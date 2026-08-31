Abszurd karlendítés, adófizetői influenszertrip

reggel 4

Jó reggelt! Ez itt a 444 napindító hírlevele a hétvége legfontosabb híreivel. Vannak más hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.

Belföld

Szállás Tiborcznál, ebéd a NER-es luxusétteremben – megszereztük Orbán Ráhel 3 milliárdos influenszertripjének dokumentumait. A Magyar Turisztikai Ügynökség korábban azt állította, 1,5 milliárdot fizettek az influenszereknek a 2024-es bulin, de ez nem volt igaz. Közérdekű adatigényléssel kértük ki a neveket, a helyszíneket, a programokat és a költségeket.

Fotó: Kristóf Balázs/444

A KDNP év végéig teljes tisztújítást tart, Semjén Zsolt szerint, ha leviszik 4 százalékra a parlamenti küszöböt, a következő választáson önállóan indulhatnak. Pócs János eközben attól tart, hogy Navracsics Tiborék mozgalma miatt úgy járnak majd, mint az MSZP és a DK.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Magyar Péter Unger Anna megválasztása kapcsán beszélt arról, hogy soha nem vállalta a Tisza, hogy minden vezetői pozícióra megszavaztatják a jelölteket a közvéleménnyel. Unger arról beszélt az RTL műsorában, hogy már kiválasztották az ügyeket, amivel várhatóan szeptemberben elindul a Vagyonvisszaszerzési Hivatal.

Fotó: RTL Házon kívül

A Tuzson-jelentést megalapozó kormányrendeletnek hála az új igazságügyi miniszter minden Szőlő utcai iratba belenézhet, de nem ad ki adatokat. A minisztérium előző vezetése titkosította az adatokat, és ezt most a tiszás tárca is fenntartja.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Magyarországon nem vették nyilvántartásba a Mi Hazánk jelöltjének müncheni karlendítős ügyét, mert az itthon nem számít bűncselekménynek. Moys Zoltánt több mint kétezer euróra büntette 2021-ben egy német bíróság, de három évvel később a Fővárosi Törvényszék végzése alapján nem vették Magyarországon nyilvántartásba az ügyet.

Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

Alig van olyan beteg Magyarországon, aki hozzájut ahhoz a hospice ellátáshoz, amelyre amúgy jogosult lenne. De a méltóságteljes meghaláshoz nem csak az egészégügyi rendszert kellene megváltoztatni, hanem a társadalom hozzáállását is.

Karsai Dániel
Fotó: Kristóf Balázs/ 444

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Külföld

Zelenszkij bajban van – az oroszok szétlövik az ukrán kiskereskedelmi infrastruktúrát és megbénítják a tengeri forgalmat, újabb korrupciós botrányok robbannak, a belpolitikai turbulencia a túlmozgásos Fedorov exminiszter jóvoltából fokozódik. Mit tehet ilyenkor az elnök és a csapata?

Fotó: TETIANA DZHAFAROVA/AFP

Az uniós szankciók alatt álló berlini Orosz Házat régóta propagandával vádolják, egy francia hatósági dokumentum pedig már az orosz szolgálatok fedőszerveként emlegeti. A német kormány azt vizsgálja, hogyan zárhatná be úgy, hogy Moszkva válaszul ne lehetetlenítse el a Goethe Intézet működését, és ne számolja fel az oroszországi német kulturális intézmények maradékát is.

Fotó: SOEREN STACHE/dpa Picture-Alliance via AFP

Az elmúlt hetekben az amerikai sajtó látványosan ráállt Natalie Harpra, Donald Trump egyik legközelebbi, mégis alig ismert emberére. A korábbi tévés műsorvezető rajongóként került az elnök közelébe, ma pedig kapuőrként követi mindenhova, beleszól abba, milyen információk jutnak el hozzá, és olyan befolyást szerzett, ami már Trump környezetében is feltűnést kelt.

Fotó: SAUL LOEB/AFP

Éveken át mindenkinél több pénzt csináltak, aztán egy 24 éves fiatal AI víziója miatt belefutottak egy 4,7 billió forintos pofonba. A Wall Street titokzatos, sokáig rejtőzködő kereskedője, a Jane Street egészen döbbenetes pénzeket szakított az elmúlt években, hogy aztán idén nyáron történelmi léptékű veszteségbe fussanak bele. Elképesztő AI pénzek, egy puccskísérlet véletlen finanszírozása és súlyos tőzsdemanipulációs vádak mind összeérnek a pénzügyi világ egyik legbizarrabb történetében.

Már több mint 600 halottja van a nepáli katasztrófának, miközben a szintén érintett Tibetben a kínai hatóságok csak hét halottról 261 külföldi – köztük egy magyar – eltűnéséről tudnak.

Mentési munkálatok a nepáli Nuwakot körzetben augusztus 30-án
Fotó: ARUN SANKAR/AFP

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Kultúra

A láthatatlan óriás – Az idén 30 éves BMC-ben 25 éve dolgozó Kégl András 2013-tól az intézmény könyvtárának vezetője volt. De ez még közel sem írja le, mi mindent csinált: a 21. század elejének magyar zeneszerzéstörténete nem írható meg az említése nélkül.

Jeti Mozi

A Jeti Mozi bemutatta Antal Bendegúz Expedíció című dokusorozatának első részét, a Mélység határánt, amely egy magyar technikai búvárcsapat veszélyes roncsmerülésén keresztül mesél a felfedezés vágyáról, a csapatmunkáról és a mélység személyes vonzásáról.

Podcast

Borízű hang #283: Tudatmódosult vadkemping egymillió dolláros lakóautóban. Szivárványpikinik Vancouverben. Felfújható világ az Adrián. Fentanilosok a herbálosok ellen. Ruszin-Szendi biztonsági öv nélkül. Beoltották a magyart kiskereskedelem ellen?

Grafika: Kiss Bence/444
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Mélység határán: Miért merülsz le oda, ahova nem kéne?

A Jeti Mozi bemutatja Antal Bendegúz Expedíció című dokusorozatának első részét, a Mélység határánt, amely egy magyar technikai búvárcsapat veszélyes roncsmerülésén keresztül mesél a felfedezés vágyáról, a csapatmunkáról és a mélység személyes vonzásáról.

Fődi Kitti
FILM

Rajongóként kezdte, Trump „élő nyomtatója” lett – ki Natalie Harp, az amerikai elnök rejtélyes bizalmasa?

Az elmúlt hetekben az amerikai sajtó látványosan ráállt Natalie Harpra, Donald Trump egyik legközelebbi, mégis alig ismert emberére. A korábbi tévés műsorvezető rajongóként került az elnök közelébe, ma pedig kapuőrként követi mindenhova, beleszól abba, milyen információk jutnak el hozzá, és olyan befolyást szerzett, ami már Trump környezetében is feltűnést kelt.

Benics Márk
külföld

A müncheni bíróság náci karlendítésért elítélte, a Mi Hazánk a Független Közmédia Testületbe jelölte

Moys Zoltán a 444 birtokába került bírósági iratok szerint a 2021-es Magyarország–Németország Európa-bajnoki futballmeccsen karlendített, „20 óra 55 perckor, enyhén ittas állapotban”.

Bábel Vilmos
POLITIKA

A Tuzson-jelentést megalapozó kormányrendeletnek hála az új igazságügyi miniszter minden Szőlő utcai iratba belenézhet, de nem ad ki adatokat

A minisztérium előző vezetése titkosította az adatokat, és ezt most a tiszás tárca is fenntartja.

Bábel Vilmos
bűnügy

Hollywoodban és a CNN-nél is beköszönthet a trumpizmus, ha a Paramount nyélbe üti minden idők egyik legnagyobb médiaüzletét

A Paramount-WBD összefonódás leszűkítheti a versenyt az amerikai filmgyártásban, és az aggodalmak szerint kitettebbnek tenné azt politikai befolyásnak is – sőt, még a CNN-ből is a Fox News másolata válhat. De addig még pár per hátra van.

Mohos Máté
külföld

Már több mint 600 halottja van a nepáli katasztrófának, miközben a szintén érintett Tibetben a kínai hatóságok csak hét halottról tudnak

A szomszédos Indiában hét holttestet emeltek ki Nepálon átfolyó folyókból, miközben az esőzések nehezítik a helikopteres mentést.

Bábel Vilmos
külföld

Magyar Péter: Soha nem vállaltunk olyat, hogy minden vezetői pozícióra megszavaztatjuk a jelölteket a közvéleménnyel

Megosztó volt a Tisza döntése, sokan Ligeti Miklóst szerették volna az NVVH elnökeként látni. Magyar pénteken videóban üzent a tiszásoknak, most pedig egy hosszú posztban magyarázta, miért nem a közvélemény szemében népszerűbb jelölt nyert.

Windisch Judit
POLITIKA

A határ tibeti oldalán 261 külföldi eltűnését jelentették a földcsuszamlás után, köztük egy magyarét

A határ nepáli oldalán 2500 embert keresnek, a halálos áldozatok száma 734-nél jár. Kína a globális felmelegedést okolja a katasztrófa miatt, Nepál az éghajlatváltozás egyik fő áldozatának tartja magát.

Urfi Péter
katasztrófa

Éveken át mindenkinél több pénzt csináltak, aztán egy 24 éves fiatal AI víziója miatt belefutottak egy 4,7 billió forintos pofonba

A Wall Street titokzatos, sokáig rejtőzködő kereskedője, a Jane Street egészen döbbenetes pénzeket szakított az elmúlt években, hogy aztán idén nyáron történelmi léptékű veszteségbe fussanak bele. Elképesztő AI pénzek, egy puccskísérlet véletlen finanszírozása és súlyos tőzsdemanipulációs vádak mind összeérnek a pénzügyi világ egyik legbizarrabb történetében.

Horváth Bence
gazdaság
Podcast

Borízű hang #283: Lányok, láttatok már kokainozó majmot?

Tudatmódosult vadkemping egymillió dolláros lakóautóban. Szivárványpikinik Vancouverben. Felfújható világ az Adrián. Fentanilosok a herbálosok ellen. Ruszin-Szendi biztonsági öv nélkül. Beoltották a magyart kiskereskedelem ellen?

Uj Péter, Bede Márton, Winkler Róbert
podcast

Magyarországon nem vették nyilvántartásba a Mi Hazánk jelöltjének müncheni karlendítős ügyét, mert az itthon nem számít bűncselekménynek

Moys Zoltánt több mint kétezer euróra büntette 2021-ben egy német bíróság, de három évvel később a Fővárosi Törvényszék végzése alapján nem vették Magyarországon nyilvántartásba az ügyet.

Bábel Vilmos
POLITIKA

Csak szeptemberre tudja biztosítani a közétkeztetést a kiskirálykodó zebegényi polgármester

Nincs elfogadott zárszámadás, így nincs pénz sem. A képviselő-testület nagy többsége időközi választást akar, a polgármester a fejlesztésekről szívesen beszél, a bajokról nem.

Tóth-Szenesi Attila
belföld

Zelenszkij bajban van

Az oroszok szétlövik az ukrán kiskereskedelmi infrastruktúrát és megbénítják a tengeri forgalmat, Pandora szelencéje ki van nyitva, újabb korrupciós botrányok robbannak, a belpolitikai turbulencia a túlmozgásos Fedorov exminiszter jóvoltából fokozódik. Mit tehet ilyenkor az elnök és a csapata?

Gazda Albert
külföld

„Eleve abszurd és logikátlan feltételezés, hogy egy német–magyar meccsen magyar szurkolóként német köszöntési formát használjon” – reagált a Mi Hazánk a karlendítő Moys Zoltánról szóló cikkünkre

Arról nem írnak, hogy marad-e Moys a jelöltjük a Független Közmédia Testületbe.

Bábel Vilmos
POLITIKA

Vitézy minisztériuma 100 milliárd forint értékű vagyont vesz vissza a felszámolt kekváktól

Azt ígéri, hogy nem lesz olyan szolgáltatás, amelynek a minősége romlani fog az új rendszerben.

Urfi Péter
POLITIKA

Bezárhatják a berlini Orosz Házat, amit már az orosz titkosszolgálatok fedőszervezeteként is emlegetnek

Az uniós szankciók alatt álló Orosz Házat régóta propagandával vádolják, egy francia hatósági dokumentum pedig már az orosz szolgálatok fedőszerveként emlegeti. A német kormány azt vizsgálja, hogyan zárhatná be úgy, hogy Moszkva válaszul ne lehetetlenítse el a Goethe Intézet működését, és ne számolja fel az oroszországi német kulturális intézmények maradékát is.

Benics Márk
külföld

Pócs János attól tart, Navracsicsék miatt úgy járnak majd, mint az MSZP és a DK

A fideszes képviselő csalódott két párttársa mozgalma miatt, szerinte ez a jobboldal megosztottságához vezethet, aminek a baloldalon is rossz vége lett.

Windisch Judit
POLITIKA

Unger: Már kiválasztották az ügyeket, amivel elindul a Vagyonvisszaszerzési Hivatal

Abban bízik, hogy a nyomozati munka szeptember végén el tud indulni.

Windisch Judit
POLITIKA

Semjén Zsolt: A kereszténydemokrácia önmagában megáll, de azt, hogy „mi a fideszesség" nehezebb megmagyarázni”

A KDNP év végéig teljes tisztújítást tart, Semjén Zsolt pedig arról beszélt, ha leviszik 4 százalékra a parlamenti küszöböt, a következő választáson önállóan indulhatnak.

Windisch Judit
POLITIKA

Életvégi döntések: ha ez a húsba vágó kérdés mindenkit érint, és vannak rá megoldások, akkor mire várunk?

Alig van olyan beteg Magyarországon, aki hozzájut ahhoz a hospice ellátáshoz, amelyre amúgy jogosult lenne. De a méltóságteljes meghaláshoz nem csak az egészégügyi rendszert kellene megváltoztatni, hanem a társadalom hozzáállását is.

Urfi Péter
Egészségügy

Négyből négy települést behúztak a Tisza által támogatott jelöltek az időközi önkormányzati választáson

Kétharmad-közeli eredményekkel nyertek a Tisza által támogatott jelöltek.

Windisch Judit
POLITIKA

A láthatatlan óriás – Kégl András (1972–2026)

Az idén 30 éves BMC-ben 25 éve dolgozó Kégl András 2013-tól az intézmény könyvtárának vezetője volt. De ez még közel sem írja le, mi mindent csinált: a 21. század elejének magyar zeneszerzéstörténete nem írható meg az említése nélkül.

Fazekas Gergely
zene

A volt kormánypárt prominensei is érintettek lehetnek a Lengyelországot megrázó kriptovaluta-csalásban, az olimpiai bizottság elnökét letartóztatták

A miniszterelnök szerint a platformon „piszkos és sötét ügyletek” zajlottak.

Bábel Vilmos
külföld

Szállás Tiborcznál, ebéd a NER-es luxusétteremben – megszereztük Orbán Ráhel 3 milliárdos influenszertripjének dokumentumait

A Magyar Turisztikai Ügynökség korábban azt állította, 1,5 milliárdot fizettek az influenszereknek a 2024-es bulin, de ez nem volt igaz. Közérdekű adatigényléssel kértük ki a neveket, a helyszíneket, a programokat és a költségeket.

Székely Sarolta
gazdaság

Kirúgták a Külügyből Szabó Bence kétszeres olimpiai bajnokot, aki nagykövetnek készült

Még Szijjártóék kérték fel havannai nagykövetnek tavaly, a befogadó nyilatkozata a kormányváltás után érkezett meg - mondta Szabó az Indexnek. A Külügyminisztérium a 444-nek azt írta, folyamatban van egy magas szakmai színvonalon működő diplomáciai kar felépítése. Az interjút nem kommentálták.

Windisch Judit
belföld

Túl sokszor hallgattak, Krausz Ferenc otthagyta a Magyar Corvin-lánc Testületet

A Corvin-láncról is lemondott.

Windisch Judit
belföld