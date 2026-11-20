Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, a hét utolsó munkanapján, kiadós esőket követően. Van többféle hírlevelünk is itthon, itt lehet rájuk feliratkozni.

Az élet itthon

Az Orbán-kormány a Kisfaludy-programmal a magyarországi turizmust szerette volna fejleszteni, ám a 444 birtokába jutott adatok szerint azonban a pálya itt is nagyon csúnyán egy szűk elitnek lejtett, a támogatások jelentős részén nagyon kevesen osztozhattak. Ehhez a témához szorosan kapcsolódik péntek reggeli kvízünk, a Nemzeti Vagyonfelismerési és Vagyonfelbecslési Kvíz, érdemes azt is kitölteni kávé mellé vagy kávé helyett.

Csütörtökön lement a közmédia élére pályázó jelöltek meghallgatásának első köre, összesen nyolc jelöltre került sor a maratoni napon. Ezzel kapcsolatban írtunk arról, hogy visszalépett a vezérigazgató pályázattól a volt közmédiás riporter, akit a választások után függesztettek fel, majd Dávid-Joó Zsanett nyílt levélben is üzent. Folytatás a meghallgatásokban pénteken, arról pedig, hogy a jelöltek közül ki kicsoda, ebben a cikkünkben írtunk részletesen.

Írtunk arról, hogy a Tisza-frakció a törvénymódosítással átláthatóbb és demokratikusabb parlamenti munkát ígér, de látványosan az ellenzék kárára történne mindez, ott voltunk a korrupciós óriásper újabb tárgyalásán, ahol szó volt gyrosos dobozba rejtett milliókról és politikai vonalról jött kapcsolatokról, és hír volt még, hogy

Az élet a világban

Fotó: DOUG MILLS/AFP

A legnagyobb esemény a napokban a sencseni csúcs volt, ahogy Hszi Putytint és Trumpot is fogadta, és mint összefoglaló cikkünkben írtuk, egyelőre kevés konkrétumról tudni. A nap folyamán beszámoltunk azért arról, hogy Hszi felvetette, jó lenne leszerelni a világ összes nukleáris fegyverét, ahogy arról is, hogy mennyire szívélyesen üdvözölte Trump Putyint. Az orosz diktátor amúgy a helyszínről fájdalmas válaszlépésekkel fenyegette meg az ukránokat a krími híd megtámadása miatt.

Helyszíni riporttal jelentkeztünk Kijevből, ahol az orosz drónok már a belvárosi épületeket támadják, és hír volt, hogy orosz támadás rongálta meg Kijevben az osztrák és a holland nagykövetséget

A közmédia sorsa a téma Csehországban is, csak egész más irányokból: a közelmúltban több hatalmas tüntetés is volt, mert a csehek nem szeretnék, ha többé nem kéne fizetniük a közszolgálati médiáért. Hogy mi van a háttérben, arról részletesen írtunk csütörtökön. És hír volt még, hogy a Nemzetközi Bíróság szerint népirtást követett el Mianmar a rohingya kisebbség ellen, és hogy nagyszabású kibertámadás érte az Európai Bizottságot.

Szobrok

Fotó: ATTILA VOLGYI/Xinhua via AFP

A fővárostól kapott Pro Urbe-díj újra felszította a vitát, miszerint a szobrász országszerte váratlanul feltűnő munkái valóban jó helyen vannak-e a városszövetben, vagy csak rontanak a közterek egyre rendezetlenebbé, silányabbá váló állapotán? Cikkünkben áttekintettük az Ungvárról indult Kolodko Mihály pályáját.

Játék

Times Square. Fotó: LOKMAN VURAL ELIBOL/Anadolu via AFP

Tegnap jött ki az új GTA, ami bőven túlmutatott egy sima gamereseményen, és popkulturális történéssé nőtte ki magát. Ennek megfelelően percről percre közvetítéssel követtük a történéseket.

Podcast

Fotó: Bankó Gábor / 444

Adorjáni Panna első regényében kolozsvári fiatal felnőttek keresik a helyüket a világban, jellemzően inkább kevesebb, semmint több sikerrel. Podcastunkban a határátlépések természetéről, az egymáshoz való kapcsolódás lehetetlenségéről, a megváltozó Kolozsvárról beszélgettünk vele, de az is szóba került, hogy írás közben miért gondolt többet a férfi olvasóira, mint a nőiekre.