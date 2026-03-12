Temetkezési vállalkozók és hallatlanul durva kampányok

reggel 4

Jó reggelt! Napindító hírlevelünkben összeszedtük a legfontosabb szerdai híreket, cikkeket. Vannak másfajta hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.

Belföld

A 21 Kutatóközpont szerint még mindig jelentős a Tisza előnye. A magyar emberek háromnegyede úgy érzi, még soha életében nem látott olyan durva kampányt, mint ez a mostani. A Fidesz kikéri magának: a névtelen lejárató tartalmak kihelyezése nem része a tisztességes politikai versenynek.

A 2026-os választások előtti hetekben olyan hangulat van Magyarországon, amihez hasonlót még nem tapasztaltunk az Orbán-rendszerben. Ehhez szükség volt annak az ellenzéki hozzáállásnak a meghaladására, amit a reménytelen skandálások emlékére nevezhetünk „nem hagyjuk!” politikának. A tét most egészen más.

Meglepetésjelölt kavarhat be a Tiszának az egri körzetben Mirkóczki Ádám személyében. Áprilisban szabadul Vásárhelyi János, a pedofil bicskei gyermekotthon-igazgató – Magyar meg is ragadta az alkalmat, hogy Orbánt kritizálja. Balharc a 3. kerületben: a szocialisták visszaléptetnék Szabó Tímeát, ráadásul kiakadtak a DK-s polgármesterre is.

Orbán Viktor és Vásárhelyi egy 2002-es felvételen. A bicskei kampányrendezvényen a miniszterelnök az Összefogás a Városért Egyesület nevű helyi szervezet jelöltjeinek kampányolt, az egyesület listáját Vásárhelyi vezette.

A Financial Times szerint Putyin kormánya hagyhatta jóvá a tervet, amely az oroszok szándékai szerint a hatalomban taraná Orbán Viktort – de Rogán Antal szerint kamu az orosz befolyásolási kísérlet. Zelenszkij szerint az egyetlen dolog, amit Orbán még nem tett meg, hogy nem támadja a Ukrajnát rakétákkal vagy drónokkal. Az ukrán külügyminisztérium ajánlása miatt lemondta budapesti koncertjét egy ukrán metálzenekar.

Forrás

Az ukrán bankok új útvonalakat keresnek, nem merik Magyarországon keresztül szállíttatni a pénzüket – a NAV visszaadja az ukrán pénzszállító járműveket. Elindult Kijevbe a Barátság kőolajvezeték állapotát vizsgáló küldöttség. A Politico szerint Európának van terve Ukrajna finanszírozására, akkor is, ha Orbán blokkolja a hitelt. Ursula von der Leyen azt üzente Orbánnak, hogy stratégiai tévedés lenne visszatérni az orosz fosszilis energiához. Zelenszkij szerint egyszer már majdnem kijavították a Barátság kőolajvezetéket, de még a rekonstrukció közben újabb orosz támadás jött.

Fotó: BALINT SZENTGALLAY/NurPhoto via AFP

Több ország EU- és Ukrajna-kritikus szereplői is felkapták az Oscsadbank pénzszállítóival kapcsolatos akció hírét, ami a Mediaworks-lapok elérésén is meglátszott. Ez derült ki a közösségimédia-elemzésünkből, amelyben részletesen átnéztük a Ripost, a Bors és a Metropol AI-képeit lájkoló profilokat.

Tiborcz István szüleit úgy ismeri a közvélemény, mint egy Fejér megyei birtok gazdálkodóit. Pedig a rendszerváltás után Tiborcz Sándor és Tiborcz Sándorné a kőkemény, sokak ellenszenvét kiváltó temetkezési piacon lettek vállalkozók különböző cégekkel, miközben mindvégig Buda előkelő helyein laktak. A házaspár nagymenőkkel mozgott, üzlettársukat egyenesen a piac legnagyobb szereplőjének nevezték akkoriban a sajtóban.

Illusztráció: Németh Dóra/444

Gazdaság

45 forinttal emelte a Mol a gázolaj nagykereskedelmi árát. A Mol-vezetők egyáltalán nem kereskedhettek volna a részvényeikkel akkor, amikor milliárdos bizniszt hoztak össze suttyomban. Rengeteg kérdést felvető tankolós videó került fel TikTokra. „Az árak helyett a fogyasztást kellene visszafogni jelen helyzetben” – mondta lapunknak Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének (FBSZ) szakértője, aki arról is beszélt, hogy a nemzetközi térben most hektikus pánikhangulat uralkodik.

Fotó: Bankó Gábor/444

Külföld

A Hormuzi-szoros esete mutatja meg igazán, hogy Trumpék mennyire fogalmatlanul vágtak bele ebbe a háborúba. Súlyosan megsérült Irán új diktátora, ezért nem jelent még meg a nyilvánosság előtt. Trump szerint „gyakorlatilag már nem maradt célpont” Iránban. Amerikai diplomáciai központot ért dróncsapás Irakban.

Fotó: HANDOUT/AFP
reggel 4 Vásárhelyi János tiborcz istván Vásárhelyi Összefogás a Városért Egyesület hormuzi-szoros fidesz Rogán Antal oscsadbank barátság kőolajvezeték Donald Trump Volodimir Zelenszkij Tisza Párt hírlevél 444 hírlevél orbán viktor mirkóczki ádám Irán reggel 4 MOL vlagyimir putyin ursula von der leyen
Kapcsolódó cikkek

21 Kutatóközpont: Még mindig jelentős a Tisza előnye

A felmérés szerint a Tisza a 199 parlamenti mandátum közül 115-öt megszerezne egy most vasárnapi választáson.

Mészáros Juli
POLITIKA

A magyar emberek háromnegyede úgy érzi, még soha életében nem látott olyan durva kampányt, mint ez a mostani

A magyar választók 86 százaléka azt állítja, hogy szavazni fog.

Gazda Albert
POLITIKA

A Fidesz kikéri magának: a névtelen lejárató tartalmak kihelyezése nem része a tisztességes politikai versenynek

Elfogadhatatlan esetek esnek meg Záhonyban.

Gazda Albert
POLITIKA

Túl a „nem hagyjuk!” politikán

A 2026-os választások előtti hetekben olyan hangulat van Magyarországon, amihez hasonlót még nem tapasztaltunk az Orbán-rendszerben. Ehhez szükség volt annak az ellenzéki hozzáállásnak a meghaladására, amit a reménytelen skandálások emlékére nevezhetünk „nem hagyjuk!” politikának. A tét most egészen más.

plankog
publicisztika

Meglepetésjelölt kavarhat be a Tiszának az egri körzetben Mirkóczki Ádám személyében

A közéletből másfél éve távozott volt egri polgármester előzmény nélkül jelentette be, hogy elindul a parlamenti választáson. A körülmények miatt többen a Fideszt sejtik az indulása mögött, a politikus az ellenkezőjét állítja. Az egri körzet ráadásul politikailag egy speciális választókerület.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Áprilisban szabadul Vásárhelyi János, a pedofil bicskei gyermekotthon-igazgató

A Fővárosi Törvényszék tájékoztatása szerint valószínűleg a hónap második felében engedik ki a börtönből. Így a választások után lesz majd szabad a kegyelmi ügy egyik kulcsfigurája.

Kaufmann Balázs
bűnügy

Magyar Péter a szabaduló bicskei pedofilról: Ez az az ember, akinek Orbán Viktor személyesen kampányolt

„Nem volt bennük ennyi, se erő, se férfiasság, hogy kiálljanak, belenézzenek az áldozatok szemébe és azt mondják, hogy bocsánat. És hogy segitsenek nekik, akár anyagilag, akár erkölcsi jóvátétellel.”

Szily László
POLITIKA

Balharc a 3. kerületben: a szocialisták visszaléptetnék Szabó Tímeát, ráadásul kiakadtak a DK-s polgármesterre is

Minden önmagát függetlenként definiáló képviselőjelölt a Fidesz és Orbán Viktor kormányának leváltását gátolja.

Gazda Albert
POLITIKA

FT: A Putyin-kormányzat hagyhatta jóvá a tervet, amely az oroszok szándékai szerint a hatalomban tartaná Orbán Viktort

A lap egy Social Design Agencynek nevezett moszkvai tanácsadó cég anyagaira hivatkozik, amely Putyin kabinetfőnökének irányítása alatt állhat.

Gazda Albert
POLITIKA

Rogán Antal szerint „kamu” az orosz befolyásolási kísérlet

A miniszter a feltartóztatott ukrán pénzszállítóval kapcsolatban azt mondta, hogy ennyi valutát és aranyat egyetlen átutaztatott külföldi szállítmánynál sem láttak még.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Zelenszkij Orbánról: Az egyetlen dolog, amit nem tett meg: nem támadja a területünket rakétákkal vagy drónokkal

Az ukrán elnök a Politicónak adott interjújában azt mondta, a magyar miniszterelnök szerinte Putyin szövetségese.

Szily László
külföld

Az ukrán külügyminisztérium ajánlása miatt lemondta budapesti koncertjét egy ukrán metálzenekar

A Stoned Jesus tizedik alkalommal lépett volna fel Magyarországon.

Molnár Kristóf
POLITIKA
Videó

Orbán:„Zelenszkij alakít kormányt vagy én?”

Egy hónappal a választások előtt sikerült csontig lefaragni a választási üzenetet.

Czinkóczi Sándor, Botos Tamás
video

Az ukrán bankok új útvonalakat keresnek, nem merik Magyarországon keresztül szállíttatni a pénzüket

Magyarország veszélyes hely.

Gazda Albert
POLITIKA

A NAV visszaadja az ukrán pénzszállító járműveket

Az ukrán pénzszállítók ügyvédje szerint.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Elindult Kijevbe a Barátság kőolajvezeték állapotát vizsgáló küldöttség

Mert „biztosítani kell az olcsó keleti erőforrást”.

Mészáros Juli
külföld

Politico: Európának van terve Ukrajna finanszírozására, akkor is, ha Orbán blokkolja a hitelt

Ha Magyarország és Szlovákia nem hajlandó engedni, a balti és a skandináv országok adnának annyi pénzt Ukrajnának, hogy az ország az év első felében talpon maradjon.

Mészáros Juli
eu

Ursula von der Leyen üzent Orbán Viktornak: stratégiai tévedés lenne visszatérni az orosz fosszilis energiához

Nem merül fel az orosz olajra kivetett szankciók feloldása.

Gazda Albert
POLITIKA

Zelenszkij szerint egyszer már majdnem kijavították a Barátság kőolajvezetéket, de még a rekonstrukció közben újabb orosz támadás jött

Az ukrán elnök azt mondta, hogy az olajszállítás helyreállítása másfél-két hónapot vehet igénybe, de ha az oroszok által szétlőtt tartályokat is ki akarják javítani, hat hónapig is eltarthat a dolog.

Szily László
külföld

Nemzetközi szélsőjobboldali hálózat emelte fel az „ukrán aranykonvoj botrányt" a közösségi médiában

Több ország EU- és Ukrajna-kritikus szereplői is felkapták az Oscsadbank pénzszállítóival kapcsolatos akció hírét, ami a Mediaworks-lapok elérésén is meglátszott. Ez derült ki a közösségimédia-elemzésünkből, amelyben részletesen átnéztük a Ripost, a Bors és a Metropol AI-képeit lájkoló profilokat.

Németh Dóra, Német Szilvi
POLITIKA

A Tiborcz család a temetkezési biznisszel edződött bele a vadkapitalizmusba

Tiborcz István szüleit úgy ismeri a közvélemény, mint egy Fejér megyei birtok gazdálkodóit. Pedig a rendszerváltás után Tiborcz Sándor és Tiborcz Sándorné a kőkemény, sokak ellenszenvét kiváltó temetkezési piacon lettek vállalkozók különböző cégekkel, miközben mindvégig Buda előkelő helyein laktak. A házaspár nagymenőkkel mozgott, üzlettársukat egyenesen a piac legnagyobb szereplőjének nevezték akkoriban a sajtóban.

Rovó Attila
Történelem

45 forinttal emelte a Mol a gázolaj nagykereskedelmi árát

Azokat, akik védett áron tudnak tankolni a kutakon, mindez nem érinti, a nagykereskedőket és a kiskereskedelmi árrést annál inkább.

Gazda Albert
belföld

A Mol-vezetők egyáltalán nem kereskedhettek volna a részvényeikkel akkor, amikor milliárdos bizniszt hoztak össze suttyomban

A kisbefektetők arra a szabályra hivatkozva mondják ezt, amely értelmében egy tőzsdei cég vezetői a pénzügyi jelentés közzététele előtti 30 napban nem kereskedhetnek a részvényeikkel.

Gazda Albert
belföld

Rengeteg kérdést felvető tankolós videó került fel TikTokra

Nem engedtek tankolni egy külföldi rendszámos autóst az egyik Mol-kúton, aztán előkerült egy kanna, ami sok kérdést indított el.

Mészáros Juli
gazdaság

„Az árak helyett a fogyasztást kellene visszafogni jelen helyzetben”

Szülinapi buli van és elfüstöljük a tartalékainkat, mondta a 444-nek Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének szakértője. Szerinte most nem populista intézkedésekre lenne szükség.

Székely Sarolta
gazdaság

A Hormuzi-szoros esete mutatja meg igazán, hogy Trumpék mennyire fogalmatlanul vágtak bele ebbe a háborúba

Olajsokk, teljesen felbolydult piacok élelmezési válság. A világ legfontosabb kereskedelmi útvonalának kiesése hatalmas zűrzavart okoz mindenhol, és az amerikai kormánynak szemmel láthatólag fogalma sincs, hogy mit kezdjen ezzel.

Horváth Bence
külföld

Súlyosan megsérült Irán új diktátora, ezért nem jelent még meg a nyilvánosság előtt

A szüleivel ünnepelték a Ramadánt, amikor becsapódtak a bombák. Egy nagykövet elárulta, hogy Modzstaba Hamenei kórházban van és még képtelen lenne beszédet mondani.

Szily László
külföld

Trump szerint „gyakorlatilag már nem maradt célpont” Iránban

Úgyhogy hamarosan vége lesz a háborúnak.

Molnár Kristóf
külföld

Amerikai diplomáciai központot ért dróncsapás Irakban

A iráni háborúban megsebesült amerikai katonák száma időközben megközelítette a másfél százat.

Gazda Albert
háború