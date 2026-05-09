Hétvégi olvasnivalók összeomló NER-ről, böfögő-morgó természetbúvárokról és Kövér László hatásáról

Parlamenti alakuló ülés, eskütétel, minisztériumi struktúra kialakítása és Magyar Péter megválasztása miniszterelnöknek – akit a mai pörgés érdekel, az itt tudja követni frissülő élő adásunkat. Emellett írtunk az 1990-es rendszerváltásról, pontosabban Antall József miniszterelnökké választásának napjáról, ami egészen más volt, mint a mai, már csak a Milan–Benfica meccs miatt is. De csokorba gyűjtöttük Orbán Viktor legrosszabbul öregedő mondatait is a 2010-es beiktatási beszédéből, például: „Aki egymásra uszította az embereket, aki visszaélve a hatalommal, kárt okozott az országnak, az kapja meg méltó büntetését.”
A tiszások a hét elején átvették a mandátumukat, először kérdezhettük őket a parlamentben. Arról beszéltek, hogy szituációs gyakorlatokkal és jogszabályok tanulmányozásával készülnek képviselői munkájukra, és hogy új munkájukkal felborult az életük, de 7/24/365 azért fognak dolgozni, hogy elinduljanak a dolgok az országban. Egészen más parlament jöhet, 16 Kövér László után a legtöbben már el is felejtették, mi az Országgyűlés feladata.
A hét első cikkében arról írtunk, hogy a Fidesz-KDNP-ről első ellenzéki heteiben máris rekordmennyiségű korrupciós ügy került elő, de már aznap szintet lépett a NER összeomlása, amikor Balásy Gyula bement interjút adni a Kontrollnak, és a könnyeivel küzdve bejelentette, hogy a cégcsoportját – ami milliárdokat kaszált az állami gyűlöletkampányokon – minden vagyoni joggal felajánlja az államnak. Másnap a rendőrség bejelentette, hogy hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt nyomozást indítanak vele szemben, mi meg megírtuk, hogy azért maradnának bőven érdekeltségei, illetve hogy cégeivel egy „problémahalmazt” is áttolhat az államra, ami egy jogász szerint vissza sem tudja utasítani az ajánlatát. Szerdára több reklámpiaci forrással is beszélgettünk arról, hogyan központosította a Fidesz-kormány az állami megrendeléseket, ami aztán Balásy szédületes meggazdagodását eredményezte. A Korrupciókutató Központ Budapest (CRCB) társalapítója és vezetője vendégcikkében megírta, hogy a Balásy-cégek története bemutatja, hogyan működött Orbán kleptokrata rendszere.
Túlélték, mégis meghaltak: Tizenkét évvel ezelőtt azt hittük, ez már a vég. De az csak a kezdet volt. Most, tizenkét évvel a TV2 és a Tények párhuzamosan futó pusztulása és pusztítása után kiderült, hogy tényleg véget ér a csatorna híradónak álcázott debilpropagandája. Kérdés, hogy mi lesz utána. Nem csak a TV2 propagandagyára, de az óbudai propagandagyár is hanyatlóban van: a Digitális Szuverenitás Központ és a Megafon is kiköltözne a Perc utcai irodaházból. Jó likviditású bérlőt keresnek maguk helyett, aki átvállalja tőlük a havonta több millióra rugó cechet.
Nem tudtuk nem észrevenni, hogy a választások óta nagy vihart kavaró ügyek (Szalai Vivien, Tények, Balásy Gyula, Lounge-birodalom) mindegyike érinti Rogán Antalt, de a nevét továbbra sem meri senki nyilvánosan kimondani. Ezek után nem meglepő, hogy sosem látott zavarodottságot hozott Orbán bukása és Rogán eltűnése a fideszes médiavilágban. A NER tartóoszlopainak bedőlését, a tapasztalható káoszt élő adásunkban is alaposan kiveséztük:
Folytatódott az NKA feketekasszájából szétosztott pénzek felderítése, aminek kapcsán Magyar Péter vizsgálatot ígért. Kiderült, hogy a saját körzetében 341 milliót szétosztó Hankó Balázs személyesen intézett 300 milliót az Orbán Ráhel által megálmodott, közpénzből létrehozott immerzív színháznak is, de Németh Szilárd birkózóakadémiája és fideszes parlamenti képviselőjelölt is kapott az NKA-támogatásokból. A K-Monitor arra jutott, hogy sok választókerületben hajszálpontosan 100 millió jutott az NKA feketekasszás támogatásából – a szervezet szerint tudatosan felépített kampányfinanszírozási rendszerről lehet szó. Hankó a konkrét pályázatok mögé akart bújni, de megszereztük Pataky Attilának és az ő fiának is a pályázatát, amiben totál zagyvaságokra bukkantunk. Végül megírtuk, hogy az NKA-botrány nem egyszeri kisiklás, hanem a rendszer lényege, és megemlékeztünk a gyógyszerészből lett jellegtelen kultuszminiszterről, aki majdnem megúszta.
Átláthatóbb finanszírozást, politikamentes döntéshozatalt és új filmtörvényt sürgetnek a filmes szakmai szervezetek. Az Eurocine konferencián Nagy Ervin, a leendő kormány kultúrpolitikusa is felszólalt, szerinte történelmi lehetőség nyílt a magyar film megújítására.
Írtunk arról, hogy teljes agyrém, ami a Zsolti bácsi-ügy körül történik, tök különböző sztorik keverednek, miközben kétes alakok halásznak a zavarosban. Mi az az ár, amit még nem sokallunk? Meddig megy el a közösség az egyén kárára, ha igazságot akar szolgáltatni? És kinek van joga ahhoz, hogy ezeket a kérdéseket eldöntse?
Sulyok Tamás, Polt Péter, Varga Mihály, Varga Zs. András, Koltay András, Péterfalvi Attila mindannyian kulcsfigurák voltak a jogállam lebontásában, az autokrácia kiépítésében. Felelősségükre rá kell mutatni, közjogi szerepben nem maradhatnak – írják vendégcikkükben alkotmányjogászok és jogszociológusok, akik szerint az új vezetők megválasztását már a nyilvános vitáknak kell megelőznie.
Rendkívül nehéz helyzetben lévő gazdaságot örököl a Tisza, komoly költségvetési kiigazítás már viszonylag rövid távon is elkerülhetetlennek látszik, mondta interjúnkban Darvas Zsolt, a brüsszeli Bruegel Intézet és a Budapesti Corvinus Egyetem kutatója. Szerinte az új kormány számára a gazdasági növekedés újraindítása reális cél lehet, ahogy akár az euró bevezetése és az EU-s pénzek hazahozása is.
Szombathely Rózsadombjának indult, most az udvarra se mehetnek ki a súlyos azbesztszennyezés miatt. Mindenki összevissza építkezhetett az oladi platón, ahol április elején derült ki: évekkel korábban azbeszttel szennyezett kövekkel borították az utat.
Megjelent kiváló kollégánk, Urfi Péter első könyve, a Sansz – Járvány, agyrák, napsütötte Itália. A rendhagyó kötet többek között a koronavírus időszakáról és egy halálos betegséggel való együttélésről szól, de hangsúlyos szerepe van benne Esterházy Péternek is. A könyv a webshopunkban megrendelhető.
Az 52 éves David Attenborough 1978-ban a ruandai esőerdőben hason kúszva odaér két, vele kábé egy méretű gorillakölyökhöz, majd böfögő-morgó gorillahangot ad. De mitől forradalmár és miért szögel a kijelző elé annyi embert több mint 70 éve? 100 éves a legszórakoztatóbb amatőr természetbúvár.
Egyetemi mészárlásra készülő prágai fiatal monológját írta meg Fehér Renátó első prózai könyvében: a szorongásokat és fenyegetéseket varázstalanító irodalomról, valós merénylők manifesztóiról, és a társadalmi szégyenről is beszélgettünk vele.
Donald Trump bejelentette, hogy műveletet indított a Hormuzi-szorosban rekedt hajók kimentésére, Irán közölte, hogy támadást indít az Egyesült Államok ellen, ha az megpróbál belépni a szorosba. Irán szerint megállítottak egy amerikai hadihajót a Hormuzi-szorosnál, Washington tagadta. Irán rakétákat indított Emirátusok-beli célpontok ellen, Ománt is lőtték. Trump pénteken azt mondta, hogy a lövöldözések ellenére még mindig életben van a tűzszünet, másnap meg iráni tankereket támadtak az amerikaiak.
Nem világos, hogy ki lőtt kire először.
A házelnök ez idő alatt gyakorlatilag semmissé tette a pozíció lényegét, ugyanis az Országgyűlés működésének biztosítása helyett következetesen, végig azon volt, hogy a kormánypártok számára még kényelmesebbé tegye a korlátlan hatalomgyakorlást.
A NER-es médiamogul felajánlotta a cégeit az államnak, kérdés, mit lehet ezzel kezdeni.
Mintha megszűnt volna a központi (vagy bármilyen) irányítás, a fideszes influenszerek a ködben tapogatóznak, és különböző utakon keresik a kiutat a rémálmukból.
A biztos szavazók között már 70:23 a Tisza előnye a Fidesszel szemben
Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter szerint igenis a tartalomra és nem pofára adták a pénzt.
Újra arab célpontokat lőnek Iránból, először a tűzszünet kezdete óta.
A 44 fős fideszes és a 8 fős KDNP-s frakció csaknem felének voltak olyan kétes ügyei az elmúlt években, amik közpénzek kicsatornázásáról, ide-oda terelgetéséről, illetve klasszikus NER-sztorikról szóltak.
Nem győzték meg Hankó Balázs szavai arról, hogy nem történt bűncselekmény.
Kulturális ügyekben Hankó Balázs eleinte mindössze annyit hangoztatott, hogy a világ legjobb dolga magyarnak lenni. Most kiderült, hogy a gyógyszerész végzettségű miniszter giccsmagyar politikája mögött valójában brutális pénzszórások állnak.
Jó likviditású bérlőt keresnek maguk helyett, aki átvállalja tőlük a havonta több millióra rugó cechet.
Radnóti Zsuzsa temetése napján Légrádi Gergely búcsúzik a március végén elhunyt Kossuth- és Jászai Mari-díjas dramaturgtól.
„Van, a korábban bennünket támogató jobbközép, vagy mérsékeltebb sajtó, mondjuk ez az Indamédia, azt hiszem így hívják ezt a világot, Tv2, Index, ilyenek, Mandiner. Ezek most ellenzékbe kerültek, polgári, kritikus médiavilágnak néznek ki, de még keresik a hangjukat. Ha nincs meg a saját hangjuk, akkor hogy akarnak velem beszélni” – mondta Orbán arról, miért Dopeman podcastjába ment be nyilatkozni.
Az államfő informális kormányalakítási tárgyalásokat kezdeményez a pártokkal, és arról biztosít mindenkit, hogy Nyugat-barát kormánya lesz az országnak.
Fideszes politikusok, álcivil szervezetek és énekesek is feltűnnek a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatottjai között. Bemutatunk pár érdekes nyertest.
Az előző rendszerváltásnál még hetekre elhúzták azt, ami most egy nap alatt lezajlik. Így írtak 1990-ben.
„Azt akarom, hogy jószomszédi kapcsolataink legyenek a szomszédainkkal. Van nálunk egy közmondás, amely szerint a rossz szomszéd rosszabb, mintha égne a ház” – mondta a szlovák miniszterelnök Moszkvában.
„Egyetlen amerikai haditengerészeti hajót sem ért találat” – írta az amerikai Középső Parancsnokság.
A nagy vihart kavaró ügyek mindegyike érinti őt. Szalai Vivien, Tények, Balásy Gyula, Lounge-birodalom. De a nevét továbbra sem meri senki nyilvánosan kimondani.
A kulcsszó a megbízhatósági vizsgálat. A törvény nemcsak arra jogosítja fel a rendőrséget, hogy csapdát állítson. Hanem arra is, hogy az illető ellen a nyomozás ideje alatt titkos információgyűjtést folytasson, róla és környezetéről titkos hang- és képfelvételeket készítsen. Mindezt úgy, hogy az egész folyamat fölött nincsen semmiféle független bírósági kontroll.
Eddig öt esetet sikerült megerősíteni, most azokat keresik, akik korábban leszálltak az óceánhajóról, aminek három utasa meghalt hantavírus miatt.
Az államnak felajánlott cégeiből 92 milliárdnyi osztalékot vett ki az elmúlt években, és még így is marad 9 érdekeltsége. A rendőrség kedden délután bejelentette, hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt nyomozást indított a propagandamilliárdossal szemben.
Közben a felek egy tűzszüneti javaslatról tárgyalnak, Marco Rubio külügyminiszter szerint az Egyesült Államok péntekig várt választ Teherántól.
A nagy mesélőre bíztuk volna az Orbán-uralom 16 évének pozitív értékelését. Belebukott a feladatba.
A legóvatosabb becslések szerint is Balásy 340 milliárd forint kleptokrata járadékot tehetett zsebre, de az ezermilliárd közeli összeg sem lenne meglepő. Ő ennek ellenére csak egy szereplő, és teljesen bizonyos, hogy nem a legfontosabb a lopási láncolatban.
Volt, ahol nem bonyolították túl, és egyszerűen négyszer 25 milliót, vagy ötször 20 milliót osztottak szét – a K-Monitor szerint tudatosan felépített kampányfinanszírozási rendszerről lehet szó.
Pont akkor, amikor leadtam a részben az agydaganatomról szóló könyvemet, kontrollvizsgálatra voltam hivatalos. Ezúttal a 444 stábja is elkísért.
Donald Trump hétfőn bejelentette, hogy műveletet indított a szorosban rekedt hajók kimentésére.
A leköszönő kulturális miniszter saját hatáskörben ítélte meg a támogatást. Ezekről senki mással nem kell egyeztetnie, vagy azt jóváhagyatnia.
A kékplakátos kampányokat gyártó cég vezetője szerint komoly szakmai tudás és emberi erőforrás van a cégeiben, és szeretné, ha ez a munka folytatódhatna, akár nélküle is. Az interjúban többször a könnyeivel küszködött.
Április végéig az egész évre tervezett deficit 91 százalékát hozta össze Orbán és Nagy Márton kettőse. A kassza gyakorlatilag kiürült, az eddigi legnagyobbnál is 1000 milliárddal nagyobb lett most a hiány.
A Nemzeti Kulturális Alap titkos kollégiumában gyakorlatilag kampánycélokra osztottak pénzt. Mindeközben az NKA egyre kevésbé látta el azokat a feladatokat, melyekre eredetileg létrejött. Hankó Balázsból bűnbak lehet, de ez a történet jóval az ő színre lépése előtt kezdődött.
A héten sorra dobták be a törölközőt a NER megingathatatlannak tűnő intézményei a Balásy-birodalomtól a Tényekig. Mi ennek az oka és mi jöhet még?
Mi az az ár, amit még nem sokallunk? Meddig megy el a közösség az egyén kárára, ha igazságot akar szolgáltatni? És kinek van joga ahhoz, hogy ezeket a kérdéseket eldöntse?
Egy dologban igaza volt Orbánnak: az elmúlt 16 év tényleg minden volt, csak nem babazsúr.
A Balásy Gyula-féle New Land–Lounge cégbirodalom éveken át úgy uralta az állami kommunikációs piacot, hogy közben a verseny gyakorlatilag megszűnt. Az iparági szereplők sorra számolnak be túlárazásokról, torz piacról és „buta” munkákról.
A korábbi kulturális miniszterekhez képest kirívóan sok pénzt szórt szét Hankó az NKA-s keretéből. A támogatások több mint 10 százalékát a saját választókerülete kapta.
De van a cégcsoporttal kapcsolatban egy másik eljárás is, túlárazott szerződések miatt hűtlen kezelés gyanújával nyomoznak.
A biztonsági okok miatt korlátozott formában megtartott katonai felvonuláson az orosz elnök „agresszív erőnek” nevezte Ukrajnát.
Nagy nap ez a mai. Megalakul az új országgyűlés, megválasztják miniszterelnöknek Magyar Pétert, aki a Parlament épületében és a Kossuth téren is beszédet mond. Kövesse velünk élőben!