Tamburavita, Index-cenzúra és politikusfizetés

Jó reggelt, kánikulára felkészülni! Ez itt a 444 napindító hírlevele a legfontosabb csütörtöki cikkekkel. Vannak más hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.

Belföld

Részletesen bemutattuk, hogyan vette át a Fidesz az irányítást az Index fölött: Fekete-Szalóky Zoltán főszerkesztő alatt folytatólagosan kényszerültek újságírók arra, hogy öncenzúrát gyakoroljanak, a hatalom pedig eszközként tekintett a lapra, ahol az egyértelmű hazudozás is belefért.

Pénteken már nem jelenik meg a Népszava, 153 év után itt lehet a vége.

Ott voltunk Európa második legnagyobb biztonsági konferenciáján, a Globsecen: tavaly óta a világ sok szempontból nem lett vidámabb hely, de legalább idén már nem azért voltak kíváncsiak a magyarokra Prágában, hogy jót nevethessenek rajtunk.

Orbán Anita a Globsecen Fotó: Globsec

Először ülésezik pénteken a Fővárosi Közgyűlés az országgyűlési választások után. Meglátjuk, mihez kezd egymással a két legnagyobb frakció, a Tisza és a Fidesz, miután előbbi ellenzékből kormányra került, utóbbi viszont kormányról ellenzékbe szorult az országos politikában. Sok az eldöntendő kérdés, összeszedtük, mire érdemes számítani.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Drasztikusan csökkentené az országgyűlési képviselők fizetését a Tisza Párt javaslata, amit a Fidesz is meg tervez szavazni. Magyar Péter a polgármesteri fizetések csökkentéséről is beszélt, mire – Navracsics Tibor felvetése ellenére fideszes pozíciókról még csak álmodni sem merő – Cser-Palkovics András székesfehérvári polgármester azt mondta, az önkormányzati dolgozók fizetését nem szabad ezzel együtt csökkenteni.

70 millió forint végkielégítést osztott ki Sára Botond beosztottjainak, Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter visszafizetteti.

Fotó: Németh Dániel/444

Minden pénzt kivettek osztalékként a Fradi-stadiont és az MVM Dome-ot üzemeltető cégekből a franciák. Szijjártó Péter sógorának motorsportos cége nagy nyertese volt az elmúlt éveknek. Hiába lehetetlenítették el a riválisokat, veszteséges lett, és be is zárt Orbán unokaöccsének bányája. Miután Balásy Gyula már nem tud fizetni, a kormány kifizeti a Lounge Event alvállalkozóit, hogy simán lemehessen a BL-döntő.

Razziázott az NNI és a KNyF az MNB-ügyben.

Rendszeresen osztalékot fizet a Groupama Aréna Fotó: Lakatos Péter/MTI/MTVA

Szerzőnk a sükösdi tamburás gyerekek parlamentben való szerepeltetése és Bódis Kriszta problematikus videója miatt kereste meg az egyik legelismertebb gyermekvédelmi szervezetet – aminek alapítója most kormányzati szerepet kapott –, hogy aztán még több kérdés merüljön fel: Megtörténhet-e itthon az, ami Lengyelországban; elnyomhatja-e a kormányzati pozíciót kapó egykori kollégákkal szembeni kritikát a civil szervezetekben a személyes lojalitás?

Egy másik szerzőnk válaszpublicisztikájában arról írt, szerinte elképesztően nagy lehetőséget adtak néhány lelkes, hátrányos helyzetű gyereknek, hogy a legnagyobb közönség előtt mutassa meg magát. Abban, amit szeret, amit gyakorol és amiben jó, nem pedig általános cukigyerekeskedésben.

Hír volt még:

Külföld

A nyugati segélyek eljuttatása oda, ahol valóban szükség van rájuk, életveszélyes. Móni ezt vállalja a mindenkire vadászó orosz drónok között a Herszonba vezető úton. Emellett frontközeli falvakban tart közösségi programokat, angolt tanít, játszik a gyerekekkel, és próbál valamiféle normalitást teremteni egy olyan környezetben, ahol a drónok zúgására és a légiriadókra már senki sem kapja fel a fejét.