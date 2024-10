Ha mi csináljuk, akkor az nem más országok belügyeinek befolyásolása

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt 24 óra legfontosabb-érdekesebb cikkeivel. Például ezzel a néggyel:

Az élet itt-ott

photo_camera Fotó: SIERAKOWSKI FREDERIC

Csütörtökön kezdődik majd az EU-csúcs, a tagállamok miniszterelnökeinek részvételével. Jövünk majd részletes beharangozó cikkel, és követjük majd persze a fejleményeket is. Annyit már tudni, hogy a szaúdi koronaherceg is jelen lesz Brüsszelben. Orbán nemzetközi szerepléseihez kapcsolódott a Lakmusz szerdai cikke, melyben megnézték, hogy a magyar miniszterelnök több témában is hogyan csúsztatott a múltheti EP-vita során.

Vergődik tovább a hazai akkuipar: szerdán a friss KSH-adatok alapján írtunk arról, hogy augusztusban az akkugyárak mindössze 192 milliárd forintnyi értéket termeltek. Ez a mutató utoljára 2022 júniusában volt ilyen alacsonyan, és majdnem százmilliárdos csökkenést jelent egyetlen év alatt.

Volt szerdán kormányinfó, ahol kiderült, két lépésben és csak júliustól emelik meg a családi szja-kedvezményt. Megírtuk azt is, hogy erősen túlzott Gulyás Gergely: pont Trump alatt voltak a leggyengébbek a magyar–amerikai gazdasági kapcsolatok. Lázár János pedig ezúttal arról beszélt, hogy szerinte Debrecen pár éven belül gazdagabb lehet, mint Budapest, és megírtuk azt is, hogy szemben a szárnyra kapott értesülésekkel, nem jönnek atomfegyverek a kecskeméti reptérre, de a nagy fejlesztéseket is inkább Romániába viszik az amerikaiak.

Szerda reggel írtunk arról, hogy újabb, eddig nem ismert milliárdos támogatásokra akadtunk, melyek határon túli fociakadémiáknak jutottak. És hír volt még, hogy Romániába viszi a gyártás egy részét a Zalakerámia, valamint hogy a kalocsai civil polgármester szerint a fideszes képviselők akadályozták meg, hogy a városnak fideszes alpolgármestere is legyen, és hogy a rendőrség szerint nem büntetést, hanem köszönetet érdemel, aki összegyűjti az eldobott palackokat.

Magyar helyezkedés

photo_camera Vida József még kukoricázás előtt Fotó: Németh Dániel/444

A lengyel sajtó szerint a PiS a magyarokon keresztül szerezné meg a piacvezető kereskedelmi tévét, a TV2 tulaja révén, és a kormány közelében burkolt orosz bevásárlásról beszélnek. A kérdés téma lehetett Tusk és Blinken között is.

Immerzív élmények

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/444

Szerdán volt az új budapesti immerzív (bármit is jelentsen ez) Monet-kiállítás sajtóbejárása, Szily László pedig elment, és bejárta. És nem hitt a szemének.

A világ

photo_camera Fotó: VYACHESLAV PROKOFYEV/AFP

Az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos hír volt, hogy kiengedték az orosz börtönből az apát, akinek lánya háborúellenes rajzot készített, feketelistázhatja a terrorizmusfinanszírozás és a pénzmosás elleni nemzetközi szervezet Oroszországot, közben rekordszámú ukrán iskolás hagyta el az országot az új tanév előtt és az ukránok állítják, az amerikaiak nyomást gyakorolnak rájuk, hogy szállítsák le a mozgósítási korhatárt 18 évre.

A közel-keleti háborúval kapcsolatban arról írtunk, hogy 30 napot adott Izraelnek az Egyesült Államok, mielőtt megvonná katonai támogatásának egy részét, Macron pedig arról beszélt, hogy Netanjahunak nem szabad elfelejtenie, hogy országát egy ENSZ-határozat hozta létre, és hogy egy libanoni polgármester is meghalt egy izraeli légicsapásban.

Hír volt még a világból, hogy

És bemutattuk a kárpótlási perek amerikai királyát, aki ezúttal P.Diddy ellen száll harcba, több mint száz ügyfelet képviselve

Qubit

photo_camera Sajtómunkások a Szentesi Paradicsom Kft. szegvári üvegházában 2024. október 9-én Fotó: Kun Zsuzsi/ Qubit

Belga importdongók porozzák a paradicsomot a gigantikus szegvári AI-paradicsomban, írta a Qubit szerdán, ahogy foglalkoztak azzal is, hogy Berlin mennyit változott a fal lebontása óta: 1989 eufóriáját és a kilencvenes évek álmatlan, elektro ütemekre mozgó fiatalságát az össznémet illúzióvesztés követte, na meg a tervrajzokkal érkező befektetők. Egy ex-keletnémet fotóskollektíva képein Berlin változásai és a volt NDK társadalmának traumái.