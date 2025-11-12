Érinthetetlenek és Nagy Márton fordulatai

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, az elmúlt 24 óra legfontosabb-érdekesebb híreivel-cikkeivel. Például ezzel a néggyel:

Hírleveleinkre feliratkozni itt lehet. És mielőtt kezdenénk, még egy szolgálati közlemény: az Apám lánya című dokumentumfilm premier előtti vetítése és élő Tyúkól podcast felvétel lesz november 26-án lesz a Milestone Intézetben, este 7-től. Először levetítjük Podhradská Lea egész estés dokumentumfilmjét, majd a Tyúkól műsorvezetői fognak beszélgetni Les Krisztinával (PATENT Jogvédő Egyesület) és Kiss Katával (21 Kutatóközpont). Részletek ide kattintva.

Az élet itthon

„Minden adatbázisért az felel, aki elkészíti” – mondta a 444-nek Szijjártó Péter, aki szerint a külügy elleni orosz hekkertámadás egészen más volt, mint ami most a tiszás adatbázisokkal történt. Orbán Viktor közben az ATV-ben járt, és egy kicsit talán jobban beleláthattunk, miről hogyan gondolkodik. És ugyanezen a napon Lázár elismerte, hogy kizárólag a Fidesz választási kampányát szolgálta, hogy Orbán odaültette Trump asztalához. Orbán amerikai útjával és a Tisza-szimpatizánsok adatainak ellopásával foglalkozott élő műsorunk, a Helyzet:van!, és utóbbiról Frész Ferenccel, az állami kibervédelmi központ korábbi vezetőjével is beszéltünk. Kapcsolódó hír volt, hogy a rendőrség hivatalból nyomozást indított a tiszás adatok ellopásának ügyében.

Józsefvárosban AI sem kellett a Fidesznek, hogy erős alapanyaga legyen egy lejáratóvideóhoz, amit aztán toltak is az összes létező csatornán, mégis simán bukták az időközi választást. Véleménycikkünkben arra jutottunk, hogy Magyarország jelentős részét ezek már ugyanúgy nem győzik meg, mint az itt is bevetett kamujelöltek.

Fotó: Németh Dániel/444

És beszámoltunk arról is tegnap, hogy

Fotó: Nagy Márton/Facebook

Turbulens napja volt a magyar gazdaságpolitikának kedden: miközben kiderült, hogy beragadt az infláció, délelőtt az NGM még a szokásosan optimista hangvételű, bár kevéssé megalapozott közleményét tette közzé a költségvetési kilátásokról, hogy aztán Nagy Márton miniszter órákon belül fékezzen egy látványosat. Írtunk részletesen a hirtelen fordulatról, amivel elemzők szerint a miniszter a költségvetési hitelességet akarta javítani, és így elébe menni egy esetleges leminősítésnek. Nagy a bankadó megnövelését is bejelentette, ami miatt a Bankszövetség sietett is tiltakozni. A Tisza gazdasági szakértője szerint pedig a magyar törvényeket is sértheti Orbánék megállapodása a pénzügyi védőpajzsról.

És szerda reggel írtunk arról, hogy a pécsi Hungaro Energy Kft. az egyik olyan, valós gázkereskedelmi tevékenységet folytató cég, amely érintett a több tízmilliárd forint értékű gázos áfacsalási ügyben

Szőlő utca

Illusztráció: Kiss Bence/444

Juhász Péter Pált a környezete a hatalom kedvezményezettjének tartotta, olyan fideszesnek, akinek jó kapcsolatai vannak. Ezt a képet ahol tudta, a Szőlő utcai javítóintézet egykori igazgatója is gerjesztette. Több tucat háttérbeszélgetés alapján próbáltuk visszafejteni, hogyan úszhatta meg Juhász a felelősségre vonást közel másfél évtizeden keresztül. Kapcsolódó hír volt kedden, hogy pénzmosással is meggyanúsították a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatóját, valamint hogy annyira nem volt mit mondania a Fidesznek a Szőlő utcáról, hogy még a DK-s bizottsági elnök is kellemetlen helyzetbe tudta hozni az államtitkárt.

Világ

Fotó: DANYLO ANTONIUK/Anadolu via AFP

Újabb részletek derültek ki az ukrán korrupciós botrányról, melyben Zelenszkij egyik közeli ismerőse is mélyen érintett: az eddigi hírek szerint csak az Enerhoatom-balhéban 100 millió dollárral károsíthatta meg az államot a Timur Mindics-féle bűnszervezet, és az ukránok kíváncsiak, hogy van-e információs „atombombájuk” a korrupcióellenes szerveknek.

Miközben Lavrov arra kérte az amerikaiakat, hogy folytassák a felkészülést Putyin és Trump budapesti csúcstalálkozójára, itthon az FSZB közleménye jelent meg az Origón, Hilarion pedig a BBC-nek nyilatkozva tagadta, hogy együttműködött volna az orosz titkosszolgálatokkal. A háborúval kapcsolatos hír volt, hogy Románia területén zuhant le egy orosz drón.

Nem várt fordulatokat hozott a múlt hét a világpolitikára is kiható amerikai belpolitikában: bár a legtöbb szó az új New York-i polgármesterről esett, az igazi, vagyis megismételhető győzelmeket két, a kultúrharcot hanyagoló centrista, egy volt CIA-ügynök és egy exkatona aratta. És hír volt még, hogy

Jó dolgok

Illusztráció: Kocsács Bendegúz/444

Megjelent a friss Nobel-díjas Krasznahorkai László új regénye, mi meg elolvastuk. És beszámoltunk arról is, hogy David Szalay kapta idén a Booker-díjat. Valamint megjelent podcastunk, melyben Jordán Ferenc hálózatkutató biológussal beszélgettünk a klímaválságról, a nem növekedés és a visszavadítás koncepciójáról, valamint arról, hogy miért baj az, ha unalmas, száraz kommunikáció lengi körül a tudományt.