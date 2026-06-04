Sötét parkfenntartási ügyek 2

reggel 4

Jó reggelt kívánok! Újra itt a 444 napindító hírlevele (ami nem az egyedüli), benne az elmúlt nap fontosabb híreivel, anyagaival.

NERNYIK

Egy évek óta húzódó ügy miatt tartottak házkutatásokat, állítottak elő fideszes és baloldalhoz kötődő politikusokat: a parkfenntartó bizniszről van szó, aminek nyomozását az ügyészség az országgyűlési választás utáni időszakra hosszabbította 2025 végén.

Molnár Zsolt, az MSZP képviselője napirend előtt szólal fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. február 24-én.
Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Tuzson Bence utolsó munkanapján kérte a minisztérium az Izraelbe szökött Fürst György kiadatását.

  • A Telex szerint Orbán döntése volt, hogy le kell csapni az ukrán „aranykonvojra”.
  • Volt momentumos politikusokat is előállítottak az ügyészség akciójában kedden..
  • Takaró Mihály a Karmelitából járt zsidózni az egri egyetemre, mostanra fellázadtak az oktatók.
  • Lánczi Tamás szerint Brüsszel rendelte meg a Szuverenitásvédelmi Hivatal eltörlését.
  • Orbán mélyen hallgat az ukrán „aranykonvojjal” kapcsolatban.

KORMÁNYZÁS

Magyar Péter szerint sikerült megállapodni Ukrajnával a magyar kisebbségi jogokról: ha a kitárgyalt intézkedéseket Ukrajna a közeli jövőben átülteti a jogrendjébe, a kárpátaljai magyarok az eddigieknél sokkal szélesebb oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogokkal fognak rendelkezni.

Magyar Péter és Emmanuel Macron
Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

Benyújtották a Szuverenitásvédelmi Hivatalt megszüntető törvényjavaslatot, ami szerint a hivatal „egyáltalán nem védte Magyarország szuverenitását, ezzel szemben elsődleges szerepet játszott az autokratikus hatalomgyakorlás támogatásában”.

Magyar Péter a FAZ-nak azt mondta, hogy azon dolgoznak, hogy néhány napon belül megállapodást érjenek el a kárpátaljai magyarok jogainak helyreállításáról.

  • Leváltotta a belügyminiszter a budapesti rendőrfőkapitányt, az eddigi bűnügyi helyettes került a helyére.
  • Végre lehetőség van megtisztítani a közéletet, a kultúra terén az újrakezdés egyik legjobb szimbóluma lehetne a szocializmusból ránk maradt, az utóbbi években egyre kínosabbá vált Kossuth-díj felülvizsgálata, vagy megszüntetése.

GAZDASÁG

Hadházy Ákos szerint Orbán Győző bányacége kétszeres áron szállított építőanyagot az M1-es építéséhez, Orbán Győző állítja, minden jogszabályt betartottak: a volt miniszterelnök apja állítja, minden céget megbízhatóan, pontosan, azonos feltételek mellett szolgálnak ki.

Orbán Győző és felesége Orbán Viktor 2022-es beiktatásán
Fotó: Németh Dániel/444

Megvan Demeter Szilárd utódja a Petőfi Kulturális Ügynökség élén: Erdős Balázst, a Petőfi Média ügyvezetőjét azonnali hatállyal nevezték ki a szervezet nyilvánosságra került belső tájékoztatása szerint.

Tarr Zoltánék tudni akarják, hova és kihez vándoroltak a múzeumi műkincsek: Tarr szerint „az előző kormány politikusai úgy álltak a magyar nemzeti műtárgyakhoz, mintha plázában válogatnának a számukra tetsző dekorációs tárgyak között”.

  • 51-szeres ár, közbeszerzés nélkül: újraindult a nyomozás az atlétikai világbajnokság ürügyén Deutsch Péter utolsó munkanapján kötött nagy értékű szerződés ügyében.
  • Brutális veszteséget hoztak össze a hazai akkugyárak, miközben elküldtek 1500 embert.
  • Szeptember végéig eltüntetné a gigaplakátokat a Tisza.
  • A Lázár János által aláírt utolsó szerződések egyike lehet az első közlekedésfejlesztési projekt, amire már EU-s pénzeket költhet a Tisza-kormány.
  • Leváltották a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató vezérigazgatóját is.
  • A belügyminiszter felmentette az országos rendőrfőkapitányt is.
  • Az egészségügyi miniszter kirúgta az Országos Mentőszolgálat főigazgatóját.
  • Az egyszülős és az egygyerekes családok támogatását is a családtámogatási rendszer részévé tennék a hazahozott uniós pénzekből.

KÜLFÖLD

Az USA egy iráni katonai földi irányítóállomást célzott a Hormuzi-szorosban, mire Irán válaszul amerikai támaszpontokat és helikoptereket támadott egy „térségbeli országban”. (Trump megerősítette, hogy telefonbeszélgetésük során „kibaszott őrültnek” nevezte Netanjahut.)

Donald Trump és Benjamin Netanjahu a jeruzsálemi Kneszetben 2025. október 12-án.
Fotó: Evan Vucci/AFP

Brazíliába küldték Hilariont, akinél nemrég még kokaint találtak Csehországban: az orosz metropolita Santa Rosa és Campina das Missoes településeken szolgál majd.

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Molnár Kristóf
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Egy évek óta húzódó ügy miatt tartottak házkutatásokat, állítottak elő fideszes és baloldalhoz kötődő politikusokat kedden. A parkfenntartó bizniszről van szó, aminek nyomozását az ügyészség az országgyűlési választás utáni időszakra hosszabbította 2025 végén .

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POLITIKA

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belföld

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külföld

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külföld

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