Az SZDSZ-es Terror Háza-puccs ügyetlen áldozatai

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Belföld

„Szexuális erőszak bűntettének megállapítására alkalmas” – a Kúria és a főügyészség szerint igenis megállapítható a szexuális erőszak a képzőművészeti egyetem kollégiumában történt ügyben, annak ellenére, hogy az elsőfokú ítélet szerint nem történt bűncselekmény. A 444 megszerezte a főügyészség indítványát, amelyből kiderül, mivel érvelnek. Az első tárgyalás decemberben várható.

Fotó: BALINT SZENTGALLAY/NurPhoto via AFP

Magyar Péter a parlamentben dobta be, hogy az ügyészség előállította Jellinek Dánielt és Szivek Norbertet, nem sokkal később pedig a nyomozó főügyészség is megerősítette, az évek óta húzódó Volánbusz-ügyben tartottak házkutatást, és vittek be embereket.

Magyar a parlamentben arról is beszélt, hogy Mészáros Lőrincen sem azt látja, hogy rettegne az önkénytől. Később alkotmánybíróvá választották a Tisza öt jelöltjét, és megszavazta a parlament, hogy nyilvánosságra hozzák az ügynökaktákat.

Fotó: Németh Dániel/444

Mennyi hasznot hoz Németh Balázsék családi trafikcége? – A fideszes képviselő a dohányáremelést bírálta a Parlamentben, mire Magyar Péter dohánylobbistának nevezte és arra szólította fel, árulja el, hogy a családjának a trafikjai milyen bevételeket érnek el. Németh nem válaszolt, de összesíthető.

Fotó: Németh Dániel/444

Lehet, hogy nem is ravasz bűnözők, hanem hiszékeny, megvezetett, ügyetlen emberek álltak az ország élén? Úgy tűnik, az ország urai olyan alapvető szabályokat sem tudtak betartani, amiket az átlagos állampolgárok simán képesek.

Fotó: Lázár János/Facebook

Tarr Zoltán kirúgta Schmidt Máriát, a Terror Háza Múzeum ideiglenesen bezár, amit az évszázad technikai okokra való hivatkozásával oldott meg az intézmény. Schmidt az SZDSZ-t sejti a leváltása mögött, az üzemeltető szerint pedig nem politikai döntés a bezárás, jogi anomáliákat kell rendezni, a dolgozók többsége pedig marad, ellentétben Szájer Józseffel, aki nyugdíjba menne.

Fotó: Bankó Gábor/444

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Külföld

Mitől etikus az etikus hacker? Milyen a világ legnagyobb hackerkonferenciája? Mind meghalunk az AI miatt? Mesterséges intelligenciával a világon bárkit és bármit fel lehet törni, ez csak idő és pénz kérdése.

Fotó: Octopwn

Sydney Sweeney sportolók sokaságát haragította magára, természetesen egy pucér reklámmal. A sportolónők teste nem közügy, nem olyasmi, amin férfiak legeltethetik a szemüket, vagy amin gúnyolódni lehet.

Fotó: Instagram

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Életmód

A TikTokon, hírességek posztjaiban és 185 ezer forintos tanfolyamokon is terjed a Buteyko-módszer, amelynek egyik látványos eleme a leragasztott szájjal alvás. A veszélyes eljárás mögött jóval kevesebb a tudományos bizonyíték, mint a magabiztos gyógyulási ígéret.

Illusztráció: Kiss Bence
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belföld

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A tervek szerint még idén újranyithat a múzeum, ha véget ér a kiállítás tartalmi átvilágítása.

Bódog Bálint
belföld

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POLITIKA

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életmód

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Molnár Kristóf
POLITIKA

Mesterséges intelligenciával a világon bárkit és bármit fel lehet törni, ez csak idő és pénz kérdése

Mitől etikus az etikus hacker? Milyen a világ legnagyobb hackerkonferenciája? Mind meghalunk az AI miatt?

Takács Lili
TECH

A Terror Háza ledobta az évszázad technikai okokra való hivatkozását

Na vajon miért zártak be?

Szily László
publicisztika

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Benics Márk
Egészségügy

Terror Háza: Szájer József benyújtotta a nyugdíjazási kérelmét

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belföld

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Bódog Bálint
belföld

„Szexuális erőszak bűntettének megállapítására alkalmas”

A Kúria és a főügyészség szerint igenis megállapítható a szexuális erőszak a képzőművészeti egyetem kollégiumában történt ügyben, annak ellenére, hogy az elsőfokú ítélet szerint nem történt bűncselekmény. A 444 megszerezte a főügyészség indítványát, amelyből kiderül, mivel érvelnek. Az első tárgyalás decemberben várható.

Bódog Bálint
belföld

Bezárják a washingtoni Kennedy Centert, miután egy szövetségi bíró megakadályozta, hogy Trump neve visszakerüljön az intézményre

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Német Szilvi
agyvihar

97 millió forintot ajánlottatok fel idén a 444 munkáját támogató alapítványnak adótok 1%-ával

Köszönjük! A befolyt összeget arra fordítjuk, hogy még több fontos és alapos újságírói munka születhessen a 444-en.

Munk Veronika
Média

Leragasztják a szájukat, hogy jobban aludjanak, de életveszélyes lehet az újra fellángoló egészségőrület

A TikTokon, hírességek posztjaiban és 185 ezer forintos tanfolyamokon is terjed a Buteyko-módszer, amelynek egyik látványos eleme a leragasztott szájjal alvás. A veszélyes eljárás mögött jóval kevesebb a tudományos bizonyíték, mint a magabiztos gyógyulási ígéret.

Szabó Eszter Judit
Egészségügy

Mennyi hasznot hoz Németh Balázsék családi trafikcége?

A fideszes képviselő a dohányáremelést bírálta a Parlamentben, mire Magyar Péter dohánylobbistának nevezte és arra szólította fel, árulja el, hogy Németh családjának a trafikjai milyen bevételeket érnek el. Németh nem válaszolt, de összesíthető.

Haszán Zoltán
POLITIKA

„Nem volt olyan opció, hogy ne a Mediaworks legyen a győztes” – a ferencvárosi önkormányzati lapot ezentúl a NER nyomdája nyomja

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Diószegi-Horváth Nóra
Média

Lehet, hogy nem is ravasz bűnözők, hanem hiszékeny, megvezetett, ügyetlen emberek álltak az ország élén?

Úgy tűnik, az ország urai olyan alapvető szabályokat sem tudtak betartani, amiket az átlagos állampolgárok simán képesek.

Herczeg Márk
POLITIKA

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Inkei Bence
külföld

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Mészáros Juli
TECH

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külföld

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