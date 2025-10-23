Megszökött, Fürstbe ment

Jó reggelt! Itt 444 napindító hírlevele a szerdai nap legfontosabb híreivel. Másfajta hírleveleink itt elérhetőek.
Nehezen indult a kormánymédia és a kormánytagok számára a szerda reggel, miután kiderült, hogy belátható időn belül nem lesz budapesti Trump-Putyin találkozó. Szijjártó Péter még a Fehér Ház hivatalos közlése után is azt mondta, álhírek terjednek majd a csúcs előtt arról, hogy nem is lesz csúcs. Aztán már az orosz állásponthoz hasonlóan azzal magyarázkodott, hogy mivel nem volt pontos dátum, értelmezhetetlen a halasztás. A füstbe ment béketervről Jójárt Krisztián Oroszország-szakértővel is beszélgettünk.
Hilarion metropolita egykori titkára arról beszélt, hogy Putyin papja többször találkozott Orbánnal, és azért lobbizott, hogy kimentsen oroszokat a szankciók elől. Az oroszok eközben óvodát is támadtak Harkivban, mi pedig interjúztunk Julija Pajevszkával, aki Ukrajnában szervezte meg a csupa nőkből álló Taira Angyalainak nevezett önkéntes mentőcsapatot, mellyel 2014-től kezdve a donbászi fronton dolgoztak. 2018-tól már a hadsereg kötelékében dolgozott Mariuopolban. Itt érte az orosz invázió is, három hónapra pedig orosz fogságba is került.
A budapestivel szemben a brüsszeli EU-csúcs várhatóan megvalósul, épp amikor előbbiről kiderül, hogy nem most fog. Az a terv se jött össze, hogy a háborúval kapcsolatos uniós döntések lekerüljenek a napirendről, úgyhogy folytatódhat a vita a befagyasztott orosz vagyonok felhasználásáról. Robert Fico szlovák miniszterelnök azt mondta, hogy október 23-án ő helyettesíti Orbán Viktort, aki azt kérte tőle, hogy az Ukrajnáról szóló zárónyilatkozatot ne egyhangúlag, hanem Magyarország nélkül, a 26 tagállam fogadja el.
Kielemeztük a Fidesz és a Tisza kommunikációs stratégiáját. Szóhasználat, témaválasztás, keretezés, hatáspiramis. Meglepő dologra jutottunk, a technikákat „Aki mondja másra, az mondja magára”, illetve „Vagy te, szamár létedre” módszereknek neveztük el. Avagy vége van? Vége.
A rendőrség elfogatóparancsot adott ki Fürst György ellen, akit május végén ítélt el a bíróság parkolással kapcsolatos bűncselekmények miatt. A volt szocialista politikus információink szerint Izraelbe menekült.
Kérdések a békemenet körül rovatunkból: Mi ez a sok külföldi rendszámú busz a városban, csak nem a Békemenetre jöttek? Orbán celeb szupercsapattal hív a békemenetre, jó? Vajon milyen exkluzív információkat és feladatokat oszt majd a zebrás DPK-tagoknak október 23-án a miniszterelnök az ünnepségen?
89 választókerületben összesen 56 ezren csatlakoztak a területileg szerveződő digitális polgári körökhöz. Ez a választópolgárok 0,7 százaléka. A zebrás és a drogellenes DPK-k mellett elindult egy országos hálózat kiépítése is – mutatjuk, hol a legaktívabbak a csoporttagok, akiknek a fő feladatot jelenleg az október 23-i mozgósítás adja.
Többen megsérültek, miután egy busz csapódott a szolnoki Varga Katalin Gimnázium épületébe. Lázár János közleménye szerint a balesetet a járművezető rosszulléte, pillanatnyi eszméletvesztése okozta, nem műszaki ok vagy egyéb körülmény. Nyomozás indult a százhalombattai tűz miatt, a Mol pedig elkezdte a kárfelmérést.
Hír volt még, hogy függelemsértés miatt vizsgálat indult egy rendőr ezredes ellen, amiért felettese utasítása ellenére nem a főbejáraton, hanem a hátsó, gazdasági bejáraton engedte ki Ruszin-Szendi Romuluszt a kihallgatása után. Kiborultak a pilisborosjenőiek, ezért a polgármester lemondta Menczer Tamás október 23-i meghívását, amin aztán Menczer borult ki. Magyar Péter két hiányzó képviselő miatt támadja Karácsony Gergelyt a Sziget körüli vitában, de a Tisza elnökének állítása nem teljesen állja meg a helyét. Az ügyészség sem tudja, ki az a „Zsolt bácsi”.
A magyar miniszterelnök sem tud szembenézni a tényekkel.
Trump nem akarja, hogy a következő találkozónak Alaszkához hasonlóan ne legyen érdemi eredménye.
A magyar külügyminiszter mindezt azután mondta, hogy a Fehér Ház megerősítette: a közeljövőben nem lesz Trump-Putyin találkozó.
Nem értem, hogy mit jelent a halasztás, ha még nem tűzték ki a dátumot – mondta a magyar külügyminiszter. Ez a magyarázat a Kremlből lehet ismerős.
Az ukrán elnök abban viszont kételkedik, hogy ezt a javaslatot Putyin támogatná.
Szuzuki George szerint Semjén akkora barátja a kétes orosz diplomata papnak, hogy havonta jártak egymás lakására.
A gyerekeket biztonságban kimentették, és most menedékhelyeken tartózkodnak, közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.
Már Ukrajna 2022-es lerohanása előtt is éveket töltött a fronton mentősként, Mariupol ostromakor pedig orosz fogságba esett Julija Pajevszka, Taira. A 444-nek arról is beszélt, mi segítette át a legnehezebb időszakon, elmondta mit üzen a magyar kormánynak, és hogy a tőlünk kitiltott Robert Brovdi mindig azt mondja, ő Magyarországot is védi.
Orbán a budapesti Trump-Putyin-találkozó hírével a háta mögött óriási magabiztossággal repülhetett volna Brüsszelbe. Mivel a találkozót lefújták, ugyanolyan elszigetelt helyzetben lesz, mint a korábbi EU-csúcsokon volt. A befagyasztott orosz vagyon felhasználására viszont így is mondania kell majd valamit.
A szlovák miniszterelnök helyettesíti majd a csütörtöki uniós csúcs első felében Orbán Viktort.
November elején Dél-Koreában tartják az Ázsiai–Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés fórumát, amin többek között Donald Trump is részt vesz.
Ukrán, szlovák és kárpátaljai rendszámok, a Rákóczi Szövetség logói a buszokon, és a témára rárepülő Magyar Péter tette színesebbé az ünnep előtti napot.
Cooky, Gönczi, Vasvári, Szabó, Kucsera, Muri.
Lájkról lájkra vívják a kampányt, kihívás is lesz.
A polgármester szerint mentőhelikopter is érkezett a helyszínre.
Egy idős nő a legsúlyosabb sérült, őt gerinctöréssel ápolják. A sofőr május 29-én esett át az éves üzemorvosi vizsgálaton.
Hétfőn éjjel tört ki a tűz a MOL százhalombattai finomítójának egyik üzemében.
A Mol szerint „a termelés hamarosan újraindul, Magyarország ellátása biztosított”.
A volt vezérkari főnököt a főbejáratnál a propagandasajtó várta, ezért a rendőr az utasítás ellenére a gazdasági bejáraton engedte ki.
Kedden posztolta ki a polgármester, hogy a fideszes politikus is ünnepi beszédet mond. Kizárólag olyan kommenteket kapott, amelyek kritizálták a döntést.
A tiszások az úgyszavazok-hogy-nemszavazok stratégiát választották, emellett Magyar a hiányzó Tüttő Katával és Kovács Gergellyel mentegeti magukat, csakhogy az érvelése sántít.
A Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatban folytatott nyomozásról adott ki új közleményt a Központi Nyomozó Főügyészség.