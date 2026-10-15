Egy buta, senkiházi társaság politikai helyzetértékelése

Jó reggelt! Újra itt a 444 napindító hírlevele, benne a fontosabb szerdai hírekkel, cikkekkel (de vannak egyéb hírleveleink is).
Orbán Viktor – aki politikai helyzetértékelést tart a Fidesz–KDNP kihelyezett frakcióülésén Lakiteleken – arról posztolt, hogy a Tisza a pedofilok érdekében szavazta meg a gyermekvédelmi törvényt.
Rákay Philip cége csendben átpasszolt egy budai villát Jászai Gellért magántőkealapjainak már 2022-ben, csak semmit nem lehetett erről tudni, amíg Jászai magántőkealapjai bele nem toltak 160 milliót a villát tulajdonló cégbe felújításra.
A szegedi egyetem kancellárja azt állítja, Kubatov berendelte őt a Lendvay utcába, miután nemet mondott a nyomuló NER-es cégeknek, és Fendler Judit a Partizánnak arról is beszélt, hogy amikor megpróbálta saját kézbe venni az egyetem beszerzéseit, politikai megkereséseket és fenyegetéseket is kapott.
„Egy buta senkiházi társaság uralta el a kamarát” – írta egy belső levélben Parragh László, az iparkamara volt elnöke, aki a közel 200 címzettnek küldött levelében „fehér galléros bűnözőnek” nevezte a jelenlegi elnök Nagy Eleket.
Összejön a Magyar Péter–Zelenszkij-találkozó az EU-csúcson, a miniszterelnök beszáll az Európai Tanács legkeményebb tárgyalásába is. Magyar Péter szerint ha jól sikerül a tárgyalása az ukrán elnökkel, ősszel talán jöhet egy beregszászi találkozó is.
Meghallgathatja Fürcht Pált a parlament végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottsága, de Orbán Viktor beidézése sincs kizárva.
Épp amikor lemondott az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetője, elindult a Vízhíradó, a 444 új hírfolyama mindenről, ami nedves – vagy éppen túl száraz.
Az Anthropic szerint hónapokra lehetünk attól, hogy az AI önállóan terjedjen az okoseszközökön: a kutatók szerint arra kell törekedni, hogy megerősítsük rendszereinket, és megnehezítsük az „AI-férgek” terjedését, „ugyanakkor fel kell készülnünk arra a világra is, amiben már nem tudunk megszabadulni tőlük”.
Már Trumpot is bosszantotta, hogy mennyire pofátlanul viselkedik az athéni nagykövete: Kimberly Guilfoyle a celebkultúrát, az üzleti világot és a geopolitikát ötvöző új amerikai diplomáciai iskola szimbóluma volt, de most az elnök (akinek a fiával jegyben jártak korábban) kérésére kénytelen volt lemondani.
Brutálisabban rabolták ki Gulácsi Pétert, mint ahogy a focistákat általában szokás: nincsenek túl jól védve, értékesek a csecsebecséik, és a tévéből lehet tudni, mikor nincsenek otthon – a focisták ideális célpontok a betörők számára, és a magyar kapus pechére pont oda igazolt, ahol gyakoriak az ilyen bűncselekmények.
A szövettani vizsgálat megerősítette a gyanút.
Már 2022-ben, csak semmit nem lehetett erről tudni, amíg Jászai magántőkealapjai bele nem toltak 160 milliót a villát tulajdonló cégbe felújításra.
Láng István 2018 óta vezette az OVF-et, a főigazgatói posztra pályázatot írnak ki.
Magyar Péter az Origóhoz hasonlította a HVG-t, amely Tótth András energetikai államtitkár lemondásának hátteréről írt több forrás alapján.
Az állam- és kormányfők csütörtökön elkezdik a következő uniós költségvetési keretről szóló tárgyalást. A döntés mindig nehéz, de most az idő is sürget. Miközben a gazdag tagállamok tovább vágnák a költségvetést, Magyarországnak meg kell védenie a neki járó szeletet.
A szervezetnél jelenleg is zajlik egy átvilágítás a közpénzek elköltése miatt.
Elon Musk, az amerikai elnök szövetségese a jelek szerint korlátozta a tulajdonában lévő Starlink műholdas internetszolgáltatását a frontvonalban.
Modern ember vagy? Akkor annyit legkésőbb nyár eleje óta nyilván tudsz, hogy 2026-ban semmiféle társaságban meg se mukkanhatsz, ha nincs nagybetűs Vízügyi Véleményed. Itt a Vízhíradó, a 444 új hírfolyama mindenről, ami nedves – vagy éppen túl száraz.
Lakitelken a frakciószövetség Magyarország „jogállami és gazdasági lejtmenetét” értékeli.
Nincsenek túl jól védve, értékesek a csecsebecséik, és a tévéből lehet tudni, mikor nincsenek otthon. A focisták ideális célpontok a betörők számára. A magyar kapus pechére pont oda igazolt, ahol gyakoriak az ilyen bűncselekmények.
Toroczkai László azt mondta a 444-nek, hogy tervezi a volt főügyész beillesztését az eddigi névsorba. Molnár Zoltán tiszás bizottsági tag közölte: a Tisza egyelőre nem tartja relevánsnak a volt miniszterelnökök meghívását, de ez nem kőbe vésett döntés.
A kutatók szerint arra kell törekedni, hogy megerősítsük rendszereinket, és megnehezítsük az „AI-férgek” terjedését, „ugyanakkor fel kell készülnünk arra a világra is, amiben már nem tudunk megszabadulni tőlük”.
Forsthoffer Ágnes cáfolta Németh állítását, posztjában pedig bírálta Németh lejárató videóit, a bingózást, valamint a parlamenti ülésteremben működő kamerát is.
Az Orbán-kormány 5 éve inkább lemondott erről a pénzről, hogy bot lehessen a küllők között.
Ennek több mint felét a fizetésekre fordítanák.
Ki gond-olta volna, hogy egy DK-s híraggregátor simán letarol mindent, miközben Magyar Péter oldalai még a legjobb 15-be sem férnek be? 🤷♂️ És vajon milyen következtetéseket vontak le ebből a propagandaminisztériumban? 🤔
A miniszterelnök egész napos rendezvénysorozatot ígért.
Fellegi Tamás amerikai cége egy idő után már az EU-ról adott jelentéseket, a Miniszterelnökség szerint szó sem volt a járványról, pedig arra hivatkozva nem írtak ki közbeszerzést.
Kimberly Guilfoyle a celebkultúrát, az üzleti világot és a geopolitikát ötvöző új amerikai diplomáciai iskola szimbóluma volt, de most az elnök (akinek a fiával jegyben jártak korábban) kérésére kénytelen volt lemondani.
A közel 200 címzettnek küldött levelében Parragh „fehér galléros bűnözőnek” nevezte a jelenlegi elnök Nagy Eleket.
Nagy Gábor Bálint szolgálati viszonya 2027. január 1-jével szűnik meg.
Néhány éve a lakosság 1 százalékát börtönbe zárták, hogy helyreálljon a közbiztonság.
Az ukrán hadsereget drónokkal ellátó szervezet alapítója szerint a Trump-kormány kérésére történhetett a korlátozás.
Hankóért már a letartóztatása előtt is imádkoztak a Fidesz-KDNP politikusai. Most az Orbán-imádó Osztie Zoltán atya templomában találkoznak a jó érzésű honfitársak.
Felgyújtottak több minisztériumot, ostromállapot van a belvárosban.
Fendler Judit a Partizánnak arról is beszélt, hogy amikor megpróbálta saját kézbe venni az egyetem beszerzéseit, politikai megkereséseket és fenyegetéseket is kapott.