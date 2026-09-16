Az SZDSZ-es Terror Háza-puccs ügyetlen áldozatai

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„Szexuális erőszak bűntettének megállapítására alkalmas” – a Kúria és a főügyészség szerint igenis megállapítható a szexuális erőszak a képzőművészeti egyetem kollégiumában történt ügyben, annak ellenére, hogy az elsőfokú ítélet szerint nem történt bűncselekmény. A 444 megszerezte a főügyészség indítványát, amelyből kiderül, mivel érvelnek. Az első tárgyalás decemberben várható.
Magyar Péter a parlamentben dobta be, hogy az ügyészség előállította Jellinek Dánielt és Szivek Norbertet, nem sokkal később pedig a nyomozó főügyészség is megerősítette, az évek óta húzódó Volánbusz-ügyben tartottak házkutatást, és vittek be embereket.
Magyar a parlamentben arról is beszélt, hogy Mészáros Lőrincen sem azt látja, hogy rettegne az önkénytől. Később alkotmánybíróvá választották a Tisza öt jelöltjét, és megszavazta a parlament, hogy nyilvánosságra hozzák az ügynökaktákat.
Mennyi hasznot hoz Németh Balázsék családi trafikcége? – A fideszes képviselő a dohányáremelést bírálta a Parlamentben, mire Magyar Péter dohánylobbistának nevezte és arra szólította fel, árulja el, hogy a családjának a trafikjai milyen bevételeket érnek el. Németh nem válaszolt, de összesíthető.
Lehet, hogy nem is ravasz bűnözők, hanem hiszékeny, megvezetett, ügyetlen emberek álltak az ország élén? Úgy tűnik, az ország urai olyan alapvető szabályokat sem tudtak betartani, amiket az átlagos állampolgárok simán képesek.
Tarr Zoltán kirúgta Schmidt Máriát, a Terror Háza Múzeum ideiglenesen bezár, amit az évszázad technikai okokra való hivatkozásával oldott meg az intézmény. Schmidt az SZDSZ-t sejti a leváltása mögött, az üzemeltető szerint pedig nem politikai döntés a bezárás, jogi anomáliákat kell rendezni, a dolgozók többsége pedig marad, ellentétben Szájer Józseffel, aki nyugdíjba menne.
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Mitől etikus az etikus hacker? Milyen a világ legnagyobb hackerkonferenciája? Mind meghalunk az AI miatt? Mesterséges intelligenciával a világon bárkit és bármit fel lehet törni, ez csak idő és pénz kérdése.
Sydney Sweeney sportolók sokaságát haragította magára, természetesen egy pucér reklámmal. A sportolónők teste nem közügy, nem olyasmi, amin férfiak legeltethetik a szemüket, vagy amin gúnyolódni lehet.
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A TikTokon, hírességek posztjaiban és 185 ezer forintos tanfolyamokon is terjed a Buteyko-módszer, amelynek egyik látványos eleme a leragasztott szájjal alvás. A veszélyes eljárás mögött jóval kevesebb a tudományos bizonyíték, mint a magabiztos gyógyulási ígéret.
Gyanítja, hogy a nyomozók háborús bűncselekményekre vonatkozó bizonyítékokat is találhatnának az övezetben.
Horváth P. András ideiglenes MTVA-vezérigazgató tegnap némileg pontatlanul fogalmazott Magyar Péternek: A tanú kizárólagos forgalmazási jogait sosem adta el az NFI, mert ezt a törvények nem is teszik lehetővé.
A tervek szerint még idén újranyithat a múzeum, ha véget ér a kiállítás tartalmi átvilágítása.
Facebook-bejegyzésben reagált a Terror Háza Múzeum korábbi főigazgatója, Schmidt Mária arra, hogy Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter felmentette főigazgatói feladatai alól.
A döntést 149 képviselő támogatta, 35 képviselő tartózkodott.
A sportolónők teste nem közügy, nem olyasmi, amin férfiak legeltethetik a szemüket, vagy amin gúnyolódni lehet.
A miniszterelnök Toroczkai Lászlónak és Bóka Jánosnak is odaszúrt a parlamentben.
Mitől etikus az etikus hacker? Milyen a világ legnagyobb hackerkonferenciája? Mind meghalunk az AI miatt?
Na vajon miért zártak be?
„Egy eszközbeszerzés jogi hátterének vizsgálata zajlik” az intézetben, ahol korábban az állami és magánegészségügyi ellátás összefonódása miatt rendelt el vizsgálatot Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter.
Az üzemeltető azt mondta, a dolgozók többsége marad, 10-15, jellemzően vezető pozícióban lévő munkatárstól viszont várhatóan megválnak.
„Súlyos ténybeli tévedések”, spárgával összekötött iratcsomag, lábbal tiport emberi jogok – a részletes vallomástétel ismét elmaradt, de figyelemreméltó fejleményekben a mai tárgyaláson sem volt hiány a perben, ami már 79 vádlott ellen folyik.
Sziveket és Jellineket néhány napja idézte be az NNI kihallgatásra.
A Kúria és a főügyészség szerint igenis megállapítható a szexuális erőszak a képzőművészeti egyetem kollégiumában történt ügyben, annak ellenére, hogy az elsőfokú ítélet szerint nem történt bűncselekmény. A 444 megszerezte a főügyészség indítványát, amelyből kiderül, mivel érvelnek. Az első tárgyalás decemberben várható.
Erről a Trump által kinevezett igazgatótanácsi tagok döntöttek, persze nem a névadási hercehurcával, hanem az épület rossz állapotával indokolva a döntést.
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A TikTokon, hírességek posztjaiban és 185 ezer forintos tanfolyamokon is terjed a Buteyko-módszer, amelynek egyik látványos eleme a leragasztott szájjal alvás. A veszélyes eljárás mögött jóval kevesebb a tudományos bizonyíték, mint a magabiztos gyógyulási ígéret.
A fideszes képviselő a dohányáremelést bírálta a Parlamentben, mire Magyar Péter dohánylobbistának nevezte és arra szólította fel, árulja el, hogy Németh családjának a trafikjai milyen bevételeket érnek el. Németh nem válaszolt, de összesíthető.
Nincsenek elragadtatva ettől, és a ferencvárosi média nincs egyedül ezzel a faramuci helyzettel.
Úgy tűnik, az ország urai olyan alapvető szabályokat sem tudtak betartani, amiket az átlagos állampolgárok simán képesek.
A dán fegyveres erők szerint az akciót nem előzte meg semmi figyelmeztetés. A külügyminiszter bekérette az orosz nagykövetet, von der Leyen szerint ez és a hétfői litvániai incidens nem elszigetelt esetek.
Mindeközben Kína is úgy érezte, itt az ideje beleszólni az AI-témába.
A hatóságok nem biztosak benne, de valószínűleg Fehéroroszországból érkezett.
Ligeti Miklós, Chronowski Nóra, Kovács András György, Orosz Árpád Gábor és Szomora Zsolt 9 évre csatlakozik a testülethez.
Az NVVH elnöke reagált Orbán Viktor fenyegetésére, miszerint a hivatal minden dolgozójának nevét nyilvánosságra fogják hozni, és felelősségre fogják vonni, ha visszatér a Fidesz.