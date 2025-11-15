Hétvégi olvasnivalók Epstein-levelekről, tiszás és Kubatov-listákról, drogháborúról és az Orbán–Trump-megállapodásról

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, benne az elmúlt hét fontosabb-nagyobb anyagaival. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)

TISZA

A Tisza kampányában „nagyon nagyban játszanak majd az átlagemberek”, de azért erős központi irányításra számíthatnak: a jelöltaspiránsok már tudják, hogy kiket jelentenek be hétfőn, egyikük eddig 2 milliót tett a felkészülésbe.

Fotó: Németh Dániel/444

Több tiszás adatbázis kerülhetett ki, olyanok is szerepelnek rajta, akik le sem töltötték a Tisza Világ appot: a pártvezetéshez közeli források szerint az adatokat ellopták a Tiszától, vagyis nem hackelésről van szó. Három évet is kaphat, aki visszaélt a tiszások adataival.

Az ország egyik legfideszesebb régiójában kiderült, hogy Magyar Pétert mindenki ismeri, de a legtöbb ember utálja: bár sokan mélyszegénységben élnek, a többség úgy érzi, hogy sokat köszönhet Orbánnak, az ország legfideszesebb településén viszont így is találtunk egy Tisza-szimpatizánst.

BELFÖLD

Juhász Péter Pált a környezete a hatalom kedvezményezettjének tartotta, olyan fideszesnek, akinek jó kapcsolatai vannak, és ezt a képet ahol tudta, a Szőlő utcai javítóintézet egykori igazgatója is gerjesztette: több tucat háttérbeszélgetés alapján próbáltuk visszafejteni, hogyan úszhatta meg Juhász a felelősségre vonást közel másfél évtizeden keresztül.

Illusztráció: Kiss Bence/444

A Kormányinfón ismét kérdeztük Gulyás Gergelyt, aki letagadta a Kubatov-lista létezését.

Bár egy időben robusztusan nőtt a magyar gazdaság, a felzárkózás nem jött össze, és van olyan mutató, amiben már 2010 óta stagnálunk. Nagy Márton pár óra alatt eljutott onnan, hogy „minden jó”, odáig, hogy minden sokkal rosszabb. Orbán szerint a szegénységgel jó a pálya, de a KSH adatbotránya után valójában még a trendeket sem látni.

Hiába dolgozhattak tökéletes alapanyagból egy fehér port tartalmazó videóval, Józsefvárosban simán kikapott az agresszív fideszes lejárató kampány: Magyarország jelentős részét ezek már ugyanúgy nem győzik meg, mint az itt is bevetett kamujelöltek.

  • Fideszes önkormányzatoknak dolgozó építőipari céghez kötődik az óriási gázos áfacsalás egyik főszereplője.
  • Kilenc hónapot késett, de most itt a magyar drogellenes háború.

USA

Sokat fizetünk Trumpnak, hogy fizethessünk tovább Putyinnak: megvolt a kormánymédiában az évszázezred eseményeként kezelt washingtoni Orbán-Trump találkozó – szankciók elleni mentesség egy évig, cserébe legalább 466 milliárd forint az USA-nak. A Trump–Orbán-védőpajzs inkább politikai termék (ráadásul egyre ködösebb), mint gazdasági, de arra is jó, hogy ha baj van, ne kerüljön 80 millió forintba egy pohár víz. Magyarország egyébként hosszú sor végére állt be az esetleges HIMARS-vásárlással. (Egyébként Matolcsy György már jóval Orbán washingtoni útja előtt szerzett egy big brothert.)

Fotó: ROBERTO SCHMIDT/Getty Images via AFP

A balos Demokrata Párt piacpárti kritikusai is elismerik, hogy Trump most már valóban aggódhat a jövő évi választások miatt: bár a világ a New York-i szocialistára figyelt, az igazi, vagyis megismételhető győzelmeket két, a kultúrharcot hanyagoló centrista, egy volt CIA-ügynök és egy exkatona aratta.

  • Trump egyre kellemetlenebb helyzetbe sodródik az Epstein-ügyben.

KÜLFÖLD

Húsz év alatt verhetetlenek a világversenyeken az észak-koreai női focisták, aztán történik valami, ami szürkévé és kiszámíthatóvá teszi őket.

Fotó: STR/AFP

Zack Polanski két hónap alatt alaposan felforgatta a brit belpolitikát: a Zöld Párt új elnöke az egész baloldalon vezető szerepre törekszik, és a számok egyelőre őt igazolják – Zohran Mamdanival szemben azonban neki országos szinten kellene nagyot villantania.

  • Karlson, a Professzor és a többiek: bonyolódik a Zelenszkij-cimbora körüli korrupciós botrány Ukrajnában.
  • Bár a saját testvére is kérte, hogy ne válasszák meg, a cseheknek is van már saját Kövér Lászlójuk.
  • Szándékosan akarta felbőszíteni Kim Dzsongunt a volt dél-koreai elnök, hogy igazolja a saját önpuccsát.

VIDEÓ ÉS PODCAST

Ne tolja rám a kormánymédiát – védekezett a miniszterelnök, amikor az ellenzékieket ért példátlan tömeges jogsértéssel szembesítették, a Tisza-aktivista, akinek otthonánál megjelent a Fidesz-frakció szóvivője, közben azt mondja: nem sikerült a megfélemlítés. Erről szólt a Közért.

Illusztráció: Kiss Bence/444

Magyar delegáció Washingtonban, magasra nyúló korrupciós botrány Ukrajnában, oroszok Pokrovszkban – Takácsy Dorka Oroszország-szakértővel és Takács Márk katonai szakértővel elemeztük a mögöttünk álló intenzív időszak eseményeit.

Két évvel a sárlavina után a recskiek még mindig tartanak attól, hogy a NER-közeli bánya újra a házaikra omolhat: a kormány által beígért 500 millióból viszont egy forintot sem kaptak.

Megint volt Helyzet: van!, amiben Frész Ferenc, az állami kibervédelmi központ korábbi vezetője beszélt az adatvédelmi botrányról.

  • Volt Borízű hangból hosszabb és rövidebb is.
  • És volt Tyúkól is, amivel kapcsolatban itt egy szolgálati közlemény: a 444 következő élő rendezvényén meg lehet nézni Podhradská Lea első egész estés dokumentumfilmjét, az Apám lányát, majd meghívott szakértőkkel fognak beszélgetni a Tyúkól podcast műsorvezetői a filmben felvetett kérdésekről.

KULTÚRA

2000 méter Andriivkáig: Msztyiszlav Csernov Pulitzer- és Oscar-díjas ukrán filmrendező legújabb filmjében az Andriivka felszabadításáért küzdő katonákat kísérte el.

2000 méter Andriivkáig
Fotó: Verzió

A Coexistence, My Ass! című dokumentumfilm főszereplője egy izraeliek és palesztinok által békében lakott faluból származó emberi jogi aktivista, aki végül a standupban találta meg azt a formátumot, amivel fel tudja dolgozni a palesztinokat ért szörnyűségeket. A Hasszánnal Gázában című filmről is írtunk, aminek a rendezője 2001-ben járta be a mára már romos várost.

  • Hol laktak és hogyan viszonyultak a nyugatosok a városhoz, amely mindannyiuk számára idegen volt, és miért dolgoztak inkább kávéházakban a hivatalos szerkesztőség helyett?
  • 13 év után újjáélesztették a Csillag születiket, amit a zsűriben ülő Molnár Áron és az egyik műsorvezető, Puskás Péter visznek a hátukon.
  • Pluribus: a Breaking Bad alkotójának új sorozatában a boldogság a legijesztőbb.
  • Krasznahorkai László új regénye kegyes az olvasóval.
  • Lea Podhradská Apám lánya című dokumentumfilmje egy true crime-ként induló családtörténet, ami brutális szembenézés azzal, mennyire elítélő a társadalmunk.

És továbbra is ajánljuk Fuchsia Dunlopnak a kínai konyháról szóló könyvét.

