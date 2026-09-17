Békemenet az Andrássy út 60-ért

reggel 4

Jó reggelt! Ismét jelentkezik a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt nap legfontosabb anyagaival. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)

BELFÖLD

Ursula Von der Leyen szerint „sikerült megfordítani az évek óta tartó visszafejlődés irányát”, a magyarok Európát és a demokráciát választották, visszahozták Magyarországot oda, ahova tartozik.

Fotó: JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN/AFP

Az oktatási miniszter szerint a közösségi média lebutítja a középosztály gyerekeit is: a PISA-felmérés adatai azt mutatják, hogy „már mindannyian egy hajóban vagyunk, ugyanaz a problémája egy hátrányos helyzetű családnak, mint egy nem hátrányos helyzetűnek”.

  • A becsületes munkára figyelmeztette az ügyészeket az átmeneti főnökük egy furcsa hangulatú videóban.
  • „Nem tudtuk, nem sejtettük, hogy mi történt pontosan a rémségek kastélyában” – mondta a bicskei gyerekotthon volt dolgozója a vizsgálóbizottságnak.
  • Szigorúbb szűrésekkel csökkentenék a szifiliszes csecsemők számát.
  • Vona Gábor a pártjával indulni akar a következő választásokon.

NER

Bayer Zsolték Békemenetet szerveznek október 23-ra a kedden újranyitó Terror Háza elé, mert azt akarják, hogy a nácizmus és a kommunizmus mellé kerüljön oda a woke, a gender és a pogány hedonizmus is.

A 2025-ös Békemenet a Margit hídon halad át
Fotó: Bankó Gábor/444

Személyes adattal való visszaéléssel gyanúsítják az előző kormány egyik közigazgatási államtitkárát, aki jóváhagyta azok kirúgását, akik korábban letöltötték a Tisza Világ applikációt.

Witzmann Mihály fideszes képviselő segített megvilágosodni: a lehető legrosszabb időpontban bukott meg az Orbán-kormány, épp akkor, amikor Orbán Viktor hazahozta volna az uniós forrásokat.

  • Nagy Márton minisztersége alatt a titkárságvezetője négy évre kapott szingapúri diplomata állást nyelvvizsga nélkül.
  • Magyar Péter lelövésére buzdított egy betelefonáló a Paláverben, a HírTV kirúgta a műsorvezetőt, Palányi Nórát.
  • Fábry Sándor és a Bagi–Nacsa páros műsorai sem folytatódnak a köztévén.
  • Pintér Sándor kacifántos történettel magyarázta, miért nem volt biztosítás Wartburgján.

GAZDASÁG

Az energiaközösségi program 25 százalékig biztosíthat tulajdonjogot a szélerőművekben az energiaközösségeknek – jelentette be Kapitány István.

Fotó: Németh Dániel/444
  • Lecserélték a MÁV igazgatóságát, és új felügyelőbizottságot is kapott az állami vállalat.
  • A kormány eltörli a kötelező 5000 forintos hozzájárulást a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának.
  • A Saját Tőke podcast új adásában Orbán Krisztián és Nagy Tamás beszélgetett a Wall Street valódi arcáról és a magyar fiatalok lehetőségeiről a pénzügyi szektorban.

AI

Egyetlen hét alatt nagyot fordult a világ: az AI jelentette veszélyek hirtelen sokak számára váltak sokkal kézzelfoghatóbbá, és erre is reagálhattak a techvezetők – de a bedobott lassulás körül rengeteg a kérdés, a helyzetet pedig személyes ellenszenvek és a Kínával szembeni rivalizálás is bonyolítja.

Fotó: MARK GARLICK / SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA / Science Photo Library via AFP
  • Az AI-problémát ma jellemzően technológiai fenyegetésként keretezzük, noha valójában egzisztenciális, társadalmi és értékkérdésről van szó – írja Sik Domonkos.
  • Egyre több országban, egyre változatosabb eszközökkel próbálják visszaszorítani az algoritmusokat, de nem megy.
  • Az FBI szólt a magyar rendőrségnek, hogy egy 16 éves győri fiú AI-chatbottal tervezgetett erőszakos támadást.

KÜLFÖLD

Kanada mint az EU társult tagja, Biztonsági Tanács, klímabiztosítás – Ursula von der Leyen felrajzolta Európa új irányát.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke üdvözli Mark Carney kanadai miniszterelnököt Strasbourgban 2026.szeptember 16-án.
Fotó: AHMET SEL/Anadolu via AFP

Háborús bűnei miatt 25 évre ítélték Hashim Thaçi volt koszovói elnököt: az ítéletre óriáskivetítőkkel készültek a főváros, Pristina főterén, de a felmentésre számító tömeg percek alatt feloszlott, miután világossá vált, hogy ebből nem felmentés lesz.

Dokumentumfilmben mutatták be az izraeli hadsereg gázai módszereit, árulással vádolják az Oscar-díjas alkotókat. Az izraeli védelmi miniszter szerint idő kérdése, hogy mikor indul újra a háború Gázában.

  • Palesztinpárti kiállás miatt robbant ki konfliktus Ed Sheeran amerikai turnéján: törölték az előzenekar Macklemore-t, mire az összes többi is visszalépett.
  • Az ellenzék eltiltása után Vlagyimir Putyin azt szeretné, ha magas lenne a részvétel a választásokon, szerinte ezzel a polgárok a győzelmet segítik.
reggel 4 napindító reggeli hírlevél hírlevél reggel 4
Kapcsolódó cikkek

A becsületes munkára figyelmeztette az ügyészeket az átmeneti főnökük egy furcsa hangulatú videóban

Nagy viharok lehetnek az ügyészségen belül, ha a legfőbb ügyész helyettese ilyen bizarr, kódolt üzeneteket kénytelen küldeni nekik.

Szily László
POLITIKA

Az FBI szólt a magyar rendőrségnek, hogy egy 16 éves győri fiú AI-chatbottal tervezgetett erőszakos támadást

„Nem lehet kegyelem, és képesnek kell lenned végigvinni, amit elterveztél”, „ez hamarosan tömeges atrocitás lesz” – írta a fiú, aki ellen büntetőeljárás indult.

Herczeg Márk
bűnügy

Kanada, Biztonsági Tanács, klímabiztosítás: von der Leyen felrajzolta Európa új irányát

Az Európai Bizottság elnöke sok új javaslatot jelentett be, csak a politikai egység hiányzik mögülük. A beszéd legfontosabb sarokpontjai.

Inkei Bence
külföld

Palesztinpárti kiállás miatt robbant ki konfliktus Ed Sheeran amerikai turnéján: törölték az előzenekar Macklemore-t, mire az összes többi is visszalépett

Az NFL-ből ismert, Izrael-párti stadiontulajdonos nem látta szívesen a palesztinok mellett kiálló amerikai rappert, és másoknál is lobbizott ezért. Ed Sheeran sajnálja Maclemore letiltását, de folytatja a turnét. A többi előzenekar viszont kiszállt.

Benics Márk
ZENE

A kormány eltörli a kötelező 5000 forintos hozzájárulást a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának

„A döntés megközelítőleg 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget” – közölte Magyar Péter.

Herczeg Márk
gazdaság

A rendőrség megerősítette, hogy egy volt államtitkárt gyanúsítanak

Személyes adattal való visszaéléssel gyanúsítják az előző kormány egyik közigazgatási államtitkárát, aki jóváhagyta azok kirúgását, akik korábban letöltötték a Tisza Világ applikációt.

Mészáros Juli
bűnügy

Bayer Zsolték Békemenetet szerveznek október 23-ra

A Terror Háza elé, mert azt akarják, hogy a nácizmus és a kommunizmus mellé kerüljön oda a woke, a gender és a pogány hedonizmus is.

Czinkóczi Sándor
POLITIKA

Szigorúbb szűrésekkel csökkentenék a szifiliszes csecsemők számát

Új eljárásrendet dolgozott ki a a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ.

Czinkóczi Sándor
Egészségügy

Az izraeli védelmi miniszter szerint idő kérdése, hogy mikor indul újra a háború Gázában

Jiszráel Kac arról is beszélt, hogy Izrael kész ösztönözni a kétmillió palesztin kivándorlását a területről.

Herczeg Márk
háború

Kedden újranyit a Terror Háza

Egy hétig ingyenesen látogatható lesz.

Czinkóczi Sándor
Történelem

Vona Gábor 2030-ra gyúr

Pártjával indulni tervez nemcsak a következő országgyűlési választáson, de az azt megelőző európai parlamenti és önkormányzati választásokon is.

Mészáros Juli
POLITIKA

Az Európai Unió társult tagja lehet Kanada

Von der Leyen bejelentette a „Jövő Szövetségének” létrehozását, ami az EU és Kanada között már meglévő kereskedelmi megállapodásra épülne, és ami „közös jólétet és gazdasági biztonságot teremtene”.

Mészáros Juli
eu

Lannert Judit: A közösségi média lebutítja a középosztály gyerekeit is

Az oktatási miniszter szerint a PISA-felmérés adatai szerint „már mindannyian egy hajóban vagyunk, ugyanaz a problémája egy hátrányos helyzetű családnak, mint egy nem hátrányos helyzetűnek”.

Mészáros Juli
oktatás

Fábry Sándor és a Bagi–Nacsa páros műsorai sem folytatódnak a köztévén

A határozott idejű szerződések már a közmédia megbízott vezetésének érkezése előtt lejártak.

Herczeg Márk
tévé

Kapitány: Az energiaközösségi program 25 százalékig biztosíthat tulajdonjogot a szélerőművekben az energiaközösségeknek

A gazdasági és energetikai miniszter azt mondta, így Magyarországon marad ennek a beruházásnak a jelentős része és az ebből fakadó előnyök.

Herczeg Márk
gazdaság

A pénzügyi világ utolsó hasznos innovációja az ATM volt

A „menő pénzügyes” világ hamis csillogása. A Saját Tőke podcast soron következő adásában Orbán Krisztián és Nagy Tamás beszélgetnek a Wall Street valódi arcáról és a magyar fiatalok lehetőségeiről a pénzügyi szektorban.

Saját Tőke
podcast

Kacifántos történettel magyarázta Pintér, miért nem volt biztosítás Wartburgján

A volt belügyminiszter a bürokratikus hibák áldozatának tartja magát.

Czinkóczi Sándor
káosz

Fideszes képviselő segített megvilágosodni: a lehető legrosszabb időpontban bukott meg az Orbán-kormány!

Akkor, amikor Orbán Viktor hazahozta volna az uniós forrásokat. Witzmann Mihály a csodafegyver receptjét is elárulta. Lehet levenni a nagy mellényt, Magyar Péter!

Haász János
POLITIKA

Dokumentumfilmben mutatták be az izraeli hadsereg gázai módszereit, árulással vádolják az Oscar-díjas alkotókat

A NAZA című új dokumentumfilm 24 izraeli katona és hírszerző vallomásain keresztül mutatja be, hogy a hadsereg hogyan választotta ki célpontokat és számolt előre civil áldozatokkal. Az izraeli hadsereg tagadja a film állításait, több politikus pedig az izraeli állampolgárságot is megvonná a többszörösen díjazott rendezőktől.

Benics Márk
FILM

Mesterséges intelligencia és a modernitás irracionalitása

Az AI-problémát ma jellemzően technológiai fenyegetésként keretezzük, noha valójában egzisztenciális, társadalmi és értékkérdésről van szó. Sik Domonkos írása.

444.hu
vélemény

Az ellenzék eltiltása után Putyin azt szeretné, ha magas lenne a részvétel a választásokon

Az orosz vezető szerint ezzel a polgárok a győzelmet segítik.

Czinkóczi Sándor
háború

Próbálják visszaszorítani az algoritmusokat – de nem megy

Egyre több országban, egyre változatosabb eszközökkel folyik a harc ugyanazért a célért: az emberek ne töltsenek annyi időt internetezéssel. A legfrissebb hadszíntér a megosztó és addiktív tartalmakat előnyben részesítő algoritmusok visszaszorítása. Nagy sikerek itt sincsenek.

Bede Márton
TECH

Őszinte félelem vagy cinikus trükközés: miért beszélnek hirtelen lassításról a legnagyobb AI-fejlesztők?

Egyetlen hét alatt nagyot fordult a világ: az AI jelentette veszélyek hirtelen sokak számára váltak sokkal kézzelfoghatóbbá, és erre is reagálhattak a techvezetők. De a bedobott lassulás körül rengeteg a kérdés, a helyzetet pedig személyes ellenszenvek és a Kínával szembeni rivalizálás is bonyolítja.

Horváth Bence
TECH

Von der Leyen: A magyarok Európát és a demokráciát választották, visszahozták Magyarországot oda, ahova tartozik

Az Európai Bizottság elnöke szerint „sikerült megfordítani az évek óta tartó visszafejlődés irányát”.

Mészáros Juli
POLITIKA

Nagy Márton minisztersége alatt a titkárságvezetője négy évre kapott szingapúri diplomata állást nyelvvizsga nélkül

Nosztics Ágnest azonnali hatállyal berendelték.

Herczeg Márk
POLITIKA

Magyar Péter lelövésére buzdított egy betelefonáló a Paláverben, a HírTV kirúgta a műsorvezetőt, Palányi Nórát

Elismerték, hogy Palányi „rendkívül súlyos szakmai hibát” követett el, amikor nem szakította meg azonnal a betelefonálót.

Herczeg Márk
tévé

Lecserélték a MÁV igazgatóságát

Új felügyelőbizottságot is kapott az állami vállalat.

Czinkóczi Sándor
közlekedés

„Nem tudtuk, nem sejtettük, hogy mi történt pontosan a rémségek kastélyában”, mondta a bicskei gyerekotthon volt dolgozója a vizsgálóbizottságnak

A vizsgálóbizottság zárt ülésen hallgatta ki a bicskei gyermekotthon két egykori munkatársát, akik elsőként jelezték a fenntartónak a gyermekbántalmazás gyanúját. A bizottság elnöke szerint a dolgozók még mindig traumatizáltak. A bizottság meg fogja hallgatni az otthon másik igazgatóhelyettesét is.

Bódog Bálint
belföld

Háborús bűnei miatt 25 évre ítélték Hashim Thaçi volt koszovói elnököt

A szerdai ítéletre óriáskivetítőkkel készültek a főváros, Pristina főterén. A felmentésre számító tömeg percek alatt feloszlott, miután világossá vált, hogy ebből nem felmentés lesz.

Szily László
külföld