Csalóistenségek a bunkerben

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele egy rendkívül forró és itt-ott heves zivatarokkal kísért hétvége után. Itthon már van, ahol víztakarékoskodást kellett elrendelni, de alkoholkorlátozásra egyelőre csak Franciaországban került sor a hőség miatt. Akad amúgy másmilyen hírlevelünk is, itt lehet rájuk feliratkozni.

Az élet itthon

Fotó: Németh Dániel/444

Hétfő reggeli cikkünkben bemutattuk, hogy bár még bőven vannak kezdeti döccenők, de a Tisza-frakció kezd beleszokni a parlamenti munkába: zajlanak a politikai átvilágítások, és az államigazgatás felé még mindig érthetően nagy a bizalmatlanság, alig két hónappal ezelőtt ugyanis a Fidesz a teljes apparátust felhasználva, személyükben gyalázta azokat, akik most vezetőkké váltak.

Lesz ma is Parlament, Magyar Péter szerint a bábok vergődésének végét hozza majd el a nap, míg Sulyok Tamás ezúttal a Politicónak beszélt arról, hogy jelenleg ő védi a demokratikus normákat Magyarországoon. Orbán is beszélt a hétvégén, szerinte Magyarország megadta magát Brüsszelben. Ahonnan amúgy helyszíni riporttal jelentkeztünk, miután az első EU-csúcson Magyar részvételével végre nem a magyar vétófenyegetésekről volt szó, Orbán Anita pedig egy osztrák interjúban arról beszélt, hogy Szijjártóék sok iratot ledaráltak. És hír volt még, hogy

máris leváltotta Tóth Tamás rendőrfőkapitányt Pósfai Gábor,

Hegedűs Zsolték egyértelmű nyilatkozási irányelveket dolgoznak ki az egészségügyi dolgozók számára,

megbontották a mecseki vár falát, majd sörösdobozokat és használt óvszereket hagytak a helyszínen az ismeretlen bulizók,

és hogy eltűntek a Pride-zászlók az Erzsébet-hídról.

Bunkervilág

Fotó: Németh Dániel/444

Úgy tűnik, a több mint 1300 kilométer hosszú orosz-finn határnak és a fájdalmas finn történelmi tapasztalatoknak megvan az eredménye: Finnország 5.6 milliós lakosságából 4.8 millióan egyszerre tudnának óvóhelyre menni. A hétvégén képes riporttal jelentkeztünk Helsinki belvárosából, a föld alól.

Esélyes, hogy Keir Starmer ma lemond a brit kormány éléről, és hír volt még, hogy

az ukrán dróntámadás után az oroszok leállították a üzemanyag-kereskedelmet a Krímben,

a lengyel elnök visszavonta Zelenszkijtől a legmagasabb állami kitüntetést,

valamint hogy korrupció miatt áll bíróság elé a spanyol miniszterelnök felesége, nem hagyhatja el az országot.

Jó dolgok

Bemutattunk egy filozófust azoknak, akik szeretik, ha egy csalóistenség a bolondját járatja velük: Báyò Akómoláfé nem kínál tanácsokat arra, hogy hogyan kéne élnünk, de megmutatja, mennyi szépség rejlik a repedésekben. Valamint megnéztük az új Toy Storyt, ami a gyakori kritikák ellenére igenis jó lett, és írtunk Schmied Andi leggazdagabbak lakáskultúráját feldolgozó művészeti projektjéről.

Vébé

Fotó: LARS BARON/Getty Images via AFP

Nemcsak a hétvége meccseit követtük, például Curacao első pontszerzését, de összeszedtük a legjobb neveket a vébéről, és írtunk hosszabban Deniz Undavról is, akiben fiatalon nem láttak fantáziát, de mostanra a német válogatott csodacseréje lett.

Podcast

Grafika: Kiss Bence / 444

Volt ám Borízű is, persze.