Csalóistenségek a bunkerben

reggel 4

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele egy rendkívül forró és itt-ott heves zivatarokkal kísért hétvége után. Itthon már van, ahol víztakarékoskodást kellett elrendelni, de alkoholkorlátozásra egyelőre csak Franciaországban került sor a hőség miatt. Akad amúgy másmilyen hírlevelünk is, itt lehet rájuk feliratkozni.

Az élet itthon

Fotó: Németh Dániel/444

Hétfő reggeli cikkünkben bemutattuk, hogy bár még bőven vannak kezdeti döccenők, de a Tisza-frakció kezd beleszokni a parlamenti munkába: zajlanak a politikai átvilágítások, és az államigazgatás felé még mindig érthetően nagy a bizalmatlanság, alig két hónappal ezelőtt ugyanis a Fidesz a teljes apparátust felhasználva, személyükben gyalázta azokat, akik most vezetőkké váltak.

Lesz ma is Parlament, Magyar Péter szerint a bábok vergődésének végét hozza majd el a nap, míg Sulyok Tamás ezúttal a Politicónak beszélt arról, hogy jelenleg ő védi a demokratikus normákat Magyarországoon. Orbán is beszélt a hétvégén, szerinte Magyarország megadta magát Brüsszelben. Ahonnan amúgy helyszíni riporttal jelentkeztünk, miután az első EU-csúcson Magyar részvételével végre nem a magyar vétófenyegetésekről volt szó, Orbán Anita pedig egy osztrák interjúban arról beszélt, hogy Szijjártóék sok iratot ledaráltak. És hír volt még, hogy

Bunkervilág

Fotó: Németh Dániel/444

Úgy tűnik, a több mint 1300 kilométer hosszú orosz-finn határnak és a fájdalmas finn történelmi tapasztalatoknak megvan az eredménye: Finnország 5.6 milliós lakosságából 4.8 millióan egyszerre tudnának óvóhelyre menni. A hétvégén képes riporttal jelentkeztünk Helsinki belvárosából, a föld alól.

Esélyes, hogy Keir Starmer ma lemond a brit kormány éléről, és hír volt még, hogy

Jó dolgok

Bemutattunk egy filozófust azoknak, akik szeretik, ha egy csalóistenség a bolondját járatja velük: Báyò Akómoláfé nem kínál tanácsokat arra, hogy hogyan kéne élnünk, de megmutatja, mennyi szépség rejlik a repedésekben. Valamint megnéztük az új Toy Storyt, ami a gyakori kritikák ellenére igenis jó lett, és írtunk Schmied Andi leggazdagabbak lakáskultúráját feldolgozó művészeti projektjéről.

Vébé

Fotó: LARS BARON/Getty Images via AFP

Nemcsak a hétvége meccseit követtük, például Curacao első pontszerzését, de összeszedtük a legjobb neveket a vébéről, és írtunk hosszabban Deniz Undavról is, akiben fiatalon nem láttak fantáziát, de mostanra a német válogatott csodacseréje lett.

Podcast

Grafika: Kiss Bence / 444

Volt ám Borízű is, persze.

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