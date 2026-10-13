Magyar-bingó, Nógrád-gettó

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Belföld

Kihagyás után ismét ülésezett az Országgyűlés, ahol napirend előtti beszédében Magyar Péter azt javasolta a kitartó „Orbán-báboknak”, hogy tanuljanak elődeik hibáiból és „ne várják meg a dicstelen véget”. A miniszterelnök beszélt az új költségvetésről, közben a Fidesz-KDNP bingózással múlatta az időt. Magyar egy ponton arról kezdett el beszélni, hogy Fürcht Pál egykori főügyész kész vallomást tenni a miniszterelnök politikailag motivált telefonügyéről, illetve a Völner-Schadl ügyről is.

Fotó: Bankó Gábor/444

Még javában zajlott a parlamenti vita, amikor Ukrajnában elfogadták a magyar nyelvű oktatást biztosító törvényjavaslatot, amit szerzőnk szerint Orbán Viktornak nem lett volna esélye kizsarolni, Magyar Péternek azonban komolyabb a zsarolási potenciálja az európai uniós színtéren.

Fotó: GEERT VANDEN WIJNGAERT/AFP

Nem sokkal az ülés előtt jelentette be Baka András köztársasági elnök, hogy Fejes Pétert, a 2025-ben 39 éves pálya után nyugdíjba vonult egykori főügyészt jelöli a Legfőbb Ügyészség élére. Fejes Szombathelyen kezdte, majd Veszprém megye főügyésze lett, ahonnan Polt Péter indoklás nélkül mentette fel 2012-ben – ő dolgozott az ajkai vörösiszap-katasztrófa ügyén, ahogy az 1998-as körmendi gyerekgyilkosságon. Most a Tisza-kétharmadon a világ szeme, hiszen ha Fejest sem szavazzák meg, decemberre vezetés nélkül maradhat a Legfőbb Ügyészség.

Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Délelőtt történt még, hogy az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság jelölt három embert a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökhelyettesi pozícióira. Dél körül jelentette be a Tisza-frakció, hogy az etikai bizottság vizsgálja Kaprinyák Tibor képviselőjük ügyét, mivel kiderült, hogy Kaprinyák úgy lett az Élő Környezetért Felelős Bizottság alelnöke, hogy közben hobbivadász. A vizsgálat idejére Kaprinyák nem vesz részt a parlamenti munkában.

Fotó: Németh Dániel/444

Riportereink a Nógrád megyei Mátraverebélyen, Bátonyterenyén és Salgótarjánban is megnézték, miképp rombolja a közösségeket a mélyszegénység, a romló mentális állapotok és a szerhasználat. Polgármesterrel, pszichiáterrel és drogellenes aktivistákkal járták be a legsúlyosabb romházakat, utcákat és szegregátumokat, ahol a helyiek szerint a lakosság 80 százaléka szerhasználó. „Mint az amerikai gettókban, olyan állapotok uralkodnak itt.”

Fotó: Bankó Gábor/444

Írtunk arról is, hogy 20 milliárd forintot szórt ki a Bethlen Gábor Alap fideszes kötődésű határon túli szervezeteknek a választások előtt. 3 hónap alatt milliárdokon osztozott 12 határon túli szervezet, amelyek a pénzből elsősorban a mindennapos működésüket akarták biztosítani. Olyan apró tételekért is magyar állami pénzből fizettek, mint a csatornadíj, a repülőjegyek, a nyomdai költség vagy az ingatlan- és gépjárműadó.

Fotó: Adobe Stock

Áder János, Bóka János és Schmidt Mária mond beszédet a Fidesz Bem téri ünnepségén október 23-án, Orbán Viktor viszont nem. A volt miniszterelnök a Bayer Showban beszélt arról, hogy majd az első nagy Békemeneten fog beszédet mondani, most még nem ez a dolga – Orbán értékelte a választás óta eltelt fél évet, szerinte „nincs semmi jelentősége annak, hogy mit mond a miniszterelnök”, mert „össze-vissza beszél”.

Fotó: Orbán Viktor/Youtube

A Matolcsy-kedvenc Raw csoport cége helyett a korábban Pintér Sándor-érdekeltségű Civillel és egy referenciák nélküli, néhány hónappal korábban alakított céggel szerződtek Varga Mihályék. Utóbbi tulajdonosának a NER üzleti világában komoly múltja van, az idén nyáron meggyanúsított fideszes Gór Csabával közös cége is volt. A történetben olyan csavarok voltak, amelyek még az MNB felügyelőbizottságának is feltűntek.

Fotó: Haász János

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Külföld

„Putyin nem olvassa a Truth Socialt” – közösen üzent vissza Varsóból Zelenszkij és Tusk a Trump-féle orosz alku után. Republikánus szenátorok is Trump ellen fordultak a Putyinnal kötött dízelmegállapodás miatt. Putyin elutasította a 60 napos tűzszünetet, de elképzelhetőnek tartja, hogy „kifejezetten a választás napján” ne támadjanak. A brit miniszterelnök szerint Oroszország beavatkozott a 2016-os Brexit-szavazásba. 1569 névvel bővült az EU Oroszország elleni új szankciós listája.

Volodimir Zelenszkij beszéde a Varsói Biztonsági Fórumon (WSF)
Fotó: WOJTEK RADWANSKI/AFP

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Podcast

Az Umami borízű különkiadással, Uj Péter vendégeskedésével érkezett, hogy a most mozikba kerülő Tony című film kapcsán a legendás Anthony Bourdainről beszélgessenek. Bourdain személyisége, története még halála után nyolc évvel is izgalomban tartja a fél világot. Sűrű történet ez, van benne minden, gimis romantika, keménydrogos gasztrorocksztárság, értelmiségi álomkarrier, médiaglória és mindemögött örvénylő bűntudat, depresszió.

Grafika: Kiss Bence / 444
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