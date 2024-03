Hétvégi olvasnivalók Magyarról, Vargáról, Rogánról és Tóniról

Üdv! Ez a 444 reggeli – és nem az egyetlen – hírlevelének hétvégi kiadása, benne az elmúlt hét fontosabb, hosszabb cikkeivel, videóival és podcastjeivel.

ARADI MAGYAR VARGA SHOW

Az Orbán-rendszer történetében talán még nem volt olyan, hogy egy kormányellenes politikai szereplő a teljes nyilvánosságot reggeltől estig leuralta, de Magyar Péternek – akivel kapcsolatban még mindig sok a kérdés – ez sikerült kedden: hangfelvételt mutatott be, tüntetést tartott, közben Varga Judit többször is bántalmazással vádolta meg volt férjét, aki szerint ez rágalom, és még Gulyás Gergely is felbukkant. A nap legfontosabb eseményeit este külön cikkben gyűjtöttük össze. A tüntetést videón is bemutattuk.

Varga Judit aztán Hajdú Péternél beszélt a házasságáról, és bár Hajdú azt ígérte, ez nem propagandainterjú lesz, a Völner–Schadl-ügyre mégsem kérdezett rá, pedig közel 2 órás volt a beszélgetés. Hajdú utána azt mondta, a Frizbi bulvárplatform, ez az, ami nem tette lehetővé, hogy a hangfelvétel tartalmáról is kérdezzen. (Azt érdemes nem elfelejteni, hogy attól, hogy Varga tudott róla, hogy ki piszkált bele a Völner–Schadl-ügy irataiba, még lehet bántalmazott nő, és attól, hogy a NER-ből kiugró Magyar Péter meg akarja buktatni a kormányt, még lehet bántalmazó férfi.)

ROGÁN = ROGÁN

Amikor a Szabadság téren – a megszállási emlékmű elleni tüntetés mellett – váratlanul felbukkanó Orbán Viktort és Rogán Antalt az ügyészségről kérdeztük, még nem sejthettük, hogy öt nappal később Fürcht Pál főügyész sajtótájékoztatón jelenti be, hogy Magyar posztjai miatt indult nyomozásban már Varga Juditot is kihallgatták tanúként, másrészt több mint két év találgatás után kimondta, hogy a lehallgatási jegyzőkönyvekben szereplő Tóni nem más, mint Rogán Antal.

Karácsony elárulta, Schiffer gyűlöli, Vitézyben egy gramm Fidesz sem maradt – állítja Ungár Péter LMP-társelnök, aki a Vétónak is beszólt.

Bemutattuk a pécsi Heindl Pétert, aki évek óta küzd a kormányzati plakátkampányok ellen.

BOLSONARO

A New York Times videókat mutatott be arról, hogy Jair Bolsonaro két napot töltött a brazíliai magyar nagykövetségen. A brazil kormány szerint Orbánnak tudnia kellett erről, a rendőrség kineveti a volt elnök védekezését. A brazil külügyminisztérium belügynek nevezte a magyar nagykövet bekéretését az ügyben.

TÁRSADALMUNK

Sosem látott kamatterhek rogyasztották meg az államkasszát februárban: a rekordot jelentő 1700 milliárdos hiányhoz az is kellett, hogy rosszul alakuljanak az áfabevételek, és hogy az állam továbbra se tudjon spórolni saját magán.

Jemen, Vanuatu, Magyarország, ilyesmik: alig pár ország van az egész világon, ahol nincs nő a kormányban, térképpel és galériával mutattuk be ezeket.

A bicskei ügy után a fél ország pedofilozásba kezdett, de közben nagy a zavar a fejekben, hogy mi is a pedofília, és kik a pedofilok. Ezek az összemosások nagyon veszélyesek, és egyáltalán nem segítenek abban, hogy elejét vegyük a gyerekek elleni bűncselekményeknek.

TRAGÉDIA

Putyinnak muszáj erőt demonstrálnia a terrortámadás után, még kérdéses, hogy milyen stratégiát fog választani: egy Oroszország-szakértő szerint az ukrán narratíva nem kiemelt eleme a központi kommunikációnak, a bűnbakképzés inkább a közép-ázsiai vendégmunkásokra irányulhat, pedig rájuk nagy szüksége van a gazdaságnak, most is minimum 9 millióan élnek és dolgoznak az országban.

Az öt halálos áldozattal járó raliverseny biztonsági személyzetének tudnia kellett a tiltott helyen álló nézőkről: a jegyzőkönyv szerint a tragédia előtt 3 perccel haladt itt át a tesztelést végző Hoffer Zsolt, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség raliszakág-vezetője, rendőr alezredes. Egyébként okosba kaphatott A licencet a rendőr alezredes raliszakág-vezetőtől a halálos balesetben részes ifj. Tóth János.

FILM

Egyszerre kuruc és hollywoodi Rákay Petőfi-filmje, csak az nem világos, mit akar mondani a történelemről azon kívül, hogy bántják a magyart: interjú Katona Csaba történésszel és Vaderna Gábor irodalomtörténésszel a Petőfi-kultuszról, valóságról, fikcióról és Rákay 6 milliárdos mozijáról.

KULTÚRA

Okozott már hirdetés akkora felbolydulást, mint amikor Esterházy Péter családja piacra dobta az író legendás házát? Szily László végigjárta a magyar irodalom egyik nagy társasági és buliközpontját, ahol 36 éven át kavarogtak vidám káoszban gyerekek, kutyák, nagynénik, nagybácsik, unokatesók, szerzetesek, barátok és művészkollégák.

Bér csak egy átlagos zsákfalu több száz hektáros, nemzeti kegyhellyé alakított polgármesteri birtokkal, az űrből is látható Trianon-emlékművel, Turul-szobrokkal, egy fideszes képviselő természetkárosító off-road fesztiváljával, és egy különös hotellel, aminek a vendégeit néha egy teve riogatja.

Az AI-dreamgirlök győzedelmeskednek a halandó szexmunkások emberi esetlensége felett, és ezzel örökre megváltoztathatják azt, ahogyan a nőkről és általában a szexről gondolkodunk.