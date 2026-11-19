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Kipereltük Orbán Viktor 2015 és 2025 közötti hivatalos repülőgépes utazásait: 327 repülős út, 4,8 milliárd forint közpénz. Luxusszállodák, többmilliós éttermi számlák és rejtélyes utazások. A Külgazdasági és Külügyminisztériumtól kiperelt adatokból az is kiderül, mennyibe kerültek a volt miniszterelnök olyan útjai, amiknek a céljáról vagy részleteiről korábban alig lehetett tudni. Külön foglalkoztunk a volt miniszterelnök külföldi meccsnézéseivel, ezek negyedmilliárd forintnál is több adófizetői pénzbe kerültek, és írtunk Orbán hivatalosnak mondott öncélú kalandjairól is a római homározástól a dubjai luxusig.
Magyar Pétert azzal vádolták meg, hogy biztos azért volt szüksége esemény utáni tablettára, mert nem húzott óvszert. A miniszterelnök közölte: használt, de kiszakadt – az egészségügyi miniszter pedig bocsánatkérést vár a vádoló Kuroli Enikőtől. Németh Balázs gúnyos posztja kapcsán szerzőnk arról írt, hogy elkövette azt a hibát, hogy nőnek született, így ha szükség van rá, neki kell bevenni az esemény utáni tablettát.
Két egykori szocialista igazságügyi minisztert is meghallgatott a végrehajtási vizsgálóbizottság. Az ülés fontos kérdéseket feszegetett, Bárándy Péter ugyanis szinte semmire sem emlékezett, Draskovics Tibort pedig nem is annyira a végrehajtásról, mint inkább a devizahitel-válságról faggatták. Később Orbán Viktor egyik legfőbb izalmasát is meghallgatta a bizottság, de sokkal beljebb nem lettek.
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Nem jöhet több orosz cseppfolyós földgáz Európába, de ettől az európai függőségi problémák nagyon nem oldódtak meg. Mi jöhet január 1-je után? Honnan jöhet cseppfolyósított földgáz Európába? És hova szállíthatnak az oroszok?
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Robert Pattinson pont azért jó James Bond, amiért elsőre rossz ötletnek tűnt: bár Hollywood weirdoja elsőre meredek választásnak tűnik, valójában minden megvan benne, ami a sorozat további sikeréhez kell.
Az időzítés mindenesetre érdekes.
Még doomscroolozni is lehet a játékban, csalni viszont nehezebb. Minden érdekesség az év egyik legnagyobb popkulturális eseményéről.
A párt szerint a cél „a parlamenti munka demokratikusabbá és átláthatóbbá, illetve a viták koncentráltabbá tétele, valamint az elmúlt 16 év túlzó és önkényes bírságai helyett a képviselői számonkérhetőség következetesebb érvényesítése”.
Nehogy megtudja Németh Balázs, hogy akadnak férfiak, akik szarabb szitukban nem hagyják magukra a „felelőtlen, ledér nőket”.
„Jó kezekben volt a hatóság” – ironizált egy tiszás képviselő az ülésen, Biró Marcellnek arcizma sem rándult.
Ha a volt miniszterelnök magángéppel ment, azt is az állam fizette, máskor pedig összekötötte a kellemest a hasznossal: pont a vb-döntő napjára időzített egy találkát Putyinnal.
„Ebben az ügyben az eredeti bejegyzés nyilvános pontosítását tartanám helyénvalónak most” – üzente a miniszter a Semmelweis főorvosának, aki kifakadt Magyar Péter óvszerhasználati szokásai miatt.
Megvolt a Putyin–Trump négyszemközti találkozó, az amerikai elnök hamarosan Hszi Csin-pinggel tárgyal, később hármasban is értekeznek a világ nagy dolgairól.
Hivatalosan a nyugdíjkorhatár elérése miatt távozik Ferencz Zoltán, de ezt sokan kétkedve fogadták, mivel 5 hónapja nevezték ki és már akkor sem volt titok az életkora. Minisztere viszont megégette magát erdőügyben.
A Századvégnek csak 2024 óta bruttó 26 milliárd forintnyi közpénz szórt ki az Orbán-kormány, ennek 30 százalékét idén, a választás előtti három hónapban. Közérdekű adatigényléssel megkaptuk a részletes elszámolást, amiből kiderül, mi volt a Lázár Jánostól kapott egyetlen megbízásuk, és az is, kik hizlalták leglelkesebben a fideszes háttérintézményt.
Fontos kérdéseket feszegetett a két egykori szocialista miniszter vizsgálóbizottsági meghallgatása: mire emlékezhet egy miniszter, mit lehet rajta számon kérni, és mit vizsgál a vizsgálóbizottság?
Bár Hollywood weirdoja elsőre meredek választásnak tűnik, valójában minden megvan Robert Pattinsonban, ami a sorozat további sikeréhez kell.
Pártpolitika, meccs, családi dolce vita – az egykor nagy hatalmú miniszterelnök szabadidős programjai állami kiküldetések idején.
Mit tudtunk meg a volt miniszterelnök közpénzhez való viszonyáról a Külügyminisztériumtól kiperelt adatokból? Erről beszélgettünk a Helyzet: van! legújabb adásában.
„Döntött a kormány: megszüntetjük a 35 éves, 23 ezer milliárd forintos autópálya-koncessziót." - írta Magyar Péter.
Posztolt, majd kommentben megkérdezte tőle, hogy húzott-e kotont. Na EZT ki hitte volna akár 2026 februárjában?
327 repülős út, 4,8 milliárd forint közpénz. Luxusszállodák, többmilliós éttermi számlák és rejtélyes utazások. A Külgazdasági és Külügyminisztériumtól kiperelt adatokból az is kiderül, mennyibe kerültek a volt miniszterelnök olyan útjai, amiknek a céljáról vagy részleteiről korábban alig lehetett tudni.
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A miniszterelnököt felháborította, hogy a Semmelweis Egyetem főorvosa előbb nyilvánosan lecseszte, amiért Magyar 18 évesen szerinte biztosan nem húzott óvszert, majd kommentben kezdte kérdezgetni a 27 évvel ezelőtti szex legintimebb részleteiről. Majd válaszolás közben mégis elárulta, hogyan történt.
Úgy tűnik, a tilalom életbe lépése előtt az európai országok igyekeznek a lehető legtöbb orosz LNG-t betárazni. De mi jöhet január 1-je után? Honnan jöhet cseppfolyósított földgáz Európába? És hova szállíthatnak az oroszok?
Most a korábbi támadásokat „túlélő” vasúti szakaszt támadták az ukránok. A helyi kormányzó szerint a hidat lezárták a forgalom elől.