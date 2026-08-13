Újfajta Fidesz, másfajta helikopterezés

Jó reggelt! Újra itt a 444 napindító hírlevele, az elmúlt 24 óra legérdekesebb-fontosabb híreivel-cikkeivel. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)
Megújulást vár a Fidesz a két parlamenti újoncától, akik egyből olyat állítottak, ami nem igaz.
Ilyen volt a Sziget négy, tíz év alatti gyerekkel. A fesztivál egyébként a GKI szerint 4,5 milliárddal több pénzt hoz a Sziget az államnak, mint amennyibe kerül.
Kritikus pénzügyi helyzetben Budapest: 125 milliárdos hitelt kellene törleszteni, a folyószámlája viszont mínusz 65 milliárdon áll.
Fenékküszöböt építenek a Dunán Paksnál, szükség esetén két bárkát is elsüllyesztenek. A paksi alpolgármester közölte, hogy az önkormányzat felterjesztéssel él a kormány felé az atomerőmű hosszú távú biztonságos működtetése érdekében.
Hogy lett a szárazság bűnbakja a jégkármérséklő rendszer, és miért állította le azt a miniszter a konteósok petíciója után? A klímaváltozás valódi okai helyett egy összeesküvés-elmélettel magyarázzák a brutális nyarat, és a napszúrás már a politikát is elérte.
Kossuth téri diszkóval, rövidített tűzijátékkal és ünnepi audiovizuális show-val készülnek augusztus 20-ra, és olcsósított sör is lesz, de az ásványvíz se kerül majd 500 forintnál többe.
Mészáros Lőrinc cége szerint a tiszántúli fogyasztók és a térség fejlődése látja kárát annak, hogy kizárták a pályázatokból. (Egyébként nyolc évig szerkesztette Mészáros megyei lapját a Pécsi Tudományegyetem új kommunikációs igazgatóhelyettese.)
Vlagyimir Putyin konvoját spontán összegyűlt gyerekek ünnepelték – akiket órák óta várakoztattak egy benzinkútnál, ahol nincs is benzin.
Csaliként használták fel az elnöki különgépen utazó amerikai kormány több miniszterét és sok újságírót, miközben Trumpot biztonságosabb repülőre csempészték az iráni fenyegetés miatt.
A földrengés miatt leállt a kolumbiai kávéexport: a természeti katasztrófa miatt szinte teljesen megközelíthetetlenné vált az ország legfontosabb csendes-óceáni kikötője.
Az Opus Titász Zrt. visszautasítja a pályázati kizárást, és jogi úton védi meg hálózatfejlesztési forrásait, írja a közleményük.
A teljes gazdasági hatása ennél is nagyobb: évente mintegy 10 milliárd forinttal növeli a magyar GDP-t.
Szerintük a megváltozott klimatikus viszonyok miatt érdemes lenne a felülvizsgálás.
A természeti katasztrófa miatt szinte teljesen megközelíthetetlenné vált az ország legfontosabb csendes-óceáni kikötője.
A PR-akcióról készült felvételeket az orosz propaganda azonnal felkapta, hogy az elnök népszerűséget demonstrálja.
A jelvény a publikus előadói identitásra vonatkozik, nem a zene elkészítésének módjára.
Céljuk, hogy a jövőben a hungarikum cím odaítélése politikai szempontoktól mentes, szakmailag megalapozott döntéseken alapuljon.
Olcsósított sör is lesz, és az ásványvíz se kerül majd 500 forintnál többe.
Megvizsgálják az alaptörvény-módosítások elleni fideszes beadványokat.
Az orosz elnök arra reagált, hogy az Európai Unió engedélyezte a tagállamok számára az orosz árnyékflotta tartályhajóiról lefoglalt kőolaj és kőolajtermékek értékesítését.
Fülöp Zoltán felfelé bukott a kormányváltással, az egyetem szerint azonban a kinevezésénél kizárólag a szakmai tapasztalatát és kompetenciáit vették figyelembe.
Lengyel sajtóértesülések szerint a korábbi PiS-es igazságügyminiszter-helyettes, Marcin Romanowski Transznyisztriában, Moldova orosz megszállás alatt álló szakadár régiójában van.
Ha nem sikerül megállapodni a kormánnyal, a főváros forrásai szeptember végére teljesen kimerülhetnek, ami a működés leállásához vezethet.
„Ez már nem az az időszak, amikor korlátlanul használhatjuk az ivóvizet minden célra” – fogalmazott a szolgáltató.
A horgászok az elmúlt hetekben több helyen barnás, szokatlan szagú anyagot láttak feltörni a Duna partján.
Ha a terjedés a mostani ütemben folytatódik, a Bundibugyo több áldozatot szedhet, mint a 2014–2016-os járvány, amelyben több mint 11 ezren haltak meg.
Hogy lett a szárazság bűnbakja a jégkármérséklő rendszer, és miért állította le azt a miniszter a konteósok petíciója után? A klímaváltozás valódi okai helyett egy összeesküvés-elmélettel magyarázzák a brutális nyarat, és a napszúrás már a politikát is elérte.
A románoknál is kipróbált módszerről a miniszterelnök a kihelyezett kormányülésen beszélt. Azt mondta, külső beavatkozás nélkül a Duna jövő hétre annyira leapadhat, hogy ismét felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása. A kiemelt kormányzati beruházás 6 milliárd forintba kerül.
Egyelőre két hely szabadult fel a Fidesz frakcióban, így került be a frakcióba a választási lista utolsó harmadából Hortay Olivér és Palóc André. Az egyik legaktívabb megafonos és a volt századvéges már az eskübe is belebakizott, de ahelyett, hogy elismerték volna a hibát, Magyar Péterre kenték az egészet, aki akkor meg sem szólalt.
Néher András, a Tisza Párt országgyűlési képviselője adott be közérdekű adatigénylést, így vált összehasonlíthatóvá, mikor mennyire volt aktív a titkosszolgálat.
Július 21-én a 17 milliárdos NKA-ügyben nyomozó ügyészek jelentek meg abban az adatközpontban, ahol a Fidesz szerverei is működnek. A párt ezután panaszt tett a kutatás és a lefoglalás ellen.
A helikopterezésre Hadházy Ákos és Takács Péter is azonnal lecsapott, a miniszterelnök egy kommentben magyarázta el, hogy ez most miért más.
A Nobel-díjas fizikus által vezetett Élvonal Alapítvány közfeladatait és a szintén hozzá köthető Molekuláris Ujjlenyomat Kutató Központ Nonprofit Kft.-t is átveszi az állam a közeljövőben. Utóbbi összesen 45 milliárd forint közpénzzel gazdagodott.
Mindössze öt órát töltöttünk kint, de hazaérve azt éreztem, mint huszonévesen egy hét Sziget után. Ennek ellenére azt kell mondanom, hogy gyerekkel a Sziget nemcsak jó, de meglepően jó!
Alig több mint egy hónapja még bizalmat szavaztak az elnökségnek. Most mégis félreállnak az új sportkormányzattal való együttműködés érdekében.
Trump ankarai átcsempészése egyfelől bravúros titkosszolgálati munka, másrészt viszont súlyos kockázatokat is rejtett azokra, akik a gépen maradtak. Nem tudni, mennyire volt súlyos az iráni fenyegetés, de így is sokan döbbentek figyelték a hétfőn megjelent cikkeket.
Washington amiatt aggódott, hogy a kazah olajat szállító tartályhajók elleni ukrán csapások destabilizálják az olajpiacot, és veszélyeztetik az amerikai energiagépóriások érdekeltségeit.
Napi egy cikk, mindig ugyanakkor, az is minek. Facebookon nulla komment, nulla megosztás, de egy ember az összes cikküket lájkolja. Na vajon ki?
Miközben egy friss statisztika szerint a magyarok dolgoznak a legkisebb fizetésért az EU-ban, már a családosak nettója is a sereghajtók közé csúszott.