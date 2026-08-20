A régi közmédia bűnei, az új dilemmái

reggel 4

Jó reggelt, hétvégi hőségre felkészülni! Ez itt a 444 napindító hírlevele a legfontosabb szerdai cikkekkel. Vannak más hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.

Az elmúlt évek David Szalay Test című közönség- és kritikai sikerregényével folytatódik a Nem rossz könyvek klubja. A kötet fordítójával, Barabás András műfordítóval és Gyuris Kata irodalmárral, az ELTE Anglisztika Tanszékének adjunktusával beszélgetünk a Bartók Béla úti Hadik Kávéházban.

Közmédia

„A felülről jövő rendelések teljesítése kötelező”, „mindenkinek annál jobb, minél előbb túlesünk rajta” – kormányzati utasításokat vártak, Havasi, Szijjártó és Varga Judit sajtósa is beleszólt a címadásba, kampánytémákat kellett tolni, és indoklás nélkül ástak el releváns híreket. Így működött az MTI az ott dolgozók 482 oldalas gyűjtése alapján.

Orbán Viktor miniszterelnök (k) és Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője a Magyar Rádió stúdiójában, ahol a kormányfő interjút ad a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában 2016. március 4-én.
Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI

Legfőbb belső dilemmájával szembesül a Tisza a közmédia átalakításánál. Döntéshozók szerint is hiba volt átmeneti időszakot bevezetni az állami médiában, de most már így kell túlélni októberig, az állandó vezetés érkezéséig. Foghíjas törvény, átláthatatlan személyi döntések és milliárdos csontvázak a Kunigunda útján.

Politika

Zebegény polgármestere bemutatja, hogy teheti magát leválthatatlanná egy helyi kiskirály, egész egyszerűen nem megy be az ülésekre. Merkely Béla nem lát összeférhetetlenséget abban, hogy az általa vezetett egyetem cége beszállt a fia 600 milliós állami támogatást kapó vállalkozásába. Orbán volt sajtófőnöke szerint a hivatali visszaélés tankönyvi példája, hogy nem kapja meg az illetményét.

Fotó: Németh Dániel/444

Forsthoffer Ágnes elhagyta a Sándor-palotát, hivatalosan is hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök, első döntéseként pedig hivatalvezetőt csinált Sulyok Tamás főigazgatójából.

Forsthoffer Ágnes és Baka András
Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

A kegyelmi ügy után az Orbán-kormány felmérte a gyermekotthonok állapotát, de a siralmas eredményeket inkább eltitkolták. Most kiderült, olyan is volt, hogy az egyik gyermekotthonban fél hetes vacsora után semmilyen táplálékhoz nem juthattak a sokat sportoló gyerekek.

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Podcast

Kis bolt, nagy üzlet? – Van még egy meghatározó sztori az európai kiskereskedelemben a Lidl és az Aldi mellett: a lengyel Zabka az elmúlt évtized egyik legnagyobb közép-európai sikertörténete. A Saját Tőke podcast soron következő adásában Orbán Krisztián és Nagy Tamás beszélgetnek a kiskereskedelemről és a Zabka sikerének titkáról.

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Saját Tőke
podcast

Merkely Béla nem lát összeférhetetlenséget abban, hogy az általa vezetett egyetem cége beszállt a fia 600 milliós állami támogatást kapó vállalkozásába

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David Szalay Teste a Nem rossz könyvek klubjában

Az elmúlt évek közönség- és kritikai sikerregényével folytatódik a Nem rossz könyvek klubja. A Booker-díjas könyvről a kötet fordítójával, Barabás András műfordítóval és Gyuris Kata irodalmárral, az ELTE Anglisztika Tanszékének adjunktusával beszélgetünk.

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