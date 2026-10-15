Egy buta, senkiházi társaság politikai helyzetértékelése

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NER

Orbán Viktor – aki politikai helyzetértékelést tart a Fidesz–KDNP kihelyezett frakcióülésén Lakiteleken – arról posztolt, hogy a Tisza a pedofilok érdekében szavazta meg a gyermekvédelmi törvényt.

Rákay Philip cége csendben átpasszolt egy budai villát Jászai Gellért magántőkealapjainak már 2022-ben, csak semmit nem lehetett erről tudni, amíg Jászai magántőkealapjai bele nem toltak 160 milliót a villát tulajdonló cégbe felújításra.

A szegedi egyetem kancellárja azt állítja, Kubatov berendelte őt a Lendvay utcába, miután nemet mondott a nyomuló NER-es cégeknek, és Fendler Judit a Partizánnak arról is beszélt, hogy amikor megpróbálta saját kézbe venni az egyetem beszerzéseit, politikai megkereséseket és fenyegetéseket is kapott.

„Egy buta senkiházi társaság uralta el a kamarát” – írta egy belső levélben Parragh László, az iparkamara volt elnöke, aki a közel 200 címzettnek küldött levelében „fehér galléros bűnözőnek” nevezte a jelenlegi elnök Nagy Eleket.

A Századvég Rogánnak készített belső lájkbajnoksága hétről hétre azt hozta ki, hogy a Gond-olkodó a legvirálisabb ellenzéki oldal.

Kézzel ráírták a kormányhatározatra, hogy Fellegi exminiszter cégének kell nyernie, Gulyás Gergely és Pintér Sándor is érintett.

A KDNP fogolykiváltó imát tart Seszták Miklósért, Hankó Balázsért és egykori államtitkáráért.

Németh Balázs azt állította, Magyar Péter eligazította Forsthoffert, a házelnök visszaszólt a fideszes képviselőnek.

Gajdos László lecserélte a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány kuratóriumát, a szervezetnél zajlik egy átvilágítás a közpénzek elköltése miatt.

A szakmát is otthagyja a nyáron lemondott legfőbb ügyész.

BELFÖLD

Összejön a Magyar Péter–Zelenszkij-találkozó az EU-csúcson, a miniszterelnök beszáll az Európai Tanács legkeményebb tárgyalásába is. Magyar Péter szerint ha jól sikerül a tárgyalása az ukrán elnökkel, ősszel talán jöhet egy beregszászi találkozó is.

Magyar Péter a júniusi EU-csúcson Fotó: Daniel Gnap/NurPhoto via AFP

Meghallgathatja Fürcht Pált a parlament végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottsága, de Orbán Viktor beidézése sincs kizárva.

Épp amikor lemondott az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetője, elindult a Vízhíradó, a 444 új hírfolyama mindenről, ami nedves – vagy éppen túl száraz.

A HVG arról írt, hogy Kapitány István majdnem felmondott, de a miniszter szerint egyedül a fizetéséről mondott le.

92 milliárd forintos támogatásról állapodott meg a magyar kormány Norvégiával.

A kormány 6 milliárdot különített el a gyerekvédelmi rendszer krízisének kezelésére.

Emmanuel Macron itt lesz október 23-án.

KÜLFÖLD

Az Anthropic szerint hónapokra lehetünk attól, hogy az AI önállóan terjedjen az okoseszközökön: a kutatók szerint arra kell törekedni, hogy megerősítsük rendszereinket, és megnehezítsük az „AI-férgek” terjedését, „ugyanakkor fel kell készülnünk arra a világra is, amiben már nem tudunk megszabadulni tőlük”.

Fotó: GDX/CFOTO via AFP

Már Trumpot is bosszantotta, hogy mennyire pofátlanul viselkedik az athéni nagykövete: Kimberly Guilfoyle a celebkultúrát, az üzleti világot és a geopolitikát ötvöző új amerikai diplomáciai iskola szimbóluma volt, de most az elnök (akinek a fiával jegyben jártak korábban) kérésére kénytelen volt lemondani.

Brutálisabban rabolták ki Gulácsi Pétert, mint ahogy a focistákat általában szokás: nincsenek túl jól védve, értékesek a csecsebecséik, és a tévéből lehet tudni, mikor nincsenek otthon – a focisták ideális célpontok a betörők számára, és a magyar kapus pechére pont oda igazolt, ahol gyakoriak az ilyen bűncselekmények.