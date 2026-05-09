Hétvégi olvasnivalók összeomló NER-ről, böfögő-morgó természetbúvárokról és Kövér László hatásáról

Belföld

Parlamenti alakuló ülés, eskütétel, minisztériumi struktúra kialakítása és Magyar Péter megválasztása miniszterelnöknek – akit a mai pörgés érdekel, az itt tudja követni frissülő élő adásunkat. Emellett írtunk az 1990-es rendszerváltásról, pontosabban Antall József miniszterelnökké választásának napjáról, ami egészen más volt, mint a mai, már csak a Milan–Benfica meccs miatt is. De csokorba gyűjtöttük Orbán Viktor legrosszabbul öregedő mondatait is a 2010-es beiktatási beszédéből, például: „Aki egymásra uszította az embereket, aki visszaélve a hatalommal, kárt okozott az országnak, az kapja meg méltó büntetését.”

A tiszások a hét elején átvették a mandátumukat, először kérdezhettük őket a parlamentben. Arról beszéltek, hogy szituációs gyakorlatokkal és jogszabályok tanulmányozásával készülnek képviselői munkájukra, és hogy új munkájukkal felborult az életük, de 7/24/365 azért fognak dolgozni, hogy elinduljanak a dolgok az országban. Egészen más parlament jöhet, 16 Kövér László után a legtöbben már el is felejtették, mi az Országgyűlés feladata.

A hét első cikkében arról írtunk, hogy a Fidesz-KDNP-ről első ellenzéki heteiben máris rekordmennyiségű korrupciós ügy került elő, de már aznap szintet lépett a NER összeomlása, amikor Balásy Gyula bement interjút adni a Kontrollnak, és a könnyeivel küzdve bejelentette, hogy a cégcsoportját – ami milliárdokat kaszált az állami gyűlöletkampányokon – minden vagyoni joggal felajánlja az államnak. Másnap a rendőrség bejelentette, hogy hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt nyomozást indítanak vele szemben, mi meg megírtuk, hogy azért maradnának bőven érdekeltségei, illetve hogy cégeivel egy „problémahalmazt” is áttolhat az államra, ami egy jogász szerint vissza sem tudja utasítani az ajánlatát. Szerdára több reklámpiaci forrással is beszélgettünk arról, hogyan központosította a Fidesz-kormány az állami megrendeléseket, ami aztán Balásy szédületes meggazdagodását eredményezte. A Korrupciókutató Központ Budapest (CRCB) társalapítója és vezetője vendégcikkében megírta, hogy a Balásy-cégek története bemutatja, hogyan működött Orbán kleptokrata rendszere.

Túlélték, mégis meghaltak: Tizenkét évvel ezelőtt azt hittük, ez már a vég. De az csak a kezdet volt. Most, tizenkét évvel a TV2 és a Tények párhuzamosan futó pusztulása és pusztítása után kiderült, hogy tényleg véget ér a csatorna híradónak álcázott debilpropagandája. Kérdés, hogy mi lesz utána. Nem csak a TV2 propagandagyára, de az óbudai propagandagyár is hanyatlóban van: a Digitális Szuverenitás Központ és a Megafon is kiköltözne a Perc utcai irodaházból. Jó likviditású bérlőt keresnek maguk helyett, aki átvállalja tőlük a havonta több millióra rugó cechet.

Nem tudtuk nem észrevenni, hogy a választások óta nagy vihart kavaró ügyek (Szalai Vivien, Tények, Balásy Gyula, Lounge-birodalom) mindegyike érinti Rogán Antalt, de a nevét továbbra sem meri senki nyilvánosan kimondani. Ezek után nem meglepő, hogy sosem látott zavarodottságot hozott Orbán bukása és Rogán eltűnése a fideszes médiavilágban. A NER tartóoszlopainak bedőlését, a tapasztalható káoszt élő adásunkban is alaposan kiveséztük:

Folytatódott az NKA feketekasszájából szétosztott pénzek felderítése, aminek kapcsán Magyar Péter vizsgálatot ígért. Kiderült, hogy a saját körzetében 341 milliót szétosztó Hankó Balázs személyesen intézett 300 milliót az Orbán Ráhel által megálmodott, közpénzből létrehozott immerzív színháznak is, de Németh Szilárd birkózóakadémiája és fideszes parlamenti képviselőjelölt is kapott az NKA-támogatásokból. A K-Monitor arra jutott, hogy sok választókerületben hajszálpontosan 100 millió jutott az NKA feketekasszás támogatásából – a szervezet szerint tudatosan felépített kampányfinanszírozási rendszerről lehet szó. Hankó a konkrét pályázatok mögé akart bújni, de megszereztük Pataky Attilának és az ő fiának is a pályázatát, amiben totál zagyvaságokra bukkantunk. Végül megírtuk, hogy az NKA-botrány nem egyszeri kisiklás, hanem a rendszer lényege, és megemlékeztünk a gyógyszerészből lett jellegtelen kultuszminiszterről, aki majdnem megúszta.

Átláthatóbb finanszírozást, politikamentes döntéshozatalt és új filmtörvényt sürgetnek a filmes szakmai szervezetek. Az Eurocine konferencián Nagy Ervin, a leendő kormány kultúrpolitikusa is felszólalt, szerinte történelmi lehetőség nyílt a magyar film megújítására.

Írtunk arról, hogy teljes agyrém, ami a Zsolti bácsi-ügy körül történik, tök különböző sztorik keverednek, miközben kétes alakok halásznak a zavarosban. Mi az az ár, amit még nem sokallunk? Meddig megy el a közösség az egyén kárára, ha igazságot akar szolgáltatni? És kinek van joga ahhoz, hogy ezeket a kérdéseket eldöntse?

Sulyok Tamás, Polt Péter, Varga Mihály, Varga Zs. András, Koltay András, Péterfalvi Attila mindannyian kulcsfigurák voltak a jogállam lebontásában, az autokrácia kiépítésében. Felelősségükre rá kell mutatni, közjogi szerepben nem maradhatnak – írják vendégcikkükben alkotmányjogászok és jogszociológusok, akik szerint az új vezetők megválasztását már a nyilvános vitáknak kell megelőznie.

Rendkívül nehéz helyzetben lévő gazdaságot örököl a Tisza, komoly költségvetési kiigazítás már viszonylag rövid távon is elkerülhetetlennek látszik, mondta interjúnkban Darvas Zsolt, a brüsszeli Bruegel Intézet és a Budapesti Corvinus Egyetem kutatója. Szerinte az új kormány számára a gazdasági növekedés újraindítása reális cél lehet, ahogy akár az euró bevezetése és az EU-s pénzek hazahozása is.

Komplett romhalmazt csináltak a költségvetésből Orbánék a kormányzásuk végére.

Szombathely Rózsadombjának indult, most az udvarra se mehetnek ki a súlyos azbesztszennyezés miatt. Mindenki összevissza építkezhetett az oladi platón, ahol április elején derült ki: évekkel korábban azbeszttel szennyezett kövekkel borították az utat.

Kultúra

Megjelent kiváló kollégánk, Urfi Péter első könyve, a Sansz – Járvány, agyrák, napsütötte Itália. A rendhagyó kötet többek között a koronavírus időszakáról és egy halálos betegséggel való együttélésről szól, de hangsúlyos szerepe van benne Esterházy Péternek is. A könyv a webshopunkban megrendelhető.

A szerzőt a 444 stábja kísérte el a kontrollvizsgálatra, aminek időpontja éppen egybeesett a könyv leadásának napjával.

Az 52 éves David Attenborough 1978-ban a ruandai esőerdőben hason kúszva odaér két, vele kábé egy méretű gorillakölyökhöz, majd böfögő-morgó gorillahangot ad. De mitől forradalmár és miért szögel a kijelző elé annyi embert több mint 70 éve? 100 éves a legszórakoztatóbb amatőr természetbúvár.

Egyetemi mészárlásra készülő prágai fiatal monológját írta meg Fehér Renátó első prózai könyvében: a szorongásokat és fenyegetéseket varázstalanító irodalomról, valós merénylők manifesztóiról, és a társadalmi szégyenről is beszélgettünk vele.

Radnóti Zsuzsa temetése napján Légrádi Gergely búcsúzott a március végén elhunyt Kossuth- és Jászai Mari-díjas dramaturgtól.

Külföld

Donald Trump bejelentette, hogy műveletet indított a Hormuzi-szorosban rekedt hajók kimentésére, Irán közölte, hogy támadást indít az Egyesült Államok ellen, ha az megpróbál belépni a szorosba. Irán szerint megállítottak egy amerikai hadihajót a Hormuzi-szorosnál, Washington tagadta. Irán rakétákat indított Emirátusok-beli célpontok ellen, Ománt is lőtték. Trump pénteken azt mondta, hogy a lövöldözések ellenére még mindig életben van a tűzszünet, másnap meg iráni tankereket támadtak az amerikaiak.

