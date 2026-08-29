Hétvégi olvasnivalók katyvaszokról, kötvényekről, karlendítésekről és hasonlókról

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, a hét nagyobb-fontosabb anyagaival. Akad többféle hírlevelünk, itt lehet rájuk feliratkozni.
Sűrű hét volt ez is, eldőlt például, hogy Unger Anna lesz a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetője, de mint írtuk, a kiválasztási folyamat nem ment fényesen, jó nagy katyvaszt csinált belőle a Tisza. A jelöltek meghallgatását videóriportban mutattuk be, Magyar Pétert a szavazás utáni sajtótájékoztatón mi is kérdeztük, ekkor arról beszélt, hogy egy szuperhatóságot hoznak létre, összegyúrták az ügyészség, a rendőrség és a NAV jogosítványait.
Írtunk arról is a héten, hogy egyelőre bukásra áll a közmédia felügyeletének átalakítása, és kiderítettük, hogy akit a Mi Hazánk a Független Közmédia Testületbe jelölt, a müncheni bíróság náci karlendítésért ítélt el. Megnéztük, hogyan kezelte Magyar Péter felületein a paksi válságot, és ott voltunk, amikor látványos obstrukciókkal, de megkezdte munkáját az MNB-botrány vizsgálóbizottsága: a bizottság tiszás elnöke politikai és személyi felelősöket ígér, de még nem tudja, Matolcsyékat mikor hallgatják meg.
Az Átlátszó által kiperelt iratok nyomán írtunk arról a héten, hogy volt év, amikor bevételeinek több mint harmadát Rogánéktól kapta Mészáros Lőrinc plakátos cége, de kiderült az is, hogy Orbán Viktor több mint negyedmilliárd forint közpénzből magyarázta külföldi hirdetésekben, hogy mi a baja az EU-val, és most lett igazán nagy rejtély, hogy honnan is van milliárdos bevétele Rogán-Szendrei Cecília és Sarka Kata bulvároldalának. Ha már neres pénzek, írtunk arról is, hogy Mészáros Lőrincet is verte nyereségrátában egy hevesi vasútépítő cég, amely mellékesen fideszes propagandát is gyárt, valamint hogy hűtlen kezelés gyanújával nyomoz a rendőrség az Orbán Győző és Mészáros Lőrinc cége között kötött szerződések miatt.
Foglalkoztunk azzal, hogy épp a szemünk előtt zajlik az orbánizmus decentralizációja, és erre valamint a furcsa tiszás húzásokra felfűzve beszélték át a hét történéseit kollégáim a stúdióban. Írtunk arról is, hogy a zavarodott Fidesz mellett a parlamentben hogyan tűnik még az apró Mi Hazánk frakció is komoly erőnek, hogy börtönbe vonult a magyar szélsőjobb egyik legelborultabb figurája, és hogy mi a gond azzal, ahogy a miniszterelnök a nemzeti ünnepek finanszírozásába vonná be a nagytőkéseket, és megírtuk, hogy észre sem vettük, de történelmi döntést hozott a kormány a vízmegtartás ügyében.
Augusztus végére látványosan megnövekedett az ukrajnai háború civil áldozatainak a száma, a légvédelmi rakétákból szinte teljesen kifogyott ukránok egyre nehezebben védik a polgári lakosságot. Miközben a háború kiterjed, mind az orosz, mind az ukrán elnök belpolitikai problémákkal küzd. Nyár végi külpolitikai adásunkban Takácsy Dorka Oroszország-szakértővel és Takács Márk katonai szakértővel beszélgetünk az elmúlt hónap legfontosabb történéseiről. Ehhez kapcsolódott cikkünk arról, hogy a CIA-igazgató moszkvai útjának célját találgatja a világ, de csak annyi biztos, hogy semmi jót nem jelent.
Írtunk emellett arról, hogy meghalt Ratko Mladić, írtunk felvezető cikket a hétvégi izlandi EU-szavazáshoz, valamint hogy Trump a hadsereggel fenyegette a kötvénypiacokat, minisztere pedig válogatott eszközökkel törné be a világ legfontosabb pénzügyi piacát, és beszámoltunk a perről, amely a gyerekeit megölő Lindsay Clancy ügyéről szól: több pszichiáter is kezelte a nőt, aki a védelem állítása szerint a szülés utáni depresszió egy súlyos válfajában, posztpartum pszichózisban szenvedett.
Sokan csodálkoztak rá idén nyáron a DJ Oti-jelenségre. Ez Sebestyén Balázs keletnémet alteregóját jelenti, aki főleg 1990-es, 2000-es évekbeli slágereket játszik. A bulisorozat két éve indult Siófokról, aztán a Szigeten 65 ezer ember előtt ért csúcsra. Oti most visszatért a Plázsra, ahol két este is teltházas koncertet adott. Megnéztük, mitől ennyire népszerű a milleniálok és az X generáció köreiben. Valamint megnéztük az új, immáron hatodik Torrente-t is.
Lehet, hogy a Duna apadni kezdett, Magyar Péter Facebook-oldaláról a kontent viszont egyáltalán nem. A miniszterelnök vérbeli 21. századi influenszerpolitikusként kommunikálta végig az erőmű részleges leállítását, majd újraindítását.
A magyar kormány akkor kezdett kampányba, amikor súlyos uniós kritikák érték a homofób törvény miatt. A Rogánéktól az Átlátszó által kiperelt egyik dokumentum hosszan listázza, mely lapokban hirdetett és erre mennyi közpénzt költöttek el. És kiderül, hogy kik utasították vissza.
A két üzletasszony bulvárlapja óriási üzleti bravúrt hozott össze az elmúlt években, amit sokan az állami hirdetésekkel magyaráztak. Az Átlátszó által kiperelt dokumentumok alapján azonban máshol kell keresni a siker titkát.
Két éve Siófokról indult Sebestyén Balázs keletnémet alteregójának karrierje, a Sziget után most oda tért vissza.
A jegybanki alapítványosdival eltűnt százmilliárdok ügyét kellene feltárniuk év végéig, több óra alatt jutottak el oda, hogy legyen ügyrendjük és munkarendjük. Az érdemi munka jövő héten kezdődhet.
Miközben Orbán Viktor nyaral, és zajlik az orbánizmus decentralizációja, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének megválasztását és a közmédia felügyeletének átalakítását övező káoszról is beszélgettünk a 444 stúdiójában.
A 36 éves Lindsay Clancy segítségért könyörgött gyerekei megölése előtt. Több pszichiáter is látta és kezelte a nőt, aki a védelem állítása szerint a szülés utáni depresszió egy súlyos válfajában, posztpartum pszichózisban szenvedett. A gyerekeit megölő nőt támogatók szerint ez az ügy most rávilágíthat arra, hogy az ilyen esetekben nincs hova segítségért fordulni.
Az ellenzékre a kormánypárt, a civilekre a szakma mondott nemet, a Tiszának jelöltje sincs a felügyelő testületbe. Közben egyesek már a vezetői pályázatra készülnek – Kert Attilától Veiszer Alinda csapatáig sokan ambicionálják a feladatot.
Megvan a három jelölt, erre a Tisza frakciója utólag jelentkezik, hogy hoppá, hát nekünk is lenne egy. És ha a Mi Hazánk is utólag jelentkezett volna? Aztán a nyolc tiszás bizottsági tag meg majd legyen okos, hogy mit kezdjen a saját, 141 fős frakciójuk jelöltjével. Sehogy se néz ki ez majd jól.
Scott Bessent korábban Soros alapjánál devizákat shortolt, most pénzügyminiszterként a kötvénypiac másik oldalán Trump gazdasági céljait kellene támogatnia. Minisztertől évtizedek óta nem látott aktivitással látott neki az állampapírpiac felforgatásának, de az esélyek nem az ő oldalán vannak.
Moys Zoltán a 444 birtokába került bírósági iratok szerint a 2021-es Magyarország–Németország Európa-bajnoki futballmeccsen karlendített, „20 óra 55 perckor, enyhén ittas állapotban”.
Tiborcz István kezdjen el már most kokárdákat varrogatni?
Szombaton döntenek az izlandiak, hogy újrakezdjék-e a 2013-ban megszakadt tárgyalásokat az EU-csatlakozásról. Az igeneket Trump is erősíti, a nemmel szavazók a szuverenitást féltik. Az eredményben csak az a biztos, hogy szoros lesz.
Hadházy Ákos volt országgyűlési képviselő birtokába jutott több egy keretszerződés és több dokumentum a Dolomit Kft. és a V-Híd között kötött szerződésből, ami alapján azt írta, túlárazottan adták el a követ állami beruházásokhoz. A Transparency feljelentést tett, a rendőrség nyomoz. Közben kormányzati részről azt látjuk, a tisztítótűz még nem ért el Orbán Győzőig, és nem is nagyon törik magukat.
A Torrente 5-öt a spanyolokon kívül csak nálunk adták moziban, mert a magyar kultúrnép, érti a fingós humort és a négerezést. Tizenkét év után megjött a 6. rész. Kritika.
„Badarság azt gondolni, hogy itt 6 év alatt jogerős ítéletek lesznek” – mondta Unger Anna, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal egyik vezetőjelöltje. Ligeti Miklós pedig arról beszélt, hogy őt az motiválja, hogy csinálják meg az elszámoltatást, ha már '90-ben elmaradt.
Ebben Magyar Péternek is szerepe van: a lejáratódott Fidesz mellett csak a hat mandátummal rendelkező Mi Hazánkkal tud vitatkozni, Paksról üzenget a nyaraló Toroczkainak, miközben a rasszizmusuk miatt is rendre támadja őket – ez akár mindkét párt számára is jól jöhet.
Posta Imre halálos ítéleteket hirdetett ki a magyar elitre, kivégzésekre és veseszúrásokra bíztatta a követőit, most mégis mártírt próbálnak csinálni belőle.
Öt év leforgása alatt Mészáros Lőrinc Publimont Kft.-je közel 12 milliárd forint közpénzhez jutott a New Land Medián keresztül, derült ki az Átlátszó által kiperelt dokumentumokból. Ez az összeg ráadásul úgy jött össze, hogy volt, amikor 90 százalékos kedvezményt számolt fel a felcsúti milliárdos.
Négy kérdésre keresnek majd választ, de nem nyomozni és nem ítélkezni fognak, mondta Csőszi Attila az MNB-s alapítványos közpénzeltüntetésről, a „történelem legnagyobb bankrablásáról”.
Egy Heves megyei tiszás képviselőjelöltet lejárató röplapon keresztül feltárul a fideszes ellenfeléhez köthető helyi propaganda újság, és a mögötte álló, milliárdos forgalmú vasútépítő cég. Az egykori drogügyi kormánybiztos Horváth Lászlónak a jelek szerint olyan vállalat tolta meg a kampányát, amely még Mészáros V-Hídjánál is nagyobb profitrátával dolgozott a MÁV-nak.
Sokszínű jobboldalként, mozaikjobboldalként definiálná újra magát az eddig közpénzen eltartott fideszes holdudvar egy része. De mit is jelent ez pontosan, valamiféle SZDSZ–Mi Hazánk-koalíciót? És hol van ebben a helye Orbánnak?
A volt boszniai szerb hadseregparancsnok életfogytig tartó börtönbüntetését töltötte Hágában, miközben Szerbiában sokan máig hősként tisztelik. Srebrenica és Szarajevó volt a két fő bűne.
Először született Magyarországon olyan kormányzati szintű, vízkezelésről szóló dokumentum, ami hivatalosan rögzíti, hogy az alapcél immár nem a vízelvezetés, hanem a víz megtartása és a folyók kivezetése a tájba.
Megválasztották Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének, Magyar Pétert az újonnan felálló hivatalról kérdeztük.
Mit lehet tudni a Szolnok mellett lezuhant Gripenről? Miért nőtt ekkorát a civil áldozatok száma Ukrajnában? Lehetnének választások egy támadás alatt álló országban? Nyárzáró külpolitikai beszélgetés Takácsy Dorka Oroszország- és Takács Márk katonai szakértővel.
Tényleg 65 ezer embert vonzott a Hajógyári-szigeten Sebestyén Balázs keletnémet alteregója? Tényleg.
Ratcliffe elődje öt évvel ezelőtt már elutazott Moszkvába, hogy figyelmeztesse Putyint, rossz ötlet lenne megtámadni Ukrajnát. A szakértők szerint most is valami komoly ügyről lehet szó, és kérdéses, hogy Moszkva hallgatna bármilyen figyelmeztetésre.
Az eddig politikai elemzőként, illetve Orbán Balázs opponenseként ismert Unger korábban kétkedett abban, hogy egyáltalán leváltható-e a NER, a kampány során viszont már úgy látta, hogy Magyar Péter a közös ország ígéretével nyerheti meg a választásokat.