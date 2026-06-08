Szabadidős fideszes kommunista ügynökök betiltott telefonnal

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, egy kánikulával induló, de aztán majd hidegfrontot ígérő hét elején. Van másmilyen hírlevelünk is, itt lehet válogatni.
Vasárnap este jelent meg az interjú, melyben Bíró Ferenc, az Integritás Hatóság elnöke elmondta, hogyan gyakoroltak rá nyomást az Orbán-kormányból. A hétvégén felidéztük az Orbán-rendszer legundorítóbb szervezetét: a Szuverenitásvédelmi Hivatalt a független sajtó lejáratására, majd vegzálására hozták létre, hogy aztán évi több milliárdból kommunista ügynökök terjeszthessék a Nyugat-ellenes propagandát. Orbán Viktor a napokban Schmidt Máriával és Orbán Gáspárral nézett meccset, mi meg felidéztük, a bukott miniszterelnök igeforrása addigis hogyan szállította a hétvégi híreket Orbánnak.
Első miniszteri interjúját a középiskolások által alapított Balzacnak adta Lannert Judit oktatási miniszter. Elég sok minden szóba került benne, és Gulyás Gergely valahogy épp az agresszív átalakítást hallotta ki belőle, pedig a miniszter éppen a fiatalokat bevonó társadalmi egyeztetést ígért. És ha már iskolák: az utóbbi években egyre több helyen tiltották be a mobiltelefonok használatát, és a nagy mintának köszönhetően ma már azt is meg tudjuk ítélni, hogy a tiltások mérlege pozitív, de aki csodát várt, annak csalódnia kellett.
És hír volt még itthonról, hogy
Jelentkeztünk hadgyakorlati riporttal is, hiszen az évek óta megrendezett magyar-szerb-amerikai hadgyakorlatra ezúttal a független médiát is meghívták.
Egy szlovákiai magyar nő, Bartha Tünde az egyetlen ember, akire Andrej Babiš állítólag hallgat. Bartha a cseh kormányhivatal vezetője, akinek szerepe volt abban, hogy Babiš egy táborba sodródott Orbán Viktorral. Mostanra azonban a háttérember kénytelen kilépni a fényre, és komoly bírálatokat is kap.
A hétvégén részletesen foglalkoztunk azzal, hogy lejtmenetben az orosz elnök népszerűsége, és bár összeomlástól nem kell tartani, a gazdasági problémák, az internetkorlátozás miatti elégedetlenkedés és az ukrán drónok támadásai nem segítik Putyin helyzetét. Mindezek a gondok azonban nem gátolják abban, hogy fokozza az ukrán városok elleni átfogó légitámadásokat, sőt. A háborúhoz kapcsolódó hír volt, hogy orosz dróntámadás érte a kiégett fűtőelemek raktárát Csernobilban, és hogy állítólag Abramovics közvetíthet Putyin és Zelenszkij között.
Írtunk emellett arról, hogy oroszbarát ellenzéki jelölteket vettek őrizetbe a parlamenti választások előtt egy nappal Örményországban, és hogy az Egyesült Államok most épp parti radarokat lőtt Iránban, miközben Trump már abban van, hogy ő soha nem mondta, hogy nem kezd új háborúkat. És hír volt még, hogy
Hogy mivel töltöttük 1983-ban? Elolvastuk az erről szóló, akkor kiadott könyvet, hogy nem csak azt tudhassuk meg, milyen gyógyszereket volt érdemes magunkkal vinni egy nyaralásra, de szájtátva olvashattuk „A nők társadalmi helyzete” című írást is.
És ha már szabadidő: ajánlottunk egy jó norvég krimit is a hétvégén.
Nosztalgia és anarchia, Z generáció és a gondoskodás hiánya, diszkótragédia és foglalt ház. Regős Simon rendezővel beszélgettünk.
Volt Borízű is persze, ma érkezik majd a rövidebb, nem előfizetői változat.
Mert amikor mostanában változtattak, az mindig rontást jelentett – magyarázta Kármán András. Az új kormánynak novemberre kell valamit villantania.
Megkerülhetetlen lesz a politikai felelősségre vonás is, közölte. Emellett munkát is ajánlott a Honvédelmi Minisztériumban a balesetben megsérült kormánytisztviselőnek.
Nosztalgia és anarchia, Z generáció és a gondoskodás hiánya, diszkótragédia és foglalt ház. Regős Simon rendezővel beszélgettünk.
Nemrég azt mondta, úgy döntött, önként vállalja a kiadatását, mert állítása szerint nagyon leromlott az egészségügyi állapota.
Egy szlovákiai magyar nő, Bartha Tünde az egyetlen ember, akire Andrej Babiš állítólag hallgat. Bartha a cseh kormányhivatal vezetője, akinek szerepe volt abban, hogy Babiš egy táborba sodródott Orbán Viktorral. Mostanra azonban a háttérember kénytelen kilépni a fényre, és komoly bírálatokat is kap.
Van még azért olyan páholy, ahol jó szívvel fogadják.
Az utóbbi években egyre több helyen tiltották be a mobiltelefonok használatát az iskolákban. A nagy mintának köszönhetően ma már azt is meg tudjuk ítélni, hogy ezek a tiltások mérlege pozitív, de aki csodát várt, annak csalódnia kellett. A gyerekek kitiltása a közösségi médiából viszont jóval bonyolultabb ügynek tűnik.
A korához képes meglepően felvilágosult könyvből nemcsak azt tudhatjuk meg, milyen gyógyszereket volt érdemes magunkkal vinni egy nyaralásra, de szájtátva olvashatjuk „A nők társadalmi helyzete” című írást is.
Irán pedig újra az Öböl menti országokat támadta. Mindkét fél a másikat okolja.
A Fidesz lengyel védencei már elmenekültek az országból, de Magyar Péter az állampolgárságot kapó Gruevszkit is kitenné.
Az újfideszes sajtó teljesítette Orbán elvárásait.
Tíz fokot eshet a hőmérséklet egyik napról a másikra.
A független sajtó lejáratására, majd vegzálására létrehozott, évi több milliárdba kerülő sóhivatalnál kommunista ügynökök terjesztették a Nyugat-ellenes propagandát. Ez a Szuverenitásvédelmi Hivatal rövid története.
Gulyás szerint Lannert egyeztetések nélkül meg akarja szüntetni a hat- és nyolcosztályos gimnáziumokat - ebben az állításában csak két hiba van.
A lap szerint több vezető trumpista tisztviselő is megkönnyítette a hírszerző szolgálatok dolgát. Például azzal, hogy a saját telefonjukon intézték a nemzetbiztonsági ügyeket.
Pest megyében ugyanis nincs elég gyerekorvos.
1,2 millió ember előtt misézett a pápa Madridban.
Bár sokak szerint az abszolút filmszínház feleslegessé tette a fikciós sorozatokat, azért a forrongó belpolitika mellett más oka is van, hogy mintha kevesebbet beszélnénk most róluk. De erről a norvég krimiről például érdemes beszélni.
Az oktatási miniszter szimbolikusan a diákok által alapított Balzacnak adta az első interjúját.
Nem azért, mert Magyar Péter már behívót küldött az ukrán frontra. Az évek óta megrendezett magyar-szerb-amerikai hadgyakorlatra ezúttal a független médiát is meghívták.
Hegseth szerint ma már veszélyes ideológiák ostromolják Európa partjait.
Bíró Ferenc szerint koncepciós eljárást indítottak ellene, a feleségét is falhoz állították a TEK-esek, amikor elkezdte vizsgálni Balásy Gyuláék pénzeit.
„Akkor miért építettem volna fel a világ legerősebb hadseregét?” Ami viszont Iránban van, az nem háború - talán csak különleges katonai művelet.
Hiláriusz egyre forróbb. 1248 játékos lesz a vébén, abból hárman játszanak Magyarországon. Forradalmi újítások biciklis pisilésben. Dezodorellenes népi kezdeményezés. Rogán hiába metrózik. Horror tücsökárak.
Abramovics vihette a hírt a Kremlbe, hogy Zelenszkij kész találkozni Putyinnal - az orosz elnök még ellenáll.
Lejtmenetben az orosz elnök népszerűsége. Bár összeomlástól nem kell tartani, a gazdasági problémák, az internetkorlátozás miatti elégedetlenkedés és az ukrán drónok támadásai nem segítik Putyin helyzetét. Mindezek a gondok azonban nem gátolják abban, hogy fokozza az ukrán városok elleni átfogó légitámadásokat, sőt.
Egyelőre sem a hatóságok, sem a jelölteket indító párt nem reagált az esetre. Azt sem tudni, milyen indokkal tartóztatták le az oroszpárti politikusokat.
A házigazda USA először a focivébék történetében olyan ország válogatottját fogadja, amellyel háborúban áll.
Nincs extrém sugárzás, üres volt az épület, de Putyin ezzel is jelzett.