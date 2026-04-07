Ezek történtek húsvétkor

reggel 4

Hűvös, jó reggelt! Ismét itt a napindító hírlevelünk (és nem az egyetlen), benne a húsvéti hírekkel.

SZERBIA

Aleksandar Vučić bejelentette, hogy robbanóanyagot találtak a Szerbiát és Magyarországot összekötő gázinfrastruktúra közelében. (Már korábban jelezték Vučićnak, hogy előfordulhat egy, a magyarkanizsai esethez hasonló esemény.) Buda Péter azt mondta, a határ szerbiai oldalán tervezett hamis zászlós műveletről már korábban tudni lehetett kiszivárgott információk alapján, Magyar Péter pedig azt nyilatkozta, hogy ha Orbán kampánycélra használja ezt a provokációt, az nyílt beismerése lesz annak, hogy hamis zászlós műveletről van szó.

Forrás: Orbán Viktor/Facebook

Az elmúlt évtizedben évente legalább egyszer attól hangos a szerb sajtó, hogy „ismeretlen elkövetők” robbanószereket és fegyvereket helyeztek el zsákokban, autókban vagy épp az elnöki rezidencia közelében, most a szerbek által már jól ismert „ismeretlen elkövetők” magyar irányban próbálták megsegíteni Orbán kampányát.

Orbán alig bírta kinyitni a szemét, úgy jelentette be, hogy indul a szerb határra. A délelőtt a Török Áramlat kiskundorozsmai belépési pontján tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy annyira abszurd az a felvetés, miszerint a szerbekkel és az oroszokkal játszott volna össze egy hamis zászlós műveletben, hogy akár „Marslakók” is állhatnának mögötte.

  • Szijjártó: Katonai védelem alá helyezzük a Török Áramlat teljes magyarországi szakaszát.
  • Az ukrán kormány szerint Kijevnek nincs köze a szerbiai gázvezeték közelében talált nagy erejű robbanóanyaghoz.
  • Megszólalt a Kreml a szerbiai gázvezeték ügyében, Orbánhoz hasonlóan ők is csak utalgatnak Ukrajnára.

VÁLASZTÁS

Az ukrán pénzszállítók és Szabó Bence ügyében sincs olyan dokumentum, ami a kormánypárt állításait igazolná – mondta Laczó Adrienn ügyvéd a 444-nek.

Fotó: Németh Dániel/444

Ez nem fair, mert sokkal jobb szónok vagyok, mint Ceaușescu valaha volt – mondta Orbán Viktor, amikor a Mandiner műsorában a győri szereplés után készült mémekről kérdezték.

Lezárják fél Budapestet, mert jön az amerikai alelnök kampányolni a Fidesznek, egy nappal az esemény előtt is toboroztak nézőket.

  • Rákay Philip: Készítsetek álló módban videót, amiben elmondjátok, hogy miért szavaztok Orbán Viktorra!
  • Orbán a Citadella átadóján az orosz energia fontosságát emlegette, az avatón nem mert a budapestiek elé állni.
  • Fideszes feliratú óriássonkatállal kíván szép húsvétot a több tízmilliárdos támogatásokról döntő Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság belügyes vezetője.
  • Rogán a Bayer Show-ban azt mondta, a választás után kemény időszak jön, meg fogják őket támadni.
  • Nagyjából ugyanannyian szavaznak a fővárosban átjelentkezéssel, mint négy éve.
  • „13-án keressél magadnak egy másik országot, baszd meg” – mondta Pócs János egy tiszásnak.
  • Tóth Vera arról posztolt, hogy tiszás.
  • A Tisza Párt a Batthyány téren fogja várni az eredményt.

BELFÖLD

A Bagázs Közhasznú Egyesület azon dolgozik, hogy a nagyon nehéz körülmények között induló embereknek jobb esélyeik legyenek az életben – megnéztünk, hogy néz ki ez a munka.

Egy kutató névvel és arccal lenyilatkozta, hogy a kormány a szakmai kutatói pályázatokba is belenyúl politikai okokból. Felsőbb utasításra leállított vizsgálatról, a kormánynak kellemetlen megállapítások átírásáról és a NER-ellenségekre kiszabott túlzó büntetésekről beszélt a GVH vezető közgazdásza is.

Hivatalosan is elindítja magyarországi fióktelepét a Revolut, a várható változásokra több mint kétmillió hazai ügyfélnek kell majd tudatosan odafigyelnie.

  • Marco Rossi szerint reálisan ki kellett volna jutnia a vébére a magyar válogatottnak.
  • Az Orbán családban 20 ezer forintot kap locsolásért egy 2,5 éves kisgyerek.

KÜLFÖLD

Van két állandó dolog a nyugati civilizáció történetében: a háborúról és az árakról a zsidók tehetnek. Az antiszemitizmus gerjesztése a hibáikkal szembenézni képtelen amerikai választóknak és politikusoknak jön most a legjobban. Az izraeli kormány = zsidók egyenlet évek óta tartó sulykolása az előbbiek részéről pedig most üt vissza igazán az utóbbiakra.

Fotó: EVELYN HOCKSTEIN/AFP

Hegyet mászott, hasadékban rejtőzött az iráni fejvadászok elől, miközben a CIA elterelő műveletet indított: közzétették az amerikaiak a lelőtt F-15-ös tisztjének megmentésének történetét.

Trump Iránnak: Nyissátok meg a kibaszott szorost, ti őrült gazemberek, különben pokollá teszem az életeteket! Izrael megölte az Iráni Forradalmi Gárda hírszerzésének vezetőjét, Irán visszautasítja a tűzszüneti javaslatokat.

  • Az oroszok Odesszát támadták, Zelenszkij szerint a húsvéti eszkalációt választották az ünnepi tűzszünet helyett.
  • Több mint 11 ezer új aszteroidát fedezett fel a világ legnagyobb kamerája.

KULTÚRA

  • Telt házzal tért vissza a drogtörvény miatt bezáratott Turbina.
  • A brit miniszterelnök „aggasztónak” tartja, hogy Kanye West egy londoni fesztiválon lép fel.
  • És megint volt Borízű hang is.
Podcast

Dohánygyár#10 – Jön a Revolut. És most mi lesz?

Hivatalosan is elindítja magyarországi fióktelepét a Revolut. A várható változásokra több mint kétmillió hazai ügyfélnek kell majd tudatosan odafigyelnie.

Diószegi-Horváth Nóra, Botos Tamás, Haász János
podcast

Így tökéletes: az Orbán-rendszer bukásának emlékműve lett a megújult Citadella, Orbán pedig úgy megijedt, hogy az avatón nem mert a budapestiek elé állni

Pompásan sikerült az új Citadella, talán ez lett a legjobb magyar turistahelyszín és a valaha volt legbátrabb várátalakítás. Pedig ugyanaz tervezte, mint Hatvanpusztát. Az átadón csak növelte az élvezetet, hogy a miniszterelnök nem mert kiállni a nép elé, majd sietett vissza, talán az orosz tanácsadóihoz a szegedi frontra.

Németh Dániel, Szily László
MŰVÉSZET

Magyar Péter: Ha Orbán Viktor kampánycélra használja ezt a provokációt, az nyílt beismerése lesz annak, hogy hamis zászlós műveletről van szó

„Már hetek óta több helyről kapjuk a jelzéseket, hogy a korábbi besült hamis zászlós műveleteket követően, a Fidesz támogatottságának összeomlása miatt Orbán Viktor szerb és orosz segítséggel újabb határt akar átlépni” – közölte a Tisza vezetője.

Bódog Bálint
POLITIKA

Tóth Vera arról posztolt, hogy tiszás

Megnézte a Magyar Péter-filmet, és azt üzeni: „1 hét!”

Keller-Alánt Ákos
belföld

Buda Péter: A határ szerbiai oldalán tervezett hamiszászlós műveletről már korábban tudni lehetett kiszivárgott információk alapján

„Arról, hogy hazai érdekeltségű kritikus infrastruktúra mellé elhelyezett robbanószerkezetet fognak találni a választást megelőző két hétben, számtalan alkalommal beszéltem az elmúlt hónapokban” – írja a nemzetbiztonsági szakértő. Rácz András is egy hasonló forgatókönyvet vázolt fel a napokban.

plankog
POLITIKA

Orbán a Citadella átadóján az orosz energia fontosságát emlegette

A ceremónián arról beszélt, súlyos következményei lennének a magyarokra nézve, ha leállnának az Oroszországból érkező energiaszállítások.

Bódog Bálint
POLITIKA

Hősként ünneplik a bosnyákok a 14 éves labdaszedőt, aki ellopta Donnarumma súgócetlijét

Az olasz kapus így nem tudta, hova várja a büntetőket, ki is kaptak Boszniában.

Keller-Alánt Ákos
sport

Izrael megölte az Iráni Forradalmi Gárda hírszerzésének vezetőjét, Irán visszautasítja a tűzszüneti javaslatokat

A harcok újabb civil áldozatokkal folytatódnak, és közben közeleg a határidő, amit Trump szabott a Hormuzi szoros újranyitására

Rovó Attila
külföld

Orbán a gázvezeték megtekintése után: Nem a Fidesz csinált kampányt ebből az ügyből, hanem az ellenfelei

A magyar miniszterelnök hétfő délelőtt a Török Áramlat kiskundorozsmai belépési pontján tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy annyira abszurd az a felvetés, miszerint a szerbekkel és az oroszokkal játszott volna össze egy hamis zászlós műveletben, hogy akár „Marslakók” is állhatnának mögötte.

Német Szilvi
POLITIKA

Megszólalt a Kreml a szerbiai gázvezeték ügyében, Orbánhoz hasonlóan ők is csak utalgatnak Ukrajnára

Dmitrij Peszkov a magyar kormányhoz hasonlóan olvassa a trendeket: szerinte Ukrajna korábban többször támadta az orosz gázvezetékeket, köztük a Török és a Kék Áramlatot is. Bizonyítékokat azonban ő sem mutatott.

Német Szilvi
POLITIKA

Fideszes feliratú óriássonkatállal kíván szép húsvétot a több tízmilliárdos támogatásokról döntő Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság belügyes vezetője

Horváth János az államtitkár unokatestvére révén kapta a kinevezését, most sárgarépából rakta ki kedvenc pártja nevét.

Kolozsi Ádám
belföld
Podcast

Borízű hang #264: Adolf feketehattyú-rudlija [rövid verzió]

Orbán március 15. óta downhillezik a szopórolleren. Uj Péter máris újraszámol. Bede Márton mesterséges intelligenciás spanyol playlistje. Winkler Róbert bibliai építkezés nyomára bukkan a XIII. kerületben.

Uj Péter, Bede Márton, Winkler Róbert
podcast

Hétfőig kitart a jó idő, de húsvét után újra jönnek a hideg reggelek

A kora nyárias hőmérsékletek csak kedd reggelig maradnak, utána egy front hatására egyre hidegebb lesz az időjárás.

Jelinek Anna
időjárás

Több mint 11 ezer új aszteroidát fedezett fel a világ legnagyobb kamerája

„Egyértelműnek tűnik, hogy ez az obszervatórium forradalmasítani fogja az aszteroidaövvel kapcsolatos tudásunkat”– mondták szakértők.

Jelinek Anna
TUDOMÁNY

A szerbek már kívülről fújják azt az „ismeretlen elkövetős”, „bombafenyegetős” forgatókönyvet, amivel most Orbánt próbálta megsegíteni Vučić

Az elmúlt évtizedben évente legalább egyszer attól hangos a szerb sajtó, hogy „ismeretlen elkövetők” robbanószereket és fegyvereket helyeztek el zsákokban, autókban vagy ép az elnöki rezidencia közelében. Most a szerbek által már jól ismert „ismeretlen elkövetők” magyar irányban próbálták megsegíteni Orbán Viktor kampányát.

Németh Ferenc
külföld

Az ukrán pénzszállítók és Szabó Bence ügyében sincs olyan dokumentum, ami a kormánypárt állításait igazolná – Laczó Adrienn a 444-nek

Merőben szokatlan hatósági lépések, példátlan jogtiprás: a kormánypártnak semmilyen eszköz nem túl drága, ami a hatalomban maradását szolgálhatja, mondja az ügyvéd amikor két ügyének tanulságairól kérdeztük.

Keller-Alánt Ákos
belföld

Aleksandar Vučić: Robbanóanyagot találtak a Szerbiát és Magyarországot összekötő gázinfrastruktúra közelében

Ma délutánra rendkívüli védelmi tanácsot hívtam össze, közölte ezután Orbán Viktor.

plankog
POLITIKA

Nagyjából ugyanannyian szavaznak a fővárosban átjelentkezéssel, mint négy éve

A XIII. és a XIV. kerületbe jelentkeztek át a legtöbben. Az országos átjelentkezési adat is nagyjából hasonló, mint négy éve.

Rovó Attila
választás

Rogán a Bayer Show-ban: A választás után kemény időszak következik, meg fognak minket támadni

A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter volt a vasárnap esti műsor vendége, ahol a Fidesz-alapító publicista megkérdezte tőle, lesz-e polgárháború a választások után, és arról is volt szó, hogy Rogán szerint a Gundalf-ügy csak terelés.

Német Szilvi
POLITIKA

Orbán Lentulainál: A mieink a végén jönnek elő

Ez nem fair, mert sokkal jobb szónok vagyok, mint Ceaușescu valaha volt – mondta a miniszterelnök, amikor a Mandiner műsorában a győri szereplés után készült mémekről kérdezték.

Bódog Bálint
POLITIKA

Trump Iránnak: Nyissátok meg a kibaszott szorost, ti őrült gazemberek, különben pokollá teszem az életeteket!

Az amerikai elnök azzal fenyegetőzik, hogy kedden megtámadja Irán infrastruktúráját, ha a Hormuzi-szoros zárva marad.

Jelinek Anna
külföld

Az Orbán családban 20 ezer forintot kap locsolásért egy 2,5 éves kisgyerek

A miniszterelnök a fiúunokáival ment meglocsolni az édesanyját. A piros tojás és a csokinyuszi mellé a húszezres is odaröppent az unokák zsebébe.

Keller-Alánt Ákos
belföld

Magyar Péter elárulta, hol várja a választás eredményét

Már urnazárás előtt lehet gyülekezni a Batthyány téren.

Keller-Alánt Ákos
POLITIKA

Az oroszok éjjel Odesszát támadták, Zelenszkij szerint a húsvéti eszkalációt választották az ünnepi tűzszünet helyett

A légicsapásban három civil, köztük egy kisgyerek is meghalt. Oroszország hónapok óta rendszeresen támadja Ukrajna civil infrastruktúráját, márciusban a háború kezdete óta a legtöbb irányított bombát vetették be az ukrán védelmi minisztérium közlése szerint.

Német Szilvi
külföld

Már korábban jelezték Vučićnak, hogy előfordulhat egy, a magyarkanizsai esethez hasonló esemény

„Elutasítással és egyet nem értéssel találtuk magunkat szemben” – mondta Đuro Jovanić, a szerb Katonai Biztonsági Ügynökség igazgatója.

Jelinek Anna
belföld

Orbán alig bírta kinyitni a szemét, úgy jelentette be, hogy indul a szerb határra

És azt is mondta, hogy most indulnak a katonák, hogy járőrözzenek a vezetéknél. Pedig elvileg régóta védjük katonailag az energiainfrastruktúrát, sőt, az „ország minden négyzetcentiméterét”.

Rovó Attila
POLITIKA

Az ukrán kormány szerint Kijevnek nincs köze a szerbiai gázvezeték közelében talált nagy erejű robbanóanyaghoz

„A legnagyobb valószínűséggel egy hamis zászlós orosz műveletről van szó, ami a magyarországi választásokba való nagymértékű moszkvai beavatkozás része” – mondta az ukrán külügyi szóvivő.

Jelinek Anna
belföld

Telt házzal tért vissza a drogtörvény miatt bezáratott Turbina

A szórakozóhely tulajdonosai fellebbeztek a bezáratás ellen és rágalmazás miatt tettek feljelentést.

Bódog Bálint
belföld

Nem, nem a zsidók miatt drága a benzin

Van két állandó dolog a nyugati civilizáció történetében: a háborúról és az árakról a zsidók tehetnek. Az antiszemitizmus gerjesztése a hibáikkal szembenézni képtelen amerikai választóknak és politikusoknak jön most a legjobban. Az izraeli kormány = zsidók egyenlet évek óta tartó sulykolása az előbbiek részéről pedig most üt vissza igazán az utóbbiakra.

Bede Márton
külföld

Szijjártó: Katonai védelem alá helyezzük a Török Áramlat teljes magyarországi szakaszát

A külügyminiszter szerint minden eddiginél határozottabban kell fizikailag is védeni a földgázvezetéket.

Jelinek Anna
belföld

A brit miniszterelnök „aggasztónak” tartja, hogy Kanye West egy londoni fesztiválon lép fel

„Az antiszemitizmus bármilyen formája visszataszító, és határozottan fel kell lépni ellene, bárhol is jelenik meg” – mondta Kier Starmer.

Jelinek Anna
külföld
Videó

„Én a telepen sose hallottam, hogy elmehetnék egyetemre”

A Bagázs Közhasznú Egyesület azon dolgozik, hogy a nagyon nehéz körülmények között induló embereknek jobb esélyeik legyenek az életben. Megnéztünk, hogy néz ki ez a munka.

Bokros Dorka, Kristóf Balázs
video

Marco Rossi szerint reálisan ki kellett volna jutnia a vébére a magyar csapatnak

A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya egy olasz rádiónak beszélt a magyar csapatról és az olasz futball jelenlegi helyzetéről.

Keller-Alánt Ákos
sport

„13-án keressél magadnak egy másik országot, baszd meg” – mondta Pócs János egy tiszásnak

A tiszások egy közműárokba másztak be, mert ellenőrizni akartak egy híresztelést, ami szerint valaki szabálytalanul vételez termálvizet.

Keller-Alánt Ákos
POLITIKA

Rákay Philip: Készítsetek álló módban videót, amiben elmondjátok, hogy miért szavaztok Orbán Viktorra

De rövid szöveges posztot is lehet készíteni, áll az egyes számú DPK-ban közölt üzenetben.

Bódog Bálint
POLITIKA

Egy kutató névvel és arccal lenyilatkozta, hogy a kormány a szakmai kutatói pályázatokba is belenyúl politikai okokból

Kolossváry Márton a HU-rizont pályázatoknál volt benne az értékelő csapatban, aztán a hírekből tudta meg, hogy a minisztérium utólag átvariálta a dolgokat. „Társadalom- és nemzetpolitikai szempontok” miatt.

Rovó Attila
POLITIKA

Egy nappal az esemény előtt is toboroznak nézőket Orbán Viktor és J. D. Vance keddi gyűlésére

A Digitális Polgári Körök tagjaival igyekeznek feltölteni az MTK Sportparkot.

Keller-Alánt Ákos
POLITIKA

Hegyet mászott, hasadékban rejtőzött az iráni fejvadászok elől, miközben a CIA elterelő műveletet indított – közzétették az amerikaiak a lelőtt F-15-ös tisztjének megmentésének történetét

Száz elitkatona dolgozott az akción, amelyben drónok is segítettek. Egy szokatlan vészjelzési üzenet is szerepet kapott a sztoriban.

Rovó Attila
külföld