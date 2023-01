Barátok és ellenségek

Jó reggelt, új hét, megszokott napindító hírlevelünk, azaz egyetlen levélben az elmúlt hétvége össze fontosabb-érdekesebb tartalma. Ha minden igaz, kevésbé csapadékos, de hűvösebb hét állt előttünk, ilyen előrejelzések mellé ajánljuk külön is ezt a négy cikkünket:

Hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.

Az élet itthon

photo_camera Gizella királyné 8 méteres, beszélő bábuja a megnyitón.

Szokatlanul éles harc indult a Semmelweis Egyetem rektori posztjáért. Merkely Bélát, a járvány alatt országosan ismertté vált kardiológust egykori szövetségese, az orvosi kar dékánja hívta ki. Kellermayer Miklós nem finomkodik, a széles nyilvánosság előtt beszél Merkely félelemkeltő stílusáról, és bírálja a „rangsorfetisizmust”.

A Himnusz megalkotásának 200. évfordulóját ünnepeltük a hétvégén, a Qubit cikkéből kiderül minden, amit a költemény történetéről tudni érdemes, és a jeles alkalomra természetesen rárepült Orbán Viktor is, aki nem túl meglepő módon a „brüsszeli bürokratákat” gyalázta a szatmárcsekei református templomban.

Írtunk arról, hogy egy ötéves kislány megerőszakolásából csinál politikát Újpesten a DK-Fidesz tandem, és beszámoltunk arról is, hogy a belépőjegyek ára mellett 200 forintos vizitdíjat is fizethetnek ezentúl a Lupa-tó strandolói, valamint arról, hogy a világ legnevesebb szállodaláncai a jelek szerint cseppet sem bánják, ha márkanevüket kell adják a NER iparági terjeszkedéséhez. Varga Judit pedig bejelentette, hogy életbe léptek a nyelvvédő fogyasztóvédelmi intézkedések.

A jelek szerint az egész erasmusos-uniós kutatási támogatásos botrány sem rázta meg különösebben a kormányt, legalábbis Navracsics Tibor már arról beszélt, hogy szerinte sokasodnak az érvek az ELTE, a BME, a Képzőművészeti Egyetem vagy a Zeneakadémia modellváltása mellett. Hasonlóan, Csák János miniszter is óriási javulást lát az alapítványi kézbe adott egyetemeknél.

Emellett írtunk arról, hogy

A háború

photo_camera Fotó: DIEGO HERRERA CARCEDO/Anadolu Agency via AFP

Ha érteni akarjuk a szomszédunkban zajló háborút, muszáj ismerni a történelmi előzményeket is: idén jelenik meg újra itthon Timothy Snyder történész 2010-es könyve, a Véres övezet, melynek egy fejezete alapján Ács Dániel írt arról, hogy Sztálin 1932-ben és 1933-ban hogyan éheztetett halálra tervezetten több millió ukrán parasztot.

Írtunk az aktuális háborús fejleményekről is, például hogy offenzívát indított az orosz hadsereg Ukrajna déli részén, a részben megszállt Zaporizzsja megyében, továbbá hogy Morawiecki lengyel miniszterelnök arról beszélt, hogy hazája kész a németek nélkül is korszerű fegyvereket adni az ukrán hadseregnek. Ehhez képest is érdemes súlyozni azt a hírt, hogy az amerikai nagykövet feltette a kérdést: mégis hogyan szolgálja magyarokat az, hogy a kormány orosz oligarchákat véd.

Vasárnap Scholz és Macron együtt álltak ki Ukrajna támogatása mellett, és hír volt még, hogy Boris Johnson Kijevbe utazott, és hogy az ukrán katonai hírszerzés vezetője azzal vádolja a nemzetbiztonsági szolgálatokat, hogy az orosz érdekeket követték; továbbá hogy videóra vette egy orosz propagandista, ahogy lábon lövik Szoledarban, valamint hogy 400 ezer dollárt kaszálhatott az ukrán miniszterhelyettes a központi generátorbeszerzéseken, és hogy az orosz házelnök pusztulással fenyegette a nyugati országokat.

A drog

photo_camera Rendőrkutya Antwerpenbe érkező banánt szaglász Fotó: JONAS ROOSENS/AFP

Korábban csak Latin-Amerikában elképzelhető erőszakos bűncselekmények történnek belga és holland kikötővárosokban. A kontinensre 40 éve áramlik a kokain egyre nagyobb mennyiségben, és hiába követelnek most rendet politikusok és választópolgárok, a mai drogtörvények mellett Európában erre nincs sok esély.

A világ

photo_camera Fotó: AFP

A XX. század második felének egyik legsúlyosabb, alig ismert tömeggyilkossága zajlott Indonéziában a hatvanas években. Az ország elnöke most kiállt és azt mondta, elismeri, hogy súlyos jogsértések történtek. Az áldozatok családjainak ez nem biztos, hogy elég lesz.

Írtunk ezen kívül arról, hogy

Podcast

És volt újra Borízű is, persze, immár 106. alkalommal.