Abszurd karlendítés, adófizetői influenszertrip

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Belföld

Szállás Tiborcznál, ebéd a NER-es luxusétteremben – megszereztük Orbán Ráhel 3 milliárdos influenszertripjének dokumentumait. A Magyar Turisztikai Ügynökség korábban azt állította, 1,5 milliárdot fizettek az influenszereknek a 2024-es bulin, de ez nem volt igaz. Közérdekű adatigényléssel kértük ki a neveket, a helyszíneket, a programokat és a költségeket.

Fotó: Kristóf Balázs/444

A KDNP év végéig teljes tisztújítást tart, Semjén Zsolt szerint, ha leviszik 4 százalékra a parlamenti küszöböt, a következő választáson önállóan indulhatnak. Pócs János eközben attól tart, hogy Navracsics Tiborék mozgalma miatt úgy járnak majd, mint az MSZP és a DK.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Magyar Péter Unger Anna megválasztása kapcsán beszélt arról, hogy soha nem vállalta a Tisza, hogy minden vezetői pozícióra megszavaztatják a jelölteket a közvéleménnyel. Unger arról beszélt az RTL műsorában, hogy már kiválasztották az ügyeket, amivel várhatóan szeptemberben elindul a Vagyonvisszaszerzési Hivatal.

Vitézy minisztériuma 100 milliárd forint értékű vagyont vesz vissza a felszámolt kekváktól.

Fotó: RTL Házon kívül

A Tuzson-jelentést megalapozó kormányrendeletnek hála az új igazságügyi miniszter minden Szőlő utcai iratba belenézhet, de nem ad ki adatokat. A minisztérium előző vezetése titkosította az adatokat, és ezt most a tiszás tárca is fenntartja.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Magyarországon nem vették nyilvántartásba a Mi Hazánk jelöltjének müncheni karlendítős ügyét, mert az itthon nem számít bűncselekménynek. Moys Zoltánt több mint kétezer euróra büntette 2021-ben egy német bíróság, de három évvel később a Fővárosi Törvényszék végzése alapján nem vették Magyarországon nyilvántartásba az ügyet.

„Eleve abszurd és logikátlan feltételezés, hogy egy német–magyar meccsen magyar szurkolóként német köszöntési formát használjon” – reagált cikkünkre a Mi Hazánk.

Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

Alig van olyan beteg Magyarországon, aki hozzájut ahhoz a hospice ellátáshoz, amelyre amúgy jogosult lenne. De a méltóságteljes meghaláshoz nem csak az egészégügyi rendszert kellene megváltoztatni, hanem a társadalom hozzáállását is.

Karsai Dániel Fotó: Kristóf Balázs/ 444

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Külföld

Zelenszkij bajban van – az oroszok szétlövik az ukrán kiskereskedelmi infrastruktúrát és megbénítják a tengeri forgalmat, újabb korrupciós botrányok robbannak, a belpolitikai turbulencia a túlmozgásos Fedorov exminiszter jóvoltából fokozódik. Mit tehet ilyenkor az elnök és a csapata?

Fotó: TETIANA DZHAFAROVA/AFP

Az uniós szankciók alatt álló berlini Orosz Házat régóta propagandával vádolják, egy francia hatósági dokumentum pedig már az orosz szolgálatok fedőszerveként emlegeti. A német kormány azt vizsgálja, hogyan zárhatná be úgy, hogy Moszkva válaszul ne lehetetlenítse el a Goethe Intézet működését, és ne számolja fel az oroszországi német kulturális intézmények maradékát is.

Fotó: SOEREN STACHE/dpa Picture-Alliance via AFP

Az elmúlt hetekben az amerikai sajtó látványosan ráállt Natalie Harpra, Donald Trump egyik legközelebbi, mégis alig ismert emberére. A korábbi tévés műsorvezető rajongóként került az elnök közelébe, ma pedig kapuőrként követi mindenhova, beleszól abba, milyen információk jutnak el hozzá, és olyan befolyást szerzett, ami már Trump környezetében is feltűnést kelt.

Fotó: SAUL LOEB/AFP

Éveken át mindenkinél több pénzt csináltak, aztán egy 24 éves fiatal AI víziója miatt belefutottak egy 4,7 billió forintos pofonba. A Wall Street titokzatos, sokáig rejtőzködő kereskedője, a Jane Street egészen döbbenetes pénzeket szakított az elmúlt években, hogy aztán idén nyáron történelmi léptékű veszteségbe fussanak bele. Elképesztő AI pénzek, egy puccskísérlet véletlen finanszírozása és súlyos tőzsdemanipulációs vádak mind összeérnek a pénzügyi világ egyik legbizarrabb történetében.

Már több mint 600 halottja van a nepáli katasztrófának, miközben a szintén érintett Tibetben a kínai hatóságok csak hét halottról 261 külföldi – köztük egy magyar – eltűnéséről tudnak.

Mentési munkálatok a nepáli Nuwakot körzetben augusztus 30-án Fotó: ARUN SANKAR/AFP

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A volt kormánypárt prominensei is érintettek lehetnek a Lengyelországot megrázó kriptovaluta-csalásban, az olimpiai bizottság elnökét letartóztatták.

Hollywoodban és a CNN-nél is beköszönthet a trumpizmus, ha a Paramount nyélbe üti minden idők egyik legnagyobb médiaüzletét.

Kultúra

A láthatatlan óriás – Az idén 30 éves BMC-ben 25 éve dolgozó Kégl András 2013-tól az intézmény könyvtárának vezetője volt. De ez még közel sem írja le, mi mindent csinált: a 21. század elejének magyar zeneszerzéstörténete nem írható meg az említése nélkül.

Jeti Mozi

A Jeti Mozi bemutatta Antal Bendegúz Expedíció című dokusorozatának első részét, a Mélység határánt, amely egy magyar technikai búvárcsapat veszélyes roncsmerülésén keresztül mesél a felfedezés vágyáról, a csapatmunkáról és a mélység személyes vonzásáról.

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Borízű hang #283: Tudatmódosult vadkemping egymillió dolláros lakóautóban. Szivárványpikinik Vancouverben. Felfújható világ az Adrián. Fentanilosok a herbálosok ellen. Ruszin-Szendi biztonsági öv nélkül. Beoltották a magyart kiskereskedelem ellen?