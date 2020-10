Az ezredik halott napja

Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

Kellemes csütörtök reggelt! Meglepetés: ma csak este fog esni.

Ez a Reggel 4, a 444 napindító hírlevele.

Normális szigetek

Hihetetlen Új-Zéland: rögbimeccs tömött stadionban Fotó: MARTY MELVILLE/AFP

Mi a furcsa a fenti, október 11-én készült képen? Nem a rögbijelenet, hanem ami a háttérben van. Új-Zélandon ugyanis, az egész világon egyedülálló módon, ismét lehet tízezrek előtt, tömött stadionban sporteseményeket rendezni.

Két, a világtól könnyen elzárható szigetország, Izland és Új-Zéland járványügyi védekezését megvizsgálva kifejezetten jó érzés volt olyan helyekről írni, ahol a jó egészségügyi intézkedéseknek és a transzparens kommunikációnak köszönhetően sikerült megőrizni azt a normalitást, amit a világ az év elején hátrahagyott. Izlandon néhány egyéni, felelőtlen húzás hatására most újabb gócponttal kell megküzdeniük, de a világ túlsó végén tényleg minden idilli. Lehet irigykeni, én is irigykedem.

Baranyában sem

Egy nappal azután, hogy a soroksári, fideszes vezetésű önkormányzat keresztbe feküdt az Utcáról Lakásba! Egyesület bérlakásépítésének, Szurovecz Illés arról írt, hogy Pécsett az ellenzéki irányítású városvezetéstől is okkal féltik a szegényeket a civilek. Bár az önkormányzat fogadkozik, hogy nem akar kilakoltatásokat, a helyiek szerint igenis van ilyenekre példa egy korábbi, fideszes rendeletmódosításra hivatkozva.

Covid-19

Ünnepnap volt szerdán a 444 szerkesztőségében: majdnem válaszolt egy kérdésünkre az operatív törzs. Mit ad isten pont úgy, hogy kérdésünk lényegi részével ne kelljen foglalkozni.

Így hát magunkra vagyunk utalva, amikor érthetően akarjuk elmagyarázni például azt, hogy mire jó az antigénteszt, amit bevetnének itthon a koronavírus ellen. Vagy azt, hogy milyen globális vizsgálatban járnak utána annak, ami már tavasz óta sokak oldalát furdalja: enyhíti-e a Covid-19 tüneteit a BCG-oltás.

Közben folyamatosan érkeznek az aggasztó hírek itthonról, és továbbra sincs jele a második hullám kifulladásának:

Máshol:

1000 halott

Fotó: JEFF PACHOUD/AFP

Szerdán újabb 27 halottat adtak hozzá a hazai koronavírus-statisztikához, ezzel a járvány hazai áldozatainak száma hivatalosan átlépte az ezret. Az ezer tragédia számai:

A legfiatalabb áldozat 21, a legidősebb 103 éves volt, átlagosan 76 évesen vesztették életüket.

Az operatív törzs 35 esetben nem tüntetett fel semmilyen alapbetegséget,

44 százalékuk budapesti volt.

408 ember, vagyis az összes áldozat 43 százaléka szeptember elseje óta, az elmúlt másfél hónapban halt meg.

Októberben minden napra jutott legalább tíz halott, köztük egy 39 éves tanár is, aki majdnem egy hetes késéssel került fel az adatbázisba.

Az elmúlt egy héten népességarányosan annyian haltak meg naponta Magyarországon, mint az Egyesült Államokban.

Ugyanígy mérve Spanyolország, Románia és Csehország rosszabbul áll nálunk, de előzzük Franciaországot, Nagy-Britanniát és még jó néhány másik országot.

Influenza

Abban minden szakértő egyetért, hogy idén különösen fontos elkerülni az influenzát, mert az a koronavírussal együtt jó eséllyel végzetes lehet. A kormány ezt ösztönzendő ingyenessé tette az influenzaoltásokat, viszont ugyanúgy 1,3 millió vakcinát rendelt, mint tavaly. 2019-ben ezeknek a fele megmaradt, nagy kérdés, hogy idén mi lesz. Mindenesetre van, ahol már pénzért lehet oltási időpontot foglalni magánellátásban, máshol a háziorvos még meg sem kapta a vakcinát, az én személyes tapasztalatom viszont az, hogy van olyan háziorvos, aki már jól szervezetten olt. Mint annyi minden más a magyar egészségügyben, ez is jó részt a páciens szerencséjén múlik.

Az viszont örvendetes egészségügyi fejlemény, hogy Pintér Sándor megígérte a kamara elnökének, a kormány megvizsgálja az orvosok panaszait a rohamtempóban elfogadott egészségügyi törvénymódosításról. Az orvosok továbbra is a másodállás teljes tilalmát és az „átvezényelhetőséget” kifogásolják, és a tény, hogy Pintérrel beszélhetnek, nem a szakterületért elvileg felelős, de valójában hatalom nélkül maradt Kásler Miklóssal, bizakodásra adhat okot számukra.

Munkásképviselet

Egy Magyarországról szinte értelmezhetetlen hír: Erna Solberg norvég miniszterelnök közölte, a Ryanair után a Wizzair gépeire sem hajlandó felülni, mert a magyar székhelyű légitársaság nem hagyja, hogy alkalmazottai szakszervezetet alakítsanak. Váradi József vezérigazgató válaszul egy oslói lapnak azt mondta, hogy Solberg „gyerekes”, és csak meg kell nézni azokat a csőd szélén álló légitársaságokat, amiket elfoglaltak a szakszervezetek.

Máshol:

Ügyetlen

Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

Szerdán a magyar nyilvánosság és demokrácia működésének újabb gyönyörű példáját figyelhettük meg. Reggel a Mandiner megírta, hogy Orbán Viktor szerint a Mazsihisz és annak elnöke, Heisler András a felelős, amiért az ellenzéki pártok a borsodi időközi választáson beálltak a korábban zsidózó Bíró László jelöltsége mögé. Délután pedig Heisler és a Mazsihisz már ki is adtak egy közleményt, amiben arról írtak, hogy itthon biztonságban élnek a zsidók, és nagyon örülnek, hogy nem egy antiszemita jutott a parlamentbe. Vajon cár atyuska elégedett a zsidók üzenetével?

Pedig lehet ám máshogy is reagálni a hatalom szorongatására, ahogy azt Horváth Szatmár, a Magyar Orvosi Kamara Csongrád Megyei etikai bizottságának elnöke, az SZTE pszichiátriai klinikájának docense bemutatta. Horváthot a héten rúgta ki az a Rovó László rektor, aki ellen etikai vizsgálatot merészelt indítani, miután Rovó márciusban az ausztriai síelése után nem vonult karanténba, hanem visszatért a munkába, és betegeket is operált, majd ki is derült, hogy koronavírus-fertőzött. Horváth most közölte, hogy kénytelen külföldre menni, mert

„három gyerekem van, akiket egy szabad, nyílt társadalomban szeretnék felnevelni.”

Folyamatos pusztulat

Búvár és kifehéredett korall. AFP PHOTO/ARC Centre of Excellence for Coral Reef Studies Greg Torda Fotó: GREG TORDA

2020-ban csak azért nincsenek minden nap a természet pusztulásával kapcsolatos hírek a 444-en, mert a többi világrengető esemény mellett nem jut ezekre időnk, az olvasóknak pedig figyelme. Pedig tényleg szinte minden nap írhatnánk olyan adatokról, mint hogy az ausztrál Nagy-korallzátony korallpopulációjának több mint fele odalett 20 év alatt. Vagy hogy azért van idén különösen sok halálos cápatámadás, mert változik a cápák vadászterülete.

Különösen szomorú az a több mint 5000, Namíbiában partra mosott döglött fókabébi látványa, amiknek halálára még nincs egyértelmű magyarázat. A tömeges vetélés legvalószínűbb oka, hogy a félsziget térségéből valamiért eltűntek a halak, amik a fókák fő táplálékát jelentik, de lehet szó mérgezésről vagy betegségről is.

Hogy ne csak lehangoló hírek érkezzenek az állatvilágból, beszámoltunk arról is, hogy magyar etológusok rájöttek, a kézzel nevelt farkasok elszontyolodnak, ha elmegy a gazdájuk, és megnyugszanak, ha visszajön. Talán egykor a háziasítás is valahogy így kezdődött. És megszólalt az ember, akit üldözött a puma.