Vagyonvisszaszerzési tapasztalatok

reggel 4

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, egy rekorddöntő, rendkívül forró augusztus után elvileg most pár csak pár nap, és tényleg az évszaknak megfelelő idő köszönt be. Addig is, ajánlom hírleveleinket, itt lehet közöttük válogatni.

Az élet itthon

Fotó: Kiss Bence/444

Csütörtökön kiadta a Magyar Nemzeti Bank a 2025. január 1-je után kötött szerződései listáját a Transparency International Magyarországnak, mi pedig belenézhettünk az iratokba, melyekből kiderült: dőlt a pénz a Varga Mihály vezette MNB-től a NER-es oligarchákhoz. Hír volt még, hogy az MNB új vezetése feljelentést tett hűtlen kezelés és csalás miatt, és bizottsági hír volt, hogy kiderült, Bánki Erikkel és Kósa Lajossal kezdi a meghallgatásokat az MNB-botrány parlamenti vizsgálóbizottsága, míg Balog Zoltán közölte, áll a kegyelmi ügyet feltáró bizottság elébe, ha kérik.

Volt tegnap kormányszóvivői sajtótájékoztató Magyar Péter részvételével, ahol szóba került, hogy a kormány a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött, valamint az is, amit Magyar tegnap már előre belengetett: hogy az augusztusi költségvetési hiány várhatóan kiugróan magas lesz, de ősszel jönnek az uniós pénzek.

Gulyás István a visszatérő Ez itt a kérdésben 2026. szeptember 1-én.
Fotó: M5/Youtube

Megírtuk tegnap, hogy a régi arcokkal ment tovább az M5 igazgatójának konteós műsora, az Ez itt a kérdés, délután pedig jött a bejelentés, hogy azonnali hatállyal elkaszálta a közmédia a műsort. A közmédiához kapcsolódó hír volt, hogy lehet, hogy Magyarország hét év után újra indulni fog az Eurovízión.

Petrányi Viktória lett a filmreformért felelős miniszteri biztos, és azt is, hogy ez miért jó hír, és írtunk arról is, hogy teljesen érthető, hogy Magyar Péter blokkolja az ukrán csatlakozási folyamatot, csak előtte nem kellett volna elveszítenie a fejét pár ezer lájk miatt.

Egyetem és erőszak

Fotó: BALINT SZENTGALLAY/NurPhoto via AFP

Érvénybe lépett a Magyar Képzőművészeti Egyetem új szabályzata, amely a szexuális visszaélés különböző formáit szankcionálja. Ez lehet az első ilyen dokumentum a magyar egyetemi életben, a kérdés most az, tudják-e majd megfelelően alkalmazni.

Világ

Illusztráció: Kiss Bence/444

Írtunk csütörtökön arról is, máshol hogy alakult vagyonvisszaszerzés a gyakorlatban: teljes sikert sehol sem értek el, van, amit a tolvajok már elfogyasztottak, és a külföldre menekített vagyon is kemény dió. De egy-egy ügyre összpontosítva, nagyhatalmi segítséggel, gyorsan dolgozva azért lehet sikereket elérni. És hír volt még a világból, hogy

Podcast

Illusztráció: Kiss Bence/444

A hajléktalan élethelyzetben lévő nők biztonsághoz fűződő kapcsolatáról, az ellátórendszer nehézségeiről és hiányosságairól és a stigmatizációról volt szó a Tyúkól új epizódjában.

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Azonnali hatállyal elkaszálta a közmédia az M5 igazgatójának konteós műsorát

Pedig a héten még kijött egy friss adás, ahol az volt a kérdés, hogy új alkura készülnek-e a szuperhatalmak.

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Magyar Péter: Az augusztusi költségvetési hiány várhatóan kiugróan magas lesz, de ősszel jönnek az uniós pénzek

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Nehezen, lassan, keveset, külföldi segítséggel – a vagyonvisszaszerzés nemzetközi tapasztalatai

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Bede Márton
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Tanulság: aki 70 millió euró értékben akar lőszert vásárolni, olyan cégtől vegyen, amelynek van releváns tapasztalata.

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Szily László
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tévé

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