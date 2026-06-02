Hokiunoka, bőrszivarszoba, Pócs-roast

reggel 4

Belföld

Magyar Péter személyesen ment el a lemondási felhívást visszautasító – az uniós források miatt igencsak aggódó – Sulyok Tamás köztársasági elnökhöz, majd kicsit csavarosan, de bejelentette, hogy az alaptörvény módosításával oldják meg a problémát. Gulyás Gergely szerint ha ilyen útra téved az új kormánytöbbség, nyugodtan kimondhatjuk, hogy a felhatalmazást, amit kapott, rosszra használja.

Magyar Péter napirend előtt főként az uniós pénzek hazahozataláról és Sulyok Tamásról beszélt, meg persze az Orbán-kormányt ostorozta, de bejelentette azt is, hogy kedden Merz-cel, szerdán Macronnal találkozik. „Lássa, hogy kivel van dolga, ön fogja vezetni a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot” – ezzel a felszólalással lepte meg Magyar a Mi Hazánk elnökét, Toroczkai Lászlót. Összességében hahotázással, Pócs János-roastolással és rákosizó Fidesszel szórakoztatott a Netflix-parlament napirend előtti epizódja.

Orbán Dávid, a volt miniszterelnök unokaöccse egy bányáját 2024-ben, egy halálos baleset után adta át, vagy el egy Mészáros-közeli cégnek. De nem távolodott el a helyszíntől, az átadott bánya szomszédságában tavaly decemberben szerezte meg a bányászati jogot.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf cége masszívan veszteséges lett, Szijjártó apjának cégénél viszont 381 százalékkal nőtt a forgalom, 120 milliós osztalékot ki is vett belőle. Orbán Viktor közösségi médiása mérföldkőhöz ért, 1 milliárdos bevételt ért el Kaminski Fanny cége tavaly. Rogán kabinetfőnöke több mint 700 milliót keresett cégeivel a NER utolsó teljes évében. Már fizetés sincs a Ferrari-halmozó Balásy Gyula cégeinél.

Hír volt még:

Külföld

Bár csak előválasztást tartanak a világ ötödik legnagyobb gazdaságában, a fura helyi szabályok miatt tényleg bármi megtörténhet. Egymás ellen indul a hülyenevek két nagyágyúja, Barack D. Obama Shaw és LivingForGod AndCountry DeMott, aki kártevőirtóból lett pap. Na és ott van a magyar hokilegenda, Hircsák István unokája is!

Ukrajna feltalálta a csapásmérő drónok ellenszerét, rémálmot hozva ezzel a háborús kiadásokat számoló orosz könyvelőknek. Ilyen technológiát és tudást akar most vásárolni az Öböl-monarchiáktól a NATO-ig mindenki. Élőben néztük meg, mit tudnak az ukrán elfogódrónok, amikért a fél világ sorban áll.

Podcast

Borízű hang #272: Hiláriusz metropolita és a bőrszivarszoba titka [rövid verzió].

