A szemfényvesztes visszatér

Jó reggelt! Ismét itt a 444 napindító hírlevele, benne a – hidegrekordot és lehűlő Balatont produkáló – hétvége főbb híreivel, fontosabb anyagaival. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)
Tusványoson már majdnem vita indult arról, hogy érdemes-e vitázni, aztán jött Orbán. Orbán Viktor – akinek az új szerelme a vitorlázás – elmondta az éves tusványosi beszédét, gyorsértékelésünk: unalomba fulladó szemfényvesztés az örökkévalóságig. A Fidesz elnöke a beszédében telibe szembement azzal, amivel az ex-TEK-vezér Hajdu János védekezett az aranykonvojügyben. Még Schiffer András is csalódott Orbánban, várta volna az önkritikát.
Hiába gyűlt össze Tusványos iránymutatásra váró keménymagja, a kétségbeesett fideszeseknek egy enervált Bayer Zsolttal kellett beérniük: nyoma sem volt annak az embernek, aki tavaly elküldte az anyjukba a kormánykritikus fiatalokat.
A Tisza Párt dr. Sonnevend Pált jelöli alkotmánybírónak (Navracsics Tibor szerint kiváló jelölt), a Mi Hazánk pedig Schiffer Andrást.
A netező horgászok nagy része tombol Szendőfi Balázs provokatív könyve miatt, ami pedig jó szándékú, és a lényegi üzenete is releváns: ha nem reagálunk az éghajlat változásaira, és mindent úgy csinálunk, mint eddig, hamar kiürülhetnek vagy el is tűnhetnek felszíni vizeink.
Idén a Lupa Beach mellől szálltak fel a Hungaroringre repülő, utasszállító helikopterek, a Forma-1-es futam győztesének Magyar Péter adta át a díjat.
Röhej és rémület a hatalom csúcsain: egy új sikerkönyv betekintést enged a kórosan titkolózó Trump-adminisztráció belső tereibe, ahol az a szabály, hogy nincs szabály, de ezt mindenkinek be kell tartania, különben megbánja.
A brazil kormány elutasította két amerikai tisztviselő vízumkérelmét, attól tartva, hogy az októberi választás befolyásolásával is próbálkoznának, mivel a brazil elnök ellenfelének családja szoros kapcsolatot ápol a Trump-kormánnyal.
Kb. kétszázan vettek részt Nagyváradon az önkormányzat által nem engedélyezett Pride-on: más romániai városokban lehetett Pride-ot tartani, a nagyváradi polgármester nem engedélyezte, de ez sokakat nem különösebben érdekelt.
A Jeti Mozi bemutatta Takács Mária egész estés dokumentumfilmjét: a 2015-ös Meleg férfiak, hideg diktatúrákban négy fiatal meleg férfi útnak indul, hogy megszólaltassa az idősebb generáció tagjait, akik először mesélnek arról, milyen volt a kommunizmusban melegnek lenni.
A McLaren brit versenyzője mellett Max Verstappen és Andrea Kimi Antonelli állhatott fel a dobogóra.
A netező horgászok nagy része tombol Szendőfi Balázs provokatív könyve miatt. Ami pedig jó szándékú, és a lényegi üzenete is releváns: ha nem reagálunk az éghajlat változásaira, és mindent úgy csinálunk, mint eddig, hamar kiürülhetnek vagy el is tűnhetnek felszíni vizeink.
A Tisza Párt után a Mi Hazánk is megnevezte jelöltjét Hende Csaba helyére, miközben a Fidesz továbbra is bojkottálja az eljárást.
Benjamin Netanjahu rendkívüli biztonsági egyeztetést hívott össze, az izraeli hadsereg kiterjedt terrorellenes műveletre készül a térségben.
A 21 éves, az Iszlám Államhoz köthető férfi késsel támadt az elfogására érkező rendőrökre, akik válaszul tüzet nyitottak rá.
Egy sor Mészároshoz köthető cég jelent meg támogatóként, miközben az eddigi nagy cégek zöme elhagyta a DVTK-t.
Nem csak az adatközlés a cél, hanem a fejlesztés is.
Egy ember életét vesztette, tizenhatan megsérültek. A merénylő elmenekült a helyszínről.
A férfi járt Libanonban is, de miután onnan visszaküldték Németországba, elítélték „az állam biztonságát fenyegető súlyos erőszakcselekmény előkészítéséért”.
A megrendelés Mándoki koncert munkacímen futott.
Nincs röpködés a város felett.
Lénárddaróc a rekorddöntő település.
A Jeti Mozi bemutatja Takács Mária egész estés dokumentumfilmjét. A filmben négy fiatal meleg férfi útnak indul, hogy megszólaltassa az idősebb generáció tagjait, akik először mesélnek arról, milyen volt a kommunizmusban melegnek lenni. Vajon tényleg szabadabb lett azóta a világ?
Olyan valóságra ébredtünk, amiről azt gondoltuk, hogy csak rossz vicc, értékelte a helyzetet Orbán Viktor. Tusványoson idén pull up-oltak válságtagadók, reménykedők, de még olyanok is, akik önállósodnának. A vereség okairól, a Fidesz válságáról és a polgári-radikális ellentétről kérdeztük a résztvevőket.
Szerinte nem igazak Hadházy állításai.
Frissítő 20,8 fokos lett szombat reggelre.
Húszas éveikben járó magányos fiatalok, Kolozsvár és kapitalizmus, színház és szex. Adorjáni Pannát kérdeztük első regényéről.
Zohran Mamdani nemkívánatos személynek és háborús bűnösnek nevezte az izraeli kormányfőt, akit viszont a kemény szavak nem tartanak távol.
A táborban már napok óta nagyon várják az iránymutatást.
Amszterdam augusztus 1-jétől ad otthont a világ legnagyobb nemzetközi LMBTQ-rendezvényének.
Hiába gyűlt össze Tusványos iránymutatásra váró keménymagja, a kétségbeesett fideszeseknek egy enervált Bayer Zsolttal kellett beérniük. Nyoma sem volt annak az embernek, aki tavaly elküldte az anyjukba a kormánykritikus fiatalokat.
A köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök 1998-ban az Anna-bál szépe volt, de úgy tűnik, 2026-ban nem lesz annak a fővédnöke.
Legalábbis erre lehet következtetni abból, hogy a volt miniszter Facebook-oldalán kiváló jelöltnek nevezte Sonnevend Pált. Vagy ez már a KDNP saját arcéle lenne?
Régen borsónagyhatalom voltunk, már alig maradt termelés. Harc az ízetlen, ipari egyenzöldségek ellen, a régi tájfajtákért. A vendég: Réthy Kati, biológus, agroökológus, őstermelő.
Mit csinál a Télapó nyáron? Hogy kerülnek F-18-as vadászgépek a kunyhója fölé? Miért jobb a rénszarvasoknak az aszfalton, mint az erdőben? És miért jó a híg kávéba mártogatott grillsajt? Helyszíni riport Kelet-Lappföldről.
A 27 éves szlovén ezzel a verseny történetének rekordját is beállította.
Egy új sikerkönyv betekintést enged a kórosan titkolózó Trump-adminisztráció belső tereibe. Az a szabály, hogy nincs szabály, de ezt mindenkinek be kell tartania, különben megbánja. Röhej és rémület a hatalom csúcsain.
Szerinte „Bóka János elsőre egy sótlan hivatalnoknak tűnhet, akit nem tud az ember haverként kezelni, de ha megismerik, akkor rendkívül szórakoztató és intelligens jelenség”.
Orbán szerint még nem jött el a pillanat, hogy visszavonuljon, de „van egy futballakadémia, amit én alapítottam. Ha tehetném, szívesen ott dolgoznék”.
Hajdu a vallomásában végig a NAV-ra hárította a felelősséget. Azt állította, végig az adóhatóság utasításainak tettek eleget, és nem is ő járt el az ügyben, hanem egy másik TEK-es vezető.
Más romániai városokban lehetett Pride-ot tartani, a nagyváradi polgármester nem engedélyezte, de ez sokakat nem különösebben érdekelt.
Várunk, hátha jól alakul – nagyjából ezzel hitegette Orbán Viktor híveit Tusnádfürdőn, ahol egy valódi ellenállási mozgalom meghirdetésével is adós maradt. A végére már Németh Zsolt is belefáradt.
Bede Márton vállalja. Nyíltlevélreneszánsz. Orbán János Dénes vs. Kylian Mbappé. Cucurella a 12. kerületben.A Sex Pistols-karaoke (konyókrityó). Rendőrállam-revival. Stravinszkíj: Manók tánca.
Sonnevend Pál az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanára, korábbi dékánja.
Képgaléria Tusványosról.
Attól tartanak, hogy az októberi választás befolyásolásával is próbálkoznának, mivel a brazil elnök ellenfelének családja szoros kapcsolatot ápol a Trump-kormánnyal.
A román elnök szerint az ilyen cselekedetek elfogadhatatlanok.
Garamvölgyi korábban 23 éven át volt a rendőrség szóvivője.
Tusványos utolsó előadásán, egyben Schiffer András kilencedik fellépésén kivesézte Orbán beszédét. Volt benne akkora öngól, amin még ő is megdöbbent.
16 év után először szervezett Tusványost a Fidesz ellenzékből, hiányoztak is a repi cuccok, meg a prominensek. Voltak cserébe radikálisok és polgáriak, akik külön sátrakban, de egymásnak ellentmondó dolgokat mondtak felelősségről, teendőkről. Közben pedig várták, mit mond Orbán.