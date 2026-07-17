Hancúrozó állatok, kiszáradó vizek

Jó reggelt, itt a napindító hírlevelünk az elmúlt nap legfontosabb-érdekesebb híreivel.
Péntek reggel jelent meg cikkünk, melyben bemutattuk, milyen állapotok és súlyos állományvédelmi hiányosságok vannak az Északi Járműjavítóban, ahol a Közlekedési Múzeum gyűjteménye áll, és ahová a kormány százmilliárdos projektet tervez a fideszes főigazgató által vezetett Közlekedési Múzeumnak.
Visszaemlékeztünk Szijjártó Péter politikai karrierjére, melynek vezérmotívuma az volt, hogy mindig abban hitt, amiben épp érdekében állt. Volt tegnap kormányszóvivői sajtótájékoztató is a miniszterelnök részvételével, ahol mi arról kérdeztünk, indult-e vizsgálat Szijjártó orosz kapcsolatai miatt, de kiderült az is, hogy átfogó rendészeti intézkedéseket ígérnek a következő egy hónapra Budapestre.
Váratlan húzással már az a mandineres is elkezdte rossznak látni Orbán kormányázását, aki szerint a tavalyi Pride-ot a Fidesz nyerte, és beszámoltunk arról is, hogy volt fideszes, aki ugyan abban bízott, hogy Orbán nem csak meccset nézni ment az Egyesült Államokba, és találkozik majd Trumppal is, de ezt végül Havasi Bertalan tagadta. Kiderült az is, hogy maga Semjén Zsolt kérte fel az Orbán-imádó Osztie Zoltánt, hogy vegyen részt a fideszes tüntetésen, és hogy október közepéig rács mögött marad Fonyód volt fideszes polgármestere.
Hír volt még, hogy Nagy Ervin feljelentést tesz Orbán János Dénes kifizetései ügyében, OJD viszont már inkább visszacsinálná a kifizetéseket, és hogy a kiszabható legnagyobb bírsággal büntették Orbán Viktor testvérének és édesanyjának bányacégét, valamint hogy Melléthei-Barna Márton szerint másfél-két éven belül elfogadnak egy új választási törvényt, a Qubit és a Lakmusz pedig megtalálta a Motherless-botrány gyanúsítottját, aki elfogása óta is úgy posztol az Instagramra, mint egy travel influencer.
És írtunk arról is, hogy a szemünk láttára apad el a Duna, míg a Qubit további magyarországi folyók és tavak állapotáról mutatott be elkeserítő fotókat.
Beszélgetés a magyar gazdaságról a NER után: amire költöttek, és amire nem. Amiben a többi populista államnál is gyengébbek voltunk. Amivel mindenképpen kezdenie kell valamit az új kormánynak. És a legfőbb kérdés: hogyan tévedhetett ennyiszer Nagy Márton? Aki válaszolt: Benczes István közgazdász.
Zelenszkij nagy kormányátalakításba fogott, mennie kell a népszerű védelmi miniszternek is, ami miatt tüntetések törtek ki Kijevben, és írtunk arról is, hogy Ukrajnának égető szüksége van az orosz ballisztikus rakéták ellen is hatékony Patriot-rakétarendszerekre, és bár Trump Ankarában megígérte, hogy licencmegállapodást kaphatnak gyártásra, de vajon mit jelent ez a gyakorlatban, és vannak-e alternatív lehetőségei Ukrajnának? És hír volt még, hogy
Atomvillanáshoz mérhető megvilágosodások történnek ezen a nyáron.
A folyó magyarországi szakaszain sorra dőlnek a negatív vízállásrekordok, Bajánál már csak 24 centis a vízszint.
Nők és gyerekek ellen elkövetett szexuális visszaélések miatt ítélték összesen 31 év börtönre.
A budapesti plébános egyetért azzal, „ha valaki úgy gondolja, Magyar Péter a sátán eszköze”, pláne, hogy a miniszterelnök „konszenzuális szexuális kapcsolatban él, nem a házasság és a család szentségét védi”.
Amire költöttek, és amire nem. Amiben a többi populista államnál is gyengébbek voltunk. Amivel mindenképpen kezdenie kell valamit az új kormánynak. És a legfőbb kérdés: hogyan tévedhetett ennyiszer Nagy Márton? Aki válaszolt: Benczes István közgazdász.
Egyetemi kutatók ellenőrzik az állatok munkáját.
Szijjártó Péter mindig abban hitt, amiben érdekében állt.
Cs. Péter, alias „Archie147” egy pornóoldalra töltötte fel az erről mit sem sejtő nők képeit, majd arról fantáziált, hogyan ölné meg őket. A Qubit és a Lakmusz azonosította a férfit, aki ellen még mindig tart a nyomozás, bár a rendőrség már tavaly februárban elfogta.
A Tisza jogi vezetője azt mondta, céljuk egy arányosabb rendszer kialakítása, amiben minimalizálnák a kétharmados többség megszerzésének esélyét.
Szerdán ülésezett a kormány, a döntésekről és az egyebekről személyesen számol be a miniszterelnök. Percről percre tudósítunk az eseményről.
Kevesebb mint egy év után az ukránok számára is váratlanul Zelenszkij menesztette a kormányt. Az amerikai nagykövetet érintő korrupciós vádak, a hadsereg problémái és az adminisztráción belüli feszültségek is hozzájárulhattak a kormányátalakítás időzítéséhez, de az elnököt saját hatalmának és népszerűségének megőrzése is motiválhatja.
Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének gyanúja miatt.
Hidvégi Józsefet csalással és pénzmosással gyanúsítják.
Elképesztő állapotok, súlyos állományvédelmi hiányosságok az Északi Járműjavítóban, ahol a kormány százmilliárdos projektet tervez a fideszes főigazgató által vezetett Közlekedési Múzeumnak.
Zelenszkij a miniszterelnökét is lecserélte.
Bár tudják, hogy egyes „közterületi problémák mögött össztársadalmi és szociális nehézségek állnak”.
Pete Hegseth amerikai hadsereget érintő víziójának következő lépése: mindenkit felpumpálni.
„A közérdek mellett nekem a legnagyobb érdekem, hogy tisztázzam ezt az ügyet és a becsületemet.”
Szerhij Koreckij eddig a Naftohazt irányította. Leváltják a védelmi minisztert is.
A 444 kérdésére beszélt a miniszterelnök a kormányszóvivőin a volt külügyminiszter elleni vizsgálatról. A kampányban még hazaárulást emlegetett Szijjártóval kapcsolatban.
Ukrajnának égető szüksége van az orosz ballisztikus rakéták ellen is hatékony Patriot-rakétarendszerekre. Trump Ankarában megígérte, hogy licencmegállapodást kaphatnak gyártásra. Mit jelent ez a gyakorlatban, és vannak-e alternatív lehetőségei Ukrajnának?
Ha meglátod az összeget, nem hiszed el.
Volt, aki bízott abban, hogy nem csak meccset néz, de aztán Havasi Bertalan eloszlatta ezeket a reményeket.
Az extrém aszály miatt a legtöbb mederben csak mutatóba maradt némi víz. Így csörgedeznek most a budapesti patakok, a Duna, a tatai Öreg-tó és a Jászság folyói – már amelyik csörgedezik egyáltalán.