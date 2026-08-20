A régi közmédia bűnei, az új dilemmái

Jó reggelt, hétvégi hőségre felkészülni! Ez itt a 444 napindító hírlevele a legfontosabb szerdai cikkekkel. Vannak más hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.
Az elmúlt évek David Szalay Test című közönség- és kritikai sikerregényével folytatódik a Nem rossz könyvek klubja. A kötet fordítójával, Barabás András műfordítóval és Gyuris Kata irodalmárral, az ELTE Anglisztika Tanszékének adjunktusával beszélgetünk a Bartók Béla úti Hadik Kávéházban.
„A felülről jövő rendelések teljesítése kötelező”, „mindenkinek annál jobb, minél előbb túlesünk rajta” – kormányzati utasításokat vártak, Havasi, Szijjártó és Varga Judit sajtósa is beleszólt a címadásba, kampánytémákat kellett tolni, és indoklás nélkül ástak el releváns híreket. Így működött az MTI az ott dolgozók 482 oldalas gyűjtése alapján.
Legfőbb belső dilemmájával szembesül a Tisza a közmédia átalakításánál. Döntéshozók szerint is hiba volt átmeneti időszakot bevezetni az állami médiában, de most már így kell túlélni októberig, az állandó vezetés érkezéséig. Foghíjas törvény, átláthatatlan személyi döntések és milliárdos csontvázak a Kunigunda útján.
Zebegény polgármestere bemutatja, hogy teheti magát leválthatatlanná egy helyi kiskirály, egész egyszerűen nem megy be az ülésekre. Merkely Béla nem lát összeférhetetlenséget abban, hogy az általa vezetett egyetem cége beszállt a fia 600 milliós állami támogatást kapó vállalkozásába. Orbán volt sajtófőnöke szerint a hivatali visszaélés tankönyvi példája, hogy nem kapja meg az illetményét.
Forsthoffer Ágnes elhagyta a Sándor-palotát, hivatalosan is hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök, első döntéseként pedig hivatalvezetőt csinált Sulyok Tamás főigazgatójából.
A kegyelmi ügy után az Orbán-kormány felmérte a gyermekotthonok állapotát, de a siralmas eredményeket inkább eltitkolták. Most kiderült, olyan is volt, hogy az egyik gyermekotthonban fél hetes vacsora után semmilyen táplálékhoz nem juthattak a sokat sportoló gyerekek.
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Kis bolt, nagy üzlet? – Van még egy meghatározó sztori az európai kiskereskedelemben a Lidl és az Aldi mellett: a lengyel Zabka az elmúlt évtized egyik legnagyobb közép-európai sikertörténete. A Saját Tőke podcast soron következő adásában Orbán Krisztián és Nagy Tamás beszélgetnek a kiskereskedelemről és a Zabka sikerének titkáról.
A jogász, diplomata Timár István Szilveszter 2024 novemberében lett a Sándor-palota főigazgatója.
Rendezvényekre készüljünk rendesen, kisgyerekekre, idősekre, várandósokra és a krónikus betegekre figyeljünk, kérik a hatóságok.
Valahogy pont ugyanott és ugyanakkor lesz az állami pénzből szervezett gyereksziget és a Tisza-szigetek találkozója.
Trump egyik központi kampányígéretét próbálják internetbaráttá tenni, ami most négy szóval sikerült: DEPORT. DEPORT. DEPORT. DEPORT.
A történelminek is nevezhető perben 29 amerikai állam sorakozik fel a technológiai óriáscéggel szemben. Kártérítés mellett azt is követelik, töröljék el a lájkszámot és a végtelen görgetést.
Munkájához „a lehető legtöbb emberséget” kívánta Magyar Péter.
A kegyelmi ügy után az Orbán-kormány felmérte a gyermekotthonok állapotát, de a siralmas eredményeket inkább eltitkolták.
Döntéshozók szerint is hiba volt átmeneti időszakot bevezetni az állami médiában, de most már így kell túlélni októberig, az állandó vezetés érkezéséig. Foghíjas törvény, átláthatatlan személyi döntések és milliárdos csontvázak a Kunigunda útján.
Van még egy meghatározó sztori az európai kiskereskedelemben a Lidl és az Aldi mellett: a lengyel Zabka az elmúlt évtized egyik legnagyobb közép-európai sikertörténete. A Saját Tőke podcast soron következő adásában Orbán Krisztián és Nagy Tamás beszélgetnek a kiskereskedelemről és a Zabka sikerének titkáról.
A cég Hankó Balázs akkori innovációs miniszter egyedi döntése alapján is jutott közpénzhez.
Az elmúlt évek közönség- és kritikai sikerregényével folytatódik a Nem rossz könyvek klubja. A Booker-díjas könyvről a kötet fordítójával, Barabás András műfordítóval és Gyuris Kata irodalmárral, az ELTE Anglisztika Tanszékének adjunktusával beszélgetünk.
Egy NER-ből örökölt nem szakmai testület szavazhatta meg szerdán, kik kerüljenek a szakma nevében az új közmédia felett tulajdonosi jogokat gyakorló tanácsba.
Az esemény ChatGPT-vel generált flyerén ráadásul tévesen a nemzeti összetartozás napjának nevezték augusztus 20-át, ami valójában az államalapítás ünnepe.
Ferenczy Ernő korábban a „haláltököket" betiltó különcként szerzett magának országos hírnevet, de pályaképe több elemében máshol is ismerős lehet: saját cégeinek behúzott EU-s pályázatok, falusi szálláshelyek építése, vagyonnyilatkozati trükközések. A függetlennek hívott polgármester egy közpénzzel kitömött alapítványon keresztül kötődik Rétvári Bence köreihez is.
A Duna Médiaszolgáltató Zrt. szerint a döntés közel félmilliárd forintos azonnali megtakarítást eredményez.
Orbán volt sajtófőnöke szerint a hivatali visszaélés tankönyvi példája, hogy nem kapja meg az illetményét.
Erre jutott az Egészségügyi Minisztérium szakmai és civil szervezetekkel való egyeztetésének első köre, de döntés még nem született. Következő körben az egyházak képviselőivel is leülnek.
„A demokrácia nem lehet Oroszország túsza” – mondja Mihajlo Fedorov, aki a felmérések szerint már népszerűbb, mint a háborús ukrán elnök.
A köztársasági elnökként eljáró házelnök még aláírta az állami kitüntetések határozatait, de augusztus 20-án már az új elnök adja át azokat.
Lakner Zoltánék a baloldali lap új tulajdonosai, de további változások jöhetnek.
A létesítményben olyan műholdas kommunikációs rendszerekhez is gyártanak eszközöket, amelyeket az orosz hadsereg használ.
A szervezők azt mondták a tábornak, hogy főzőversenyt tartanának, kérdéseinknek köszönhetően elmarad az Oi-kor és a Vérszerződés koncertje is.
Kormányzati utasításokat vártak, Havasi, Szijjártó és Varga Judit sajtósa is beleszólt a címadásba, kampánytémákat kellett tolni, és indoklás nélkül ástak el releváns híreket – így működött az MTI az ott dolgozók 482 oldalas gyűjtése alapján.