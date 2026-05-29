Tamburavita, Index-cenzúra és politikusfizetés

Jó reggelt, kánikulára felkészülni! Ez itt a 444 napindító hírlevele a legfontosabb csütörtöki cikkekkel.

Részletesen bemutattuk, hogyan vette át a Fidesz az irányítást az Index fölött: Fekete-Szalóky Zoltán főszerkesztő alatt folytatólagosan kényszerültek újságírók arra, hogy öncenzúrát gyakoroljanak, a hatalom pedig eszközként tekintett a lapra, ahol az egyértelmű hazudozás is belefért.

Ott voltunk Európa második legnagyobb biztonsági konferenciáján, a Globsecen: tavaly óta a világ sok szempontból nem lett vidámabb hely, de legalább idén már nem azért voltak kíváncsiak a magyarokra Prágában, hogy jót nevethessenek rajtunk.

Először ülésezik pénteken a Fővárosi Közgyűlés az országgyűlési választások után. Meglátjuk, mihez kezd egymással a két legnagyobb frakció, a Tisza és a Fidesz, miután előbbi ellenzékből kormányra került, utóbbi viszont kormányról ellenzékbe szorult az országos politikában. Sok az eldöntendő kérdés, összeszedtük, mire érdemes számítani.

Drasztikusan csökkentené az országgyűlési képviselők fizetését a Tisza Párt javaslata, amit a Fidesz is meg tervez szavazni. Magyar Péter a polgármesteri fizetések csökkentéséről is beszélt, mire – Navracsics Tibor felvetése ellenére fideszes pozíciókról még csak álmodni sem merő – Cser-Palkovics András székesfehérvári polgármester azt mondta, az önkormányzati dolgozók fizetését nem szabad ezzel együtt csökkenteni.

Minden pénzt kivettek osztalékként a Fradi-stadiont és az MVM Dome-ot üzemeltető cégekből a franciák. Szijjártó Péter sógorának motorsportos cége nagy nyertese volt az elmúlt éveknek. Hiába lehetetlenítették el a riválisokat, veszteséges lett, és be is zárt Orbán unokaöccsének bányája. Miután Balásy Gyula már nem tud fizetni, a kormány kifizeti a Lounge Event alvállalkozóit, hogy simán lemehessen a BL-döntő.

Szerzőnk a sükösdi tamburás gyerekek parlamentben való szerepeltetése és Bódis Kriszta problematikus videója miatt kereste meg az egyik legelismertebb gyermekvédelmi szervezetet – aminek alapítója most kormányzati szerepet kapott –, hogy aztán még több kérdés merüljön fel: Megtörténhet-e itthon az, ami Lengyelországban; elnyomhatja-e a kormányzati pozíciót kapó egykori kollégákkal szembeni kritikát a civil szervezetekben a személyes lojalitás?

A nyugati segélyek eljuttatása oda, ahol valóban szükség van rájuk, életveszélyes. Móni ezt vállalja a mindenkire vadászó orosz drónok között a Herszonba vezető úton. Emellett frontközeli falvakban tart közösségi programokat, angolt tanít, játszik a gyerekekkel, és próbál valamiféle normalitást teremteni egy olyan környezetben, ahol a drónok zúgására és a légiriadókra már senki sem kapja fel a fejét.

Magzatkárosító anyag is volt a CATL gyáron kívül bugyogó zöld folyadékban

Egy független labor mutatta ezt ki, a térség országgyűlési képviselője gyors tájékoztatást kért a kormányhivatal vezetőjétől.

Windisch Judit
belföld

Joe Biden felesége azt hitte, férje sztrókot kapott a visszalépéséhez vezető elnökjelölti vitán

Ez volt az a vita, amin Biden annyira gyenge teljesítményt nyújtott Trumppal szemben, hogy többségbe kerültek a visszalépését követelő hangok a pártban.

Inkei Bence
külföld

A kormány kifizeti a Lounge Event alvállalkozóit, hogy simán lemehessen a BL-döntő

Balásy Gyula már nem tud fizetni.

Szily László
sport

Négy drónt kilőtt az amerikai hadsereg a Hormuzi-szoros környékén

Trump mintha már a szövetséges Ománt is fenyegetné.

Windisch Judit
külföld

Ez most a nulladik pillanat

A sükösdi tamburás gyerekek parlamentben való szerepeltetése és Bódis Kriszta problematikus videója miatt kerestem meg az egyik legelismertebb gyermekvédelmi szervezetet – aminek alapítója most kormányzati szerepet kapott –, hogy aztán még több kérdés merüljön fel. Például hogy megtörténhet-e itthon az, ami Lengyelországban; elnyomhatja-e a kormányzati pozíciót kapó egykori kollégákkal szembeni kritikát a civil szervezetekben a személyes lojalitás?

Mészáros Juli
vélemény

„Erre látom, hogy Rogán hívja a főszerkesztőt”

Fekete-Szalóky Zoltán főszerkesztő alatt folytatólagosan kényszerültek újságírók arra, hogy öncenzúrát gyakoroljanak. A hatalom eszközként tekintett az Indexre – vezetői pedig megszégyenítették az ország egykor legnívósabb lapját.

Rényi Pál Dániel
Média

Drasztikusan csökkentené az országgyűlési képviselők fizetését a Tisza Párt javaslata

A párt szerint a politikai tisztségvállalásnak a köz szolgálatáról, nem pedig a kiugró anyagi gyarapodásról kellene szólnia.

Inkei Bence
belföld

Kormányváltás utáni első ülésére készül a Fővárosi Közgyűlés

Foghíjasan, és nem a megszokott napon üléseznek a fővárosi képviselők. Új korszak kezdődik Vitézy nélkül, új tiszás és fideszes frakcióvezetőkkel, a DK-sok és kutyapártosok mögött pedig megroggyant a pártjuk. Meglátjuk, mire jutnak egymással és a napirendi pontok hosszú listájával.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

Kátai-Németh Vilmos a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató vezetőivel egyeztetett, miután a rendőrség a telephelyein akciózott

A miniszter szerint átvilágításra van szükség, ami után mindenkinek le kell vonni a következtetéseket. A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató főigazgatója szerint végig kell gondolniuk azt a módszertant, amellyel a gyermekbántalmazási ügyeket vizsgálják.

Bódog Bálint
belföld

Rendkívüli kamionstop lesz a BL-döntő miatt, annyira rettegnek az M1-es örökdugójától

Hajnali öttől délután ötig nem a kamionok fognak a dugóban állni.

Szily László
sport

Navracsics el tudná képzelni miniszterelnök-jelöltként, de Cser-Palkovics nem indul fideszes pozíciókért

Marad Székesfehérváron, ez szerinte egyértelmű.

Bódog Bálint
belföld

Hiába lehetetlenítették el a riválisokat, veszteséges lett és be is zárt Orbán unokaöccsének bányája

Orbán Dávidék vámosszabadi kavicsbányája még három évig se működött, de így is 253 milliós osztalékot tudtak kivenni belőle a tulajdonosok.

Székely Sarolta
gazdaság

Rogán Antal és a pozitív értelemben tamburázó cigánygyerekek

Elképesztően nagy lehetőséget adtak néhány lelkes, hátrányos helyzetű gyereknek, hogy a legnagyobb közönség előtt mutassa meg magát. Abban, amit szeret, amit gyakorol és amiben jó, nem pedig általános cukigyerekeskedésben.

Szily László
publicisztika

Nem csak gyerekbántalmazó nevelőket, róluk hallgató intézményvezetőket fogtak el a rendőrök – a nevelőszülői hálózatokat is vizsgálták

A hatóságok 14 helyszínen tartottak házkutatást, öt embert pedig elfogtak egy kiterjedt, gyerekbántalmazással kapcsolatos ügyben a Tisztítótűz nevű műveletben.

Bódog Bálint
belföld

Minden pénzt kivettek osztalékként a Fradi-stadiont és az MVM Dome-ot üzemeltető cégekből a franciák

Lehet nyereségesen stadiont üzemeltetni: a franciák a Fradi stadionjából 2014 óta 2,3 milliárd forintot vettek ki, az MVM Dome-ból pedig két év alatt több mint félmilliárdot.

Székely Sarolta
gazdaság

A Fidesz is megszavazza a polgármesterek, képviselők és miniszterek fizetésének csökkentését

Az eddigi választások után a Fidesz évről évre csak növelte a politikusok fizetését.

Bódog Bálint
parlament

Szijjártó sógorának cége nagy nyertese volt az elmúlt éveknek

A motorsport népszerűsítésével kapcsolatban sok százmilliós megbízást kapott a cég, amiben Őry Tamás a többségi tulajdonos.

Windisch Judit
gazdaság

Razziázott az NNI és a KNyF az MNB-ügyben

Egy olvasónk az Infopark B épületénél szúrta ki az NNI nyomozóit, ahol az MNB-ügyben érintett, Somlai Bálint-féle Raw Development irodái is találhatók.

Bódog Bálint
belföld

70 millió forint végkielégítést osztott ki Sára Botond beosztottjainak, a miniszter visszafizetteti

Lőrincz Viktória közölte, a távozó főispánoknak sem fizet végkielégítést.

Windisch Judit
POLITIKA

„Fontos, hogy Amerika meghallja Ukrajna hangját” – bajban van az ukrán légvédelem, Zelenszkij levelet írt Trumpnak

Az orosz ballisztikus rakéták ellen csak amerikai eszközökkel tud védekezni Ukrajna. A rakétaháború az egyetlen terület, ahol az oroszok még stratégiai előnnyel rendelkeznek.

Gazda Albert
háború

Pénteken már nem jelenik meg a Népszava, 153 év után itt lehet a vége

2016 végén Orbán lerendelte magához Hatvanpusztára Puch László vállalkozót, az MSZP korábbi pénztárnokát, hogy vegye meg neki a Népszavát. Ez lett az eredménye.

Szily László
Média

Utoljára öt éve dolgoztak ennyire kevesen Magyarországon

Utoljára a koronavírus-járvány idején volt ennyire mélyen a magyar foglalkoztatottság.

Székely Sarolta
gazdaság

Napi kétszer fordul a halál útján Móni, a herszoni magyar önkéntes

A nyugati segélyek eljuttatása oda, ahol valóban szükség van rájuk, életveszélyes. Móni ezt vállalja a mindenkire vadászó orosz drónok között a Herszonba vezető úton. Emellett frontközeli falvakban tart közösségi programokat, angolt tanít, játszik a gyerekekkel, és próbál valamiféle normalitást teremteni egy olyan környezetben, ahol a drónok zúgására és a légiriadókra már senki sem kapja fel a fejét.

Győri Boldizsár
külföld

Változik a világ: idén már nem azért voltak kíváncsiak a magyarokra a Globsecen, hogy nevethessenek rajtuk

Milyen gyorsan tud Európa érdemben cselekedni? Hogyan lehet elkerülni, hogy egy ellenséges hatalom túszul ejtsen egy tagállamot, és annak segítségével akadályozza az uniós döntéshozatalt? Mi lesz Ukrajna védelmi kapacitásaival a háború után? Hogy néznek magyar újságírókra néhány héttel Orbánék bukása után?

Takács Lili, Inkei Bence
külföld

Öt év alatt duplázódtak a lakásárak Budapesten, 50 millió alatt alig van lakás

Debrecenben is 50 millió a belépő szint, ott is hatalmas ugrás volt pár év alatt.

Windisch Judit
ingatlan

Csütörtökön szünetet tart a kánikula

Hogy aztán újult erővel térjen vissza majd a hétvégén.

Inkei Bence
időjárás