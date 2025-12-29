Az év 444-es képei

Címlapkép: Kiss Bence/44
Ilyen, amikor Oroszország anyácska átölel. Kijevben és Herszonban ukrán fiatalokkal beszéltünk, akik hónapokat töltöttek orosz táborokban akaratuk ellenére. Interjúztunk egy gyerekotthon igazgatójával is, aki személyesen akadályozta meg, hogy a gondjaira bízott gyerekeket elhurcolják. A 444 videóriportja az Ukrajna jövője ellen folytatott csendes háborúról.
A nő barátai szerveztek megemlékezést a ház elé, ahol az életét vesztette. Ők azok, akik már csaknem egy hete küzdenek azért is, hogy a rendőrség vegye figyelembe az eset gyanús körülményeit.
Majdnem megfojtotta, miközben a kisebbik közös gyereküket szoptatta. A magyar rendőrök ingerküszöbét nem érte el, hogy a volt férj lassú, fájdalmas halállal fenyegette meg az exfeleségét.
Az egyik a saját X-csatornájára feltöltött felvételen is látszik.
Viszonylag általános vélemény volt, hogy a rómaiak szívből, a nácik felhasból indították a karlendítést. A négyezres tömegben lavíroztunk a náci egyenruhák, fehér cipőfűzős bakancsok és túrabotok között.
Még a Valentin-nap előtt utaztak el. Csütörtök este aztán landolt a magángép Budapesten.
A miniszterelnök középső lánya Orbán Viktor unokáit is elvitte az útra. Ferihegyen fotóztuk le a 4iG-vezér társaságában hazatérő Orbán Sáráékat.
Bábolna külterületén 1400 száj- és körömfájással fertőzött szarvasmarhát földelnek el. A helyiek csak önkormányzati képviselőktől értesültek a hírről, a városvezetés napokig meg sem szólalt.
A rendkívül ragályos betegség több, mint 50 év után jelent meg újra hazánkban.
Orbán Viktor vészkorszakra emlékeztető retorikával poloskához hasonlított újságírókat és civileket, majd odáig hajlította a valóságot, ahol Brüsszel háborúja sújtja Ukrajnát. Szégyen és pokol vár ellenfeleire.
Gyurcsány Ferenc lakókocsival járja az országot. Bár a legelején még előre meghirdették a programjait, másfél hete már nem tesznek így. Nem csoda, hogy a DK elnöke az országjáráson alig találkozik választókkal. Ez viszont szerinte nem probléma, ugyanis a közösségi médiáé a jövő. Egy napot töltöttünk vele, hogy megértsük, miért is járja akkor az országot.
Se pártelnök, se képviselő, se semmi nem lesz többé. Ráadásul még el is válnak egymástól Dobrev Klárával.
Évtizedek óta minden tavasszal több száz hektáron gyújtogatnak Ózd környékén. A rendszer válasza az apátia és tagadás, a hatóságok munkáját a feudális viszonyok gátolják. A polgármester állítása szerint nem tud ilyen tűzesetekről.
Miközben Izrael fokozza a háborúját a Gázai övezetben, az izraeli miniszterelnök Orbán Viktor vendéglátását élvezi Magyarországon.
Negyedik alkalommal tiltakozik Hadházy Ákos és a Momentum a gyülekezési törvény módosítása ellen. Percről percre követjük az eseményeket.
De tettek feljelentést pirotechnika és tiltott fürdőzés miatt is.
A kormánypártok ma újraírják az Alaptörvényt miközben a Momentum úgynevezett blokád alá veszi a parlamentet. Az események sűrűjében ott van tudósítónk, aki beszámol mindenről az utolsó vérig.
A momentumos képviselő 2026-ban sem indul.
A kerületi polgármester szervezésében zajlott demonstráció Erzsébetvárosban a kocsma előtt, ahol Übermensch feliratos pólókat és a „Magyar Faj Önvédelmi Harcáról” szóló könyveket is árulnak.
A Ferenciek terén indult Hadházy-féle demonstráció momentumos kezdeményezésre a Szabadság hídon folytatódott, ahol néhány tucatnyian leültek az úttestre, de a rendőrök elvitték őket. A hídfoglalás bő egy órán át tartott.
”A legelszántabbak, éjjel négykor a technofasizmus ellen.”
Hogyan lehetett eljutni az Orbán család hatvanpusztai birtokához? Gondolom, gyalog.
Mészáros Lőrinc megvett, körbekerített és felfejlesztett egy bicskei tavat, tavaly óta pedig zebrákat és más egzotikus állatokat is tart itt. Hatvanpuszta egy-két kilométerre van innen, a két területet csak Mészáros Lőrinc és Lévai Anikó földjei választják el.
Mintha a Fidesz rájött volna, hogy a lepukkant kórházak mutogatása politikailag nem a legjobb ötlet. Takács államtitkár Miskolcon már örömmel mutatta be, hogy a mosdóban van szappan és wc-papír.
Olvasónk, András péntek este ügyeletre vitte a gyerekét, ahol télikabátba öltözött orvosokat talált, mert nem volt fűtés. Úgy felhúzta magát, hogy ráírt az egészségügyi államtitkárra. Takács Péter bazmegolva válaszolt.
Magyar Péter gratulált a „lex gurigához”.
Jóval többen voltak, mint tavaly, és meghirdették, hogy nem fognak össze semmilyen párttal. A pártelnök szerint az EU-s pénzeket haza kell hozni, de nem úgy, hogy megfelelünk az EU elvárásainak.
„Igen, ő+én=mi🫶”
Végiggyalogoltunk egy napot a Budapestről Nagyváradra tartó menettel. Kisújszállás és Kertészsziget között kiderült, hogy a Tisza már Magyarország egyik legreménytelenebb szegletében is erős, és hogy jobb a szabad levegőn jobb sétálni, mint egy sportcsarnokban hőbörögni.
A magyar miniszterelnök képtelen volt nemhogy a magyarellenes jelölt ellen felszólalni, de legalább csendben maradni a román választási kampányban. Az erdélyi magyarok joggal érzik magukat cserben hagyva, ráadásul Orbán egy időre elásta magát annál a Nicusor Dannál, akire ők szavaztak.
Nagyváradon ért véget a Tisza "Egymillió lépés" nevű országjárása. Voltak ellentüntetők, de nem tudták érdemben megzavarni Magyar beszédét. A menet még jó is lehet arra, amire kitalálták, de ezt egyelőre nem tudjuk megmondani, azt viszont igen, kik lehettek az ellentüntetők. Jehova tanúi irigyen nézik Magyar Pétert Nagyváradon.
A Pócs János vendégeként tartott Lázárinfón arról is beszélt, itt az idő, hogy az legyen, amit a jóérzésű többség kíván.
Szerinte egy százfős csoport verekedést akart provokálni, és az volt a cél, hogy ne mondhassa el, amit akart.
Helyszíni riport a föld alól, a harkivi front sérültjeit ellátó stabilizációs pontról, ahol az orvosok éjjel-nappal küzdenek a sebesültekért. Ukrajnában ugyanis az éjszaka nem csak a lakosságot terrorizáló légicsapások ideje, hanem a sérült katonák mentésének és gyógyításának is.
Ma az ukrán hadseregben körülbelül 70.000 nő szolgál. Ők önként vállalták a bevonulást, a háború minden nehézsége mellett a nemükhhöz kapcsolódó kihívásokkal és hátránnyal is meg kell küzdeniük. Legtöbbször ráadásul férfiakra szabott felszerelésben. Képes riport Harkiv környékéről és a Donbászból.
Ukrajna a világ legjobban elaknásított országa, megtisztítása évszázadokba is telhet. Az oroszok a civil lakosságot is büntetik az aknákkal, amelyekkel lényegében mindent elárasztanak, legyen szó családi házakról, iskolákról, erdőről. Képes riport az Izjum környéki aknamentesítésről.
„Mi nem fogunk akárkire szavazni a hatalom ellenében. Azt fogjuk támogatni, akitől joggal várható, hogy Magyarországot újra a közös otthonunkká teszi.”
Ez a vonulás, úgy tűnik, nem nagyon volt betiltva.
Minden politikai jelentősége mellett a Pride megmaradt felszabadult, mosolygó, táncoló emberek boldog, színes forgatagának.
Az idei Budapest Pride történelmi jelentőségű esemény volt, és egyben szeg a lejárt szavatosságú rendszer koporsójában. A minden várakozást felülmúlóan nagy tömeg joggal lehet büszke arra, hogy nevetségessé tette fél év szabadságellenes erőlködését.
A gyülekezési jog megsértésével vádolják a főpolgármestert.
Negyvenegy gyermekvédelemben élő kamasz táborozott a Szentendrei-szigeten az Élményakadémia Egyesület ALAP!Táborában. Az élménypedagógiára építő táborban a nehéz sorsú kamaszok megtanulnak bízni, felelősséget vállalni, együttműködni, szabadnak és egyszerűen csak gyereknek lenni.
Szofi évekig tartó küszködés után vágott bele a nemi megerősítő kezelésekbe, vállalva ennek minden következményét. A vidéki tinédzser története egyszerre kivételes és tipikus, a végletes fejleményekről nemcsak őt, hanem az anyját és az apját is kérdezte a 444.
Multikulti vurstli és nepáli metál: a Kashmir fesztivál maga a Népszínház utca. Teremtő káosz az autentikus nyolcadik kerület egyik utolsó bástyájánál.
Az ukrán külügyminiszter szerint polgári létesítményről van szó, aminek semmi köze a hadsereghez.
A támadásban többen megsérültek, 10 embert vittek kórházba.
A város lakói a saját szemükkel akarják látni az oroszok pusztítását. Azt mondják, nem értik mi szükség volt egy kávégép-gyár szétlövésére.
Nem maradt biztonságos hely Ukrajnában, ha már Munkácsra is lőnek, mondják Kárpátalján az orosz rakétázás után. A megtámadott városban nem értik, miért kételkedett Sulyok Tamás abban, hogy ki lőtt rájuk.
Ugyanazzal a géppel szállt le szombat éjjel, amivel korábban Orbán Sára és Jászai Gellért is utazott. Így érkezett meg a miniszterelnök Dublinból, hogy vasárnap megtartsa a szezonnyitó beszédet Kötcsén.
Ez a kép mindennél jobban mutatja, mekkora bajban van a NER – kommentálta a képet az azt közzétevő Hadházy Ákos.
A miniszterelnök-helyettes külön is szót kért napirend előtt, hogy reagáljon az őt ért vádakra. Soha semmilyen bűnös viszonyhoz nem volt közöm - mondta felszólalásában.
A Tisza Párt elnöke úgy élt a miskolci színpadon, ahogy magyar politikusok közül csak Lázár János szokott. Miután kijelentette, megnyerik a választást, a bizonytalanoknak megüzente, hogy aki nem a Tiszára szavaz, az a Fidesz hatalomban maradását segíti. A fideszes politikusoknak meg azt, hogy vége van.
Hadházy másodszorra szervezett tüntetést Hatvanpusztára
Lázár Jánost is meglepte, hogy konfliktus nélkül megúszta a vásárosnaményi fórumát. A helyi politikusok mindent megtettek, hogy egyetlen kritikus kérdésre se kelljen válaszolnia. A vasút és az egészségügy problémái azonban a barátságos hangulat ellenére is szóba kerültek.
Ahhoz képest, hogy februárban a miniszterelnök még kidobott időnek minősítette a Pride szervezését, a Budapest után vidéken is méltóságteljes menetet tartottak.
Buzás-Hábel Gézát az egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésével vádolják.
A Balaton és a Velencei-tó vízszintje olyan alacsony lett, hogy egyes partszakaszoknál száraz talajon lehet sétálni a medrekben. A Vízügy és a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet is felhívta rá a figyelmet, hogy a vízszintingadozás természetes. De ettől még sürgősen szükség lenne „a kritikus állapotok esetén adható megoldások elemzésére és azok előkészítésére”.
Leállítják a személyforgalmat a Debreceni-Nagykereki vasútvonalon, mert egy akkumulátorgyár miatt el kell bontani belőle egy szakaszt. Az ország egyik legforgalmasabb mellékvonala a 11. vonal, amit Lázár János bezárat. Bár a MÁV ígéri, hogy újranyitják, sokkal valószínűbb, hogy végleges lesz a bezárás.
Csikósokat, menyecskéket, székrekedéses borbélyokat és rengeteg szárított fűszerpaprikát szerepeltető zenés-táncos revüszínház épült a szupermagyaros látványosságra vágyó turistáknak a régi gettó közepén. Ott volt a helyünk.
Határon túli magyarokkal, olaszokkal, lengyelekkel és németekkel vonultak a fideszesek a Békemeneten. A jászságiak Pócs János-feliratú sapkával érkeztek, a legnagyobb feltűnést azonban a rocksztárként fogadott Lázár János okozta.
A miniszterelnök a 2002-es TF-beszédét megidézve ünnepi szónoklat helyett toborzót tartott. Erőt akart mutatni, de helyenként bizonytalanságot lehetett érezni rajta.
Délelőtt a CÖF hívására vonult fel a Békemenet, egészen Orbán Viktorig, délután Magyar Péter vitte a Hősök terére a híveit. Percről percre követtük az eseményeket.
Verbálisan legalábbis mindenképp.
Összesen hét önkormányzati pozícióért indult több mint hetven jelölt a településen. És ez még bele is fért volna, de a csalások nem álltak meg itt.
Az elmúlt évtizedekben tán soha nem látott választási csalások helyszíne volt Tiszabura, az ország egyik legszegényebb faluja. A választást vasárnap ismétlik, a faluban tapintható a feszültség.
Választásicsalás-rekorder lett a település.
Szavazatvásárlás miatt ismételték meg a választásokat Tiszaburán, a vesztes szerint most is csaltak.
Az ország egyik legfideszesebb régiójában kiderült, hogy Magyar Pétert mindenki ismeri, de a legtöbb ember utálja. Bár sokan mélyszegénységben élnek, a többség úgy érzi, hogy sokat köszönhet Orbán Viktornak. Az ország legfideszesebb településén viszont így is találtunk egy Tisza-szimpatizánst.
Tízezres tömeg demonstrált a gyermekek védelmében és az orbáni hazugság ellen. Magyar Péter beszédében hosszan sorolta, milyen intézkedéseket hoznak a kormányra kerülésük esetén a gyermekvédelem erősítésére.
Valamiért ragaszkodtak ahhoz, hogy az ötállomásos turné nem fideszes kampányesemény, pedig nyilván az. A végére kiiktatták az újságírónak látszó zavaró tényezőt, cserébe már egy püspököt is sikerült a színpadra ültetni. És már nemcsak TV2-s kérdező miatt fújoltak a lelátón.
A Fidesz próbál valami innovációt hozni, Orbán is elment vidékre, de ebből azért messze nem lett Lázár-infó. Magyarék pedig visszanyúltak a gyökerekhez.
A Fidesznél előállt az a helyzet, amivel a Tiszát támadták hónapokon keresztül: nincsenek jelöltjeik. Legalábbis egyik nyíregyházi fideszes neve sem hangzott el, míg a Tisza gyűlésén két vesztes jelöltjelöltet is színpadra szólítottak.
Ott voltunk Kecskeméten, a Digitális Polgári Körök országjáró showműsorának harmadik állomásán, ahol Orbán Viktort akarták nekünk eladni. Ugyanitt tartotta fellépését a Tisza is, hogy két zsíros deszka közt kiderüljön, „meg fogják nyerni a választást, ők a többség, készen állnak”.
Orbán szegedi roadshow-ján viszonylag keveset ekézték a Tisza Pártot, a kamudokumentum érdemben szóba sem került. Orbán az anyósától vett idézettel zárta a műsort, és azt is elmondta, mikor lehetne Lázár János miniszterelnök.
Mohácson próbált úgy tenni a Fidesz, mintha Magyar Péter megfutamodott volna, Kocsis Mátét idézve Orbán is „foltos nadrágról” beszélt. Rosszabb ütemben nem is választhatott volna versidézetet.