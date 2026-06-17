A világ leggyávább magyarjának hidratációs szünete

reggel 4

Kánikula előtti jó reggelt kívánok! Újra itt a 444 reggeli hírlevele, benne az elmúlt nap fontosabb anyagaival. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)

NER

Tömegével bocsátják el a Világgazdaság szerkesztőségének tagjait, és mindenkit kirúgnak a Pesti Srácoktól.

Huth Gergely beszéde a Pesti Srácok „Magyar Úton” gyűlésén a Vértanúk terén a 2026-os országgyűlési választások után.
Fotó: Bankó Gábor/444

„A Fidesz megérdemelt bukása szerintem nem a te felelősséged, viszont az MCC bukása egyértelműen igen” – írta az MCC Press vezetője Orbán Balázsnak. Novák Tamás szerint a választás után Orbán Balázsnak fel kellett volna mérnie a helyzetet, és le kellett volna mondania az alapítványi kuratórium éléről, de nem voltak tervei és moralitása, ezért nem alkotott semmi maradandót.

A NAV nyomozást rendelt el, mert ugyanazon a napon indítottak el négy egyesületet Győrben és környékén – mindegyikben képviseleti jogosultsága van Juhász Balázsnak, a bécsi Fidelitas alapító elnökének –, és ezek összesen 105 millió forint támogatást kaptak az NKA feketekasszájából.

Az Állami Számvevőszék elnöke kezdeményezte az Integritás Hatóság elnökének kirúgását, Biró Ferenc Pál szerint „a bukott hatalom egyik utolsó embere politikai küldetést teljesít”.

TISZA

A Parlamentben Magyar Péter a világ leggyávább magyarjának nevezte Orbán Balázst, és felolvasta neki az 56-os mártírok névsorát.

Fotó: Szentgallay Bálint/NurPhoto via AFP
  • „Nem így beszél az emberséges Magyarország” – az Amnesty és a Helsinki is bírálja a Magyar-kormányt a migránsozás miatt.
  • Nagy Ervin szerint lesz tűzijáték, de olcsóbb és rövidebb.
  • Magyar Péter szerint már a héten olcsóbb lehet a védett árnál a benzin és a gázolaj.

TRUMP

Trump zárt ajtók mögött tárgyalt Macronnal és Zelenszkijjel, négy hónap után először találkozott az amerikai és az ukrán elnök. Felmerült, hogy újra bevezethetik a szankciókat az orosz olajra.

Fotó: Thibault Camus/AFP
  • Csak 1,5 oldal az amerikai–iráni békemegállapodás, és jórészt általánosságokat tartalmaz.
  • Megbundázott fehér házi UFC-meccsek iránt érdeklődhetett Eric Trump, az elnök fia élénken tagadja, hogy ilyet tett volna.

KÜLFÖLD

Az egyre hevesebb tüntetések után a bevándorlásellenes csoportok június végéig adtak határidőt a más országokból érkező illegális bevándorlóknak, hogy elhagyják Dél-Afrikát – azt nem mondták meg, hogy mi lesz utána, de a közelmúlt történései nem sok jót ígérnek.

Zulu ruhás tüntetők a bevándorlók ellen
Fotó: RAJESH JANTILAL/AFP
  • 60 ukrán drónt szedtek le Moszkva fölött, egy olajfinomító kigyulladt.
  • Agyonlőtték Robert Kuzovkov orosz ellenzéki művészt Kelet-Lengyelországban.
  • A Grigorovics Admirális nevű orosz fregatt figyelmeztető lövést adott le egy brit jachtra.
  • Hollandiában betiltották a szexuális irányultság megváltoztatását célzó „terápiákat”.

FOCI-VB

A focisták egészségéről kamuzva nyúlt bele a fociba a FIFA: a légkondis stadionokban elrendelt hidratációs szüneteknek köszönhetően újabb perceket lehet értékesíteni a hirdetőknek – hogy ez lényegi aspektusait változtatja meg az eddig ismert focinak, az természetesen nem számít, ahogy az sem, hogy ennyi idő nem is elég az igazi kánikulában.

Sebastian Beccacece ecuadori szövetségi kapitány játékosainak magyaráz egy ivószünetben
Fotó: KEVIN C. COX/Getty Images via AFP
  • Döntetlenekkel kezdtek a közel-keleti nagyhatalmak.
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Bódog Bálint
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