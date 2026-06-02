Hokiunoka, bőrszivarszoba, Pócs-roast

Jó reggelt! Ez itt a 444 napindító hírlevele a legfontosabb hétfői cikkekkel. Vannak más hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.
Magyar Péter személyesen ment el a lemondási felhívást visszautasító – az uniós források miatt igencsak aggódó – Sulyok Tamás köztársasági elnökhöz, majd kicsit csavarosan, de bejelentette, hogy az alaptörvény módosításával oldják meg a problémát. Gulyás Gergely szerint ha ilyen útra téved az új kormánytöbbség, nyugodtan kimondhatjuk, hogy a felhatalmazást, amit kapott, rosszra használja.
Magyar Péter napirend előtt főként az uniós pénzek hazahozataláról és Sulyok Tamásról beszélt, meg persze az Orbán-kormányt ostorozta, de bejelentette azt is, hogy kedden Merz-cel, szerdán Macronnal találkozik. „Lássa, hogy kivel van dolga, ön fogja vezetni a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot” – ezzel a felszólalással lepte meg Magyar a Mi Hazánk elnökét, Toroczkai Lászlót. Összességében hahotázással, Pócs János-roastolással és rákosizó Fidesszel szórakoztatott a Netflix-parlament napirend előtti epizódja.
Orbán Dávid, a volt miniszterelnök unokaöccse egy bányáját 2024-ben, egy halálos baleset után adta át, vagy el egy Mészáros-közeli cégnek. De nem távolodott el a helyszíntől, az átadott bánya szomszédságában tavaly decemberben szerezte meg a bányászati jogot.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf cége masszívan veszteséges lett, Szijjártó apjának cégénél viszont 381 százalékkal nőtt a forgalom, 120 milliós osztalékot ki is vett belőle. Orbán Viktor közösségi médiása mérföldkőhöz ért, 1 milliárdos bevételt ért el Kaminski Fanny cége tavaly. Rogán kabinetfőnöke több mint 700 milliót keresett cégeivel a NER utolsó teljes évében. Már fizetés sincs a Ferrari-halmozó Balásy Gyula cégeinél.
Hír volt még:
Bár csak előválasztást tartanak a világ ötödik legnagyobb gazdaságában, a fura helyi szabályok miatt tényleg bármi megtörténhet. Egymás ellen indul a hülyenevek két nagyágyúja, Barack D. Obama Shaw és LivingForGod AndCountry DeMott, aki kártevőirtóból lett pap. Na és ott van a magyar hokilegenda, Hircsák István unokája is!
Ukrajna feltalálta a csapásmérő drónok ellenszerét, rémálmot hozva ezzel a háborús kiadásokat számoló orosz könyvelőknek. Ilyen technológiát és tudást akar most vásárolni az Öböl-monarchiáktól a NATO-ig mindenki. Élőben néztük meg, mit tudnak az ukrán elfogódrónok, amikért a fél világ sorban áll.
Borízű hang #272: Hiláriusz metropolita és a bőrszivarszoba titka [rövid verzió].
Én azt tudom önnek mondani, az én volt feleségem semmilyen módon nem érintett a végrehajtói maffiaügyben, Völner Pálról tudjuk, hogy érintett, találja meg Völner főnökét, mondta Magyar Péter.
Az államtitkárokká kinevezett képviselők miatt kellenek a változtatások.
Bár csak előválasztást tartanak a világ ötödik legnagyobb gazdaságában, a fura helyi szabályok miatt tényleg bármi megtörténhet. Egymás ellen indul a hülyenevek két nagyágyúja, Barack D. Obama Shaw és LivingForGod AndCountry DeMott, aki kártevőirtóból lett pap. Na és ott van a magyar hokilegenda, Hircsák István unokája is.
A zárolások miatt már a májusi bért sem kapják meg a NER-es propagandagyár dolgozói.
A Fidesz frakcióvezetője szerint méltatlan, „ahogy az új kormány és annak vezetője a köztársasági elnökhöz viszonyul”.
Sulyok Tamás köztársasági elnök nem mondott le a megadott határidőig, a miniszterelnök hétfőn reggel tájékoztatta a továbbiakról.
Szatmáry Kristófra bízták a megújulást Budapesten.
Nem panaszkodhatnak Szijjártó Péter családtagjai. A feleség, az apa és a testvér összesen 455 millió forintot vett ki a cégeikből.
Ukrajna feltalálta a csapásmérő drónok ellenszerét, rémálmot hozva ezzel a háborús kiadásokat számoló orosz könyvelőknek. Ilyen technológiát és tudást akar most vásárolni az Öböl-monarchiáktól a NATO-ig mindenki.
Miniszterelnöki videón Matolcsy vécékefetartója.
Magyar Péter napirend előtt főként az uniós pénzek hazahozataláról és Sulyok Tamásról beszélt, meg persze az Orbán-kormányt ostorozta, de bejelentette azt is, hogy kedden Merzcel, szerdán Macronnal találkozik.
2025-ben még zavartalanul ment az üzlet.
A jegybankelnök azt mondta, az MNB független intézményként működik, „elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása, ennek veszélyeztetése nélkül pedig támogatja a kormány gazdaságpolitikáját”.
A benzin és a gázolaj piaci ára is március eleji szintre eshet kedden.
Orbán Dávid, a volt miniszterelnök unokaöccse egy bányáját 2024-ben, egy halálos baleset után adta át, vagy el egy Mészáros-közeli cégnek. De nem távolodott el a helyszíntől, az átadott bánya szomszédságában tavaly decemberben szerezte meg a bányászati jogot.
Azt ígérik, hogy ősszel már az értékeit új módon megjelenítő Kereszténydemokrata Néppárttal találkozhatnak az emberek.
Jól fizetett a Tóni.
A kisbefektetők „készek felvetni a menedzsment hűtlen kezelésének kérdését is”.
Ezúttal az osztalékfizetés is elmaradt, de még így is 1,89 milliárddal gyarapodott a volt miniszter bankszámlája a minisztersége alatt.
Fejenként legalább félmillió forintot 178 támogatótól kaptak, ebből összesen 421 milliójuk lett.
A köztársasági „politikai zsákmányszerzésnek” tartja a miniszterelnök kezdeményezését.
Putyint már az orosz jegybank is a katonai kiadások csökkentésére buzdítja.
Kifizetjük a BL-döntőt alvállalkozóit is. Ugron Zsolna dicsérete. El a kezekkel a hódmezővásárhelyi Rapcsák-szobortól! Je suis szivarszoba. A Piszkos Fred-szinten sittes arcok gyűjtögetése volt Orbán hobbija. A Navracsics-volkssturm.
Pócs János félreértett valamit, mire Magyar ráugrott és széttépte. Bóka és Rétvári a jogállamiságért aggódtak és 1948 jutott eszükbe a mostani Sulyok-helyzetről. A KDNP-s képviselőnek nagy sikert aratott a kérdése, hogy miért nem tud Magyar úgy kormányozni, mint elődje.