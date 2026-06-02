Hokiunoka, bőrszivarszoba, Pócs-roast

Jó reggelt! Ez itt a 444 napindító hírlevele a legfontosabb hétfői cikkekkel. Vannak más hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.

Belföld

Magyar Péter személyesen ment el a lemondási felhívást visszautasító – az uniós források miatt igencsak aggódó – Sulyok Tamás köztársasági elnökhöz, majd kicsit csavarosan, de bejelentette, hogy az alaptörvény módosításával oldják meg a problémát. Gulyás Gergely szerint ha ilyen útra téved az új kormánytöbbség, nyugodtan kimondhatjuk, hogy a felhatalmazást, amit kapott, rosszra használja.

A miniszterelnök Varga Mihály jegybankelnökkel folytatott tárgyalása már lényegesen jobb hangulatban telt, de azért az aranybudit így is megörökítette Magyar.

Magyar Péter napirend előtt főként az uniós pénzek hazahozataláról és Sulyok Tamásról beszélt, meg persze az Orbán-kormányt ostorozta, de bejelentette azt is, hogy kedden Merz-cel, szerdán Macronnal találkozik. „Lássa, hogy kivel van dolga, ön fogja vezetni a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot” – ezzel a felszólalással lepte meg Magyar a Mi Hazánk elnökét, Toroczkai Lászlót. Összességében hahotázással, Pócs János-roastolással és rákosizó Fidesszel szórakoztatott a Netflix-parlament napirend előtti epizódja.

Sorcsere a Tiszánál: hat parlamenti bizottságba is új kormánypárti tagok kerülnek, négyben új alelnök is lesz.

A KDNP-ben már bánják, hogy nem látta a nyilvánosság, mennyit vitáztak a Fidesszel – na de majd ősszel!

Fotó: Németh Dániel/444

Orbán Dávid, a volt miniszterelnök unokaöccse egy bányáját 2024-ben, egy halálos baleset után adta át, vagy el egy Mészáros-közeli cégnek. De nem távolodott el a helyszíntől, az átadott bánya szomszédságában tavaly decemberben szerezte meg a bányászati jogot.

Mészáros Lőrinc Fotó: Kondella Misi Photography/Flatlight Creatives Kft

Szalay-Bobrovniczky Kristóf cége masszívan veszteséges lett, Szijjártó apjának cégénél viszont 381 százalékkal nőtt a forgalom, 120 milliós osztalékot ki is vett belőle. Orbán Viktor közösségi médiása mérföldkőhöz ért, 1 milliárdos bevételt ért el Kaminski Fanny cége tavaly. Rogán kabinetfőnöke több mint 700 milliót keresett cégeivel a NER utolsó teljes évében. Már fizetés sincs a Ferrari-halmozó Balásy Gyula cégeinél.

A nagy Tiborcz-trükk: hatszoros áron adták el egy cégüket egy tőzsdén forgó cégüknek, amiből aztán szintén szembeötlően jó áron szálltak ki.

Fotó: Soós Lajos/MTI/MTVA

Hír volt még:

Külföld

Bár csak előválasztást tartanak a világ ötödik legnagyobb gazdaságában, a fura helyi szabályok miatt tényleg bármi megtörténhet. Egymás ellen indul a hülyenevek két nagyágyúja, Barack D. Obama Shaw és LivingForGod AndCountry DeMott, aki kártevőirtóból lett pap. Na és ott van a magyar hokilegenda, Hircsák István unokája is!

Ukrajna feltalálta a csapásmérő drónok ellenszerét, rémálmot hozva ezzel a háborús kiadásokat számoló orosz könyvelőknek. Ilyen technológiát és tudást akar most vásárolni az Öböl-monarchiáktól a NATO-ig mindenki. Élőben néztük meg, mit tudnak az ukrán elfogódrónok, amikért a fél világ sorban áll.

Egyre nehezebben tudja az orosz költségvetés finanszírozni a háborút.

Fotó: Győri Boldizsár

Podcast

Borízű hang #272: Hiláriusz metropolita és a bőrszivarszoba titka [rövid verzió].