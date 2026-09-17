Békemenet az Andrássy út 60-ért

Jó reggelt! Ismét jelentkezik a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt nap legfontosabb anyagaival. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)

BELFÖLD

Ursula Von der Leyen szerint „sikerült megfordítani az évek óta tartó visszafejlődés irányát”, a magyarok Európát és a demokráciát választották, visszahozták Magyarországot oda, ahova tartozik.

Az oktatási miniszter szerint a közösségi média lebutítja a középosztály gyerekeit is: a PISA-felmérés adatai azt mutatják, hogy „már mindannyian egy hajóban vagyunk, ugyanaz a problémája egy hátrányos helyzetű családnak, mint egy nem hátrányos helyzetűnek”.

A becsületes munkára figyelmeztette az ügyészeket az átmeneti főnökük egy furcsa hangulatú videóban.

„Nem tudtuk, nem sejtettük, hogy mi történt pontosan a rémségek kastélyában” – mondta a bicskei gyerekotthon volt dolgozója a vizsgálóbizottságnak.

Szigorúbb szűrésekkel csökkentenék a szifiliszes csecsemők számát.

Vona Gábor a pártjával indulni akar a következő választásokon.

NER

Bayer Zsolték Békemenetet szerveznek október 23-ra a kedden újranyitó Terror Háza elé, mert azt akarják, hogy a nácizmus és a kommunizmus mellé kerüljön oda a woke, a gender és a pogány hedonizmus is.

A 2025-ös Békemenet a Margit hídon halad át Fotó: Bankó Gábor/444

Személyes adattal való visszaéléssel gyanúsítják az előző kormány egyik közigazgatási államtitkárát, aki jóváhagyta azok kirúgását, akik korábban letöltötték a Tisza Világ applikációt.

Witzmann Mihály fideszes képviselő segített megvilágosodni: a lehető legrosszabb időpontban bukott meg az Orbán-kormány, épp akkor, amikor Orbán Viktor hazahozta volna az uniós forrásokat.

Nagy Márton minisztersége alatt a titkárságvezetője négy évre kapott szingapúri diplomata állást nyelvvizsga nélkül.

Magyar Péter lelövésére buzdított egy betelefonáló a Paláverben, a HírTV kirúgta a műsorvezetőt, Palányi Nórát.

Fábry Sándor és a Bagi–Nacsa páros műsorai sem folytatódnak a köztévén.

Pintér Sándor kacifántos történettel magyarázta, miért nem volt biztosítás Wartburgján.

GAZDASÁG

Az energiaközösségi program 25 százalékig biztosíthat tulajdonjogot a szélerőművekben az energiaközösségeknek – jelentette be Kapitány István.

Fotó: Németh Dániel/444

Lecserélték a MÁV igazgatóságát, és új felügyelőbizottságot is kapott az állami vállalat.

A kormány eltörli a kötelező 5000 forintos hozzájárulást a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának.

A Saját Tőke podcast új adásában Orbán Krisztián és Nagy Tamás beszélgetett a Wall Street valódi arcáról és a magyar fiatalok lehetőségeiről a pénzügyi szektorban.

AI

Egyetlen hét alatt nagyot fordult a világ: az AI jelentette veszélyek hirtelen sokak számára váltak sokkal kézzelfoghatóbbá, és erre is reagálhattak a techvezetők – de a bedobott lassulás körül rengeteg a kérdés, a helyzetet pedig személyes ellenszenvek és a Kínával szembeni rivalizálás is bonyolítja.

Fotó: MARK GARLICK / SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA / Science Photo Library via AFP

Az AI-problémát ma jellemzően technológiai fenyegetésként keretezzük, noha valójában egzisztenciális, társadalmi és értékkérdésről van szó – írja Sik Domonkos.

Egyre több országban, egyre változatosabb eszközökkel próbálják visszaszorítani az algoritmusokat, de nem megy.

Az FBI szólt a magyar rendőrségnek, hogy egy 16 éves győri fiú AI-chatbottal tervezgetett erőszakos támadást.

KÜLFÖLD

Kanada mint az EU társult tagja, Biztonsági Tanács, klímabiztosítás – Ursula von der Leyen felrajzolta Európa új irányát.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke üdvözli Mark Carney kanadai miniszterelnököt Strasbourgban 2026.szeptember 16-án. Fotó: AHMET SEL/Anadolu via AFP

Háborús bűnei miatt 25 évre ítélték Hashim Thaçi volt koszovói elnököt: az ítéletre óriáskivetítőkkel készültek a főváros, Pristina főterén, de a felmentésre számító tömeg percek alatt feloszlott, miután világossá vált, hogy ebből nem felmentés lesz.

Dokumentumfilmben mutatták be az izraeli hadsereg gázai módszereit, árulással vádolják az Oscar-díjas alkotókat. Az izraeli védelmi miniszter szerint idő kérdése, hogy mikor indul újra a háború Gázában.