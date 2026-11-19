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Belföld

Kipereltük Orbán Viktor 2015 és 2025 közötti hivatalos repülőgépes utazásait: 327 repülős út, 4,8 milliárd forint közpénz. Luxusszállodák, többmilliós éttermi számlák és rejtélyes utazások. A Külgazdasági és Külügyminisztériumtól kiperelt adatokból az is kiderül, mennyibe kerültek a volt miniszterelnök olyan útjai, amiknek a céljáról vagy részleteiről korábban alig lehetett tudni. Külön foglalkoztunk a volt miniszterelnök külföldi meccsnézéseivel, ezek negyedmilliárd forintnál is több adófizetői pénzbe kerültek, és írtunk Orbán hivatalosnak mondott öncélú kalandjairól is a római homározástól a dubjai luxusig.

A tanulságokat a Helyzet: van! legújabb adásában beszéltük át.

Magyar Pétert azzal vádolták meg, hogy biztos azért volt szüksége esemény utáni tablettára, mert nem húzott óvszert. A miniszterelnök közölte: használt, de kiszakadt – az egészségügyi miniszter pedig bocsánatkérést vár a vádoló Kuroli Enikőtől. Németh Balázs gúnyos posztja kapcsán szerzőnk arról írt, hogy elkövette azt a hibát, hogy nőnek született, így ha szükség van rá, neki kell bevenni az esemény utáni tablettát.

Fotó: GARO/Phanie via AFP

Két egykori szocialista igazságügyi minisztert is meghallgatott a végrehajtási vizsgálóbizottság. Az ülés fontos kérdéseket feszegetett, Bárándy Péter ugyanis szinte semmire sem emlékezett, Draskovics Tibort pedig nem is annyira a végrehajtásról, mint inkább a devizahitel-válságról faggatták. Később Orbán Viktor egyik legfőbb izalmasát is meghallgatta a bizottság, de sokkal beljebb nem lettek.

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Illusztráció: Kiss Bence/444

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