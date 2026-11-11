A bukott miniszterelnök elbukott öccsének bebukott bizniszei

Jó reggelt! Ismét itt a 444 napindító hírlevele, benne a legfontosabb anyagokkal az elmúlt 24 órából. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)
Védője szerint Orbán Áron hetekkel ezelőtt felvette a kapcsolatot az NVVH-val, és azt is jelezte a hatóságoknak, hogy idézésre megjelenik, ezért nem érti, mi indokolta a hétfői elfogását. Orbán Áron üzleteiről itt írtunk, a Telex friss cikke szerint üzlettársaival még azután is csaptak be vietnámiakat, hogy a hatóságok már tudtak a bizniszeikről.
Pártaktivisták álruhában, halott szavazók, Vučić segítsége: a vajdasági hangfelvétel azt mutatja meg, hogyan szervezték meg a határon túli levélszavazást a Fidesz érdekében.
Oliver Adámekkel, a Világoš című könyv szerzőjével beszélgettünk arról, miért lett a magyar politika első számú cseh szakértője, hogyan tanult meg ilyen jól magyarul, és mik az alapvető különbségek a magyar és a cseh belpolitika között.
Miután a MÚOSZ kifogásolta, hogy az újságírók gyakran lassan, vagy egyáltalán nem kapnak választ a kérdéseikre, a Miniszterelnökség úgy válaszolt a kormányzati kommunikáció hiányosságaira irányuló kérdésekre, hogy érdemben semmit sem mondott.
Miután Friedrich Merz azt mondta, elvárja, hogy minden EU-tagállam részt vegyen Ukrajna pénzügyi kisegítésében, Magyar Péter megígérte Berlinben, hogy konstruktív partnerek leszünk az uniós költségvetésnél, de első a nemzeti érdek.
Saját republikánus párttársa kezdeményezett alkotmányos vádeljárást a hadügyminiszter ellen az amerikai kongresszusban, mert szerinte Pete Hegseth törvényt sértett azzal, hogy kongresszusi jóváhagyás nélkül indította el az iráni háborút. Trump szerint „rendkívül valószínűtlen”, hogy az Egyesült Államok újabb támadást indítson Irán ellen.
David Walliams volt az a rejtélyes híresség, aki öngyilkossággal fenyegetőzve próbálta megakadályozni a szexuális visszaélései részleteinek nyilvánosságra kerülését.
A krakkói – egyre gyanúsabban szélsőjobboldali – merénylet után Suhajda Attila kutatóval beszéltünk arról, milyen alternatívái vannak a hatósági megfigyelésnek.
A képviselő szerint Pete Hegseth törvényt sértett azzal, hogy kongresszusi jóváhagyás nélkül indította el az iráni háborút.
A volt főügyész nem úgy emlékszik, hogy fideszes főügyész lett volna.
És azt is jelezte a hatóságoknak, hogy idézésre megjelenik, ezért nem érti, mi indokolta a hétfői elfogását.
Megváltozott szokások és ruházat, düh, elszigetelődés – olyan figyelmeztető jelek, amelyeket leginkább a barátok, a család, az iskola vagy a közvetlen környezet vehet észre. A krakkói merénylet kapcsán Suhajda Attila kutatóval beszéltünk arról, milyen alternatívái vannak a hatósági megfigyelésnek.
A volt képviselő szerint „borzasztó rossz üzenete lenne, ha Cecília nyugodtan élvezhetné a lopott pénzből törvénytelenül épített kecót”.
Az anonim szavazáson 73-an támogatták, 160-an pedig ellenezték, hogy Vadász Dániel maradjon a debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgatója.
A színész mindent tagad, olyan nők bosszújáról beszél, akikkel 10-20 éve volt kapcsolatban. Csakhogy egyikük például 15 éves volt, amikor megismerkedtek.
Számos, elsősorban az irodalmat, a könyvpiacot, illetve a könyves szakmát érintő intézkedésről és tervről adott ki közleményt a kulturális minisztérium.
Az elnök távozását követelik, a magyar külügy vizsgálódik, de a VMSZ a botrány ellenére is megtartotta a hatalmát a Vajdaságban. „Volt olyan aktivista, aki mondta, hogy a felesége elhunyt, de ő azért szavazni fog. Minket ez nem érdekel.”
Az Opera kirúgott igazgatója szerint a halmozott juttatások nem személy szerint neki, hanem „a pozícióhoz jártak.”
A titkosszolgálati csúcsszerv új vezetője 2002 óta dolgozott a hírszerzésnél.
A miniszterelnök Berlinben tartott sajtótájékoztatót, miután Friedrich Merz német kancellárral egyeztetett.
Korábban a MÚOSZ kifogásolta, hogy az újságírók gyakran lassan, vagy egyáltalán nem kapnak választ a kérdéseikre.
De „teljes harckészültségben” állnak arra az esetre, ha a körülmények megváltoznának.
A brit elhárítás és az FBI egyaránt súlyosnak tekinti és kiemelten kezeli az esetet.
És felidézte azt is, micsoda alapos és mélyenszántó párbeszédet folytatott Jensen Huanggal, aki nemcsak cégvezér, hanem a szövetségese és tanácsadója is.
Oliver Adámekkel, a Világoš című könyv szerzőjével beszélgettünk arról, miért lett a magyar politika első számú cseh szakértője, hogyan tanult meg ilyen jól magyarul, és mik az alapvető különbségek a magyar és a cseh belpolitika között.
A Magyar-kormány májusban rendelte el az évekig titkosan kezelt tanulmányok soron kívüli felülvizsgálatát. Most kb. 1650 oldalt hoztak nyilvánosságra.
Orbán Viktor 14 évvel fiatalabb öccsétől nyilatkozatot nem találni, és róla is ritkán beszél a családja. Aki az üzleti világból ismeri, naivnak, „sétáló névjegynek”, kóklernek írja le őt. Már huszonévesen vállalkozással próbálkozott, a családi bányákba is beszállt kis időre, majd fegyverbizniszével került be a hírekbe, és azzal, hogy változatos módon igyekezett kihasználni, hogy Orbán öccse. Most embercsempészetért felelhet.
A német kancellár nem sokkal a Magyar Péterrel való találkozója előtt Magyarországnak is üzent.
Zavadszky Nobert tavaly lett a Farkas-villát tulajdonló cég tulajdonosa, most továbbadta az érdekeltségét Meloche Guyeonnak. Azt is közölte, hogy Matolcsy Ádámhoz sincs már köze.
Pedig akkor már tudniuk kellett, hogy senkinek sem tudnak vízumot és így munkát intézni.
Egyre több bizonyíték van arra, hogy a lengyelországi támadó szélsőjobboldali nézeteket vallott.
A republikánusok vezette testület 15 hónapig vizsgálta az ügy körülményeit és lesújtó eredményre jutott.
A lista szerint az 5,4 milliárd eurós hitel közel kétharmada már megkötött szerződések finanszírozására megy, új harci képességre a teljes összegnek körülbelül a hatoda jut. Az M49-es autóútra pedig több pénzt szán a kormány, mint az új drónelhárítási és a légvédelmi képességekre együtt.