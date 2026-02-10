A trollfarm és a rákgyár

Jó reggelt! Újra itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt nap fontosabb anyagaival. (Vannak másfajta hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.)
Olyan súlyosan mérgező, rákkeltő anyagokkal szennyezett volt a gödi Samsung-gyár levegője, hogy még a titkosszolgálatot is bevetette a kormány: a Telex egy forrása szerint egy 2023 tavaszi kormányülésen Rogán Antal „vállalhatatlan politikai kockázatnak” nevezte a gyárban történteket, és annak bezárása is felmerült.
Tordai Bence feljelentést tesz a rákkeltő anyagokkal mérgező gödi Samsung-gyár ügyében, a Mi Hazánk lezárta a gyártelephez vezető utat, Keresztes László Lóránt újra feljelentést tesz a gödi Samsung-gyár ügyében, miután a rendőrség elsőre megszüntette az eljárást, és a politikus kezdeményezte Szijjártó Péter és Lantos Csaba meghallgatását az ügyben. Magyar Péter az akkumulátoripari beruházással kapcsolatos visszaélések kivizsgálását és a titkos kormánydöntések nyilvánosságra hozását ígérte, szerinte azonnal le kéne mondania Szijjártónak, aki rendszeresen vacsorázott a gödi Samsung elnökével.
Bemutattuk a központot, ahonnan álprofilok százával ontják a fideszes kommenteket a Facebookon.
A lengyel közmédia felszabadítására tett kísérletek sikeressége vitatott, de a választások előtt álló Magyarország szempontjából érdekes megnézni, mit csinált Tusk a megszállt közmédiával: Polyák Gábor szerint a Tisza Pártnak már most el kellene kezdenie összeírni az MTVA bűnlajstromát, hogy legyen hivatkozási alapja az átalakítására.
Súlyos következményei vannak annak, hogy a kormány elvesztette a valóságot és rendre túlbecsüli a gazdasági növekedést: mindez egy ördögi kört eredményez, amelyből nehéz kitörni, a mozgástér egyre szűkebb lesz.
119 milliárd forintot költött el a Fidesz-kormány konglomerátum az úgynevezett nemzeti konzultációkra: a pénz harmadát a kamu Tisza-adóról szóló, az Ukrajna-ellenes és a szuverenitásvédelminek mondott „konzultációkra” költötték.
Fiatalok otthonteremtését akarta támogatni az állam, de a befektetési célú lakásvásárlók repültek rá az olcsó hitelekre: van olyan cég, amelynél az Otthon startos lakások 30-40 százalékát befektetők vették meg az első hónapokban, gyakran többlakásos családi ingatlanportfóliókat létrehozva.
Kubatovéknál jelentkezett be egy paksi igazgatói állásra a bukott szekszárdi alpolgármester, végül Szijjártó miniszterhelyettese vette őt pártfogásba: Hadházy Ákos feljelentése nyomán a rendőrség elég alaposan feltárta, mi történt Haag Éva levele után, és arra jutott, hogy nincs itt semmi látnivaló.
Oroszország újra válogatás nélkül lő civil és katonai épületeket egyaránt, a donyecki frontvárosban, Kramatorszkban dolgozó tűzoltókat az esetek kétharmadában orosz támadások után riasztják, és volt olyan tűzoltó, aki saját maga ásta ki nagyszülei holttestét a romok alól – arról meséltek, hogyan lehet lelkileg elviselni ezt a szolgálatot.
Ukrajna 2026-ban tíz fegyverexport-központot nyitna Európában, Németországban pedig hamarosan megkezdődik az ukrán drónok gyártása. Közben az ukrán ombudsman szerint tömegével követnek el törvénysértéseket az ukrán toborzók. Volodimir Zelenszkij aláírta a törvényt, ami alapján a külföldi zsoldosok tartózkodási engedélyt kaphatnak Ukrajnában.
Az oroszok szerint az Egyesült Államok megfojtja Kubát, és Szergej Lavrov pedig hosszan panaszkodott az amerikaiak fájdalmas gazdaságpolitikai lépéseire.
Háborús bűnökkel foglalkozó ügyészek 45 év börtönbüntetést kérnek a volt koszovói elnökre, az ügyészek szerint Hashim Thaçi háborús bűncselekményekért, száznál több ember haláláért, illetve eltűnésért, kínzásokért és bántalmazásokért is felel.
Minden turista hülye, aki beáll a sorba az Erzsébet körúton? Vagy mégis megéri megfizetni az influenszeradót? Miért semmisült meg a New York Café bennszülöttek által is látogatható helyként? Új sorozatunk jegyében utánajártunk.
Varga mostani párja, az ÁSZ-elnök Windisch László nem bukkan fel a képeken, de hát egy, a Fidesztől független szervezet vezetőjeként ez nem is csoda!
Személyes tapasztalata szerint „egyházias” körökben is van elbizonytalanodás, és sokan, akik 2022-ben őket támogatták, most nem.
Mezei Zsoltot vezető beosztású hivatalos személy által elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette miatt hallgatták ki, majd 30 napra le is tartóztatták.
Az utóbbi két parlamenti ciklusban nemzetiségi mandátumot szerzett német képviselő mindig a kormánypártokkal szavazott.
A Fidesz pártigazgatóját egy olyan apróság nem állíthatja meg, hogy egyik balmazújvárosi jelölt sem volt Tiszás.
Kaposváron megrugdostak egy Tisza-önkéntest, Geszten megdobálták az autójukat.
De nem ám szimpla résztvevőként, a háborús bűnök miatt nemzetközi elfogatóparancs alapján körözött izraeli miniszterelnök beszédet is mond.
Január végére 32 milliárd forint maradt az államkasszában, de ehhez kellett a brüsszeli 240 milliárd.
Felszámolásnak egyelőre sehol semmi nyoma, hiába beszél erről a kormány. Ez pedig egész érdekes helyzetet is teremthet.
A köztársasági elnök azért mindenkit megnyugtat, hogy egyéb úton hatékony lehetőség van az Alkotmánybírósághoz fordulásra.
A volt miniszterelnök defektet kapott, a kiérkező gumisnak pedig támadt egy ötlete. A magyar kabaré legszebb pillanati élednek újjá.
Az ügyészség azzal vádolja a Magyar Evangéliumi Testvérközösség vezető lelkészét, hogy erőszakosan próbálta megakadályozni, hogy a NAV nyomozói 2022 februárjában a MET Dankó utcai székházában házkutatást tartsanak.
Egy évet is kaphat.
A Kreml szóvivője arról beszélt, hogy az oroszok kubai barátaikkal minden lehetséges megoldásról tárgyalnak.
Ő az első, aki ellen a 2020-ban bevezetett kínai nemzetbiztonsági törvény megsértése miatt indítottak eljárást, minden vádpontban bűnösnek találták.
A mérsékelt szocialista António José Seguro a szavazatok kétharmadát szerezte meg.
A milliárdos szerint a legfontosabb prioritás a civilizáció jövőjének biztosítása, és a Hold gyorsabban elérhető.
Keir Starmer egy nappal a kabinetfőnöke után a kommunikációs igazgatóját is elveszítette.
Juan Pablo Guanipa nyolc hónapot töltött őrizetben, de csak néhány órát élvezhette a szabadságot, jelenlegi tartózkodási helye ismeretlen.
A Seahawks védelme felőrölte a New England Patriotsot az NFL hétfő hajnali nagydöntőjében, 2013 után másodszor lettek bajnokok. A félidőben a Bad Bunny teremtett fieszta hangulatot.
Spoiler: nem tetszett az elnök úrnak.
MrBeast cége a messze legnagyobb influenszervállalkozás a világon.
