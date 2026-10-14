Orbán-idéző nacionalista fapalacsinták

Jó reggelt! Ez itt a 444 napindító hírlevele a legfontosabb keddi hírekkel, cikkekkel. Vannak más hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.
Ismét ülésezett a parlament, ahol hiába szavazott nemmel a Fidesz–KDNP és a Mi Hazánk, átment a gyermekek jogait és biztonságát megerősítő törvény, amit a volt kormánypárt gendertörvényként tart számon. Később a Mi Hazánk jelöltjét beválasztották a Médiatanácsba, a Fideszét és a KDNP-ét ismét elutasították. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökhelyettesét is megválasztották. Emellett az Országgyűlés részben módosította az egészségügyi és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló, ki nem hirdetett törvényt, amit Baka András köztársasági elnök megfontolásra visszaküldött.
Volt persze balhé is az Országgyűlésben, az egyik tiszás képviselő „paraszt!” felkiáltás miatt kényszerült bocsánatot kérni, Magyar Péter pedig még reggel posztolt arról, hogy Pócs Jánost elnézve szükségesnek érezné az alkohol- és drogtesztet a parlamentben.
Heves vitákat hozott, hogy három parlamenti vizsgálóbizottságban is felmerült, hogy meg kellene hallgatni Orbán Viktort, de eddig még egyszer sem sikerült elérni, hogy ez tényleg meg is történjen. A Tisza és a Mi Hazánk egymásra mutogat, Novák Előd és Melléthei-Barna Márton személyes megtámadtatás okán kértek szót, Toroczkai és Novák sem ugyanúgy látják a dolgokat.
A költségvetési csalást és a sikkasztást is beismerte Tasó László nyírségi fideszes kiskirály unokaöccse a bíróságon. Egyedül azon kapott össze Tasó János ügyvédje az ügyésszel, hogy a sikkasztó vállalkozónak van-e még fél millió forintnyi tartozása a nyíradonyi önkormányzat felé vagy sem.
Szerda reggel írtunk arról, hogy évek óta Orbánék kövéből épül az iváncsai akkugyár. A gánti Dolomit Kft. már 2022-ben, a gyár építésekor is szállított zúzottkövet, most a 20 milliárd forintból épülő vasúti vágányhoz visznek építőanyagot. A vasútépítés kivitelezője a Mészáros-féle V-Híd, amelynek túlárazásgyanús szerződései ügyében nyár óta nyomoz a rendőrség.
A Matolcsy-kedvenc Raw csoport cége helyett a korábban Pintér Sándor-érdekeltségű Civillel és egy referenciák nélküli, néhány hónappal korábban alakított céggel szerződtek Varga Mihályék. Utóbbi tulajdonosának a NER üzleti világában komoly múltja van, az idén nyáron meggyanúsított fideszes Gór Csabával közös cége is volt. A történetben olyan csavarok voltak, amelyek még az MNB felügyelőbizottságának is feltűntek.
Elengedte október 23-át a Fidesz: Hat év után először nem mond beszédet Orbán Viktor a forradalom kitörése alkalmából. A magukra hagyott fideszeseknek Áder Jánossal, Bóka Jánossal és Schmidt Máriával kell beérniük, és még a Békemenet is elmarad.
Hír volt még:
A megszorítások pártjára állt a válsággal küzdő Franciaországban a Nemzeti Tömörülés, Marine Le Pen a komplett európai szélsőjobbnak is utat mutathat. A „melonizációval” is próbálkozó Le Pen új gazdaságpolitikája azonban azoknak a választóknak az érdekeivel kerülhet szembe, akikre a pártja a leginkább támaszkodik. Az ellentmondás az egész európai nacionalizmus jövőjét meghatározhatja.
Miután Donald Trump arról beszélt, hogy ilyen nem lesz, Oroszország hat ukrán energialétesítményre is csapást mért, Volodimir Zelenszkij pedig arról beszélt, hogy a szövetségesei nem figyelmeztették Kijevet a legfrissebb orosz rakétatámadásokra. Az amerikai elnök este már azt mondta, az Egyesült Államok folytatja a hírszerzési értesülések megosztását Ukrajnával.
Hír volt még:
A turisták közt felkapott Cookies Beacon Budapestben egy brunchból jól lehet lakni egy egész napra – ezt a Kalória és Kapitalizmus sorozat legújabb részében állapították meg szerzőink, akiket közepes kávéval, balzafából faragott palacsintával, alaposan megpakolt, a harmóniát azonban nélkülöző waffle-lel lepett meg a hely.
Ellenszavazat nélkül, 139 igennel választották Ötvös Károlyt a hivatal közpénzügyi, Gellért Károly Árpád a vádemelésért felelős, Terhes Tibor Dávid pedig a fellebbviteli elnökhelyettesévé.
Se lángos, se gulyás, mégis úgy állnak előtte tömött sorokban a turisták, mintha ezért fizetnék őket. 100-100 ezernyi TikTok- és Instagram-követő nem tévedhet? Kalória és Kapitalizmus sorozatunkban ezúttal annak jártunk utána, hogy mit tud a Cookie Beacon Budapest.
Több időt kapnak az orvosok a kötelező kamarai visszalépésre, de a vezetők mandátumkorlátja az államfő kifogása ellenére is megmarad.
Zelenszkij szerint „ez volt Putyin válasza” az amerikai elnöknek.
Ez a harmadik hajó egy héten belül, ami Bulgária partjainál kapott találatot.
Személyes okokra hivatkozott.
Szóvivője szerint egészségügyi vészhelyzet állt a történtek mögött. Blairnél 2018-ban diagnosztizáltak szklerózis multiplexet.
Heves vitákat hozott a parlamentben, hogy a volt kormányfőt nem sikerült behívni egyetlen bizottságba sem. A Tisza és a Mi Hazánk egymásra mutogat, Novák Előd és Melléthei-Barna Márton személyes megtámadtatás okán kért szót, Toroczkai és Novák sem ugyanúgy látják a dolgokat.
Korábban Zelenszkij azt mondta, nem kaptak semmilyen figyelmeztetést partnereiktől a Kijev elleni orosz ballisztikus rakétatámadásra vonatkozóan.
A szervezet azt írta, fogynak a vészhelyzeti olajtartalékok, miközben az eladósodott kormányok egyre kevésbé tudják megvédeni a fogyasztókat az újabb áremelkedésektől.
Szabó László és Pindroch Ferenc helyett új jelöltet kell állítania a két pártnak.
A gánti Dolomit Kft. már 2022-ben, a gyár építésekor is szállított zúzottkövet, most a 20 milliárd forintból épülő vasúti vágányhoz visznek építőanyagot. A vasútépítés kivitelezője a Mészáros-féle V-Híd, amelynek túlárazásgyanús szerződései ügyében nyár óta nyomoz a rendőrség.
Még aznap, hogy kórházba vonult a katolikus egyházfő, akinek korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében.
A Kecskeméti Törvényszék elutasította a fideszes képviselő és védője fellebbezését.
A Matolcsy-kedvenc Raw csoport cége helyett a korábban Pintér Sándor-érdekeltségű Civillel és egy referenciák nélküli, néhány hónappal korábban alakított céggel szerződtek Varga Mihályék. Utóbbi tulajdonosának a NER üzleti világában komoly múltja van, az idén nyáron meggyanúsított fideszes Gór Csabával közös cége is volt. A történetben olyan csavarok voltak, amelyek még az MNB felügyelőbizottságának is feltűntek.
A Trump-adminisztráció korábban a hírszerzési információk megosztásának felfüggesztésével fenyegetőzött.
Az újságírót egy nappal azelőtt vették őrizetbe, hogy elutazott volna Oroszországból.
Nem bírnak magukhoz térni a NER-hez kötődő tőzsdei cégek a választás óta. Vannak részvények, amik soha nem voltak annyira olcsók, mint most.
Szerinte amúgy sem annyira jelentős a hiányolt 1-1,5 milliárd forint.
A „melonizációval” is próbálkozó Le Pen új gazdaságpolitikája azonban azoknak a választóknak az érdekeivel kerülhet szembe, akikre a pártja a leginkább támaszkodik. Az ellentmondás az egész európai nacionalizmus jövőjét meghatározhatja.
Mind a 16 járat legalább 8 percet késett, a többség ráadásul 20 percet vagy többet.
Hat év után először nem mond beszédet Orbán Viktor október 23-án, a magukra hagyott fideszeseknek Áder Jánossal, Bóka Jánossal és Schmidt Máriával kell beérniük. És még a Békemenet is elmarad.
Bujdosó Andrea Tisza-frakcióvezető felszólalása után indult el a szokásos kiabálás.
„Szégyen” – írta az ellenzéki szavazatokra Magyar Péter.
A hétfői ülésen a frakciótársaival bingózó Pócs Jánosba állt bele a miniszterelnök.
A politikus szerint kollaboráns jogászok, könyvvizsgálók, adótanácsadók és pénzügyi szakértők nélkül a NER-es korrupció nem működhetett volna.
Tasó János vállalkozó egykori felesége, a helyi vagyonkezelő pénzügyi vezetője másodrendű vádlottként nem jelent meg a tárgyaláson.