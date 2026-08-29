Hétvégi olvasnivalók katyvaszokról, kötvényekről, karlendítésekről és hasonlókról

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, a hét nagyobb-fontosabb anyagaival. Akad többféle hírlevelünk, itt lehet rájuk feliratkozni.

Az élet itthon

Fotó: Németh Dániel/444

Sűrű hét volt ez is, eldőlt például, hogy Unger Anna lesz a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetője, de mint írtuk, a kiválasztási folyamat nem ment fényesen, jó nagy katyvaszt csinált belőle a Tisza. A jelöltek meghallgatását videóriportban mutattuk be, Magyar Pétert a szavazás utáni sajtótájékoztatón mi is kérdeztük, ekkor arról beszélt, hogy egy szuperhatóságot hoznak létre, összegyúrták az ügyészség, a rendőrség és a NAV jogosítványait.

Írtunk arról is a héten, hogy egyelőre bukásra áll a közmédia felügyeletének átalakítása, és kiderítettük, hogy akit a Mi Hazánk a Független Közmédia Testületbe jelölt, a müncheni bíróság náci karlendítésért ítélt el. Megnéztük, hogyan kezelte Magyar Péter felületein a paksi válságot, és ott voltunk, amikor látványos obstrukciókkal, de megkezdte munkáját az MNB-botrány vizsgálóbizottsága: a bizottság tiszás elnöke politikai és személyi felelősöket ígér, de még nem tudja, Matolcsyékat mikor hallgatják meg.

Az Átlátszó által kiperelt iratok nyomán írtunk arról a héten, hogy volt év, amikor bevételeinek több mint harmadát Rogánéktól kapta Mészáros Lőrinc plakátos cége, de kiderült az is, hogy Orbán Viktor több mint negyedmilliárd forint közpénzből magyarázta külföldi hirdetésekben, hogy mi a baja az EU-val, és most lett igazán nagy rejtély, hogy honnan is van milliárdos bevétele Rogán-Szendrei Cecília és Sarka Kata bulvároldalának. Ha már neres pénzek, írtunk arról is, hogy Mészáros Lőrincet is verte nyereségrátában egy hevesi vasútépítő cég, amely mellékesen fideszes propagandát is gyárt, valamint hogy hűtlen kezelés gyanújával nyomoz a rendőrség az Orbán Győző és Mészáros Lőrinc cége között kötött szerződések miatt.

Foglalkoztunk azzal, hogy épp a szemünk előtt zajlik az orbánizmus decentralizációja, és erre valamint a furcsa tiszás húzásokra felfűzve beszélték át a hét történéseit kollégáim a stúdióban. Írtunk arról is, hogy a zavarodott Fidesz mellett a parlamentben hogyan tűnik még az apró Mi Hazánk frakció is komoly erőnek, hogy börtönbe vonult a magyar szélsőjobb egyik legelborultabb figurája, és hogy mi a gond azzal, ahogy a miniszterelnök a nemzeti ünnepek finanszírozásába vonná be a nagytőkéseket, és megírtuk, hogy észre sem vettük, de történelmi döntést hozott a kormány a vízmegtartás ügyében.

Világ

Augusztus végére látványosan megnövekedett az ukrajnai háború civil áldozatainak a száma, a légvédelmi rakétákból szinte teljesen kifogyott ukránok egyre nehezebben védik a polgári lakosságot. Miközben a háború kiterjed, mind az orosz, mind az ukrán elnök belpolitikai problémákkal küzd. Nyár végi külpolitikai adásunkban Takácsy Dorka Oroszország-szakértővel és Takács Márk katonai szakértővel beszélgetünk az elmúlt hónap legfontosabb történéseiről. Ehhez kapcsolódott cikkünk arról, hogy a CIA-igazgató moszkvai útjának célját találgatja a világ, de csak annyi biztos, hogy semmi jót nem jelent.

Írtunk emellett arról, hogy meghalt Ratko Mladić, írtunk felvezető cikket a hétvégi izlandi EU-szavazáshoz, valamint hogy Trump a hadsereggel fenyegette a kötvénypiacokat, minisztere pedig válogatott eszközökkel törné be a világ legfontosabb pénzügyi piacát, és beszámoltunk a perről, amely a gyerekeit megölő Lindsay Clancy ügyéről szól: több pszichiáter is kezelte a nőt, aki a védelem állítása szerint a szülés utáni depresszió egy súlyos válfajában, posztpartum pszichózisban szenvedett.

Szabadidő

Fotó: DJ Oti/Sebestyén Balázs/Facebook

Sokan csodálkoztak rá idén nyáron a DJ Oti-jelenségre. Ez Sebestyén Balázs keletnémet alteregóját jelenti, aki főleg 1990-es, 2000-es évekbeli slágereket játszik. A bulisorozat két éve indult Siófokról, aztán a Szigeten 65 ezer ember előtt ért csúcsra. Oti most visszatért a Plázsra, ahol két este is teltházas koncertet adott. Megnéztük, mitől ennyire népszerű a milleniálok és az X generáció köreiben. Valamint megnéztük az új, immáron hatodik Torrente-t is.