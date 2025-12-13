Hétvégi olvasnivalók botrányokról, hazugságokról, olcsó orosz diszkontokról és világfelosztási kísérletekről

Szép napot, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, a hét legfontosabb-érdekesebb nagyobb cikkeivel, videóival. Többféle hírlevelünk van, itt lehet közöttük válogatni, és fut a kalendáriumunk is, melyben az év legnagyobb dobásait idézzük fel, érdemes azt is követni.

Szőlő utca

Fotó: Juhász Péter | Juhi / Youtube

Nem túlzás arról beszélni, hogy az egész hét a Szőlő utcáról szólt. A rendőrség a héten látványosan megszállta az intézményt: több egykori alkalmazott került rács mögé, miközben több felvétel is előkerült arról, ahogy az ott dolgozók bántalmazzák a felügyeletük alá tartozó fiatalokat. Jelentkeztünk rendkívüli Helyzet:Van! adással és részletes összefoglaló cikkel is. Feltűnő volt, ahogy a kormány elkezdte megpróbálni átírni a fejekben, hogy mi is az a Szőlő utca, és végül az a „megoldást” találták ki, hogy a javítóintézetek irányítását és felügyeletét átadták a rendőrségnek, amit szakértők és szakmai szervezetek kegyetlennek tartanak. Volt a héten kormányinfó is, ahol elsősorban a Szőlő utcáról kérdeztünk. Magyar Péter közben szombatra szervezett vonulást a Karmelita elé, és pénteken nyilvánosságra hozott egy jelentést, ami szerint a szakellátásban élő gyerekek ötödét érintette valamilyen abúzus.

Az élet itthon

Illusztráció: Kiss Bence/444

A hétfői élő műsorunkban a fideszes nyilvánosságban terjedő „Tisza-adó tervről” volt szó, videóriportunkban pedig fővárosi és vidéki helyszíneken kérdeztük az embereket arról, mennyit hisznek el mindebből. A Helyzet:Van! vendége volt Német Szilvi, aki nemrég közel 100 kamuprofilból álló fideszes hálózatot azonosított be a Facebookon. Megnéztük emellett, hogyan tiktokoznak a magyar politikusok, és harmadik részéhez érkezett a miniszterelnök hazugságait összegyűjtő sorozatunk, azaz már Orbán Viktor 300 hazugságánál járunk. Foglalkoztunk azzal, hogy mit is jelent Orbán múlt hétvégi beszédében emlegetett bubek kifejezés, amire aztán Orbán stábja is reagált, és emellett

Gasztro

Elmentünk a frissen nyílt, szuperolcsó orosz hátterű boltba, ahol tömegnyomort, élethalálharcot, kőkemény szláv asszonyokat és csirkepépből készült húsárukat találtunk.

Az élet a világban

Fotó: MANDEL NGAN/AFP

Foglalkoztunk az új amerikai nemzetbiztonsági stratégiával, ami a világon csak egyetlen helyen akar beleszólni abba, milyen a demokrácia: Európában. (És aminek a bővebb változata leválasztaná Magyarországot az EU-ról.) Tóka Gábor politológussal, a Vox Populi választási blog szerzőjével beszélgettünk a nyugati választási rendszerek állapotáról, megírtuk, hogy Ilan Sor, aki ellopta a moldovai GDP nyolcadát, most azzal házal Oroszországban, hogy egy magyar cégen keresztül eurós kifizetéseket is el tud intézni az Unióban, és megnéztük, mi áll a Netflix–Warner-üzlet mögött, és miért korai máris pánikolni a netflixes középszerbe fulladó HBO miatt.

Írtunk emellett arról, hogy új világfelosztási kísérlet zajlik Európában, de az EU nincs ott az asztalnál, összefoglaltuk, mi történik a hondurasi elnökválasztáson, és megnéztük, ahogy a 27 éves, rasszista, incel, keresztény Nick Fuentes 2 órán át vitázott a 60 éves, konzervatív Piers Morgannel.

Jó dolgok

Most, hogy Krasznahorkai László személyében meglett a második magyar irodalmi Nobel-díjas, felidéztük, hogy a 20. században több tucat olyan magyar író és költő neve is keringett, akik a Nobel-díjbizottság látókörébe kerültek. A héten halt meg a dokumentarista fényképezés egyik legnagyobb alakja, Martin Parr, akinek munkásságára képválogatással emlékeztünk. Örültünk két jó krimisorozatnak és megnéztük Meghan Markle életmódsorozatának karácsonyi epizódját is.

Podcast

Illusztráció: Kiss Bence/444

Volt Tyúkól is a héten, az asszertív kommunikáció csodájáról, az ünnepi időszak elé hangolva.