Egy buta, senkiházi társaság politikai helyzetértékelése

reggel 4

Jó reggelt! Újra itt a 444 napindító hírlevele, benne a fontosabb szerdai hírekkel, cikkekkel (de vannak egyéb hírleveleink is).

NER

Orbán Viktor – aki politikai helyzetértékelést tart a Fidesz–KDNP kihelyezett frakcióülésén Lakiteleken – arról posztolt, hogy a Tisza a pedofilok érdekében szavazta meg a gyermekvédelmi törvényt.

Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Rákay Philip cége csendben átpasszolt egy budai villát Jászai Gellért magántőkealapjainak már 2022-ben, csak semmit nem lehetett erről tudni, amíg Jászai magántőkealapjai bele nem toltak 160 milliót a villát tulajdonló cégbe felújításra.

A szegedi egyetem kancellárja azt állítja, Kubatov berendelte őt a Lendvay utcába, miután nemet mondott a nyomuló NER-es cégeknek, és Fendler Judit a Partizánnak arról is beszélt, hogy amikor megpróbálta saját kézbe venni az egyetem beszerzéseit, politikai megkereséseket és fenyegetéseket is kapott.

„Egy buta senkiházi társaság uralta el a kamarát” – írta egy belső levélben Parragh László, az iparkamara volt elnöke, aki a közel 200 címzettnek küldött levelében „fehér galléros bűnözőnek” nevezte a jelenlegi elnök Nagy Eleket.

  • A Századvég Rogánnak készített belső lájkbajnoksága hétről hétre azt hozta ki, hogy a Gond-olkodó a legvirálisabb ellenzéki oldal.
  • Kézzel ráírták a kormányhatározatra, hogy Fellegi exminiszter cégének kell nyernie, Gulyás Gergely és Pintér Sándor is érintett.
  • A KDNP fogolykiváltó imát tart Seszták Miklósért, Hankó Balázsért és egykori államtitkáráért.
  • Németh Balázs azt állította, Magyar Péter eligazította Forsthoffert, a házelnök visszaszólt a fideszes képviselőnek.
  • Gajdos László lecserélte a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány kuratóriumát, a szervezetnél zajlik egy átvilágítás a közpénzek elköltése miatt.
  • A szakmát is otthagyja a nyáron lemondott legfőbb ügyész.

BELFÖLD

Összejön a Magyar Péter–Zelenszkij-találkozó az EU-csúcson, a miniszterelnök beszáll az Európai Tanács legkeményebb tárgyalásába is. Magyar Péter szerint ha jól sikerül a tárgyalása az ukrán elnökkel, ősszel talán jöhet egy beregszászi találkozó is.

Magyar Péter a júniusi EU-csúcson
Fotó: Daniel Gnap/NurPhoto via AFP

Meghallgathatja Fürcht Pált a parlament végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottsága, de Orbán Viktor beidézése sincs kizárva.

Épp amikor lemondott az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetője, elindult a Vízhíradó, a 444 új hírfolyama mindenről, ami nedves – vagy éppen túl száraz.

  • A HVG arról írt, hogy Kapitány István majdnem felmondott, de a miniszter szerint egyedül a fizetéséről mondott le.
  • 92 milliárd forintos támogatásról állapodott meg a magyar kormány Norvégiával.
  • A kormány 6 milliárdot különített el a gyerekvédelmi rendszer krízisének kezelésére.
  • Emmanuel Macron itt lesz október 23-án.

KÜLFÖLD

Az Anthropic szerint hónapokra lehetünk attól, hogy az AI önállóan terjedjen az okoseszközökön: a kutatók szerint arra kell törekedni, hogy megerősítsük rendszereinket, és megnehezítsük az „AI-férgek” terjedését, „ugyanakkor fel kell készülnünk arra a világra is, amiben már nem tudunk megszabadulni tőlük”.

Fotó: GDX/CFOTO via AFP

Már Trumpot is bosszantotta, hogy mennyire pofátlanul viselkedik az athéni nagykövete: Kimberly Guilfoyle a celebkultúrát, az üzleti világot és a geopolitikát ötvöző új amerikai diplomáciai iskola szimbóluma volt, de most az elnök (akinek a fiával jegyben jártak korábban) kérésére kénytelen volt lemondani.

Brutálisabban rabolták ki Gulácsi Pétert, mint ahogy a focistákat általában szokás: nincsenek túl jól védve, értékesek a csecsebecséik, és a tévéből lehet tudni, mikor nincsenek otthon – a focisták ideális célpontok a betörők számára, és a magyar kapus pechére pont oda igazolt, ahol gyakoriak az ilyen bűncselekmények.

  • Volodimir Zelenszkij úgy érzi, Trump elárulta, de ennél is nagyobb baj, hogy ukrán katonák szerint Elon Musk cége korlátozta a hozzáférésüket a Starlinkhez.
  • A lángoló Tiranában estig sem álltak le sem a tüntetés után romboló és gyújtogató diákok, sem a keményen reagáló rendőrök.
  • Bukele elengedné a börtönben tartott bandatagok felét.
  • Tüdőrák miatt műtötték meg XIV. Leó pápát.
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