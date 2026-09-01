Az áradó digitális tömeg és a közmédia valódi irányítója

„Valami véget ért, valami fáj” (Schmidt Mária)

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RENDSZERVÁLTÁS

Az átvilágítás után egyre egyértelműbben látszik, ki volt a háttérben a közmédia valódi irányítója: Várhegyi Attila kipróbált intézőember volt a Fidesznél: a kormányzati kérések hozzá futottak be, a közmédia vezetői pedig őt kérték arra, hogy járjon el a kormánynál.

Várhegyi Attila, Kárász Róbert és Káel Csaba 2025 őszén Fotó: Németh Dániel/444

Orbánnak nem kellett amiatt aggódnia, hogy a döntései kiváltják hívei ellenállását, az új kormányzat legerősebb ellenzékévé viszont a saját táborában létrejött digitális tömeg vált – a kormányzás egyik legfontosabb kihívása, hogy mit tud kezdeni ezzel.

Megnevezte a Tisza, kiket jelöl a Médiatanácsba és Független Közmédia Testületbe: Bujdosó Andrea frakcióvezető szerint nem politikai delegáltakat szeretnének látni ezekben a testületekben, hanem felkészült szakembereket.

Előkerült egy dokumentum, amiből kiderült, hogyan minősítették jónak a kórházi használatra alkalmatlan lélegeztetőgépeket: az Orbán-kormány olyan gépeket vett 300 milliárdért, amiknek közel felénél talált problémát a kirendelt katonaorvos.

Unger Anna nyilvánosságra fogja hozni a pályázati anyagát, a férje pedig azt mondta, „visszajön az elnézésükért mindenkinek, aki most vicsorgott”. Az NVVH elnöke azzal számol, ha valamilyen ügyben már nem tudnak vádat emelni, akkor ott is közzé fogják tenni a vagyonvesztéshez vezető cselekményeket.

A Varga Mihály vezette MNB közel ezer oldal adattal és információval segíti a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottságot.

Szembenézés a NER-rel, ismerkedés a piaccal – így építenék fel a posztfideszes sajtót a lakájmédia árvái.

Nem tudta kifizetni a munkatársakat, lemond a brüsszeli MCC igazgatója.

Megvan a NAV új elnöke és a helyettese.

BELFÖLD

„Kele Jani, kezdj el aggódni…” – üzenték a Fradi ultrái a 24.hu főmunkatársának, akivel arról is beszélgettünk, hogy maradhat-e egy fideszes politikus a legnépszerűbb magyar csapat élén, és hogy véletlen-e, hogy Fradiváros-ügyben éppen akkor közölte az államtitkár, hogy 11,2 milliárd játékosvásárlásra ment a pénzből, amikor Kubatov Gábor bejelentette: újra indulna a posztjáért.

Kele János egy 2022-es interjún Fotó: Németh Dániel/444

Vádat emeltek az egyik Szőlő utcai bántalmazó ellen, ráadásul ez az eset nem függ össze a javítóintézet jól ismert ügyeivel.

Lefedik az azbesztes utcákat Szombathelyen: nincs még állami forrás a mentesítésre, a város saját forrásból cselekedett.

96 évesen meghalt Berend T. Iván, az MTA egykori elnöke.

Olyan részeg volt a kalocsai repülőtolvaj, hogy a mentősök azt hitték, külföldi.

Újra lehet Budapest Parádé.

KÜLFÖLD

Az EU történetéhez hozzátartoznak az elbukott népszavazások, de az izlandi referendum kényes pillanatban érte Brüsszelt.

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir izlandi külügyminiszter Reykjavíkban 2026. augusztus 30-án. Fotó: Leonhard Foeger/REUTERS

Még soha nem készült ennyi megrázó felvétel egy természeti katasztrófáról sem, mint Nepálban.

Szergej Lavrov fenyeget, mert fenyegetőnek tartja a NATO-t, közben az orosz és az amerikai pénzügyminiszter bizniszről és békéről diskurált.

A spanyol miniszterelnök szerint Izrael és Oroszország gerjesztette a ceutai krízist.

Lionel Messi visszavonul a válogatottságtól.

AMERIKA

Az orosz és az amerikai pénzügyminiszter bizniszről és békéről diskuráltak: az orosz pénzügyminiszter először vett részt a G20-ak találkozóján a teljeskörű orosz–ukrán háború kitörése óta.

Anton Sziluanov orosz pénzügyminiszter az amerikai Asheville-ben 2026. augusztus 31-én. Fotó: Bernd von Jutrczenka/dpa via AFP

A Google már át is nevezte az Ontario-tavat Amerika-tóra.

A héten veszi át az Apple irányítását Tim Cooktól az új főnök.

Amerikában azt találgatják, vajon Trump ad-e kegyelmet Jeffrey Epstein bűntársának.