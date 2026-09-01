Az áradó digitális tömeg és a közmédia valódi irányítója

reggel 4

„Valami véget ért, valami fáj” (Schmidt Mária)

Jó reggelt! Újra itt a napindító hírlevelünk, benne az elmúlt nap legfontosabb 444-es anyagaival. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)

RENDSZERVÁLTÁS

Az átvilágítás után egyre egyértelműbben látszik, ki volt a háttérben a közmédia valódi irányítója: Várhegyi Attila kipróbált intézőember volt a Fidesznél: a kormányzati kérések hozzá futottak be, a közmédia vezetői pedig őt kérték arra, hogy járjon el a kormánynál.

Várhegyi Attila, Kárász Róbert és Káel Csaba 2025 őszén
Fotó: Németh Dániel/444

Orbánnak nem kellett amiatt aggódnia, hogy a döntései kiváltják hívei ellenállását, az új kormányzat legerősebb ellenzékévé viszont a saját táborában létrejött digitális tömeg vált – a kormányzás egyik legfontosabb kihívása, hogy mit tud kezdeni ezzel.

Megnevezte a Tisza, kiket jelöl a Médiatanácsba és Független Közmédia Testületbe: Bujdosó Andrea frakcióvezető szerint nem politikai delegáltakat szeretnének látni ezekben a testületekben, hanem felkészült szakembereket.

Előkerült egy dokumentum, amiből kiderült, hogyan minősítették jónak a kórházi használatra alkalmatlan lélegeztetőgépeket: az Orbán-kormány olyan gépeket vett 300 milliárdért, amiknek közel felénél talált problémát a kirendelt katonaorvos.

Unger Anna nyilvánosságra fogja hozni a pályázati anyagát, a férje pedig azt mondta, „visszajön az elnézésükért mindenkinek, aki most vicsorgott”. Az NVVH elnöke azzal számol, ha valamilyen ügyben már nem tudnak vádat emelni, akkor ott is közzé fogják tenni a vagyonvesztéshez vezető cselekményeket.

  • A Varga Mihály vezette MNB közel ezer oldal adattal és információval segíti a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottságot.
  • Szembenézés a NER-rel, ismerkedés a piaccal – így építenék fel a posztfideszes sajtót a lakájmédia árvái.
  • Nem tudta kifizetni a munkatársakat, lemond a brüsszeli MCC igazgatója.
  • Megvan a NAV új elnöke és a helyettese.

BELFÖLD

„Kele Jani, kezdj el aggódni…” – üzenték a Fradi ultrái a 24.hu főmunkatársának, akivel arról is beszélgettünk, hogy maradhat-e egy fideszes politikus a legnépszerűbb magyar csapat élén, és hogy véletlen-e, hogy Fradiváros-ügyben éppen akkor közölte az államtitkár, hogy 11,2 milliárd játékosvásárlásra ment a pénzből, amikor Kubatov Gábor bejelentette: újra indulna a posztjáért.

Kele János egy 2022-es interjún
Fotó: Németh Dániel/444

Vádat emeltek az egyik Szőlő utcai bántalmazó ellen, ráadásul ez az eset nem függ össze a javítóintézet jól ismert ügyeivel.

Lefedik az azbesztes utcákat Szombathelyen: nincs még állami forrás a mentesítésre, a város saját forrásból cselekedett.

KÜLFÖLD

Az EU történetéhez hozzátartoznak az elbukott népszavazások, de az izlandi referendum kényes pillanatban érte Brüsszelt.

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir izlandi külügyminiszter Reykjavíkban 2026. augusztus 30-án.
Fotó: Leonhard Foeger/REUTERS

Még soha nem készült ennyi megrázó felvétel egy természeti katasztrófáról sem, mint Nepálban.

  • Szergej Lavrov fenyeget, mert fenyegetőnek tartja a NATO-t, közben az orosz és az amerikai pénzügyminiszter bizniszről és békéről diskurált.
  • A spanyol miniszterelnök szerint Izrael és Oroszország gerjesztette a ceutai krízist.
  • Lionel Messi visszavonul a válogatottságtól.

AMERIKA

Az orosz és az amerikai pénzügyminiszter bizniszről és békéről diskuráltak: az orosz pénzügyminiszter először vett részt a G20-ak találkozóján a teljeskörű orosz–ukrán háború kitörése óta.

Anton Sziluanov orosz pénzügyminiszter az amerikai Asheville-ben 2026. augusztus 31-én.
Fotó: Bernd von Jutrczenka/dpa via AFP
  • A Google már át is nevezte az Ontario-tavat Amerika-tóra.
  • A héten veszi át az Apple irányítását Tim Cooktól az új főnök.
  • Amerikában azt találgatják, vajon Trump ad-e kegyelmet Jeffrey Epstein bűntársának.

És kijött a legutóbbi Borízű hang ingyenes verziója is.

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vélemény