Csalóistenségek a bunkerben

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele egy rendkívül forró és itt-ott heves zivatarokkal kísért hétvége után. Itthon már van, ahol víztakarékoskodást kellett elrendelni, de alkoholkorlátozásra egyelőre csak Franciaországban került sor a hőség miatt. Akad amúgy másmilyen hírlevelünk is, itt lehet rájuk feliratkozni.
Hétfő reggeli cikkünkben bemutattuk, hogy bár még bőven vannak kezdeti döccenők, de a Tisza-frakció kezd beleszokni a parlamenti munkába: zajlanak a politikai átvilágítások, és az államigazgatás felé még mindig érthetően nagy a bizalmatlanság, alig két hónappal ezelőtt ugyanis a Fidesz a teljes apparátust felhasználva, személyükben gyalázta azokat, akik most vezetőkké váltak.
Lesz ma is Parlament, Magyar Péter szerint a bábok vergődésének végét hozza majd el a nap, míg Sulyok Tamás ezúttal a Politicónak beszélt arról, hogy jelenleg ő védi a demokratikus normákat Magyarországoon. Orbán is beszélt a hétvégén, szerinte Magyarország megadta magát Brüsszelben. Ahonnan amúgy helyszíni riporttal jelentkeztünk, miután az első EU-csúcson Magyar részvételével végre nem a magyar vétófenyegetésekről volt szó, Orbán Anita pedig egy osztrák interjúban arról beszélt, hogy Szijjártóék sok iratot ledaráltak. És hír volt még, hogy
Úgy tűnik, a több mint 1300 kilométer hosszú orosz-finn határnak és a fájdalmas finn történelmi tapasztalatoknak megvan az eredménye: Finnország 5.6 milliós lakosságából 4.8 millióan egyszerre tudnának óvóhelyre menni. A hétvégén képes riporttal jelentkeztünk Helsinki belvárosából, a föld alól.
Esélyes, hogy Keir Starmer ma lemond a brit kormány éléről, és hír volt még, hogy
Bemutattunk egy filozófust azoknak, akik szeretik, ha egy csalóistenség a bolondját járatja velük: Báyò Akómoláfé nem kínál tanácsokat arra, hogy hogyan kéne élnünk, de megmutatja, mennyi szépség rejlik a repedésekben. Valamint megnéztük az új Toy Storyt, ami a gyakori kritikák ellenére igenis jó lett, és írtunk Schmied Andi leggazdagabbak lakáskultúráját feldolgozó művészeti projektjéről.
Nemcsak a hétvége meccseit követtük, például Curacao első pontszerzését, de összeszedtük a legjobb neveket a vébéről, és írtunk hosszabban Deniz Undavról is, akiben fiatalon nem láttak fantáziát, de mostanra a német válogatott csodacseréje lett.
Volt ám Borízű is, persze.
A védett műemléknek számító Máré várban több millió forintos kár keletkezett.
Hogy hívják a SOTE-n végzett, de a magyart kissé még mindig törő dél-afrikai származású nyírségi sportorvost?
A külügyminiszter az orosz energiafüggőségről is beszélt osztrák kollégájával közösen adott interjújában.
A főváros szándékos rongálásra gyanakszik.
Az egészségügyi miniszter utasítja az egészségügyi vezetőket, hogy adjanak teret a nyíltabb, szakmailag megalapozott tájékoztatásnak.
Felháborította, hogy egy olyan szervezetről nevezte el Zelenszkij az egyik egységet, amely a vádak szerint a második világháború alatt népirtást követett el lengyelek ellen. Zelenszkij nem kommentálta a lépést, a külügyminisztere viszont igen.
Hétfőn bemutatják a vagyonvisszaszerzési terveket, meg azt is, hogyan akarják elmozdítani a közméltóságokat.
A későn befutó Deniz Undav a német válogatott első jazidi kurd családból érkező játékosa. Nemrég még a szövetségi kapitány szólogatott be neki, a következő meccsen viszont már tényleg kezdhet majd.
Az egyik szakszervezet ellenezte, hogy a BvOP korábbi parancsnoka legyen a Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitány.
És szabadtéri rendezvényeket is töröltek.
Sulyok Tamás végképp beleállt, és az uniós ügyekben meghatározó hírforrásnak számító Politicónak adott interjúban üzent nyíltan hadat a Tisza-kormánynak.
„A laptop, amit adtak, egy lassú szar”, több minisztérium még kong az ürességtől, de a Tisza-frakció kezd beleszokni a parlamenti munkába. Zajlanak a politikai átvilágítások, az államigazgatás felé még mindig érthetően nagy a bizalmatlanság, alig két hónappal ezelőtt ugyanis a Fidesz a teljes apparátust felhasználva, személyükben gyalázta azokat, akik most vezetőkké váltak.
Magyar Péterről azt mondta, „mióta hivatalban van, még egy miniszterelnökhöz méltó mondata sem volt”.
Elérték teljesítőképességük határát.
Az ukrán elnök szerint orosz katonai célpontokat és radarrendszereket is eltaláltak.
Úgy tűnik, a több mint 1300 kilométer hosszú orosz-finn határnak és a fájdalmas finn történelmi tapasztalatoknak megvan az eredménye: Finnország 5.6 milliós lakosságából 4.8 millióan egyszerre tudnának óvóhelyre menni. Képes riport Helsinki belvárosából, a föld alól.
Egy magyar képzőművész magát milliárdosfeleségnek maszkírozva bejutott Manhattan legdrágább lakótornyaiba. Rendkívül vicces projekt lett belőle, itt a legújabb epizód, egy szigeten épült várossal, amiben csak befektetési célú luxusingatlanok vannak, lakók pedig egyeáltalán nem. A magyar ihletésű op art után itt a NER Art.
Most a kedves nézők is csak hallgathatnak. A „Hülye vagy kretén?” visszatér. Ramen a Rákóczi téren. Megakvíz: alma vagy marihuána? Napilapmentes ország. Favela a Boráros téren, crackpipák és hajléktalanok a luxuslakások alatt. Amerika nagyobbat bukott Iránban, mint Rottenbiller. Egyél sünt!
Egyik minisztere szerint a brit kormányfő a hétvégén átgondolta a politikai realitásokat, amikkel szembesül.
Ez volt az első csúcs, ahol már Magyar Péter képviselte az országot. A magyar miniszterelnök egy viszonylag eseménytelen csúcson mutatkozhatott be, ahol nem kellett akut válságot kezelni, probléma és tennivaló azért volt bőven. Helyszíni beszámoló Brüsszelből.
Woodyt és Buzzt simán ki is hagyhatták volna. Ez a sztori most nélkülük is működőképes lenne.
Pedro Sánchez és felesége is alaptalannak nevezte a vádakat, az ügyet politikai üldöztetésnek tartják.
Filozófia azoknak, akik szeretik, ha egy csalóistenség a bolondját járatja velük: Báyò Akómoláfé nem kínál tanácsokat arra, hogy hogyan kéne élnünk, de megmutatja, mennyi szépség rejlik a repedésekben.
Az Ecuador elleni 0-0 -ás meccsen Eloy Room tizenöt védést mutatott be, ezzel majdnem beállítva az abszolút vébérekordot.
A hőmérsékletet azonban csak átmenetileg csökkentik.