A bukott miniszterelnök elbukott öccsének bebukott bizniszei

reggel 4

Jó reggelt! Ismét itt a 444 napindító hírlevele, benne a legfontosabb anyagokkal az elmúlt 24 órából. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)

NER

Védője szerint Orbán Áron hetekkel ezelőtt felvette a kapcsolatot az NVVH-val, és azt is jelezte a hatóságoknak, hogy idézésre megjelenik, ezért nem érti, mi indokolta a hétfői elfogását. Orbán Áron üzleteiről itt írtunk, a Telex friss cikke szerint üzlettársaival még azután is csaptak be vietnámiakat, hogy a hatóságok már tudtak a bizniszeikről.

Fotó: Kovács Bendegúz/444

Pártaktivisták álruhában, halott szavazók, Vučić segítsége: a vajdasági hangfelvétel azt mutatja meg, hogyan szervezték meg a határon túli levélszavazást a Fidesz érdekében.

  • Ókovács Szilveszter szerint még 80 millió jár neki az Operaháztól: a kirúgott igazgató szerint a halmozott juttatások nem személy szerint neki, hanem „a pozícióhoz jártak.”
  • Most jött el az ideje – mondta Polt Péter arról, hogy beindult az ügyészség.
  • XII. kerületi szecessziós kísértetvillát vett Matolcsy Ádám sógora Matolcsy Ádám egyik korábbi bizalmasától.
  • Hadházy Ákos arról számolt be, hogy Rogán Cecília megúszta 180 ezres büntetéssel a tihanyi medencés luxusvillája illegális építését.
  • Bizalmi szavazást kért maga ellen a debreceni színház igazgatója, kétharmaddal küldték el a színház éléről.

BELFÖLD

Oliver Adámekkel, a Világoš című könyv szerzőjével beszélgettünk arról, miért lett a magyar politika első számú cseh szakértője, hogyan tanult meg ilyen jól magyarul, és mik az alapvető különbségek a magyar és a cseh belpolitika között.

Fotó: Nguyen Phuong Thao/Reflex

Miután a MÚOSZ kifogásolta, hogy az újságírók gyakran lassan, vagy egyáltalán nem kapnak választ a kérdéseikre, a Miniszterelnökség úgy válaszolt a kormányzati kommunikáció hiányosságaira irányuló kérdésekre, hogy érdemben semmit sem mondott.

Miután Friedrich Merz azt mondta, elvárja, hogy minden EU-tagállam részt vegyen Ukrajna pénzügyi kisegítésében, Magyar Péter megígérte Berlinben, hogy konstruktív partnerek leszünk az uniós költségvetésnél, de első a nemzeti érdek.

  • Ötmilliárd eurónyi uniós hitel fegyverkezésre: Magyar Péterék nagyrészt Orbánék beszerzéseit viszik tovább a SAFE programban.
  • Tarr Zoltán átfogó NKA-reform mellett a Demeter Szilárd- és Orbán János Dénes-féle intézmények felülvizsgálatát jelentette be.
  • Nyilvános a Boston Consulting hat tanulmánya, amiket az előző kormányzat készíttetett az egészségügy átalakításáról, majd eltitkolta.
  • A miniszterelnök Orosz László Pétert nevezte ki a Nemzeti Információs Központ főigazgatójának.

KÜLFÖLD

Saját republikánus párttársa kezdeményezett alkotmányos vádeljárást a hadügyminiszter ellen az amerikai kongresszusban, mert szerinte Pete Hegseth törvényt sértett azzal, hogy kongresszusi jóváhagyás nélkül indította el az iráni háborút. Trump szerint „rendkívül valószínűtlen”, hogy az Egyesült Államok újabb támadást indítson Irán ellen.

Fotó: KENT NISHIMURA/AFP

David Walliams volt az a rejtélyes híresség, aki öngyilkossággal fenyegetőzve próbálta megakadályozni a szexuális visszaélései részleteinek nyilvánosságra kerülését.

A krakkói – egyre gyanúsabban szélsőjobboldali – merénylet után Suhajda Attila kutatóval beszéltünk arról, milyen alternatívái vannak a hatósági megfigyelésnek.

  • Az FBI vizsgálja az Nvidia-vezér viszonyát a kínai kémnővel, közben magas rangú amerikai katonát tartóztattak le Angliában, orosz kémkedéssel vádolják.
  • Az amerikai képviselőház jelentése szerint megelőzhetőek lettek volna Epstein visszaélései.
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Saját republikánus párttársa kezdeményezett alkotmányos vádeljárást a hadügyminiszter ellen az amerikai kongresszusban

A képviselő szerint Pete Hegseth törvényt sértett azzal, hogy kongresszusi jóváhagyás nélkül indította el az iráni háborút.

Haász János
külföld

Polt Péter az ügyészség beindulásáról: Most jött el az ideje

A volt főügyész nem úgy emlékszik, hogy fideszes főügyész lett volna.

Rényi Pál Dániel
POLITIKA

Védője szerint Orbán Áron hetekkel ezelőtt felvette a kapcsolatot az NVVH-val

És azt is jelezte a hatóságoknak, hogy idézésre megjelenik, ezért nem érti, mi indokolta a hétfői elfogását.

Molnár Kristóf
bűnügy

A radikalizáció felismerhető, de jól működő jelzőrendszer nélkül sokkal nehezebb megelőzni a tragédiákat

Megváltozott szokások és ruházat, düh, elszigetelődés – olyan figyelmeztető jelek, amelyeket leginkább a barátok, a család, az iskola vagy a közvetlen környezet vehet észre. A krakkói merénylet kapcsán Suhajda Attila kutatóval beszéltünk arról, milyen alternatívái vannak a hatósági megfigyelésnek.

Német Szilvi
interjú

Hadházy Ákos: Rogán Cecília megúszta 180 ezres büntetéssel a tihanyi medencés luxusvillája illegális építését

A volt képviselő szerint „borzasztó rossz üzenete lenne, ha Cecília nyugodtan élvezhetné a lopott pénzből törvénytelenül épített kecót”.

Haász János
belföld

Bizalmi szavazást kért maga ellen a debreceni színház igazgatója, kétharmaddal küldték el a színház éléről

Az anonim szavazáson 73-an támogatták, 160-an pedig ellenezték, hogy Vadász Dániel maradjon a debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgatója.

Herczeg Márk
színház

David Walliams volt az a rejtélyes híresség, aki öngyilkossággal fenyegetőzve próbálta megakadályozni a szexuális visszaélései részleteinek nyilvánosságra kerülését

A színész mindent tagad, olyan nők bosszújáról beszél, akikkel 10-20 éve volt kapcsolatban. Csakhogy egyikük például 15 éves volt, amikor megismerkedtek.

Haász János
külföld

Átfogó NKA-reformot, a Demeter Szilárd- és Orbán János Dénes-féle intézmények felülvizsgálatát jelentette be Tarr Zoltán – de mi lesz a Librivel és a fóliázással?

Számos, elsősorban az irodalmat, a könyvpiacot, illetve a könyves szakmát érintő intézkedésről és tervről adott ki közleményt a kulturális minisztérium.

Haász János
könyv

Pártaktivisták álruhában, halott szavazók, Vučić segítsége: a vajdasági hangfelvétel azt mutatja meg, hogyan szervezték meg a határon túli levélszavazást a Fidesz érdekében

Az elnök távozását követelik, a magyar külügy vizsgálódik, de a VMSZ a botrány ellenére is megtartotta a hatalmát a Vajdaságban. „Volt olyan aktivista, aki mondta, hogy a felesége elhunyt, de ő azért szavazni fog. Minket ez nem érdekel.”

Kolozsi Ádám
külföld

Ókovács szerint még 80 millió jár neki az Operaháztól

Az Opera kirúgott igazgatója szerint a halmozott juttatások nem személy szerint neki, hanem „a pozícióhoz jártak.”

Rényi Pál Dániel
PÉNZ

A miniszterelnök Orosz László Pétert nevezte ki a Nemzeti Információs Központ főigazgatójának

A titkosszolgálati csúcsszerv új vezetője 2002 óta dolgozott a hírszerzésnél.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Magyar: Konstruktív partnerek leszünk az uniós költségvetésnél, de első a nemzeti érdek

A miniszterelnök Berlinben tartott sajtótájékoztatót, miután Friedrich Merz német kancellárral egyeztetett.

Rényi Pál Dániel
POLITIKA

A Miniszterelnökség úgy válaszolt a kormányzati kommunikáció hiányosságaira irányuló kérdésekre, hogy érdemben semmit sem mondott

Korábban a MÚOSZ kifogásolta, hogy az újságírók gyakran lassan, vagy egyáltalán nem kapnak választ a kérdéseikre.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Trump szerint „rendkívül valószínűtlen”, hogy az Egyesült Államok újabb támadást indítson Irán ellen

De „teljes harckészültségben” állnak arra az esetre, ha a körülmények megváltoznának.

Molnár Kristóf
külföld

Magas rangú amerikai katonát tartóztattak le Angliában, orosz kémkedéssel vádolják

A brit elhárítás és az FBI egyaránt súlyosnak tekinti és kiemelten kezeli az esetet.

Rényi Pál Dániel
külföld

Trump: Az FBI vizsgálja az Nvidia-vezér viszonyát a kínai kémnővel

És felidézte azt is, micsoda alapos és mélyenszántó párbeszédet folytatott Jensen Huanggal, aki nemcsak cégvezér, hanem a szövetségese és tanácsadója is.

Haász János
külföld

A magyarok komolyabban veszik a politikát, mint a csehek, mondja az április 12-i választásról könyvet író cseh újságíró

Oliver Adámekkel, a Világoš című könyv szerzőjével beszélgettünk arról, miért lett a magyar politika első számú cseh szakértője, hogyan tanult meg ilyen jól magyarul, és mik az alapvető különbségek a magyar és a cseh belpolitika között.

Inkei Bence
külföld

Nyilvános a Boston Consulting hat tanulmánya, amiket az előző kormányzat készíttetett az egészségügy átalakításáról

A Magyar-kormány májusban rendelte el az évekig titkosan kezelt tanulmányok soron kívüli felülvizsgálatát. Most kb. 1650 oldalt hoztak nyilvánosságra.

Herczeg Márk
Egészségügy

Az Ideális Áron Bt.-től zűrös kavarásokon át az embercsempészet vádjáig: így vezetett Orbán Áron útja a Gyorskocsi utcába

Orbán Viktor 14 évvel fiatalabb öccsétől nyilatkozatot nem találni, és róla is ritkán beszél a családja. Aki az üzleti világból ismeri, naivnak, „sétáló névjegynek”, kóklernek írja le őt. Már huszonévesen vállalkozással próbálkozott, a családi bányákba is beszállt kis időre, majd fegyverbizniszével került be a hírekbe, és azzal, hogy változatos módon igyekezett kihasználni, hogy Orbán öccse. Most embercsempészetért felelhet.

Mohos Máté
bűnügy

Friedrich Merz elvárja, hogy minden uniós tagállam részt vegyen Ukrajna pénzügyi kisegítésében

A német kancellár nem sokkal a Magyar Péterrel való találkozója előtt Magyarországnak is üzent.

Molnár Kristóf
eu

XII. kerületi szecessziós kísértetvillát vett Matolcsy Ádám sógora Matolcsy Ádám egyik korábbi bizalmasától

Zavadszky Nobert tavaly lett a Farkas-villát tulajdonló cég tulajdonosa, most továbbadta az érdekeltségét Meloche Guyeonnak. Azt is közölte, hogy Matolcsy Ádámhoz sincs már köze.

Haász János
belföld

Telex: Orbán Áronék még azután is csaptak be vietnámiakat, hogy a hatóságok már tudtak a bizniszeikről

Pedig akkor már tudniuk kellett, hogy senkinek sem tudnak vízumot és így munkát intézni.

Herczeg Márk
bűnügy

A náci tömeggyilkos Anders Breivikről olvasott a mészárlás előtt a krakkói vérengzés elkövetője

Egyre több bizonyíték van arra, hogy a lengyelországi támadó szélsőjobboldali nézeteket vallott.

Rényi Pál Dániel
külföld

Megelőzhetőek lettek volna Epstein visszaélései a képviselőház jelentése szerint

A republikánusok vezette testület 15 hónapig vizsgálta az ügy körülményeit és lesújtó eredményre jutott.

Rényi Pál Dániel
külföld

Ötmilliárd eurónyi uniós hitel fegyverkezésre: Magyar Péterék nagyrészt Orbánék beszerzéseit viszik tovább a SAFE programban

A lista szerint az 5,4 milliárd eurós hitel közel kétharmada már megkötött szerződések finanszírozására megy, új harci képességre a teljes összegnek körülbelül a hatoda jut. Az M49-es autóútra pedig több pénzt szán a kormány, mint az új drónelhárítási és a légvédelmi képességekre együtt.

Takács Lili
belföld