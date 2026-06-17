A világ leggyávább magyarjának hidratációs szünete

Kánikula előtti jó reggelt kívánok! Újra itt a 444 reggeli hírlevele, benne az elmúlt nap fontosabb anyagaival. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)
Tömegével bocsátják el a Világgazdaság szerkesztőségének tagjait, és mindenkit kirúgnak a Pesti Srácoktól.
„A Fidesz megérdemelt bukása szerintem nem a te felelősséged, viszont az MCC bukása egyértelműen igen” – írta az MCC Press vezetője Orbán Balázsnak. Novák Tamás szerint a választás után Orbán Balázsnak fel kellett volna mérnie a helyzetet, és le kellett volna mondania az alapítványi kuratórium éléről, de nem voltak tervei és moralitása, ezért nem alkotott semmi maradandót.
A NAV nyomozást rendelt el, mert ugyanazon a napon indítottak el négy egyesületet Győrben és környékén – mindegyikben képviseleti jogosultsága van Juhász Balázsnak, a bécsi Fidelitas alapító elnökének –, és ezek összesen 105 millió forint támogatást kaptak az NKA feketekasszájából.
Az Állami Számvevőszék elnöke kezdeményezte az Integritás Hatóság elnökének kirúgását, Biró Ferenc Pál szerint „a bukott hatalom egyik utolsó embere politikai küldetést teljesít”.
A Parlamentben Magyar Péter a világ leggyávább magyarjának nevezte Orbán Balázst, és felolvasta neki az 56-os mártírok névsorát.
Trump zárt ajtók mögött tárgyalt Macronnal és Zelenszkijjel, négy hónap után először találkozott az amerikai és az ukrán elnök. Felmerült, hogy újra bevezethetik a szankciókat az orosz olajra.
Az egyre hevesebb tüntetések után a bevándorlásellenes csoportok június végéig adtak határidőt a más országokból érkező illegális bevándorlóknak, hogy elhagyják Dél-Afrikát – azt nem mondták meg, hogy mi lesz utána, de a közelmúlt történései nem sok jót ígérnek.
A focisták egészségéről kamuzva nyúlt bele a fociba a FIFA: a légkondis stadionokban elrendelt hidratációs szüneteknek köszönhetően újabb perceket lehet értékesíteni a hirdetőknek – hogy ez lényegi aspektusait változtatja meg az eddig ismert focinak, az természetesen nem számít, ahogy az sem, hogy ennyi idő nem is elég az igazi kánikulában.
Az ügyben előkerült Bánki Erik volt fideszes országgyűlési képviselő neve is, de ő nem volt a vádlottak padján.
A Külügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint a KDNP elnöke lobbizott azért, hogy „olyanok előtt nyíljon meg az út a magyar állampolgárság felé, akiket semmilyen valódi szál nem fűzött Magyarországhoz”.
De egészen mást ér Irán Új-Zéland elleni, mint Szaúd-Arábia Uruguay ellen szerzett pontja.
Két fehérorosz állampolgárt őrizetbe vettek a Szemjon Szkrepeckij néven is ismert Putyin-kritikus művész halála miatt.
Érvénytelen lett a MÁV egyik tendere.
Az amerikai elnök fia szerint hamisak a képernyőfotók, amiket a kommentátor Daniel Cormier tett közzé, majd távolított el.
Az még nem biztos, hogy a lap is megszűnik.
Az ÁSZ szerint a Biró Ferenccel szembeni vádak olyan súlyúak, hogy az Integritás Hatóság elnöke nem maradhat a tisztségében.
Szerinte szép gesztus lenne, ha gyermekvédelmi intézményeknél is lenne tűzijáték.
Az erről szóló jelentést vizsgálja a brit védelmi minisztérium.
Nagy Imrére és mártírtársaira emlékeztek az Országgyűlésben. A felemelő pillanatok után viszont jött a csörte, Orbán Balázst például a világ leggyávább magyarjának nevezte a kormányfő, és felolvasta neki az 56-os mártírok névsorát.
Zuhannak a világpiaci árak, közben öt éve nem volt ennyire erős a forint.
Az egyre hevesebb tüntetések után a bevándorlásellenes csoportok június végéig adtak határidőt a más országokból érkező illegális bevándorlóknak, hogy elhagyják Dél-Afrikát. Azt nem mondták meg, hogy mi lesz utána, de a közelmúlt történései nem sok jót ígérnek.
A részletekről a következő hetekben fognak tárgyalni.
A fideszes médiabirodalomban hétfőn kezdődtek a kirúgások, több lap megszűnik.
Négy hónap után először találkozott az amerikai és az ukrán elnök.
A Helsinki szerint az Orbán-rendszer pusztító örökségétől való elszakadás fontos mércéje, hogy hogyan kommunikál a kormány fontos társadalmi kérdésekről.
A törvény megsértői akár 27 500 eurós pénzbírsággal vagy 2 évig terjedő szabadságvesztéssel is sújthatók.
Bár többen attól tartottak, hogy Trump megakadályozza, hogy nyomást gyakoroljanak Moszkvára, a tárgyalások után egy olasz diplomata arról beszélt, hogy nem ez történt.
Biró Ferenc Pál reagált arra, hogy az Állami Számvevőszék elnöke, Windisch László bejelentette, kezdeményezték az IH elnökének felmentését.
„Magyarországon a futball szorosan összefügg azzal, ami a politika felsőbb szintjén történik” – mondta Stefan Gartenmann.
Mindegyikben képviseleti jogosultsága van Juhász Balázsnak, a bécsi Fidelitas alapító elnökének.
Novák Tamás szerint a választás után Orbán Balázsnak fel kellett volna mérnie a helyzetet, és le kellett volna mondania az alapítványi kuratórium éléről. Azt írta, nem voltak tervei és moralitása, ezért nem alkotott semmi maradandót.
Zivatarból is egyre kevesebb jön, az UV-sugárzásra pedig érdemes figyelni.
Oroszország más régióit is érték ukrán csapások.