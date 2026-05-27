Rogán a metrón, dopping a testben

Az élet itthon

Kedden volt az első rendes teljes parlamenti nap az új felállásban, és történtek is bőven említésre méltó dolgok, például kezdésként Magyar Péter felszólalásában egyesével vette tűz alá a fideszes képviselőket. Az új miniszterelnök és az ellenzék első összecsapásának legemlékezetesebb pillanatait videón is összeszedtük. Ott voltunk tegnap az Igazságügyi és Alkotmányügyi bizottság ülésén is, ahol kiderült, hogy a tiszások korrigálják az Alaptörvény-módosításukat, és a Tiszával kapcsolatban írtunk arról hogy a kormányzati pozíciók leosztása alapján Hajdú-Bihar lobbizott a legjobban, Borsod-Abaúj-Zemplén a legrosszabbul, valamint hír volt, hogy költségvetési biztost küld a kormány az MTVA-hoz és az NMHH-hoz, és hogy a Tavaszi szél producere lesz Magyar Péter kabinetfőnöke.

Szerda reggeli cikkünkben felidéztük, hogy hogyan igyekezett tizenhat éven át bekussoltatni a civil társadalmat a Fidesz, és a választáson óriást bukó párttal kapcsolatban hír volt, hogy Rogán Antalt metrón fotózta olvasónk, míg Matolcsy Ádám ismét a Félixben tűnt fel, de kiderült az is, hogy Hajdu Jánost kirúgták a TEK éléről, Szűcs Lajos a horgászszövetség vezetését hagyta ott, és hogy 118 milliárdos rekordnyeresége lett tavaly a 4iG Távközlési Holdingnak, a Mediaworks viszont ötvenmilliós bírságot kapott.

Kedd reggel jelent meg riportunk arról, hogy megkerestük Kónya Endre édesanyját, hogy jobban megértsük Lévai Anikó szerepét a kegyelmi ügyben. Cikkünkre reagált Ugron Zsolna is, aki határozottan állította, hogy semmi köze az ügyhöz. És érdekes véletlen volt, hogy a Dunán pont aznap adták le Ugron dokumentumfilmjét, amikor megjelent a cikkünk, melyben a film szóba került.

Karácsony Gergely kedden vette át Kijevben a Budapest nevében a megmentő város díjat Zelenszkijtől, majd a főpolgármesternek óvóhelyre kellett mennie az újabb orosz támadások miatt. És hír volt még itthonról, hogy

Mártha Imre szerint kormányzati kérésre, a köztársasági elnöki rezidencia kertjéből figyelte meg őt a Ripost, úgyhogy feljelentést tett

kilenc évet kapott a kiskunfélegyházi pedofil római katolikus plébános, aki négy gyereket is megrontott,

szabadon engedték Hilariont Csehországban,

és hogy befuccsolt a Fizz.

Az élet máshol

Max Martin, az Enhanced vezérigazgatója és Kristian Gkolomeev együtt ünnepelnek Fotó: ETIENNE LAURENT/AFP

Nagy csalódás lett az első doppingolimpia: úgy volt, hogy egy rakás techbrónak köszönhetően végre megtudjuk, mire képes a felturbózott emberi test. Ehhez képest kaptunk egy több szempontból is necces „világrekordot”, valamint a lehetőséget, hogy befizessünk egy tesztoszteroninjekció-kúrára. És írtunk arról is, hogy