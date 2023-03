Öcsi bácsi mosolya és Kövér tévedése

Jó reggelt kívánok a változékony, esős idő elején! Ez a 444 reggeli hírlevele (de van több is!), benne a hétvége legfontosabb híreivel.

Mindenekelőtt azonban itt egy szolgálati közlemény arról, hogy Öcsi bácsi mosolyog az égből: a Honvéd – ami Puskás Ferenc igazi csapata volt – 1:0-ról megfordítva verte meg otthon 3:1-re a Felcsút csapatát az NB 1-ben. Ez azért is érdemel megjegyzést, mert a Puskás Akadémiának valójában semmi köze sincs Puskáshoz, aki valószínűleg soha nem is járt Felcsúton, csak Orbán Viktor mániája az egész, de most szerencsére a valódi szurkolókkal rendelkező igazi focicsapat bedarálta a kamu-Puskást.

BELFÖLD

Berkes Béla éveken át élt regénybe illő kettős életet: miközben a Kékfény rutinos bűnügyi tudósítója volt, „melós lányoknak” adott ki lakásokat. A bizniszt, mint mondja, a korrektségre alapozta, illetve arra, hogy „a kangörcs előbb-utóbb mindig győz". De a válság erősebbnek bizonyult a kangörcsnél, őt meg elvitték a kommandósok. Azt mondja, a szexmunka világáról kevesen tudnak nála többet, és bár elismeri, amit tett, tiszta a lelkiismerete.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Egy budapesti villában lakhatnak fiatal egészségügyi dolgozók egy szabadkai orvoscsaládnak köszönhetően: a Bíró Alapítvány célja, hogy olyan pályakezdő egészségügyi dolgozók lakhatását segítse, akik nem, vagy csak nehezen engedhetnének meg maguknak egy albérletet. A fiatalok közösségi alapon élnek együtt egy hatalmas házban, minimális lakbérért cserébe.

Finnországnak nincs miről tárgyalnia a Fidesszel: a finn házelnök és a parlament külügyi bizottságának alelnöke Orbán belpolitikai játszmájának tekintik a NATO-csatlakozás jóváhagyásával kapcsolatos fideszes fenntartásokat.

Kövér László tévedett: szerinte Oroszországnak eddig nem volt közvetlen határa a NATO-val, vagy ha mégis, az „elhanyagolható mértékű volt”, de 1232 km-t tévedett, az Kecskemét-Tusnádfürdő oda-vissza.

Ihász Sándor nyugodtan alszik, és nem lát olyasmit, ami igazolná Gyárfás bűnösségét: Konstruált és megalázó eljárásról beszél a Fenyő-gyilkossággal kapcsolatban nem jogerősen elítélt korábbi főügyész.

HÁBORÚ

Az a béke, amiről a magyar kormány beszél, Ukrajna tragédiája lenne, mondta az ukrán parlamenti képviselő Budapesten. Andrij Zsupanyin szerint a háború három legnehezebb hónapja következik Ukrajnában.

photo_camera Ukrán katonák Bahmutnál Fotó: SAMEER AL-DOUMY/AFP

A július óta ostromlott donyecki kisváros, Bahmut még mindig tartja magát: újabb nap verték vissza az orosz rohamokat.

KÜLFÖLD

A nagy kaliforniai hóvihar jelentősen enyhítette a tartós aszályt: az elmúlt hetek rekord csapadéka Kalifornia felében véget vetett az aszálynak, a Sierra Nevadában pedig bő másfélszer annyi vizet tárol a hó, mint ilyenkor szokott.

Donald Trump teljes erővel készül a választásokra, azt ígérte, megelőzi a harmadik világháborút, miközben számos valótlanságot állított.

photo_camera Fotó: CELAL GUNES/Anadolu Agency via AFP

Megtagadják a gyakorlatozást az izraeli légierő pilótái, így tiltakoznak az igazságszolgáltatás antidemokratikus átalakítása miatt.

KULTÚRA

A 444. oldal új adásában arról volt szó, hogy Rejtő Jenő 80 éve kedvenc, és bár semelyik politikai oldal sem átkozza, mégis csak három kurta utca viseli a nevét, és még az emléktábláját is rossz házon avatták fel. Hiába rajong érte Orbán Viktor is, ha valami humoros, annak nincs helye a nemzeti kánonban?

Gusztavjev elvtárs 1945-ös üzenete a mai napig olvasható a Buday László utcában. Újabb leletek az utcai régészetben: lelkes újlipótvárosi kommunista aktivista, lekomcsizott SZDSZ, Békét Vietnamnak, vigyázz a HÉV-re.

Mit tennél meg azért, hogy 150 évig élj? És azért, hogy száz évig? Az előbbire is van már némi esély, de azért még korai örülni, utóbbit viszont egész könnyen el lehet érni, csak egy kis pisztáciás borsó kell hozzá. Meg egy kis életmód- és környezetváltozás. Lehet, hogy nem is olyan könnyű?