Az áradó digitális tömeg és a közmédia valódi irányítója

„Valami véget ért, valami fáj” (Schmidt Mária)
Jó reggelt! Újra itt a napindító hírlevelünk, benne az elmúlt nap legfontosabb 444-es anyagaival. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)
Az átvilágítás után egyre egyértelműbben látszik, ki volt a háttérben a közmédia valódi irányítója: Várhegyi Attila kipróbált intézőember volt a Fidesznél: a kormányzati kérések hozzá futottak be, a közmédia vezetői pedig őt kérték arra, hogy járjon el a kormánynál.
Orbánnak nem kellett amiatt aggódnia, hogy a döntései kiváltják hívei ellenállását, az új kormányzat legerősebb ellenzékévé viszont a saját táborában létrejött digitális tömeg vált – a kormányzás egyik legfontosabb kihívása, hogy mit tud kezdeni ezzel.
Megnevezte a Tisza, kiket jelöl a Médiatanácsba és Független Közmédia Testületbe: Bujdosó Andrea frakcióvezető szerint nem politikai delegáltakat szeretnének látni ezekben a testületekben, hanem felkészült szakembereket.
Előkerült egy dokumentum, amiből kiderült, hogyan minősítették jónak a kórházi használatra alkalmatlan lélegeztetőgépeket: az Orbán-kormány olyan gépeket vett 300 milliárdért, amiknek közel felénél talált problémát a kirendelt katonaorvos.
Unger Anna nyilvánosságra fogja hozni a pályázati anyagát, a férje pedig azt mondta, „visszajön az elnézésükért mindenkinek, aki most vicsorgott”. Az NVVH elnöke azzal számol, ha valamilyen ügyben már nem tudnak vádat emelni, akkor ott is közzé fogják tenni a vagyonvesztéshez vezető cselekményeket.
„Kele Jani, kezdj el aggódni…” – üzenték a Fradi ultrái a 24.hu főmunkatársának, akivel arról is beszélgettünk, hogy maradhat-e egy fideszes politikus a legnépszerűbb magyar csapat élén, és hogy véletlen-e, hogy Fradiváros-ügyben éppen akkor közölte az államtitkár, hogy 11,2 milliárd játékosvásárlásra ment a pénzből, amikor Kubatov Gábor bejelentette: újra indulna a posztjáért.
Vádat emeltek az egyik Szőlő utcai bántalmazó ellen, ráadásul ez az eset nem függ össze a javítóintézet jól ismert ügyeivel.
Lefedik az azbesztes utcákat Szombathelyen: nincs még állami forrás a mentesítésre, a város saját forrásból cselekedett.
Az EU történetéhez hozzátartoznak az elbukott népszavazások, de az izlandi referendum kényes pillanatban érte Brüsszelt.
Még soha nem készült ennyi megrázó felvétel egy természeti katasztrófáról sem, mint Nepálban.
Az orosz és az amerikai pénzügyminiszter bizniszről és békéről diskuráltak: az orosz pénzügyminiszter először vett részt a G20-ak találkozóján a teljeskörű orosz–ukrán háború kitörése óta.
És kijött a legutóbbi Borízű hang ingyenes verziója is.
Tudatmódosult vadkemping egymillió dolláros lakóautóban. Szivárványpiknik Vancouverben. Felfújható világ az Adrián. Fentanilosok a herbálosok ellen. Ruszin-Szendi biztonsági öv nélkül. Beoltották a magyart kiskereskedelem ellen?
A géphez kulcs se kellett, a férfi egyszerűen felkapcsolt mindent a műszerfalon, aztán elrepült.
Ráadásul ez az eset nem függ össze a javítóintézet jól ismert ügyeivel.
John Ternusnak a mesterséges intelligencia korszakába kell átvezetnie a céget.
„Mindent kiadtam magamból, már nincs több, amit adhatnék, ráadásul mögöttem jönnek olyan nagyszerű fiatalok, akik megérdemlik, hogy itt legyenek” – indokolta a döntését a 39 éves futballsztár.
Pedro Sánchez szerint dezinformációkkal vehettek rá 72 ezer embert július végén, hogy másszanak át Spanyolország afrikai exklávéjába.
Ghislaine Maxwell minden jogi lehetőségét kimerítette, hogy kiszabaduljon a texasi börtönből. Már csak Epstein egykori barátjában, az elnökben bízhat.
Legalábbis ez a terve az SSD Parádé Kft-nek, ami most adományokat gyűjt, hogy több mint húsz év kihagyás után, 2027 nyarán újra legyen diszkó az Andrássy úton.
Varga azt mondta, ahol felmerült a visszaélés gyanúja, ők is feljelentést tettek, de a továbbiakban is állnak a vizsgálóbizottság rendelkezésére.
A Vagyonvisszaszerzési Hivatal elnöke azzal számol, ha valamilyen ügyben már nem tudnak vádat emelni, akkor ott is közzé fogják tenni a vagyonvesztéshez vezető cselekményeket.
Az Egyesült Államokban a Google Mapset használók mostantól a „Lake America” nevet fogják látni.
Frank Füredi szerint a Tisza-kormány kezébe került MCC nem adta oda a korábban szerződésben beígért pénzeket.
Várhegyi kipróbált intézőember volt a Fidesznél: a kormányzati kérések hozzá futottak be, a közmédia vezetői pedig őt kérték arra, hogy járjon el a kormánynál.
Bujdosó Andrea frakcióvezető szerint nem politikai delegáltakat szeretnének látni ezekben a testületekben, hanem felkészült szakembereket.
Az orosz pénzügyminiszter először vett részt a G20-ak találkozóján a teljeskörű orosz–ukrán háború kitörése óta.
Az Orbán-kormány olyan gépeket vett 300 milliárdért, amiknek közel felénél talált problémát a kirendelt katonaorvos.
96 éves volt. Utolsó esszéjében elbúcsúzott az olvasóitól.
Mi a különbség a Különutas és a Köztér között? Hogyan talált rá Jeszenszky Zsolt Szent Benedek útján a terhesség alatti szexre? Létezik olyan, hogy Revans, vagy ezt csak kitaláltuk? Friss polgári-konzervatív médiakalauzunkból minden kiderül.
Nincs még állami forrás a mentesítésre, a város saját forrásból cselekedett.
Ziegler Dezső Tamás Unger Annához hasonlóan társadalomtudós és emellett youtuber is.
„Kele Jani, kezdj el aggódni...” – üzenték a Fradi ultrái a 24.hu főmunkatársának, akivel arról is beszélgettünk, hogy maradhat-e egy fideszes politikus a legnépszerűbb magyar csapat élén, és hogy véletlen-e, hogy Fradiváros-ügyben éppen akkor közölte az államtitkár, hogy 11,2 milliárd játékosvásárlásra ment a pénzből, amikor Kubatov Gábor bejelentette: újra indulna a posztjáért.
„Növekszik az olyan incidensek kockázata, amelyek fegyveres konfrontációt válthatnak ki, potenciálisan katasztrofális következményekkel” – fogalmazott az orosz külügyminiszter.
A Schmidt Mária-féle Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány minden feladatát a Kulturális Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság veszi át.
Az Európai Unió történetéhez hozzátartoznak az elbukott népszavazások, az izlandi referendum azonban kényes pillanatban érte Brüsszelt. Mit jelenthet az EU jövőjére nézve ez az eredmény?
A Guinness és a Johnnie Walker gyártásáért felelős Diageo Csoportnál több mint tíz országban tapasztalatot szerzett Rózsáné Sádt Mónikára esett a pénzügyminiszter választása.
Még mindig ezreket keresnek a Himalája völgyében végigsöprő villámárvíz után. A brutális pusztítás és következményei a 2004-es indiai-óceáni cunamit idézik.
Orbánnak nem kellett amiatt aggódnia, hogy a döntései kiváltják hívei ellenállását, az új kormányzat legerősebb ellenzékévé viszont a saját táborában létrejött digitális tömeg vált. A kormányzás egyik legfontosabb kihívása, hogy mit tud kezdeni ezzel.