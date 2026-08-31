Abszurd karlendítés, adófizetői influenszertrip

Jó reggelt! Ez itt a 444 napindító hírlevele a hétvége legfontosabb híreivel. Vannak más hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.
Szállás Tiborcznál, ebéd a NER-es luxusétteremben – megszereztük Orbán Ráhel 3 milliárdos influenszertripjének dokumentumait. A Magyar Turisztikai Ügynökség korábban azt állította, 1,5 milliárdot fizettek az influenszereknek a 2024-es bulin, de ez nem volt igaz. Közérdekű adatigényléssel kértük ki a neveket, a helyszíneket, a programokat és a költségeket.
A KDNP év végéig teljes tisztújítást tart, Semjén Zsolt szerint, ha leviszik 4 százalékra a parlamenti küszöböt, a következő választáson önállóan indulhatnak. Pócs János eközben attól tart, hogy Navracsics Tiborék mozgalma miatt úgy járnak majd, mint az MSZP és a DK.
Magyar Péter Unger Anna megválasztása kapcsán beszélt arról, hogy soha nem vállalta a Tisza, hogy minden vezetői pozícióra megszavaztatják a jelölteket a közvéleménnyel. Unger arról beszélt az RTL műsorában, hogy már kiválasztották az ügyeket, amivel várhatóan szeptemberben elindul a Vagyonvisszaszerzési Hivatal.
A Tuzson-jelentést megalapozó kormányrendeletnek hála az új igazságügyi miniszter minden Szőlő utcai iratba belenézhet, de nem ad ki adatokat. A minisztérium előző vezetése titkosította az adatokat, és ezt most a tiszás tárca is fenntartja.
Magyarországon nem vették nyilvántartásba a Mi Hazánk jelöltjének müncheni karlendítős ügyét, mert az itthon nem számít bűncselekménynek. Moys Zoltánt több mint kétezer euróra büntette 2021-ben egy német bíróság, de három évvel később a Fővárosi Törvényszék végzése alapján nem vették Magyarországon nyilvántartásba az ügyet.
Alig van olyan beteg Magyarországon, aki hozzájut ahhoz a hospice ellátáshoz, amelyre amúgy jogosult lenne. De a méltóságteljes meghaláshoz nem csak az egészégügyi rendszert kellene megváltoztatni, hanem a társadalom hozzáállását is.
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Zelenszkij bajban van – az oroszok szétlövik az ukrán kiskereskedelmi infrastruktúrát és megbénítják a tengeri forgalmat, újabb korrupciós botrányok robbannak, a belpolitikai turbulencia a túlmozgásos Fedorov exminiszter jóvoltából fokozódik. Mit tehet ilyenkor az elnök és a csapata?
Az uniós szankciók alatt álló berlini Orosz Házat régóta propagandával vádolják, egy francia hatósági dokumentum pedig már az orosz szolgálatok fedőszerveként emlegeti. A német kormány azt vizsgálja, hogyan zárhatná be úgy, hogy Moszkva válaszul ne lehetetlenítse el a Goethe Intézet működését, és ne számolja fel az oroszországi német kulturális intézmények maradékát is.
Az elmúlt hetekben az amerikai sajtó látványosan ráállt Natalie Harpra, Donald Trump egyik legközelebbi, mégis alig ismert emberére. A korábbi tévés műsorvezető rajongóként került az elnök közelébe, ma pedig kapuőrként követi mindenhova, beleszól abba, milyen információk jutnak el hozzá, és olyan befolyást szerzett, ami már Trump környezetében is feltűnést kelt.
Éveken át mindenkinél több pénzt csináltak, aztán egy 24 éves fiatal AI víziója miatt belefutottak egy 4,7 billió forintos pofonba. A Wall Street titokzatos, sokáig rejtőzködő kereskedője, a Jane Street egészen döbbenetes pénzeket szakított az elmúlt években, hogy aztán idén nyáron történelmi léptékű veszteségbe fussanak bele. Elképesztő AI pénzek, egy puccskísérlet véletlen finanszírozása és súlyos tőzsdemanipulációs vádak mind összeérnek a pénzügyi világ egyik legbizarrabb történetében.
Már több mint 600 halottja van a nepáli katasztrófának, miközben a szintén érintett Tibetben a kínai hatóságok csak hét halottról 261 külföldi – köztük egy magyar – eltűnéséről tudnak.
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A láthatatlan óriás – Az idén 30 éves BMC-ben 25 éve dolgozó Kégl András 2013-tól az intézmény könyvtárának vezetője volt. De ez még közel sem írja le, mi mindent csinált: a 21. század elejének magyar zeneszerzéstörténete nem írható meg az említése nélkül.
A Jeti Mozi bemutatta Antal Bendegúz Expedíció című dokusorozatának első részét, a Mélység határánt, amely egy magyar technikai búvárcsapat veszélyes roncsmerülésén keresztül mesél a felfedezés vágyáról, a csapatmunkáról és a mélység személyes vonzásáról.
Borízű hang #283: Tudatmódosult vadkemping egymillió dolláros lakóautóban. Szivárványpikinik Vancouverben. Felfújható világ az Adrián. Fentanilosok a herbálosok ellen. Ruszin-Szendi biztonsági öv nélkül. Beoltották a magyart kiskereskedelem ellen?
A Jeti Mozi bemutatja Antal Bendegúz Expedíció című dokusorozatának első részét, a Mélység határánt, amely egy magyar technikai búvárcsapat veszélyes roncsmerülésén keresztül mesél a felfedezés vágyáról, a csapatmunkáról és a mélység személyes vonzásáról.
Az elmúlt hetekben az amerikai sajtó látványosan ráállt Natalie Harpra, Donald Trump egyik legközelebbi, mégis alig ismert emberére. A korábbi tévés műsorvezető rajongóként került az elnök közelébe, ma pedig kapuőrként követi mindenhova, beleszól abba, milyen információk jutnak el hozzá, és olyan befolyást szerzett, ami már Trump környezetében is feltűnést kelt.
Moys Zoltán a 444 birtokába került bírósági iratok szerint a 2021-es Magyarország–Németország Európa-bajnoki futballmeccsen karlendített, „20 óra 55 perckor, enyhén ittas állapotban”.
A minisztérium előző vezetése titkosította az adatokat, és ezt most a tiszás tárca is fenntartja.
A Paramount-WBD összefonódás leszűkítheti a versenyt az amerikai filmgyártásban, és az aggodalmak szerint kitettebbnek tenné azt politikai befolyásnak is – sőt, még a CNN-ből is a Fox News másolata válhat. De addig még pár per hátra van.
A szomszédos Indiában hét holttestet emeltek ki Nepálon átfolyó folyókból, miközben az esőzések nehezítik a helikopteres mentést.
Megosztó volt a Tisza döntése, sokan Ligeti Miklóst szerették volna az NVVH elnökeként látni. Magyar pénteken videóban üzent a tiszásoknak, most pedig egy hosszú posztban magyarázta, miért nem a közvélemény szemében népszerűbb jelölt nyert.
A határ nepáli oldalán 2500 embert keresnek, a halálos áldozatok száma 734-nél jár. Kína a globális felmelegedést okolja a katasztrófa miatt, Nepál az éghajlatváltozás egyik fő áldozatának tartja magát.
A Wall Street titokzatos, sokáig rejtőzködő kereskedője, a Jane Street egészen döbbenetes pénzeket szakított az elmúlt években, hogy aztán idén nyáron történelmi léptékű veszteségbe fussanak bele. Elképesztő AI pénzek, egy puccskísérlet véletlen finanszírozása és súlyos tőzsdemanipulációs vádak mind összeérnek a pénzügyi világ egyik legbizarrabb történetében.
Tudatmódosult vadkemping egymillió dolláros lakóautóban. Szivárványpikinik Vancouverben. Felfújható világ az Adrián. Fentanilosok a herbálosok ellen. Ruszin-Szendi biztonsági öv nélkül. Beoltották a magyart kiskereskedelem ellen?
Moys Zoltánt több mint kétezer euróra büntette 2021-ben egy német bíróság, de három évvel később a Fővárosi Törvényszék végzése alapján nem vették Magyarországon nyilvántartásba az ügyet.
Nincs elfogadott zárszámadás, így nincs pénz sem. A képviselő-testület nagy többsége időközi választást akar, a polgármester a fejlesztésekről szívesen beszél, a bajokról nem.
Az oroszok szétlövik az ukrán kiskereskedelmi infrastruktúrát és megbénítják a tengeri forgalmat, Pandora szelencéje ki van nyitva, újabb korrupciós botrányok robbannak, a belpolitikai turbulencia a túlmozgásos Fedorov exminiszter jóvoltából fokozódik. Mit tehet ilyenkor az elnök és a csapata?
Arról nem írnak, hogy marad-e Moys a jelöltjük a Független Közmédia Testületbe.
Azt ígéri, hogy nem lesz olyan szolgáltatás, amelynek a minősége romlani fog az új rendszerben.
Az uniós szankciók alatt álló Orosz Házat régóta propagandával vádolják, egy francia hatósági dokumentum pedig már az orosz szolgálatok fedőszerveként emlegeti. A német kormány azt vizsgálja, hogyan zárhatná be úgy, hogy Moszkva válaszul ne lehetetlenítse el a Goethe Intézet működését, és ne számolja fel az oroszországi német kulturális intézmények maradékát is.
A fideszes képviselő csalódott két párttársa mozgalma miatt, szerinte ez a jobboldal megosztottságához vezethet, aminek a baloldalon is rossz vége lett.
Abban bízik, hogy a nyomozati munka szeptember végén el tud indulni.
A KDNP év végéig teljes tisztújítást tart, Semjén Zsolt pedig arról beszélt, ha leviszik 4 százalékra a parlamenti küszöböt, a következő választáson önállóan indulhatnak.
Alig van olyan beteg Magyarországon, aki hozzájut ahhoz a hospice ellátáshoz, amelyre amúgy jogosult lenne. De a méltóságteljes meghaláshoz nem csak az egészégügyi rendszert kellene megváltoztatni, hanem a társadalom hozzáállását is.
Kétharmad-közeli eredményekkel nyertek a Tisza által támogatott jelöltek.
Az idén 30 éves BMC-ben 25 éve dolgozó Kégl András 2013-tól az intézmény könyvtárának vezetője volt. De ez még közel sem írja le, mi mindent csinált: a 21. század elejének magyar zeneszerzéstörténete nem írható meg az említése nélkül.
A miniszterelnök szerint a platformon „piszkos és sötét ügyletek” zajlottak.
A Magyar Turisztikai Ügynökség korábban azt állította, 1,5 milliárdot fizettek az influenszereknek a 2024-es bulin, de ez nem volt igaz. Közérdekű adatigényléssel kértük ki a neveket, a helyszíneket, a programokat és a költségeket.
Még Szijjártóék kérték fel havannai nagykövetnek tavaly, a befogadó nyilatkozata a kormányváltás után érkezett meg - mondta Szabó az Indexnek. A Külügyminisztérium a 444-nek azt írta, folyamatban van egy magas szakmai színvonalon működő diplomáciai kar felépítése. Az interjút nem kommentálták.
A Corvin-láncról is lemondott.