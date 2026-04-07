Ezek történtek húsvétkor

Aleksandar Vučić bejelentette, hogy robbanóanyagot találtak a Szerbiát és Magyarországot összekötő gázinfrastruktúra közelében. (Már korábban jelezték Vučićnak, hogy előfordulhat egy, a magyarkanizsai esethez hasonló esemény.) Buda Péter azt mondta, a határ szerbiai oldalán tervezett hamis zászlós műveletről már korábban tudni lehetett kiszivárgott információk alapján, Magyar Péter pedig azt nyilatkozta, hogy ha Orbán kampánycélra használja ezt a provokációt, az nyílt beismerése lesz annak, hogy hamis zászlós műveletről van szó.
Az elmúlt évtizedben évente legalább egyszer attól hangos a szerb sajtó, hogy „ismeretlen elkövetők” robbanószereket és fegyvereket helyeztek el zsákokban, autókban vagy épp az elnöki rezidencia közelében, most a szerbek által már jól ismert „ismeretlen elkövetők” magyar irányban próbálták megsegíteni Orbán kampányát.
Orbán alig bírta kinyitni a szemét, úgy jelentette be, hogy indul a szerb határra. A délelőtt a Török Áramlat kiskundorozsmai belépési pontján tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy annyira abszurd az a felvetés, miszerint a szerbekkel és az oroszokkal játszott volna össze egy hamis zászlós műveletben, hogy akár „Marslakók” is állhatnának mögötte.
Az ukrán pénzszállítók és Szabó Bence ügyében sincs olyan dokumentum, ami a kormánypárt állításait igazolná – mondta Laczó Adrienn ügyvéd a 444-nek.
Ez nem fair, mert sokkal jobb szónok vagyok, mint Ceaușescu valaha volt – mondta Orbán Viktor, amikor a Mandiner műsorában a győri szereplés után készült mémekről kérdezték.
Lezárják fél Budapestet, mert jön az amerikai alelnök kampányolni a Fidesznek, egy nappal az esemény előtt is toboroztak nézőket.
A Bagázs Közhasznú Egyesület azon dolgozik, hogy a nagyon nehéz körülmények között induló embereknek jobb esélyeik legyenek az életben – megnéztünk, hogy néz ki ez a munka.
Egy kutató névvel és arccal lenyilatkozta, hogy a kormány a szakmai kutatói pályázatokba is belenyúl politikai okokból. Felsőbb utasításra leállított vizsgálatról, a kormánynak kellemetlen megállapítások átírásáról és a NER-ellenségekre kiszabott túlzó büntetésekről beszélt a GVH vezető közgazdásza is.
Hivatalosan is elindítja magyarországi fióktelepét a Revolut, a várható változásokra több mint kétmillió hazai ügyfélnek kell majd tudatosan odafigyelnie.
Van két állandó dolog a nyugati civilizáció történetében: a háborúról és az árakról a zsidók tehetnek. Az antiszemitizmus gerjesztése a hibáikkal szembenézni képtelen amerikai választóknak és politikusoknak jön most a legjobban. Az izraeli kormány = zsidók egyenlet évek óta tartó sulykolása az előbbiek részéről pedig most üt vissza igazán az utóbbiakra.
Hegyet mászott, hasadékban rejtőzött az iráni fejvadászok elől, miközben a CIA elterelő műveletet indított: közzétették az amerikaiak a lelőtt F-15-ös tisztjének megmentésének történetét.
Trump Iránnak: Nyissátok meg a kibaszott szorost, ti őrült gazemberek, különben pokollá teszem az életeteket! Izrael megölte az Iráni Forradalmi Gárda hírszerzésének vezetőjét, Irán visszautasítja a tűzszüneti javaslatokat.
Pompásan sikerült az új Citadella, talán ez lett a legjobb magyar turistahelyszín és a valaha volt legbátrabb várátalakítás. Pedig ugyanaz tervezte, mint Hatvanpusztát. Az átadón csak növelte az élvezetet, hogy a miniszterelnök nem mert kiállni a nép elé, majd sietett vissza, talán az orosz tanácsadóihoz a szegedi frontra.
„Már hetek óta több helyről kapjuk a jelzéseket, hogy a korábbi besült hamis zászlós műveleteket követően, a Fidesz támogatottságának összeomlása miatt Orbán Viktor szerb és orosz segítséggel újabb határt akar átlépni” – közölte a Tisza vezetője.
Megnézte a Magyar Péter-filmet, és azt üzeni: „1 hét!”
„Arról, hogy hazai érdekeltségű kritikus infrastruktúra mellé elhelyezett robbanószerkezetet fognak találni a választást megelőző két hétben, számtalan alkalommal beszéltem az elmúlt hónapokban” – írja a nemzetbiztonsági szakértő. Rácz András is egy hasonló forgatókönyvet vázolt fel a napokban.
A ceremónián arról beszélt, súlyos következményei lennének a magyarokra nézve, ha leállnának az Oroszországból érkező energiaszállítások.
Az olasz kapus így nem tudta, hova várja a büntetőket, ki is kaptak Boszniában.
A harcok újabb civil áldozatokkal folytatódnak, és közben közeleg a határidő, amit Trump szabott a Hormuzi szoros újranyitására
Dmitrij Peszkov a magyar kormányhoz hasonlóan olvassa a trendeket: szerinte Ukrajna korábban többször támadta az orosz gázvezetékeket, köztük a Török és a Kék Áramlatot is. Bizonyítékokat azonban ő sem mutatott.
Horváth János az államtitkár unokatestvére révén kapta a kinevezését, most sárgarépából rakta ki kedvenc pártja nevét.
Orbán március 15. óta downhillezik a szopórolleren. Uj Péter máris újraszámol. Bede Márton mesterséges intelligenciás spanyol playlistje. Winkler Róbert bibliai építkezés nyomára bukkan a XIII. kerületben.
A kora nyárias hőmérsékletek csak kedd reggelig maradnak, utána egy front hatására egyre hidegebb lesz az időjárás.
„Egyértelműnek tűnik, hogy ez az obszervatórium forradalmasítani fogja az aszteroidaövvel kapcsolatos tudásunkat”– mondták szakértők.
Merőben szokatlan hatósági lépések, példátlan jogtiprás: a kormánypártnak semmilyen eszköz nem túl drága, ami a hatalomban maradását szolgálhatja, mondja az ügyvéd amikor két ügyének tanulságairól kérdeztük.
Ma délutánra rendkívüli védelmi tanácsot hívtam össze, közölte ezután Orbán Viktor.
A XIII. és a XIV. kerületbe jelentkeztek át a legtöbben. Az országos átjelentkezési adat is nagyjából hasonló, mint négy éve.
A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter volt a vasárnap esti műsor vendége, ahol a Fidesz-alapító publicista megkérdezte tőle, lesz-e polgárháború a választások után, és arról is volt szó, hogy Rogán szerint a Gundalf-ügy csak terelés.
Az amerikai elnök azzal fenyegetőzik, hogy kedden megtámadja Irán infrastruktúráját, ha a Hormuzi-szoros zárva marad.
A miniszterelnök a fiúunokáival ment meglocsolni az édesanyját. A piros tojás és a csokinyuszi mellé a húszezres is odaröppent az unokák zsebébe.
Már urnazárás előtt lehet gyülekezni a Batthyány téren.
A légicsapásban három civil, köztük egy kisgyerek is meghalt. Oroszország hónapok óta rendszeresen támadja Ukrajna civil infrastruktúráját, márciusban a háború kezdete óta a legtöbb irányított bombát vetették be az ukrán védelmi minisztérium közlése szerint.
„Elutasítással és egyet nem értéssel találtuk magunkat szemben” – mondta Đuro Jovanić, a szerb Katonai Biztonsági Ügynökség igazgatója.
És azt is mondta, hogy most indulnak a katonák, hogy járőrözzenek a vezetéknél. Pedig elvileg régóta védjük katonailag az energiainfrastruktúrát, sőt, az „ország minden négyzetcentiméterét”.
„A legnagyobb valószínűséggel egy hamis zászlós orosz műveletről van szó, ami a magyarországi választásokba való nagymértékű moszkvai beavatkozás része” – mondta az ukrán külügyi szóvivő.
A szórakozóhely tulajdonosai fellebbeztek a bezáratás ellen és rágalmazás miatt tettek feljelentést.
A külügyminiszter szerint minden eddiginél határozottabban kell fizikailag is védeni a földgázvezetéket.
„Az antiszemitizmus bármilyen formája visszataszító, és határozottan fel kell lépni ellene, bárhol is jelenik meg” – mondta Kier Starmer.
A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya egy olasz rádiónak beszélt a magyar csapatról és az olasz futball jelenlegi helyzetéről.
A tiszások egy közműárokba másztak be, mert ellenőrizni akartak egy híresztelést, ami szerint valaki szabálytalanul vételez termálvizet.
De rövid szöveges posztot is lehet készíteni, áll az egyes számú DPK-ban közölt üzenetben.
Kolossváry Márton a HU-rizont pályázatoknál volt benne az értékelő csapatban, aztán a hírekből tudta meg, hogy a minisztérium utólag átvariálta a dolgokat. „Társadalom- és nemzetpolitikai szempontok” miatt.
A Digitális Polgári Körök tagjaival igyekeznek feltölteni az MTK Sportparkot.
Száz elitkatona dolgozott az akción, amelyben drónok is segítettek. Egy szokatlan vészjelzési üzenet is szerepet kapott a sztoriban.