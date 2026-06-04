Sötét parkfenntartási ügyek 2

Jó reggelt kívánok! Újra itt a 444 napindító hírlevele (ami nem az egyedüli), benne az elmúlt nap fontosabb híreivel, anyagaival.
Egy évek óta húzódó ügy miatt tartottak házkutatásokat, állítottak elő fideszes és baloldalhoz kötődő politikusokat: a parkfenntartó bizniszről van szó, aminek nyomozását az ügyészség az országgyűlési választás utáni időszakra hosszabbította 2025 végén.
Tuzson Bence utolsó munkanapján kérte a minisztérium az Izraelbe szökött Fürst György kiadatását.
Magyar Péter szerint sikerült megállapodni Ukrajnával a magyar kisebbségi jogokról: ha a kitárgyalt intézkedéseket Ukrajna a közeli jövőben átülteti a jogrendjébe, a kárpátaljai magyarok az eddigieknél sokkal szélesebb oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogokkal fognak rendelkezni.
Benyújtották a Szuverenitásvédelmi Hivatalt megszüntető törvényjavaslatot, ami szerint a hivatal „egyáltalán nem védte Magyarország szuverenitását, ezzel szemben elsődleges szerepet játszott az autokratikus hatalomgyakorlás támogatásában”.
Magyar Péter a FAZ-nak azt mondta, hogy azon dolgoznak, hogy néhány napon belül megállapodást érjenek el a kárpátaljai magyarok jogainak helyreállításáról.
Hadházy Ákos szerint Orbán Győző bányacége kétszeres áron szállított építőanyagot az M1-es építéséhez, Orbán Győző állítja, minden jogszabályt betartottak: a volt miniszterelnök apja állítja, minden céget megbízhatóan, pontosan, azonos feltételek mellett szolgálnak ki.
Megvan Demeter Szilárd utódja a Petőfi Kulturális Ügynökség élén: Erdős Balázst, a Petőfi Média ügyvezetőjét azonnali hatállyal nevezték ki a szervezet nyilvánosságra került belső tájékoztatása szerint.
Tarr Zoltánék tudni akarják, hova és kihez vándoroltak a múzeumi műkincsek: Tarr szerint „az előző kormány politikusai úgy álltak a magyar nemzeti műtárgyakhoz, mintha plázában válogatnának a számukra tetsző dekorációs tárgyak között”.
Az USA egy iráni katonai földi irányítóállomást célzott a Hormuzi-szorosban, mire Irán válaszul amerikai támaszpontokat és helikoptereket támadott egy „térségbeli országban”. (Trump megerősítette, hogy telefonbeszélgetésük során „kibaszott őrültnek” nevezte Netanjahut.)
Brazíliába küldték Hilariont, akinél nemrég még kokaint találtak Csehországban: az orosz metropolita Santa Rosa és Campina das Missoes településeken szolgál majd.
Vetési Iván helyére Simon Lajost nevezte ki Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter.
A miniszterelnök igazságtalannak nevezte, hogy Magyarországnak napi egymillió eurós büntetést kell fizetnie, és hogy nem kapott uniós támogatást az uniós külső határ védelmét szolgáló kerítésre.
Csató Gábor feladatait átmenetileg Constantinovits Miklós látja el.
Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter árult el néhány fejlesztést, amit a hazahozott uniós pénzből hajtanának végre.
Henry Nowak többször is jelezte, hogy nem kap levegőt, a rendőrök mégis a támadónak hittek, aki azt hazudta, hogy rasszista inzultus áldozata lett.
A javaslat szerint a hivatal „egyáltalán nem védte Magyarország szuverenitását, ezzel szemben elsődleges szerepet játszott az autokratikus hatalomgyakorlás támogatásában”.
Az RTL riportere akarta tőle megtudni, valóban ő utasította-e a NAV-ot, hogy csapjon le az ukrán pénzszállítóra.
Végre lehetőség van megtisztítani a közéletet, a kultúra terén az újrakezdés egyik legjobb szimbóluma lehetne a szocializmusból ránk maradt, az utóbbi években egyre kínosabbá vált Kossuth-díj felülvizsgálata,vagy megszüntetése.
Több mint fél évvel Fürst szökése és egy hónappal a Fidesz választási veresége után.
Egy évek óta húzódó ügy miatt tartottak házkutatásokat, állítottak elő fideszes és baloldalhoz kötődő politikusokat kedden. A parkfenntartó bizniszről van szó, aminek nyomozását az ügyészség az országgyűlési választás utáni időszakra hosszabbította 2025 végén .
Órákra és vizsgákra akart beülni Orbán irodalmi korifeusa, hogy ellenőrizze, a tanárok valóban az ő agymenéseit tanítják-e. Az egész tanárképzést átformálta volna, de az egyházi fenntartásba került egri egyetemen máshol is súlyosan csorbul az autonómia.
Viszont ennek ellenére is jól kijön az izraeli miniszterelnökkel.
Az ukrán drónok vélhetően eltalálták az északnyugat-orosz térség legnagyobb olajterminálját, de találat ért egy fegyvergyári beszállítót is.
Erdős Balázst, a Petőfi Média ügyvezetőjét azonnali hatállyal nevezték ki a szervezet nyilvánosságra került belső tájékoztatása szerint.
Nehéz időket él a hazai akkugyártás, amit Orbánék a magyar gazdaság legújabb csodafegyverének szántak. Volt gyár, ami százmilliárd forint feletti mínuszban zárt.
A keddi, több önkormányzatot érintő akció során volt szocialista és fideszes képviselőket is előállítottak a hatóságok.
Az orosz metropolita Santa Rosa és Campina das Missoes településeken szolgál majd.
Szerinte „a hivatal a kezdetektől útjában áll mindazoknak az erőknek, amelyek fel akarják számolni Magyarország önrendelkezését”.
Még a rajtaütés időpontja is a kormányzattól érkezett a hatóságokhoz, amik csak asszisztáltak a felsőbb akarat végrehajtásához a lap forrásai szerint.
A volt miniszterelnök apja állítja, minden céget megbízhatóan, pontosan, azonos feltételek mellett szolgálnak ki.
A két parlamenti államtitkára által benyújtott javaslat célja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítása és egy, az NKE érdekében történt állami kisajátítás visszacsinálása is.
Ha a kitárgyalt intézkedéseket Ukrajna a közeli jövőben átülteti a jogrendjébe, a kárpátaljai magyarok az eddigieknél sokkal szélesebb oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogokkal fognak rendelkezni.
Az USA egy iráni katonai földi irányítóállomást célzott a Hormuzi-szorosban, mire Irán válaszul amerikai támaszpontokat és helikoptereket támadott egy „térségbeli országban”.
Tarr szerint „az előző kormány politikusai úgy álltak a magyar nemzeti műtárgyakhoz, mintha plázában válogatnának a számukra tetsző dekorációs tárgyak között”.
Kuvaitban egy ember meghalt, több mint 60-an pedig megsérültek az iráni támadásokban.
A NER-ben jól fekvő Swietelsky közel 27 milliárd forintért építheti meg a budai fonódó villamos második szakaszát a Mol-toronyhoz és a Kopaszi-gáthoz.
Egyszer már folyt eljárás az ügyben, de azt a hatóságok gyorsan megszüntették. Aztán jött az Integritás Hatóság.
Egyelőre azt még nem tudni, hogy ki lesz az utódja.