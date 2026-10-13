Magyar-bingó, Nógrád-gettó

Jó reggelt! Ez itt a 444 napindító hírlevele a legfontosabb hétfői hírekkel, cikkekkel. Vannak más hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.
Kihagyás után ismét ülésezett az Országgyűlés, ahol napirend előtti beszédében Magyar Péter azt javasolta a kitartó „Orbán-báboknak”, hogy tanuljanak elődeik hibáiból és „ne várják meg a dicstelen véget”. A miniszterelnök beszélt az új költségvetésről, közben a Fidesz-KDNP bingózással múlatta az időt. Magyar egy ponton arról kezdett el beszélni, hogy Fürcht Pál egykori főügyész kész vallomást tenni a miniszterelnök politikailag motivált telefonügyéről, illetve a Völner-Schadl ügyről is.
Még javában zajlott a parlamenti vita, amikor Ukrajnában elfogadták a magyar nyelvű oktatást biztosító törvényjavaslatot, amit szerzőnk szerint Orbán Viktornak nem lett volna esélye kizsarolni, Magyar Péternek azonban komolyabb a zsarolási potenciálja az európai uniós színtéren.
Nem sokkal az ülés előtt jelentette be Baka András köztársasági elnök, hogy Fejes Pétert, a 2025-ben 39 éves pálya után nyugdíjba vonult egykori főügyészt jelöli a Legfőbb Ügyészség élére. Fejes Szombathelyen kezdte, majd Veszprém megye főügyésze lett, ahonnan Polt Péter indoklás nélkül mentette fel 2012-ben – ő dolgozott az ajkai vörösiszap-katasztrófa ügyén, ahogy az 1998-as körmendi gyerekgyilkosságon. Most a Tisza-kétharmadon a világ szeme, hiszen ha Fejest sem szavazzák meg, decemberre vezetés nélkül maradhat a Legfőbb Ügyészség.
Délelőtt történt még, hogy az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság jelölt három embert a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökhelyettesi pozícióira. Dél körül jelentette be a Tisza-frakció, hogy az etikai bizottság vizsgálja Kaprinyák Tibor képviselőjük ügyét, mivel kiderült, hogy Kaprinyák úgy lett az Élő Környezetért Felelős Bizottság alelnöke, hogy közben hobbivadász. A vizsgálat idejére Kaprinyák nem vesz részt a parlamenti munkában.
Riportereink a Nógrád megyei Mátraverebélyen, Bátonyterenyén és Salgótarjánban is megnézték, miképp rombolja a közösségeket a mélyszegénység, a romló mentális állapotok és a szerhasználat. Polgármesterrel, pszichiáterrel és drogellenes aktivistákkal járták be a legsúlyosabb romházakat, utcákat és szegregátumokat, ahol a helyiek szerint a lakosság 80 százaléka szerhasználó. „Mint az amerikai gettókban, olyan állapotok uralkodnak itt.”
Írtunk arról is, hogy 20 milliárd forintot szórt ki a Bethlen Gábor Alap fideszes kötődésű határon túli szervezeteknek a választások előtt. 3 hónap alatt milliárdokon osztozott 12 határon túli szervezet, amelyek a pénzből elsősorban a mindennapos működésüket akarták biztosítani. Olyan apró tételekért is magyar állami pénzből fizettek, mint a csatornadíj, a repülőjegyek, a nyomdai költség vagy az ingatlan- és gépjárműadó.
Áder János, Bóka János és Schmidt Mária mond beszédet a Fidesz Bem téri ünnepségén október 23-án, Orbán Viktor viszont nem. A volt miniszterelnök a Bayer Showban beszélt arról, hogy majd az első nagy Békemeneten fog beszédet mondani, most még nem ez a dolga – Orbán értékelte a választás óta eltelt fél évet, szerinte „nincs semmi jelentősége annak, hogy mit mond a miniszterelnök”, mert „össze-vissza beszél”.
A Matolcsy-kedvenc Raw csoport cége helyett a korábban Pintér Sándor-érdekeltségű Civillel és egy referenciák nélküli, néhány hónappal korábban alakított céggel szerződtek Varga Mihályék. Utóbbi tulajdonosának a NER üzleti világában komoly múltja van, az idén nyáron meggyanúsított fideszes Gór Csabával közös cége is volt. A történetben olyan csavarok voltak, amelyek még az MNB felügyelőbizottságának is feltűntek.
Hír volt még:
„Putyin nem olvassa a Truth Socialt” – közösen üzent vissza Varsóból Zelenszkij és Tusk a Trump-féle orosz alku után. Republikánus szenátorok is Trump ellen fordultak a Putyinnal kötött dízelmegállapodás miatt. Putyin elutasította a 60 napos tűzszünetet, de elképzelhetőnek tartja, hogy „kifejezetten a választás napján” ne támadjanak. A brit miniszterelnök szerint Oroszország beavatkozott a 2016-os Brexit-szavazásba. 1569 névvel bővült az EU Oroszország elleni új szankciós listája.
Hír volt még:
Az Umami borízű különkiadással, Uj Péter vendégeskedésével érkezett, hogy a most mozikba kerülő Tony című film kapcsán a legendás Anthony Bourdainről beszélgessenek. Bourdain személyisége, története még halála után nyolc évvel is izgalomban tartja a fél világot. Sűrű történet ez, van benne minden, gimis romantika, keménydrogos gasztrorocksztárság, értelmiségi álomkarrier, médiaglória és mindemögött örvénylő bűntudat, depresszió.
Orbán részvételéről egyelőre nincs szó.
Olyan mezőkkel, mint Mészáros Lőrinc, Orbán Viktor, Hatvanpuszta, Korrupt, Örkény, Vergődés.
„Én nem jövendőt mondok, nem jósolok, ezt már mind láttam” – mondta a volt miniszterelnök a Bayer Show-ban, ahol bejelentette, hogy október 23-án nem lesz ott a Fidesz ünnepségén, majd az első nagy Békemeneten mond csak beszédet.
A sértett visszautasította az ajánlatot, de többször is megkeresték, és nyomást próbált gyakorolni rá, többek között azt állítva, hogy folyamatos megfigyelés alatt áll.
Donald Trump a hétvégén azt mondta, Ukrajnában „ideje új elnököt választani”, mert Zelenszkij „soha nem köt megállapodásokat”. Az ukrán elnök szerint ehhez 60 nap tűzszünetre lenne szükség.
Kedden már dönthetnek is róluk.
A Matolcsy-kedvenc Raw csoport cége helyett a korábban Pintér Sándor-érdekeltségű Civillel és egy referenciák nélküli, néhány hónappal korábban alakított céggel szerződtek Varga Mihályék. Utóbbi tulajdonosának a NER üzleti világában komoly múltja van, az idén nyáron meggyanúsított fideszes Gór Csabával közös cége is volt. A történetben olyan csavarok voltak, amelyek még az MNB felügyelőbizottságának is feltűntek.
A kormányfő parlamenti felszólalásában jelentette be, hogy Fürcht Pál tanúskodni fog arról, hogy a hírhedt 2024-es telefonügyben és a Völner-Schadl-ügyben is politikai utasítást kapott, hogy mit kell csinálnia.
A félidős választások előtt három héttel szövetségi nyomozás folyik, ami eltér a szabálytól. Állítólag csalás gyanújával vizsgálják a szomáliai származású demokrata párti amerikai kongresszusi képviselő bevándorlási iratait, amiket még a gyermekkorában töltött ki az azóta elhunyt apja.
Miközben a miniszterelnök a szerinte sokkal igazságosabb költségvetésről értekezett, és a Mi Hazánkkal vitatkozott Orbán Viktor beidézésének elszalasztásáról, a Fidesz-KDNP frakciója bingózással múlatta az időt a parlament hétfői ülésén.
A Fidesz válaszul közölte, hogy ők csak a jogállamiság és a szabadság helyreállítását tartják szem előtt, ezért készítettek ÁVH-listát.
Anthony Bourdain személyisége, története még halála után nyolc évvel is izgalomban tartja a fél világot. Sűrű történet ez, van benne minden, gimis romantika, keménydrogos gasztrorocksztárság, értelmiségi álomkarrier, médiaglória, és mindemögött örvénylő bűntudat és depresszió.
Andy Burnham a franciákat és a németeket is figyelmeztette, hogy Moszkva igyekszik beleszólni a belpolitikájukba.
Ez az uniós megszorító intézkedések eddigi legnagyobb kiterjesztése azóta, hogy Oroszország 2022. február 24-én megkezdte háborúját Ukrajna ellen.
Egy halálos áldozata és 11 sebesültje van a támadásnak, amit a jemeni hútik vállaltak magukra.
Fejes Péter tavaly vonult nyugdíjba a Vas megyei főügyészségről. Korábban több megyében is töltött be kulcspozíciót. A döntés a tiszás parlamenti többség kezében van.
Szerintük az amerikai elnök lépése nemcsak erkölcsileg kifogásolható, hanem törvényt is sérthet.
3 hónap alatt milliárdokon osztozott 12 határon túli szervezet, amelyek a pénzből elsősorban a mindennapos működésüket akarták biztosítani. Olyan apró tételekért is magyar állami pénzből fizettek, mint a csatornadíj, a repülőjegyek, a nyomdai költség vagy az ingatlan- és gépjárműadó.
Magyar Péter is gratulált a volt tévés műsorvezetőnek, és közben a Fidesznek is beszólt, pedig hivatalosan mindhárom jelölt függetlenként indult.
Semmit sem veszítettek vele, az oktatási törvény nagynehezen megszült módosítása nem csupán Magyarország és a kárpátaljai magyarok, hanem Kijev számára is fontos. Ennél tisztább tripla win-win-win a világon nincs.
Lengyel harckocsik között táncolt ki az ukrán elnök az amerikai elnök nyomásgyakorlása elől, a lengyel miniszterelnök pedig újabb oroszellenes szankciókat sürgetett a Varsói Biztonsági Fórumon.
Korai stádiumú csomót találtak benne.
Győr volt polgármestere azt mondta, nem szeretné a statiszta szerepét játszani.
A frakció etikai bizottsága vizsgálja ki az ügyét.
Nógrád megyében a mélyszegénység, a romló mentális állapotok és a szerhasználat által határolt problémahalmaz régóta jelen van. A helyzet a tabusítás miatt eszkalálódott. A szegregátumokat letarolták a dizájner drogok, a problémát nem lehet csak rendészeti eszközökkel kezelni.
Ez volt a magyar kormány feltétele, hogy ne blokkolja tovább Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásait.