a bíróság parkolással kapcsolatos bűncselekmények miatt. A volt szocialista politikus információink szerint Izraelbe menekült.

Kérdések a békemenet körül rovatunkból: Mi ez a sok külföldi rendszámú busz a városban, csak nem a Békemenetre jöttek? Orbán celeb szupercsapattal hív a békemenetre, jó? Vajon milyen exkluzív információkat és feladatokat oszt majd a zebrás DPK-tagoknak október 23-án a miniszterelnök az ünnepségen?

Fotó: Rovó Attila / 444

89 választókerületben összesen 56 ezren csatlakoztak a területileg szerveződő digitális polgári körökhöz. Ez a választópolgárok 0,7 százaléka. A zebrás és a drogellenes DPK-k mellett elindult egy országos hálózat kiépítése is – mutatjuk, hol a legaktívabbak a csoporttagok, akiknek a fő feladatot jelenleg az október 23-i mozgósítás adja.

Többen megsérültek, miután egy busz csapódott a szolnoki Varga Katalin Gimnázium épületébe. Lázár János közleménye szerint a balesetet a járművezető rosszulléte, pillanatnyi eszméletvesztése okozta, nem műszaki ok vagy egyéb körülmény. Nyomozás indult a százhalombattai tűz miatt, a Mol pedig elkezdte a kárfelmérést.

Fotó: Györfi Mihály/Facebook

Hír volt még, hogy függelemsértés miatt vizsgálat indult egy rendőr ezredes ellen, amiért felettese utasítása ellenére nem a főbejáraton, hanem a hátsó, gazdasági bejáraton engedte ki Ruszin-Szendi Romuluszt a kihallgatása után. Kiborultak a pilisborosjenőiek, ezért a polgármester lemondta Menczer Tamás október 23-i meghívását, amin aztán Menczer borult ki. Magyar Péter két hiányzó képviselő miatt támadja Karácsony Gergelyt a Sziget körüli vitában, de a Tisza elnökének állítása nem teljesen állja meg a helyét. Az ügyészség sem tudja, ki az a „Zsolt bácsi”.

Fotó: Németh Dániel/444
