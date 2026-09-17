Békemenet az Andrássy út 60-ért

Jó reggelt! Ismét jelentkezik a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt nap legfontosabb anyagaival. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)
Ursula Von der Leyen szerint „sikerült megfordítani az évek óta tartó visszafejlődés irányát”, a magyarok Európát és a demokráciát választották, visszahozták Magyarországot oda, ahova tartozik.
Az oktatási miniszter szerint a közösségi média lebutítja a középosztály gyerekeit is: a PISA-felmérés adatai azt mutatják, hogy „már mindannyian egy hajóban vagyunk, ugyanaz a problémája egy hátrányos helyzetű családnak, mint egy nem hátrányos helyzetűnek”.
Bayer Zsolték Békemenetet szerveznek október 23-ra a kedden újranyitó Terror Háza elé, mert azt akarják, hogy a nácizmus és a kommunizmus mellé kerüljön oda a woke, a gender és a pogány hedonizmus is.
Személyes adattal való visszaéléssel gyanúsítják az előző kormány egyik közigazgatási államtitkárát, aki jóváhagyta azok kirúgását, akik korábban letöltötték a Tisza Világ applikációt.
Witzmann Mihály fideszes képviselő segített megvilágosodni: a lehető legrosszabb időpontban bukott meg az Orbán-kormány, épp akkor, amikor Orbán Viktor hazahozta volna az uniós forrásokat.
Az energiaközösségi program 25 százalékig biztosíthat tulajdonjogot a szélerőművekben az energiaközösségeknek – jelentette be Kapitány István.
Egyetlen hét alatt nagyot fordult a világ: az AI jelentette veszélyek hirtelen sokak számára váltak sokkal kézzelfoghatóbbá, és erre is reagálhattak a techvezetők – de a bedobott lassulás körül rengeteg a kérdés, a helyzetet pedig személyes ellenszenvek és a Kínával szembeni rivalizálás is bonyolítja.
Kanada mint az EU társult tagja, Biztonsági Tanács, klímabiztosítás – Ursula von der Leyen felrajzolta Európa új irányát.
Háborús bűnei miatt 25 évre ítélték Hashim Thaçi volt koszovói elnököt: az ítéletre óriáskivetítőkkel készültek a főváros, Pristina főterén, de a felmentésre számító tömeg percek alatt feloszlott, miután világossá vált, hogy ebből nem felmentés lesz.
Dokumentumfilmben mutatták be az izraeli hadsereg gázai módszereit, árulással vádolják az Oscar-díjas alkotókat. Az izraeli védelmi miniszter szerint idő kérdése, hogy mikor indul újra a háború Gázában.
Nagy viharok lehetnek az ügyészségen belül, ha a legfőbb ügyész helyettese ilyen bizarr, kódolt üzeneteket kénytelen küldeni nekik.
„Nem lehet kegyelem, és képesnek kell lenned végigvinni, amit elterveztél”, „ez hamarosan tömeges atrocitás lesz” – írta a fiú, aki ellen büntetőeljárás indult.
Az Európai Bizottság elnöke sok új javaslatot jelentett be, csak a politikai egység hiányzik mögülük. A beszéd legfontosabb sarokpontjai.
Az NFL-ből ismert, Izrael-párti stadiontulajdonos nem látta szívesen a palesztinok mellett kiálló amerikai rappert, és másoknál is lobbizott ezért. Ed Sheeran sajnálja Maclemore letiltását, de folytatja a turnét. A többi előzenekar viszont kiszállt.
„A döntés megközelítőleg 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget” – közölte Magyar Péter.
Személyes adattal való visszaéléssel gyanúsítják az előző kormány egyik közigazgatási államtitkárát, aki jóváhagyta azok kirúgását, akik korábban letöltötték a Tisza Világ applikációt.
A Terror Háza elé, mert azt akarják, hogy a nácizmus és a kommunizmus mellé kerüljön oda a woke, a gender és a pogány hedonizmus is.
Új eljárásrendet dolgozott ki a a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ.
Jiszráel Kac arról is beszélt, hogy Izrael kész ösztönözni a kétmillió palesztin kivándorlását a területről.
Egy hétig ingyenesen látogatható lesz.
Pártjával indulni tervez nemcsak a következő országgyűlési választáson, de az azt megelőző európai parlamenti és önkormányzati választásokon is.
Von der Leyen bejelentette a „Jövő Szövetségének” létrehozását, ami az EU és Kanada között már meglévő kereskedelmi megállapodásra épülne, és ami „közös jólétet és gazdasági biztonságot teremtene”.
Az oktatási miniszter szerint a PISA-felmérés adatai szerint „már mindannyian egy hajóban vagyunk, ugyanaz a problémája egy hátrányos helyzetű családnak, mint egy nem hátrányos helyzetűnek”.
A határozott idejű szerződések már a közmédia megbízott vezetésének érkezése előtt lejártak.
A gazdasági és energetikai miniszter azt mondta, így Magyarországon marad ennek a beruházásnak a jelentős része és az ebből fakadó előnyök.
A „menő pénzügyes” világ hamis csillogása. A Saját Tőke podcast soron következő adásában Orbán Krisztián és Nagy Tamás beszélgetnek a Wall Street valódi arcáról és a magyar fiatalok lehetőségeiről a pénzügyi szektorban.
A volt belügyminiszter a bürokratikus hibák áldozatának tartja magát.
Akkor, amikor Orbán Viktor hazahozta volna az uniós forrásokat. Witzmann Mihály a csodafegyver receptjét is elárulta. Lehet levenni a nagy mellényt, Magyar Péter!
A NAZA című új dokumentumfilm 24 izraeli katona és hírszerző vallomásain keresztül mutatja be, hogy a hadsereg hogyan választotta ki célpontokat és számolt előre civil áldozatokkal. Az izraeli hadsereg tagadja a film állításait, több politikus pedig az izraeli állampolgárságot is megvonná a többszörösen díjazott rendezőktől.
Az AI-problémát ma jellemzően technológiai fenyegetésként keretezzük, noha valójában egzisztenciális, társadalmi és értékkérdésről van szó. Sik Domonkos írása.
Az orosz vezető szerint ezzel a polgárok a győzelmet segítik.
Egyre több országban, egyre változatosabb eszközökkel folyik a harc ugyanazért a célért: az emberek ne töltsenek annyi időt internetezéssel. A legfrissebb hadszíntér a megosztó és addiktív tartalmakat előnyben részesítő algoritmusok visszaszorítása. Nagy sikerek itt sincsenek.
Egyetlen hét alatt nagyot fordult a világ: az AI jelentette veszélyek hirtelen sokak számára váltak sokkal kézzelfoghatóbbá, és erre is reagálhattak a techvezetők. De a bedobott lassulás körül rengeteg a kérdés, a helyzetet pedig személyes ellenszenvek és a Kínával szembeni rivalizálás is bonyolítja.
Az Európai Bizottság elnöke szerint „sikerült megfordítani az évek óta tartó visszafejlődés irányát”.
Nosztics Ágnest azonnali hatállyal berendelték.
Elismerték, hogy Palányi „rendkívül súlyos szakmai hibát” követett el, amikor nem szakította meg azonnal a betelefonálót.
Új felügyelőbizottságot is kapott az állami vállalat.
A vizsgálóbizottság zárt ülésen hallgatta ki a bicskei gyermekotthon két egykori munkatársát, akik elsőként jelezték a fenntartónak a gyermekbántalmazás gyanúját. A bizottság elnöke szerint a dolgozók még mindig traumatizáltak. A bizottság meg fogja hallgatni az otthon másik igazgatóhelyettesét is.
A szerdai ítéletre óriáskivetítőkkel készültek a főváros, Pristina főterén. A felmentésre számító tömeg percek alatt feloszlott, miután világossá vált, hogy ebből nem felmentés lesz.