Hétvégi olvasnivalók bilincsekről, „befojásokról”, édes életről és háborúkról

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, benne az elmúlt hét legfontosabb-érdekesebb nagyobb anyagaival. Hírleveleinkre feliratkozni itt lehet.
A héten Hankó Balázst és Seszták Miklóst is letartóztatták, Hankó bevonulása az ügyészségre különösen emlékezetesre sikerült. Ehhez kapcsolódva írtunk arról, miért nem tűnnek annyira meggyőzőnek a fideszesek érvei az NKA-val kapcsolatban, és arról is, hogy egész Európában szinte egyedülálló, hogy Magyarországon eddig nem ítéltek el legalább egy minisztert. Felidéztük, hogy Seszták elképesztő vagyongyarapodásról vallott az évek során, és megnéztük azt is, hogy az újonnan induló vagyonvisszaszerzési hivatal munkája hogyan viszonyul majd a többi hatóságéhoz. A hivatal amúgy a héten nevezte meg az első négy ügyet, amivel foglalkozni fog, Unger Anna pedig a 444-nek mondta el, hogy miért pont ezekkel kezdik.
Az NKA-ügyhöz kapcsolódva írtunk arról, hogy az Orbán-kormány csak „a politikai forrásigények áttekintése után” engedélyezte, hogy Hankó Balázs elkölthesse a 10 milliárd forintos NKA-s tartalékot, és megszereztük azt a márciusi századvéges kutatást, ami világosan meg kellett mutassa Rogánéknak, mit gondolnak a kormányról a választók. Megírtuk azt is, hogy Orbán mennyire látványosan élvezi az életet, miközben a frakció tagjai ki lettek vezényelve az önkényre panaszkodni, ott voltunk, amikor meghallgatta Kósa Lajost és Bánki Eriket a parlamenti MNB-s bizottság, amihez kapcsolódott tán az a cikkünk is, mely szerint sörfőzdét, Balaton-felvidéki kastélyt és míkonoszi luxusvillát is a nevére vett Matolcsy Ádám a nyáron.
Alighanem a hét legerősebb sztorija volt cikkünk arról, hogy Orbán Áron hogyan próbálta megszervezni, hogy Ausztriában is kapjanak el egy ukrán aranykonvojt: egy Grazban élő magyar üzletember-politikus ismerősét kereste fel a kéréssel két héttel a választások előtt, de a férfi – aki akkor már évek óta nem beszélt a miniszterelnök öccsével – hárított, majd mindezt jelentette az osztrák szolgálatoknak és pártjának, az ottani önkormányzati választáson egykor őt is indító Néppártnak.
Írtunk arról, hogy nemrég úgy tűnhetett, Magyar Péter hadat üzent Hernádi Zsoltnak, de aztán a folytatás egyelőre elmaradt, és arról is, hogy annál is nagyobb orosz rulett volt az akkugyártás erőltetése, mint eddig sejtettük.
Komoly botrány robbant ki a héten a fővárosban, ahol egy egyszeri, 120 milliárd forintos támogatásért cserébe Karácsony átengedte a BKK felét az államnak, a kerületektől pedig elveszik a parkolási pénzeket. A történteket a kerületi polgármesterek árulásként élték meg, Baranyi Krisztina részletesen is elmondta, mi a kifogásuk a változásokkal, mi pedig másnap alaposan összeszedtük, hogy akkor ki hogy járt most a változásokkal.
És ott voltunk, amikor a frissen hazaengedett Őrsi Gergely mellett tüntettek, és Deák Bill Gyula temetésén is, valamint megnéztük a Vona Gábort is felvonultató Árulók első részét.
Az ismét fellángoló etióp polgárháború a régió totális lángba borításával fenyeget: Afrika szarva és közvetlen környéke soha nem volt békés, viszont a mostani konfliktusokba egyre több külső hatalom avatkozik be, és mindez már összeért az amerikai-izraeli-iráni háborúval, és így a Közel-Kelet harcaival. Írtunk emellett arról, hogy az első pár nap információi alapján valami nem tűnt kereknek a brit légibázisnál történt incidensben, és hogy az angol bajnokság hitelessége is múlik azon, hogy mekkora büntetést kap a Manchester City.
A Tyúkól eheti részében arról volt szó, hogy miért próbálnak meg még mindig pucér nőkkel eladni termékeket a cégek.
Egy nap, két politikus, totális kommunikációs zűrzavar, börleszkbe illő jelenetek. És egy volt miniszterelnök, aki inkább elment meccset nézni.
A főváros feje kikerül a víz alól. Egy időre legalábbis. A kerületek polgármesterei nem örülnek.
Történelmi megállapodás született - jelentették be a tárgyaló felek. Megnéztük, hogy jutottunk idáig, kinek mi fájhat, és mit jelent mindez az önkormányzatiságra nézve.
Időnként valakinek eszébe jut, hogy jó ötlet pucér nőkkel eladni termékeket. De tényleg az? Nyilván nem, de ez még nem jelenti azt, hogy nem történik meg újra meg újra.
Unger Anna napokban tett nyilatkozatai alapján néztük meg, hogy az NVHH hogyan illeszkedhet a magyar bűnüldöző struktúrába, hogyan illeszkedhet az az új szervezet a már meglévő intézményi rendszerbe, milyen érdekütközések lehetnek a hatóságok között.
A főpolgármestert korábban támogató polgármesterek árulásként élték meg, hogy Karácsony a hátuk mögött állapodott meg a Tisza-kormánnyal Budapest jövőjéről.
Egymilliárd forintot fizetett a kormány két olyan századvéges kutatásért, amiből ki lehetett olvasni, mekkora bajban vannak. Mindkettőhöz 60 ezer fős kutatás készült, és mindkét anyagot idén márciusban, bő egy hónappal a választás előtt adták le. A Századvég közösségimédia-elemzése viszont totális tévútnak tűnik, Magyar Péter Facebook-oldalát például nem vették bele a februári adatsorukba.
Az Árulók ötödik évadában most nem a bizalomhiány, hanem Vona Gábor miatt omlanak össze a játékosok, de Mérő Vera és Rainer-Micsinyei Nóra idegrendszerén Vasvári Vivien jelenléte sem sokat segített.
Ezzel párhuzamosan egyre fogyatkozik Száraz István cégeinek száma is. Matolcsy rendkívül aktív nyarat tudhat maga mögött, dubaji cégével rengeteg, korábban Szárazhoz kötődő társaságot szerzett meg. Bennük milliárdos vagyonnal.
Ülésezett az MNB-botránnyal foglalkozó vizsgálóbizottság. Bánki Erik nem tudja, hogyan került a kezébe az ő nevét viselő „elvesztette közpénzjellegét” törvényjavaslat, amit a Matolcsy György vezette MNB készített. Kósa Lajos szerint egy vizsgálóbizottság nem jó másra, mint vízgereblyézésre.
A bluesénekest Harley Davidsonok kísérték végső útjára. „Mindörökké blues, mindörökké Ferencváros” - hangzott el Kubatov Gábor búcsúztató beszédében.
Hollandián és Svájcon kívül csak mi tartottuk magunkat, Seszták Miklós és Hankó Balázs viszont elveheti tőlünk a dicsőséget.
Előzetesen úgy tudni, a budapesti kerületektől elvennék a parkolásból származó bevételeiket.
A miniszterelnök öccse egy Grazban élő magyar üzletember-politikus ismerősét kereste fel a kéréssel két héttel a választások előtt. A férfi, aki akkor már évek óta nem beszélt Orbán Áronnal, hárított, majd mindezt jelentette az osztrák szolgálatoknak és pártjának, az ottani önkormányzati választáson egykor őt is indító Néppártnak.
Az NVVH elnöke a 444-nek beszélt arról, miért pont a ma bejelentett négy üggyel kezdi munkáját a hivatal, és azt is elmondta, hogy az NKA-ügy „jó kezekben van”, azért nem látták értelmét átvenni, „mert az már egy igencsak alaposan feltárt ügynek tekinthető”.
Az ismét fellángoló etióp polgárháború a régió totális lángba borításával fenyeget. Afrika szarva és közvetlen környéke soha nem volt békés, viszont a mostani konfliktusokba egyre több külső hatalom avatkozik be. És mindez már összeért az amerikai-izraeli-iráni háborúval, és így a Közel-Kelet harcaival.
Volt egy fontos kormányzati szempont, mielőtt jóváhagyták volna, hogy Hankóék elkölthessék az eredetileg kultúrára szánt pénzt.
Olyan gyors volt a nagyberuházások tempója, hogy az energiaipar nem tudta tartani a lépést. A Szijjártó Péter által szignózott 2022-es kormány-előterjesztésben kardinális kihívásokról írtak, és arról, hogy új erőművek nélkül a villamosenergia-rendszer biztonságos működése veszélyeztetett. Magyar Péter szerint a figyelmeztetés után nem történt semmi, de lehet, hogy mégis.
Hankót hétfő este vették őrizetbe. Az eljárás különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezelés bűntettének megalapozott gyanúja miatt folyik.
Ha fideszes politikusok a párt választási győzelmét szem előtt tartva osztanak közpénzt az általuk létrehozott titkos kasszából, azt nehéz nem annak nevezni, ami.
A volt miniszterelnök, amikor igazán nagy a baj, soha nincs itthon. A fociválogatott menetrendjéből kikövetkeztethető, mikor éri a Fideszt az újabb csapás.
Sok kérdés maradt még megválaszolatlanul a RAF Fairford légibázisnál történtekkel kapcsolatban, bár a szakértők szerint ez nem csoda, hiszen az ügy csak most kezdődik igazán.
A pár száz főt megmozgató eseményen Iványi Gábor azt mondta, ami Őrsivel történt, az Széchenyivel, Wesselényivel, Jeremiás prófétával és Jézus Krisztussal is megtörtént. A letartóztatásból szabaduló polgármester pedig azt üzente a résztvevőknek, hogy elvették a makulátlan hírét, de a tenni akarását nem tudták.
Seszták Miklós pénzügyi vagyona a parlamenti 15 éve alatt 544 százalékkal gyarapodott, pedig már 2012-ben is a második leggazdagabb politikusként ült a parlamentben.
A miniszterelnök múlt hétfőn keményen nekiment a parlamentben Hernádi Zsoltnak, többször a Fidesz emberének nevezte. Hernádi, ahogy a Mol felső vezetésének több tagja, mélyen beágyazódott a NER üzleti világába, de az olajcég éléről szinte kirobbanthatatlan. Háttérbeszélgetéseken próbáltuk feltárni, mihez kezdhet a stratégiai nagyvállalattal Magyar Péter.
A Manchester Cityt több mint száz vádpontban marasztalták el, de a büntetésről még nincs döntés. Az ügy nemcsak a City jövőjéről, hanem korábbi bajnoki címekről, a riválisok elmaradt bevételeiről és végső soron az egész Premier League megítéléséről is szól.