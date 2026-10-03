Hétvégi olvasnivalók bilincsekről, „befojásokról”, édes életről és háborúkról

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Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, benne az elmúlt hét legfontosabb-érdekesebb nagyobb anyagaival. Hírleveleinkre feliratkozni itt lehet.

Az élet itthon

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A héten Hankó Balázst és Seszták Miklóst is letartóztatták, Hankó bevonulása az ügyészségre különösen emlékezetesre sikerült. Ehhez kapcsolódva írtunk arról, miért nem tűnnek annyira meggyőzőnek a fideszesek érvei az NKA-val kapcsolatban, és arról is, hogy egész Európában szinte egyedülálló, hogy Magyarországon eddig nem ítéltek el legalább egy minisztert. Felidéztük, hogy Seszták elképesztő vagyongyarapodásról vallott az évek során, és megnéztük azt is, hogy az újonnan induló vagyonvisszaszerzési hivatal munkája hogyan viszonyul majd a többi hatóságéhoz. A hivatal amúgy a héten nevezte meg az első négy ügyet, amivel foglalkozni fog, Unger Anna pedig a 444-nek mondta el, hogy miért pont ezekkel kezdik.

Az NKA-ügyhöz kapcsolódva írtunk arról, hogy az Orbán-kormány csak „a politikai forrásigények áttekintése után” engedélyezte, hogy Hankó Balázs elkölthesse a 10 milliárd forintos NKA-s tartalékot, és megszereztük azt a márciusi századvéges kutatást, ami világosan meg kellett mutassa Rogánéknak, mit gondolnak a kormányról a választók. Megírtuk azt is, hogy Orbán mennyire látványosan élvezi az életet, miközben a frakció tagjai ki lettek vezényelve az önkényre panaszkodni, ott voltunk, amikor meghallgatta Kósa Lajost és Bánki Eriket a parlamenti MNB-s bizottság, amihez kapcsolódott tán az a cikkünk is, mely szerint sörfőzdét, Balaton-felvidéki kastélyt és míkonoszi luxusvillát is a nevére vett Matolcsy Ádám a nyáron.

Fotó: Sárdi Kristóf

Alighanem a hét legerősebb sztorija volt cikkünk arról, hogy Orbán Áron hogyan próbálta megszervezni, hogy Ausztriában is kapjanak el egy ukrán aranykonvojt: egy Grazban élő magyar üzletember-politikus ismerősét kereste fel a kéréssel két héttel a választások előtt, de a férfi – aki akkor már évek óta nem beszélt a miniszterelnök öccsével – hárított, majd mindezt jelentette az osztrák szolgálatoknak és pártjának, az ottani önkormányzati választáson egykor őt is indító Néppártnak.

Írtunk arról, hogy nemrég úgy tűnhetett, Magyar Péter hadat üzent Hernádi Zsoltnak, de aztán a folytatás egyelőre elmaradt, és arról is, hogy annál is nagyobb orosz rulett volt az akkugyártás erőltetése, mint eddig sejtettük.

Komoly botrány robbant ki a héten a fővárosban, ahol egy egyszeri, 120 milliárd forintos támogatásért cserébe Karácsony átengedte a BKK felét az államnak, a kerületektől pedig elveszik a parkolási pénzeket. A történteket a kerületi polgármesterek árulásként élték meg, Baranyi Krisztina részletesen is elmondta, mi a kifogásuk a változásokkal, mi pedig másnap alaposan összeszedtük, hogy akkor ki hogy járt most a változásokkal.

És ott voltunk, amikor a frissen hazaengedett Őrsi Gergely mellett tüntettek, és Deák Bill Gyula temetésén is, valamint megnéztük a Vona Gábort is felvonultató Árulók első részét.

Világ

Fotó: -/AFP

Az ismét fellángoló etióp polgárháború a régió totális lángba borításával fenyeget: Afrika szarva és közvetlen környéke soha nem volt békés, viszont a mostani konfliktusokba egyre több külső hatalom avatkozik be, és mindez már összeért az amerikai-izraeli-iráni háborúval, és így a Közel-Kelet harcaival. Írtunk emellett arról, hogy az első pár nap információi alapján valami nem tűnt kereknek a brit légibázisnál történt incidensben, és hogy az angol bajnokság hitelessége is múlik azon, hogy mekkora büntetést kap a Manchester City.

Podcast

Illusztráció: Kiss Bence/444

A Tyúkól eheti részében arról volt szó, hogy miért próbálnak meg még mindig pucér nőkkel eladni termékeket a cégek.

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