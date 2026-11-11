A bukott miniszterelnök elbukott öccsének bebukott bizniszei

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NER

Védője szerint Orbán Áron hetekkel ezelőtt felvette a kapcsolatot az NVVH-val, és azt is jelezte a hatóságoknak, hogy idézésre megjelenik, ezért nem érti, mi indokolta a hétfői elfogását. Orbán Áron üzleteiről itt írtunk, a Telex friss cikke szerint üzlettársaival még azután is csaptak be vietnámiakat, hogy a hatóságok már tudtak a bizniszeikről.

Fotó: Kovács Bendegúz/444

Pártaktivisták álruhában, halott szavazók, Vučić segítsége: a vajdasági hangfelvétel azt mutatja meg, hogyan szervezték meg a határon túli levélszavazást a Fidesz érdekében.

Ókovács Szilveszter szerint még 80 millió jár neki az Operaháztól: a kirúgott igazgató szerint a halmozott juttatások nem személy szerint neki, hanem „a pozícióhoz jártak.”

Most jött el az ideje – mondta Polt Péter arról, hogy beindult az ügyészség.

XII. kerületi szecessziós kísértetvillát vett Matolcsy Ádám sógora Matolcsy Ádám egyik korábbi bizalmasától.

Hadházy Ákos arról számolt be, hogy Rogán Cecília megúszta 180 ezres büntetéssel a tihanyi medencés luxusvillája illegális építését.

Bizalmi szavazást kért maga ellen a debreceni színház igazgatója, kétharmaddal küldték el a színház éléről.

BELFÖLD

Oliver Adámekkel, a Világoš című könyv szerzőjével beszélgettünk arról, miért lett a magyar politika első számú cseh szakértője, hogyan tanult meg ilyen jól magyarul, és mik az alapvető különbségek a magyar és a cseh belpolitika között.

Fotó: Nguyen Phuong Thao/Reflex

Miután a MÚOSZ kifogásolta, hogy az újságírók gyakran lassan, vagy egyáltalán nem kapnak választ a kérdéseikre, a Miniszterelnökség úgy válaszolt a kormányzati kommunikáció hiányosságaira irányuló kérdésekre, hogy érdemben semmit sem mondott.

Miután Friedrich Merz azt mondta, elvárja, hogy minden EU-tagállam részt vegyen Ukrajna pénzügyi kisegítésében, Magyar Péter megígérte Berlinben, hogy konstruktív partnerek leszünk az uniós költségvetésnél, de első a nemzeti érdek.

Ötmilliárd eurónyi uniós hitel fegyverkezésre: Magyar Péterék nagyrészt Orbánék beszerzéseit viszik tovább a SAFE programban.

Tarr Zoltán átfogó NKA-reform mellett a Demeter Szilárd- és Orbán János Dénes-féle intézmények felülvizsgálatát jelentette be.

Nyilvános a Boston Consulting hat tanulmánya, amiket az előző kormányzat készíttetett az egészségügy átalakításáról, majd eltitkolta.

A miniszterelnök Orosz László Pétert nevezte ki a Nemzeti Információs Központ főigazgatójának.

KÜLFÖLD

Saját republikánus párttársa kezdeményezett alkotmányos vádeljárást a hadügyminiszter ellen az amerikai kongresszusban, mert szerinte Pete Hegseth törvényt sértett azzal, hogy kongresszusi jóváhagyás nélkül indította el az iráni háborút. Trump szerint „rendkívül valószínűtlen”, hogy az Egyesült Államok újabb támadást indítson Irán ellen.

Fotó: KENT NISHIMURA/AFP

David Walliams volt az a rejtélyes híresség, aki öngyilkossággal fenyegetőzve próbálta megakadályozni a szexuális visszaélései részleteinek nyilvánosságra kerülését.

A krakkói – egyre gyanúsabban szélsőjobboldali – merénylet után Suhajda Attila kutatóval beszéltünk arról, milyen alternatívái vannak a hatósági megfigyelésnek.