Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, a hét utolsó munkanapján, kiadós esőket követően. Van többféle hírlevelünk is itthon, itt lehet rájuk feliratkozni.
Az Orbán-kormány a Kisfaludy-programmal a magyarországi turizmust szerette volna fejleszteni, ám a 444 birtokába jutott adatok szerint azonban a pálya itt is nagyon csúnyán egy szűk elitnek lejtett, a támogatások jelentős részén nagyon kevesen osztozhattak. Ehhez a témához szorosan kapcsolódik péntek reggeli kvízünk, a Nemzeti Vagyonfelismerési és Vagyonfelbecslési Kvíz, érdemes azt is kitölteni kávé mellé vagy kávé helyett.
Csütörtökön lement a közmédia élére pályázó jelöltek meghallgatásának első köre, összesen nyolc jelöltre került sor a maratoni napon. Ezzel kapcsolatban írtunk arról, hogy visszalépett a vezérigazgató pályázattól a volt közmédiás riporter, akit a választások után függesztettek fel, majd Dávid-Joó Zsanett nyílt levélben is üzent. Folytatás a meghallgatásokban pénteken, arról pedig, hogy a jelöltek közül ki kicsoda, ebben a cikkünkben írtunk részletesen.
Írtunk arról, hogy a Tisza-frakció a törvénymódosítással átláthatóbb és demokratikusabb parlamenti munkát ígér, de látványosan az ellenzék kárára történne mindez, ott voltunk a korrupciós óriásper újabb tárgyalásán, ahol szó volt gyrosos dobozba rejtett milliókról és politikai vonalról jött kapcsolatokról, és hír volt még, hogy
A legnagyobb esemény a napokban a sencseni csúcs volt, ahogy Hszi Putytint és Trumpot is fogadta, és mint összefoglaló cikkünkben írtuk, egyelőre kevés konkrétumról tudni. A nap folyamán beszámoltunk azért arról, hogy Hszi felvetette, jó lenne leszerelni a világ összes nukleáris fegyverét, ahogy arról is, hogy mennyire szívélyesen üdvözölte Trump Putyint. Az orosz diktátor amúgy a helyszínről fájdalmas válaszlépésekkel fenyegette meg az ukránokat a krími híd megtámadása miatt.
Helyszíni riporttal jelentkeztünk Kijevből, ahol az orosz drónok már a belvárosi épületeket támadják, és hír volt, hogy orosz támadás rongálta meg Kijevben az osztrák és a holland nagykövetséget
A közmédia sorsa a téma Csehországban is, csak egész más irányokból: a közelmúltban több hatalmas tüntetés is volt, mert a csehek nem szeretnék, ha többé nem kéne fizetniük a közszolgálati médiáért. Hogy mi van a háttérben, arról részletesen írtunk csütörtökön. És hír volt még, hogy a Nemzetközi Bíróság szerint népirtást követett el Mianmar a rohingya kisebbség ellen, és hogy nagyszabású kibertámadás érte az Európai Bizottságot.
A fővárostól kapott Pro Urbe-díj újra felszította a vitát, miszerint a szobrász országszerte váratlanul feltűnő munkái valóban jó helyen vannak-e a városszövetben, vagy csak rontanak a közterek egyre rendezetlenebbé, silányabbá váló állapotán? Cikkünkben áttekintettük az Ungvárról indult Kolodko Mihály pályáját.
Tegnap jött ki az új GTA, ami bőven túlmutatott egy sima gamereseményen, és popkulturális történéssé nőtte ki magát. Ennek megfelelően percről percre közvetítéssel követtük a történéseket.
Adorjáni Panna első regényében kolozsvári fiatal felnőttek keresik a helyüket a világban, jellemzően inkább kevesebb, semmint több sikerrel. Podcastunkban a határátlépések természetéről, az egymáshoz való kapcsolódás lehetetlenségéről, a megváltozó Kolozsvárról beszélgettünk vele, de az is szóba került, hogy írás közben miért gondolt többet a férfi olvasóira, mint a nőiekre.
Hátha.
Megnéztük, mit tud az új rész, aminek megjelenése az év egyik legnagyobb popkulturális eseménye, és összegyűjtöttük a legfontosabb érdekességeket – természetesen szpojlermentesen.
Mi, az MTK, nem ilyenek vagyunk!
Megszámlálhatatlanul sokan állítják meg az utcán.
A testület korábban még soha nem mondta ki, hogy egy állam népirtásért felelős.
Az Orbán-kormány a Kisfaludy-programmal a magyarországi turizmust szerette volna fejleszteni. A 444 birtokába jutott adatok szerint azonban a pálya itt is nagyon csúnyán egy szűk elitnek lejtett, a támogatások jelentős részén nagyon kevesen osztozhattak.
Miért rúgták ki? Miért pont akkor, amikor? Hogy áll az átvilágítás? Mikor lesz felelősségvállalás? Mi lesz a sminkesekkel? A volt híradós minden kérdést feltett a világon, amit csak tudott.
A NER sikeremberei, akik eltérített közpénzekből gazdagodtak meg rendkívül gyorsan, csodás kosztümökben, gyönyörű kiegészítőkben és méregdrága autókban pompáztak a kormányváltás előtt. Ezzel a kvízzel lehet tesztelni, ki eléggé kifinomult ahhoz, hogy legyen szeme a szépre.
És a vagyoni helyzetét sem kell igazolnia a beköltözőnek.
Régen se volt minden jobb, de azért ne lejtsen már a pálya.
Az orosz elnök elismerte, hogy a Krími híd közúti része „súlyos károkat” szenvedett, majd megfenyegette az ukránokat.
Három nagyhatalom, 81 perc, egy közös fotó és egyetlen valódi egyetértés: senki ne szóljon bele a dolgaikba. Ez nem tűnik Jalta 2.0-nak.
A fővárostól kapott Pro Urbe-díj újra felszította a vitát, miszerint a szobrász országszerte váratlanul feltűnő munkái valóban jó helyen vannak-e a városszövetben, vagy csak rontanak a közterek egyre rendezetlenebbé, silányabbá váló állapotán? Áttekintjük az Ungvárról induló Kolodko eddigi pályáját.
A korrupciós óriásper mai tárgyalásán szó volt gyrosos dobozba rejtett milliókról, politikai vonalról jött kapcsolatokról és pályázatokról, amiknél felfoghatatlanul sokat számítottak szubjektív szempontok. A fővádlott egy ponton azt mondta vádlott-társának: „saját magadat ásod csak el”.
Élőszereplős GTA.
Egy kisbaba is megsérült, amikor orosz drónok támadták csütörtökön Kijev történelmi központját. Az oroszok néhány órán belül kétszer is ugyanarra a háztömbre mértek csapást, miközben a mentőalakulatok a helyszínen dolgoztak. Helyszíni riport az ukrán fővárosból.
Csehország történetének legnagyobb tüntetését tartották a közmédia díjának megtartásáért, amelyet a kormány szívesen elvenne tőlük, egyszersmind mintegy 15 százalékkal kevesebb pénzt adna a közmédiának. Az elrettentő példa a magyar közmédia.
A Független Közmédia Testület tagjai értetlenül fogadták Dávid-Joó Zsanett bejelentését.
A biztonság kedvéért külön odaírta a levél végére a rokonságot.
Még vizsgálják, ki áll a támadás mögött, és hogy elloptak-e érzékeny, a munkatársakra vonatkozó adatokat.
Senki sem sérült meg, de az osztrák külügyminiszter berendelte az orosz nagykövetet.
A Független Közmédia Testület csütörtökön és pénteken hallgatja végig a jelölteket. Hétvégére új vezérigazgatója lesz a közmédiának.
A hitelből főleg védelmi projektekre lehet költeni.
Jó a hangulat Sencsenben.
Adorjáni Panna első regényében kolozsvári fiatal felnőttek keresik a helyüket a világban, jellemzően inkább kevesebb, semmint több sikerrel. Az Erste által támogatott podcastunkban a határátlépések természetéről, az egymáshoz való kapcsolódás lehetetlenségéről, a megváltozó Kolozsvárról beszélgettünk vele, de az is szóba került, hogy írás közben miért gondolt többet a férfi olvasóira, mint a nőiekre.
Segítünk azoknak, akik fogadást kötnének az eredményre: összeszedtük, mit érdemes tudni a jelentkezőkről, akik benyújtották pályázatukat az MRTV vezérigazgatói pozíciójára, és nem szórták ki őket az első körben.