Hétvégi olvasnivalók Csádról, közpénzen tartott influenszerekről, anarchistának tartott papról és hazárdjátékos oltásokról

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, az elmúlt hét nagyobb-fontosabb cikkeivel, anyagaival. Többféle hírlevelünk is van, itt lehet rájuk feliratkozni.

Csád

Illusztráció: Kiss Bence/444

Ez hadsereg, nem kívánságműsor, Orbán Gáspár feladatot teljesít, mondta anno Szalay-Bobrovniczky Kristóf miniszter. A birtokunkba került dokumentumok azonban arról tanúskodnak, hogy a csádi misszió előkészítése igenis kívánságműsor volt. Mégpedig Orbán Gáspár kívánságműsora, akinek a jóváhagyása nélkül semmi sem történhetett a projekt során.

Fotó: Kristóf Balázs/444

A héten írtunk arról, hogy megszereztük Orbán Ráhel 3 milliárdos influenszertripjének dokumentumait, bemutattuk azt a floridai luxusvillát, amit egy rejtőzködő európai vevő vásárolt meg 2022-ben, és az ingatlan mögötti céghálóban felbukkan egy Szamosfalvi József nevű tanácsadó-lobbista, aki a Duna Aszfaltnak is dolgozik, és akin keresztül eljutottunk az amerikai Duna Asphaltig. (Érdekes egybeesés: a villa közelébe rengetegszer repültek a Szíjj Lászlóhoz köthető magánjetek.) Ehhez a témához is kapcsolódik talán, hogy megnéztük, más országokban hogyan sültek el a vagyonvisszaszerzési tervek.

Írtunk emellett Guller Zoltánról, aki százmilliárdokat osztott szét a haveroknak, Orbán Ráhel szívügyeit intézte, most pedig eltűnne a ködben, arról, hogy dőlt a pénz a Varga Mihály vezette MNB-től a NER-es oligarchákhoz, arról, hogy az MNV 1,4 milliárdot fizetett a Nagy Márton testvéréhez köthető ügyvédi irodának, a kormányváltás után felbontották a szerződésüket, és arról is, hogy listázták a leginkább korrupciógyanús közbeszerzési párosokat.

Csütörtökön késő este hozta nyilvánosságra a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a kórházi járványok és fertőzések egyes adatait. Kíváncsiak voltunk, mit szól ezekhez Németh Zsófia, az Uzsoki kórház orvosigazgatója, aki egy kórházi fertőzéseknek különösen kitett szakterületen dolgozik.

Interjúztunk továbbá Kele Jánossal, aki a Fradiváros pénzei után nyomozott, mire megfenyegették a Fradi ultrái, megírtuk, hogy botrány kellett hozzá, de végül elkészült a Képzőművészeti Egyetem úttörő szabályzata, amely kifejezetten a szexuális erőszakkal foglalkozik, ott voltunk a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottság első ülésén, és felidéztük azt is, amikor az Orbán-kormány olyan oltási programot hirdetett meg, amiben éppen időseken alig tesztelt hatékonyságú oltóanyaggal oltottak be félmillió idős embert.

Írtunk arról, hogy évtizedes melóval tette a vesztesek pártjává Orbán a Fideszt, a végén bele is bukott, mégsem jut eszébe másmilyen recept, megnéztük, hogyan építenék fel a posztfideszes sajtót a lakájmédia árvái, és összeszedtük Pócs János legemlékezetesebb parlamenti trollkodásait a kormányváltás óta. És foglalkoztunk azzal is, hogy mennyire nehéz megmondani, mi is pontosan az, amit Magyar Péter és az új kormány művel: míg a NER-re volt már egy csomó szavunk, most a társadalomkutatók és elemzők is vadásszák az új fogalmakat.

Vélemények

Sik Domonkos a vagyonvisszaszerzési jelölések nyomán kitört vitákról írva jutott arra, hogy ahhoz, hogy magunk mögött hagyhassuk a NER örökségét, nem lesz elég azonnal lesújtani a legbűnösebb bűnösökre, míg másik vendégszerzőnk, Bene Márton arról írt, hogy Orbánnak nem kellett amiatt aggódnia, hogy a döntései kiváltják hívei ellenállását, az új kormányzat legerősebb ellenzékévé viszont a saját táborában létrejött digitális tömeg vált, és a kormányzás egyik legfontosabb kihívása, hogy mit tud kezdeni ezzel.

Világ

Donald Trump és Delcy Rodriguet Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS, FEDERICO PARRA/AFP

Nyolc hónappal az ország diktátorának elrablása után Trumpék megszerezték a venezuelai olajkincs jó részét, de az amerikai és a venezuelai kleptokráciák haszonélvezőin kívül ez senkinek nem tetszik, és mint megírtuk, a terv megvalósíthatóságával is vannak gondok. Írtunk beharangozót a ma esedékes választásról Németországban, melynek komoly következményei lehetnek, foglalkoztunk azzal, hogy rosszkor jött az izlandi pofon az EU-nak, hogy Zelenszkij drónok ezreivel nullázná le a légi közlekedést Oroszország felett, írtunk arról, hogy még soha nem készült ennyi megrázó felvétel egy természeti katasztrófáról sem, mint Nepálban, és helyszíni riportban mutattuk meg, milyen Ukrajnában egy háborús munkanap pirkadattól napnyugtáig egy dróncsapattal a fronton.

És írtunk a száz éve született Ivan Illichről, aki kiugrott papként volt az egyház és egyben az egész modernitás egyik legeredetibb kritikusa, és akit pár évtizednyi szünet után ismét elkezdtek felfedezi az olvasók.

Podcast

Illusztráció: Kiss Bence/444

A hajléktalan élethelyzetben lévő nők biztonsághoz fűződő kapcsolatáról, az ellátórendszer nehézségeiről és hiányosságairól és a stigmatizációról volt szó a Tyúkól új epizódjában. Volt ismét Borízű is persze, a Saját tőkében pedig egy bicikligyár és az elektromos autógyártás párhuzamos tanulságairól volt szó.