A pénzünk helye és egyéb félreértések

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele. Péntek van, lassan hétvége, és rettentő meleg, marad is érvényben a vörös kód. Négy cikket külön is ajánlunk a napkezdéshez, méghozzá ezt a négyet:

Hírleveleinkre feliratkozni itt lehetséges.

Az élet itthon

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Csütörtökön sajtótájékoztatót tartott az ügyészség a Magyar Péter által átadott hangfelvételek ügyében. És miután arra jutottak, hogy Varga Judit „pletykákat osztott meg a férjével”, meg is szüntették a nyomozást. Kiderült, hogy tanúként Rogán Antalt is meghallgatták, és az ötvenoldalas határozatból kiderült az is, hogy az ügyészek nem tudták kizárni, hogy valaki figyelmeztette Völner Pált, valamint hogy Varga Judit a nyomozók kérdésére, hogy mit jelent az állítása, hogy Rogánék kihúzatták magukat a Völner–Schadl-ügy irataiból, azt közölte, hogy fogalma sincs. Magyar Péter az 50-es éveket emlegetve úgy kommentálta a sajtótájékoztatón elhangzottakat, hogy részben hazugság, részben szándékos félreértelmezés.

Közben míg Molnár Zsolt megfejtette, Gyurcsány Ferenc miért nem akadálya a kormányváltásnak, és kiderült, hogy legalább egy hónapig börtönben marad Óbuda MSZP-s alpolgármestere.

És hír volt még tegnap, hogy miközben kiderült, a legjobb NER-káderek kerültek a ferihegyi reptér igazgatóságába, a hódmezővásárhelyi Fidesz lapja szavazással keresi a választ arra, hogy Mészáros Lőrinc vagy a kegyelmi ügy miatt kaptak ki a választásokon, nagyon sürgős lett a kormánynak a rákosrendezői mini-Dubaj, Sarka Kata férjét százmilliókkal szórta meg a Szerencsejáték Zrt., 480 milliót költene sminkesre, fodrászra és stylistra az MTVA, Kövér nem engedte be az LMBTQ-s konferenciát a Parlamentbe, titkosszolgálati módszerekkel ellenőrzik a gyermekvédelemben dolgozók „kifogástalan életvitelét”, létszámhiány miatt csak csökkentett kapacitással működik a művesekezelés több kórházban is Hadházy Ákos szerint, valamint hogy megint meghosszabbították – most év végéig – a lakossági kamatstopot. A Lakmusz pedig arról írt, hogy orosz eredetű e-mailekkel próbálják leterhelni a tényellenőrző szerkesztőségeket.

Helyünk a világban

photo_camera Hajnalig tartott az ünneplés Skopje utcáin Fotó: ARMEND NIMANI/AFP

A macedón sajtó szerint kész tény, hogy az Eximbank ad kedvezményes, milliárd eurós hitelt az országnak, most, hogy Orbán szövetségese visszatért a hatalomba. A lépés Orbán balkáni szövetségépítéséről szól, de NER-es vállalatok terjeszkedését is segítheti. Ez lehet a legnagyobb külföldi magyar hitelkihelyezés a rendszerváltás óta.

Eb

photo_camera Fotó: MARIJAN MURAT/dpa Picture-Alliance via AFP

Ment tovább csütörtökön a második csoportkör, a C csoportban előbb a szerbek mentettek pontot az utolsó pillanatban lőtt góllal a szlovének ellen, majd az angolok hiába szereztek hamar vezetést a dánok ellen, utána rettentően visszavettek, és pocsék játékkal értek el döntetlent. A D csoportban a spanyolok egy góllal nyertek az olaszok ellen, de bőven lehetett volna több is a különbség. Az egész napos közvetítésünket pedig itt lehet visszaolvasni.

A magyar-német másnapján itthon a hisztériáé volt a főszerep, hála a fideszes médiának, és a játékvezető meg a német válogatott gyalázása töltötte ki a lapokat. Kiderült az is, hogy 27 szurkolóval szemben indított eljárást a német rendőrség.

A világ

photo_camera Fotó: KAY NIETFELD/dpa Picture-Alliance via AFP

Csütörtökön eldőlt az is, hogy minden tagállam támogatja, így végül Mark Rutte lesz a következő NATO-főtitkár. Magyarország és Szlovákia keddi pozitív nyilatkozatát követően csütörtökön Románia is megerősítette Rutte támogatását, Klaus Iohannis román elnök pedig visszalépett a a jelöltségtől, és erről értesítette szövetségeseit is. Orbán Viktor korábban nyíltan Iohannis mögé sorolt be, majd később azt mondta, hogy csak akkor támogatja Ruttét, ha az bocsánatot kér korábbi, a magyar kormányt bíráló kijelentései miatt. Végül anélkül is megszavazta.

A Fidesz vesszőfutása az európai politikában sem ért még véget: miután a napokban az olasz sajtó arról írt, hogy a túl sok tiltakozó tagpárt miatt Meloni nem kér a fideszes EP-képviselőkből az ECR-frakcióban, hirtelen Kocsis Máté is kitalálta, hogy amúgy sem lépnénk be oda, mert ott van a román szélsőjobb is.

És írtunk arról is, hogy az izraeli hadsereg szóvivője szerint nem lehet elpusztítani a Hamászt, Putyin Észak-Korea után Vietnamba ment, közben Ukrajna nyitott arra, hogy Oroszországgal is tárgyaljon a következő békecsúcson, Szerbia kiadhatja Fehéroroszországnak a belarusz ellenzéki aktivistát, Litvánia jól megadóztatja a cigit és a piát, hogy több jusson védelmi kiadásokra,

Jó hír volt, hogy úgy tűnik, megmenekült a világ egyik legritkább macskaféléje, és írtunk arról is, hogy nem találták Taylor Swift magánrepülőgépét a klímaaktivisták, ezért találomra két másikat festettek le, hogy egy amerikai államban kötelező lesz kifüggeszteni a Tízparancsolatot minden tanterembe, és hogy hamisított Ozempic miatt adott ki globális figyelmeztetést a WHO.

Menekültek világnapja

photo_camera Fotó: Horváth Katalin Fanni

Horváth Katalin Fanni Temesváron fotózott menedékkérőket és menekülteket. Többen közülük Ukrajnából érkeztek, de vannak, akik jóval messzebbről. Felvételeit a menekültek világnapján közöltük.



Lufik

photo_camera Fotó: Szily László/444

Személyes hangvételű elmerülés a félmillió lufit megmozgató budapesti lufikiállításról, Szily László lufitollából.

Gyász

photo_camera Donald Sutherland és az életműdíj Fotó: ROBYN BECK/AFP

88 éves korában Donald Sutherland, az elmúlt 50 év egyik legjelentősebb színésze.

Nem rossz könyvek

Könyves podcastunk nyári epizódjának vendége Nádasdy Ádám volt, akivel nemcsak új kötetéről beszélgettünk, hanem egy sor téma szóba került, és többek között az angol nyelv változásairól, a magyar klasszikusok „újrafordításáról”, melegség és írás kapcsolatáról, Petőfiről és az életnél-halálnál általánosabb kérdésekről beszélgettünk vele.

Qubit

photo_camera Fotó: DOROTTYA BARTHA/Dorottya Bartha

Néhány emblematikus épület eltűnése kezdte felrázni a közvéleményt: a 70-es évek épített örökségével kezdeni kellene valamit. Miközben a kor megítélésében a nosztalgia és a borzongás egyaránt jelen van, az építészete lassan kezd divatba jönni. De mit szeretünk rajta?