Újfajta Fidesz, másfajta helikopterezés

Jó reggelt! Újra itt a 444 napindító hírlevele, az elmúlt 24 óra legérdekesebb-fontosabb híreivel-cikkeivel. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)

FIDESZ

Megújulást vár a Fidesz a két parlamenti újoncától, akik egyből olyat állítottak, ami nem igaz.

Hortay Olivér, a Fidesz új képviselője aláírja az eskü szövegét az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. augusztus 10-én. Fotó: Bodnár Boglárka

Ma tárgyalja az Alkotmánybíróság Sulyok Tamás elmozdítását.

A Legfőbb Ügyészség döntött arról, hogy jogszerű volt-e lefoglalni a Fidesz szervereit.

Orbánék még a szocialistáknál is paranoiásabbak voltak: évente 56 százalékkal több titkos megfigyelést engedélyeztek, mint a 2010 előtti kormányok.

BUDAPEST

Ilyen volt a Sziget négy, tíz év alatti gyerekkel. A fesztivál egyébként a GKI szerint 4,5 milliárddal több pénzt hoz a Sziget az államnak, mint amennyibe kerül.

A 32. Sziget fesztiválra tartó fiatalok érkeznek a nulladik napon a K-hídon az óbudai Hajógyári-szigetre 2026. augusztus 10-én. Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Kritikus pénzügyi helyzetben Budapest: 125 milliárdos hitelt kellene törleszteni, a folyószámlája viszont mínusz 65 milliárdon áll.

További apadás jöhet a Dunán, a Fővárosi Vízművek mindenkitől azt kéri, hogy fogja vissza a vízfogyasztást.

PAKS

Fenékküszöböt építenek a Dunán Paksnál, szükség esetén két bárkát is elsüllyesztenek. A paksi alpolgármester közölte, hogy az önkormányzat felterjesztéssel él a kormány felé az atomerőmű hosszú távú biztonságos működtetése érdekében.

Fotó: Facebook/Magyar Péter

Magyar Péter helikopterrel ment Paksra, de elmagyarázta, hogy ez most más, mint amikor a fideszesek helikoptereztek.

GAZDASÁG

Hogy lett a szárazság bűnbakja a jégkármérséklő rendszer, és miért állította le azt a miniszter a konteósok petíciója után? A klímaváltozás valódi okai helyett egy összeesküvés-elmélettel magyarázzák a brutális nyarat, és a napszúrás már a politikát is elérte.

Az országos jégkármérséklõ rendszer egyik talajgenerátorának szétszerelése Baranyában 2018-ban Fotó: Sóki Tamás/MTI/MTVA

Kossuth téri diszkóval, rövidített tűzijátékkal és ünnepi audiovizuális show-val készülnek augusztus 20-ra, és olcsósított sör is lesz, de az ásványvíz se kerül majd 500 forintnál többe.

A családtámogatásaira büszke Orbán hatalmának végére a magyar családok is az EU legszegényebbjei közé kerültek.

Vizsgálják, mi szivárog a Dunába az almásfüzitői vörösiszap-tározó alatt.

NER

Mészáros Lőrinc cége szerint a tiszántúli fogyasztók és a térség fejlődése látja kárát annak, hogy kizárták a pályázatokból. (Egyébként nyolc évig szerkesztette Mészáros megyei lapját a Pécsi Tudományegyetem új kommunikációs igazgatóhelyettese.)

Mészáros Lőrinc a 2025-ös BL-döntő előtt a müncheni Infinity Hotel bejáratánál. Fotó: Botos Tamás/444

Zombiüzemmódra csoffadt össze Rogán Cecília és Sarka Kata „újságja”, a TWN.

Az Agrárminisztérium közölte, hogy a Hungarikum Program a jelenlegi formájában nem maradhat fenn.

Átveszi az állam Krausz Ferenc kutatóközpontját.

Lemond a Magyar Sportújságírók Szövetségének teljes elnöksége, Szöllősi György is távozik.

OROSZORSZÁG

Vlagyimir Putyin konvoját spontán összegyűlt gyerekek ünnepelték – akiket órák óta várakoztattak egy benzinkútnál, ahol nincs is benzin.

Fotó: GAVRIIL GRIGOROV/AFP

J. D. Vance kérésére Ukrajna leállította az orosz kikötőt használó olajszállítók elleni támadásokat.

Putyin európai hajók elfogásával fenyegetőzik.

Az oroszbarát bábállamba, Transznyisztriába menekülhetett Magyarországról a körözött lengyel politikus.

KÜLFÖLD

Csaliként használták fel az elnöki különgépen utazó amerikai kormány több miniszterét és sok újságírót, miközben Trumpot biztonságosabb repülőre csempészték az iráni fenyegetés miatt.

Fotó: ERIC LEE/Getty Images via AFP

A földrengés miatt leállt a kolumbiai kávéexport: a természeti katasztrófa miatt szinte teljesen megközelíthetetlenné vált az ország legfontosabb csendes-óceáni kikötője.