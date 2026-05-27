Rogán a metrón, dopping a testben

Kedden volt az első rendes teljes parlamenti nap az új felállásban, és történtek is bőven említésre méltó dolgok, például kezdésként Magyar Péter felszólalásában egyesével vette tűz alá a fideszes képviselőket. Az új miniszterelnök és az ellenzék első összecsapásának legemlékezetesebb pillanatait videón is összeszedtük. Ott voltunk tegnap az Igazságügyi és Alkotmányügyi bizottság ülésén is, ahol kiderült, hogy a tiszások korrigálják az Alaptörvény-módosításukat, és a Tiszával kapcsolatban írtunk arról hogy a kormányzati pozíciók leosztása alapján Hajdú-Bihar lobbizott a legjobban, Borsod-Abaúj-Zemplén a legrosszabbul, valamint hír volt, hogy költségvetési biztost küld a kormány az MTVA-hoz és az NMHH-hoz, és hogy a Tavaszi szél producere lesz Magyar Péter kabinetfőnöke.
Szerda reggeli cikkünkben felidéztük, hogy hogyan igyekezett tizenhat éven át bekussoltatni a civil társadalmat a Fidesz, és a választáson óriást bukó párttal kapcsolatban hír volt, hogy Rogán Antalt metrón fotózta olvasónk, míg Matolcsy Ádám ismét a Félixben tűnt fel, de kiderült az is, hogy Hajdu Jánost kirúgták a TEK éléről, Szűcs Lajos a horgászszövetség vezetését hagyta ott, és hogy 118 milliárdos rekordnyeresége lett tavaly a 4iG Távközlési Holdingnak, a Mediaworks viszont ötvenmilliós bírságot kapott.
Kedd reggel jelent meg riportunk arról, hogy megkerestük Kónya Endre édesanyját, hogy jobban megértsük Lévai Anikó szerepét a kegyelmi ügyben. Cikkünkre reagált Ugron Zsolna is, aki határozottan állította, hogy semmi köze az ügyhöz. És érdekes véletlen volt, hogy a Dunán pont aznap adták le Ugron dokumentumfilmjét, amikor megjelent a cikkünk, melyben a film szóba került.
Karácsony Gergely kedden vette át Kijevben a Budapest nevében a megmentő város díjat Zelenszkijtől, majd a főpolgármesternek óvóhelyre kellett mennie az újabb orosz támadások miatt. És hír volt még itthonról, hogy
Nagy csalódás lett az első doppingolimpia: úgy volt, hogy egy rakás techbrónak köszönhetően végre megtudjuk, mire képes a felturbózott emberi test. Ehhez képest kaptunk egy több szempontból is necces „világrekordot”, valamint a lehetőséget, hogy befizessünk egy tesztoszteroninjekció-kúrára. És írtunk arról is, hogy
Egyesek azt gondolják, hogy ez az elektromos Ferrari nem méltó a gyár örökségéhez.
Továbbra is tagadja, hogy övé lenne az a kábítószer-gyanús anyag, amit a kocsijában találtak.
Sümeghy Claudiára „az egyik legösszetettebb és legnehezebb munka vár a következő négy évben”.
A 74 bejelentett kormányzati vezető között 27 olyan van, aki tiszás egyéni jelölt volt a parlamenti választáson. Ők Budapesten és 12 megyében szereztek mandátumot. A földrajzi eloszlás alapján a fővárosnak lesz a legnagyobb, Pest megyének pedig az egyik legkisebb befolyása az új kormányban.
A kormány megalakulása óta először lesz plenáris ülés. Interpellációk, Kocsis Máté mentelmi ügye és vizsgálóbizottságok felállítása van a mai napirenden.
Civilnek lenni annyit tesz, hogy valaki nem tagja a hatalmi elitnek. De a politikába, mint a minket körülvevő folyamatokba ettől még mindenkinek joga van beleszólni. Orbán Viktor rendszere több dimenzióban, változatos módszerekkel igyekezett minden erejével gyengíteni, leépíteni ezt a jogot.
A javaslat benyújtója, Melléthei-Barna Márton jelentette ezt be bizottsági ülésen.
„Legalább a saját szavazóikat tiszteljék meg azzal, hogy abbahagyják a hazudozást, és legalább egyszer vállalják a felelősséget” – üzente a fideszes képviselőknek Magyar. Fordított Széchenyi, ámokfutás, Tuzson Bence keresése.
Hajdu a TEK 2010-es megalapítása óta vezette a szervezetet.
Az OTP „fokozatosan, tervezetten lezárja a fizz.hu online kereskedési platform működését”.
A kegyelmi ügyben majdnem csöndben maradt, de Lévai Anikó emlegetését nem hagyta szó nélkül. Az első érdemi bizottsági ülésen látszott, hogy a Tisza még keresi a hangját, a kétharmados ellenzéki létben rutinos Mi Hazánk magabiztosabb.
Ráleltünk ugyanis egy 2007-es riportfilmre, amelyből kiderül, Kónya Endre családja segített visszaszerezni a Mikes család birtokát, ahol Novák Katalin és Lévai Anikó is megfordult.
Ebben tűnik fel a kegyelmet kapó Kónya Endre édesanyja is.
A Magyar Nemzet tavaly novemberben azzal tette közzé a térképet, hogy „mindenki megkeresheti, ki a tiszás az utcájában.
Tarr Zoltán beszélt erről, miután az Országgyűlés pénzügyi és költségvetési bizottsága nem fogadta el a hatóság éves beszámolóját.
Azután, hogy a főpolgármester díjat vett át Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől.
Egyik áldozata még 14 éves sem volt a bűncselekmény elkövetésekor.
A rejtett alagutakban alvállalkozókkal dolgoztattak, nyomkövetőket sem adtak nekik. Hivatalosan 124-en dolgoztak a bányában, valójában ez a létszám 247 fő volt.
De a parlamentből kibukott fideszes képviselő előtte még új főigazgatót és elnökhelyettest nevezett ki.
A Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. vezére, akiről lesifotók jelentek meg a kormánysajtóban, a 444-nek azt mondta, utoljára az 1950-1960-as években lehetett olyat látni, mint ami vele történt a 2020-as évek Magyarországán.
A cég közleménye szerint ezt bent hagyják a cégben, hogy a nemzetközi növekedést támogassa.
Tehetségtelen bűnbandának nevezte a Fideszt a miniszterelnök, amikor először csaptak össze napirend előtt az ellenzéki pártokkal. Gulyás Gergely közbevetette, még ki kell találniuk, hogy magázódnak vagy tegezőnek-e.
A cikkünkre reagáló író határozottan állítja, hogy nem beszélt Lévai Anikóval a kegyelmi ügyről.
Hiába lesz lassan nemzeti minimum, hogy Matolcsy Ádámnak börtönben a helye, ha Matolcsy Ádám szerint az ő helye a Félix.
Közel 90 drón potyogott le az égből.
A Grúz Álomhoz kötődő propagandacsatornák ezt az üzletet „a kormánypárt politikai győzelmeként mutatják be.”