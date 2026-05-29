Tamburavita, Index-cenzúra és politikusfizetés

Jó reggelt, kánikulára felkészülni! Ez itt a 444 napindító hírlevele a legfontosabb csütörtöki cikkekkel.
Részletesen bemutattuk, hogyan vette át a Fidesz az irányítást az Index fölött: Fekete-Szalóky Zoltán főszerkesztő alatt folytatólagosan kényszerültek újságírók arra, hogy öncenzúrát gyakoroljanak, a hatalom pedig eszközként tekintett a lapra, ahol az egyértelmű hazudozás is belefért.
Ott voltunk Európa második legnagyobb biztonsági konferenciáján, a Globsecen: tavaly óta a világ sok szempontból nem lett vidámabb hely, de legalább idén már nem azért voltak kíváncsiak a magyarokra Prágában, hogy jót nevethessenek rajtunk.
Először ülésezik pénteken a Fővárosi Közgyűlés az országgyűlési választások után. Meglátjuk, mihez kezd egymással a két legnagyobb frakció, a Tisza és a Fidesz, miután előbbi ellenzékből kormányra került, utóbbi viszont kormányról ellenzékbe szorult az országos politikában. Sok az eldöntendő kérdés, összeszedtük, mire érdemes számítani.
Drasztikusan csökkentené az országgyűlési képviselők fizetését a Tisza Párt javaslata, amit a Fidesz is meg tervez szavazni. Magyar Péter a polgármesteri fizetések csökkentéséről is beszélt, mire – Navracsics Tibor felvetése ellenére fideszes pozíciókról még csak álmodni sem merő – Cser-Palkovics András székesfehérvári polgármester azt mondta, az önkormányzati dolgozók fizetését nem szabad ezzel együtt csökkenteni.
Minden pénzt kivettek osztalékként a Fradi-stadiont és az MVM Dome-ot üzemeltető cégekből a franciák. Szijjártó Péter sógorának motorsportos cége nagy nyertese volt az elmúlt éveknek. Hiába lehetetlenítették el a riválisokat, veszteséges lett, és be is zárt Orbán unokaöccsének bányája. Miután Balásy Gyula már nem tud fizetni, a kormány kifizeti a Lounge Event alvállalkozóit, hogy simán lemehessen a BL-döntő.
Szerzőnk a sükösdi tamburás gyerekek parlamentben való szerepeltetése és Bódis Kriszta problematikus videója miatt kereste meg az egyik legelismertebb gyermekvédelmi szervezetet – aminek alapítója most kormányzati szerepet kapott –, hogy aztán még több kérdés merüljön fel: Megtörténhet-e itthon az, ami Lengyelországban; elnyomhatja-e a kormányzati pozíciót kapó egykori kollégákkal szembeni kritikát a civil szervezetekben a személyes lojalitás?
Egy másik szerzőnk válaszpublicisztikájában arról írt, szerinte elképesztően nagy lehetőséget adtak néhány lelkes, hátrányos helyzetű gyereknek, hogy a legnagyobb közönség előtt mutassa meg magát. Abban, amit szeret, amit gyakorol és amiben jó, nem pedig általános cukigyerekeskedésben.
Hír volt még:
A nyugati segélyek eljuttatása oda, ahol valóban szükség van rájuk, életveszélyes. Móni ezt vállalja a mindenkire vadászó orosz drónok között a Herszonba vezető úton. Emellett frontközeli falvakban tart közösségi programokat, angolt tanít, játszik a gyerekekkel, és próbál valamiféle normalitást teremteni egy olyan környezetben, ahol a drónok zúgására és a légiriadókra már senki sem kapja fel a fejét.
Egy független labor mutatta ezt ki, a térség országgyűlési képviselője gyors tájékoztatást kért a kormányhivatal vezetőjétől.
Ez volt az a vita, amin Biden annyira gyenge teljesítményt nyújtott Trumppal szemben, hogy többségbe kerültek a visszalépését követelő hangok a pártban.
Balásy Gyula már nem tud fizetni.
Trump mintha már a szövetséges Ománt is fenyegetné.
A párt szerint a politikai tisztségvállalásnak a köz szolgálatáról, nem pedig a kiugró anyagi gyarapodásról kellene szólnia.
Foghíjasan, és nem a megszokott napon üléseznek a fővárosi képviselők. Új korszak kezdődik Vitézy nélkül, új tiszás és fideszes frakcióvezetőkkel, a DK-sok és kutyapártosok mögött pedig megroggyant a pártjuk. Meglátjuk, mire jutnak egymással és a napirendi pontok hosszú listájával.
A miniszter szerint átvilágításra van szükség, ami után mindenkinek le kell vonni a következtetéseket. A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató főigazgatója szerint végig kell gondolniuk azt a módszertant, amellyel a gyermekbántalmazási ügyeket vizsgálják.
Hajnali öttől délután ötig nem a kamionok fognak a dugóban állni.
Marad Székesfehérváron, ez szerinte egyértelmű.
Orbán Dávidék vámosszabadi kavicsbányája még három évig se működött, de így is 253 milliós osztalékot tudtak kivenni belőle a tulajdonosok.
A hatóságok 14 helyszínen tartottak házkutatást, öt embert pedig elfogtak egy kiterjedt, gyerekbántalmazással kapcsolatos ügyben a Tisztítótűz nevű műveletben.
Az eddigi választások után a Fidesz évről évre csak növelte a politikusok fizetését.
A motorsport népszerűsítésével kapcsolatban sok százmilliós megbízást kapott a cég, amiben Őry Tamás a többségi tulajdonos.
Egy olvasónk az Infopark B épületénél szúrta ki az NNI nyomozóit, ahol az MNB-ügyben érintett, Somlai Bálint-féle Raw Development irodái is találhatók.
Lőrincz Viktória közölte, a távozó főispánoknak sem fizet végkielégítést.
Az orosz ballisztikus rakéták ellen csak amerikai eszközökkel tud védekezni Ukrajna. A rakétaháború az egyetlen terület, ahol az oroszok még stratégiai előnnyel rendelkeznek.
2016 végén Orbán lerendelte magához Hatvanpusztára Puch László vállalkozót, az MSZP korábbi pénztárnokát, hogy vegye meg neki a Népszavát. Ez lett az eredménye.
Utoljára a koronavírus-járvány idején volt ennyire mélyen a magyar foglalkoztatottság.
Milyen gyorsan tud Európa érdemben cselekedni? Hogyan lehet elkerülni, hogy egy ellenséges hatalom túszul ejtsen egy tagállamot, és annak segítségével akadályozza az uniós döntéshozatalt? Mi lesz Ukrajna védelmi kapacitásaival a háború után? Hogy néznek magyar újságírókra néhány héttel Orbánék bukása után?
Debrecenben is 50 millió a belépő szint, ott is hatalmas ugrás volt pár év alatt.
Hogy aztán újult erővel térjen vissza majd a hétvégén.