Hancúrozó állatok, kiszáradó vizek

Jó reggelt, itt a napindító hírlevelünk az elmúlt nap legfontosabb-érdekesebb híreivel.

Az élet itthon

Illusztráció: Kiss Bence

Péntek reggel jelent meg cikkünk, melyben bemutattuk, milyen állapotok és súlyos állományvédelmi hiányosságok vannak az Északi Járműjavítóban, ahol a Közlekedési Múzeum gyűjteménye áll, és ahová a kormány százmilliárdos projektet tervez a fideszes főigazgató által vezetett Közlekedési Múzeumnak.

Visszaemlékeztünk Szijjártó Péter politikai karrierjére, melynek vezérmotívuma az volt, hogy mindig abban hitt, amiben épp érdekében állt. Volt tegnap kormányszóvivői sajtótájékoztató is a miniszterelnök részvételével, ahol mi arról kérdeztünk, indult-e vizsgálat Szijjártó orosz kapcsolatai miatt, de kiderült az is, hogy átfogó rendészeti intézkedéseket ígérnek a következő egy hónapra Budapestre.

Váratlan húzással már az a mandineres is elkezdte rossznak látni Orbán kormányázását, aki szerint a tavalyi Pride-ot a Fidesz nyerte, és beszámoltunk arról is, hogy volt fideszes, aki ugyan abban bízott, hogy Orbán nem csak meccset nézni ment az Egyesült Államokba, és találkozik majd Trumppal is, de ezt végül Havasi Bertalan tagadta. Kiderült az is, hogy maga Semjén Zsolt kérte fel az Orbán-imádó Osztie Zoltánt, hogy vegyen részt a fideszes tüntetésen, és hogy október közepéig rács mögött marad Fonyód volt fideszes polgármestere.

Hír volt még, hogy Nagy Ervin feljelentést tesz Orbán János Dénes kifizetései ügyében, OJD viszont már inkább visszacsinálná a kifizetéseket, és hogy a kiszabható legnagyobb bírsággal büntették Orbán Viktor testvérének és édesanyjának bányacégét, valamint hogy Melléthei-Barna Márton szerint másfél-két éven belül elfogadnak egy új választási törvényt, a Qubit és a Lakmusz pedig megtalálta a Motherless-botrány gyanúsítottját, aki elfogása óta is úgy posztol az Instagramra, mint egy travel influencer.

És írtunk arról is, hogy a szemünk láttára apad el a Duna, míg a Qubit további magyarországi folyók és tavak állapotáról mutatott be elkeserítő fotókat.

Podcast

Illusztráció: Kiss Bence/444

Beszélgetés a magyar gazdaságról a NER után: amire költöttek, és amire nem. Amiben a többi populista államnál is gyengébbek voltunk. Amivel mindenképpen kezdenie kell valamit az új kormánynak. És a legfőbb kérdés: hogyan tévedhetett ennyiszer Nagy Márton? Aki válaszolt: Benczes István közgazdász.

Világ

Fotó: TETIANA DZHAFAROVA/AFP

Zelenszkij nagy kormányátalakításba fogott, mennie kell a népszerű védelmi miniszternek is, ami miatt tüntetések törtek ki Kijevben, és írtunk arról is, hogy Ukrajnának égető szüksége van az orosz ballisztikus rakéták ellen is hatékony Patriot-rakétarendszerekre, és bár Trump Ankarában megígérte, hogy licencmegállapodást kaphatnak gyártásra, de vajon mit jelent ez a gyakorlatban, és vannak-e alternatív lehetőségei Ukrajnának? És hír volt még, hogy