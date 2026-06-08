Szabadidős fideszes kommunista ügynökök betiltott telefonnal

reggel 4

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, egy kánikulával induló, de aztán majd hidegfrontot ígérő hét elején. Van másmilyen hírlevelünk is, itt lehet válogatni.

Az élet itthon

Bíró Ferenc a De Akcióközösség! interjújában.
Fotó: YouTube

Vasárnap este jelent meg az interjú, melyben Bíró Ferenc, az Integritás Hatóság elnöke elmondta, hogyan gyakoroltak rá nyomást az Orbán-kormányból. A hétvégén felidéztük az Orbán-rendszer legundorítóbb szervezetét: a Szuverenitásvédelmi Hivatalt a független sajtó lejáratására, majd vegzálására hozták létre, hogy aztán évi több milliárdból kommunista ügynökök terjeszthessék a Nyugat-ellenes propagandát. Orbán Viktor a napokban Schmidt Máriával és Orbán Gáspárral nézett meccset, mi meg felidéztük, a bukott miniszterelnök igeforrása addigis hogyan szállította a hétvégi híreket Orbánnak.

Első miniszteri interjúját a középiskolások által alapított Balzacnak adta Lannert Judit oktatási miniszter. Elég sok minden szóba került benne, és Gulyás Gergely valahogy épp az agresszív átalakítást hallotta ki belőle, pedig a miniszter éppen a fiatalokat bevonó társadalmi egyeztetést ígért. És ha már iskolák: az utóbbi években egyre több helyen tiltották be a mobiltelefonok használatát, és a nagy mintának köszönhetően ma már azt is meg tudjuk ítélni, hogy a tiltások mérlege pozitív, de aki csodát várt, annak csalódnia kellett.

És hír volt még itthonról, hogy

  • a pénzügyminiszter szerint „mindenképpen örömhír”, hogy egyik hitelminősítő sem változtatott az adósságbesoroláson,
  • Ruszin-Szendi új vizsgálatot rendelt el az újdörögdi kézigránátbaleset ügyében, és azt ígéri, hamarosan megnevezik a felelősöket,
  • felülvizsgálja a politikai alapon adott menekültstátuszokat a Belügyminisztérium,
  • az egészségügyi miniszter nem engedné, hogy dolgozhasson a hamis oltási igazolásokkal lebukó gyerekorvos, pedig ez történik,
  • valamint hogy hazahozták Dubajból Radnai Lászlót, az ismert maffiózót.
Fotó: Németh Dániel/444

Jelentkeztünk hadgyakorlati riporttal is, hiszen az évek óta megrendezett magyar-szerb-amerikai hadgyakorlatra ezúttal a független médiát is meghívták.

Világ

Bartha Tünde és Andrej Babiš Olaszországban
Fotó: Andrej Babis Facebook

Egy szlovákiai magyar nő, Bartha Tünde az egyetlen ember, akire Andrej Babiš állítólag hallgat. Bartha a cseh kormányhivatal vezetője, akinek szerepe volt abban, hogy Babiš egy táborba sodródott Orbán Viktorral. Mostanra azonban a háttérember kénytelen kilépni a fényre, és komoly bírálatokat is kap.

A hétvégén részletesen foglalkoztunk azzal, hogy lejtmenetben az orosz elnök népszerűsége, és bár összeomlástól nem kell tartani, a gazdasági problémák, az internetkorlátozás miatti elégedetlenkedés és az ukrán drónok támadásai nem segítik Putyin helyzetét. Mindezek a gondok azonban nem gátolják abban, hogy fokozza az ukrán városok elleni átfogó légitámadásokat, sőt. A háborúhoz kapcsolódó hír volt, hogy orosz dróntámadás érte a kiégett fűtőelemek raktárát Csernobilban, és hogy állítólag Abramovics közvetíthet Putyin és Zelenszkij között.

Írtunk emellett arról, hogy oroszbarát ellenzéki jelölteket vettek őrizetbe a parlamenti választások előtt egy nappal Örményországban, és hogy az Egyesült Államok most épp parti radarokat lőtt Iránban, miközben Trump már abban van, hogy ő soha nem mondta, hogy nem kezd új háborúkat. És hír volt még, hogy

  • Izrael lehallgathatta az amerikai-iráni tárgyalásokat,
  • a normandiai partraszállás évfordulóján migrációs „invázióról” beszélt és Európát bírálta az amerikai védelmi miniszter,
  • Leó pápa Ferenc üzenetét viszi tovább: Ismerjük fel Istent a bevándorlóban és a hajléktalanban,
  • és hogy Irán a FIFA-hoz fordult, miután az Egyesült Államok megtagadta a vb-re érkező válogatott stábjának több tagjától a vízumot.

Szabadidő

Hogy mivel töltöttük 1983-ban? Elolvastuk az erről szóló, akkor kiadott könyvet, hogy nem csak azt tudhassuk meg, milyen gyógyszereket volt érdemes magunkkal vinni egy nyaralásra, de szájtátva olvashattuk „A nők társadalmi helyzete” című írást is.

És ha már szabadidő: ajánlottunk egy jó norvég krimit is a hétvégén.

Interjú

Fotó: Bankó Gábor/444

Nosztalgia és anarchia, Z generáció és a gondoskodás hiánya, diszkótragédia és foglalt ház. Regős Simon rendezővel beszélgettünk.

Podcast

Grafika: Kiss Bence/444

Volt Borízű is persze, ma érkezik majd a rövidebb, nem előfizetői változat.

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