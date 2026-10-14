Orbán-idéző nacionalista fapalacsinták

reggel 4

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Belföld

Ismét ülésezett a parlament, ahol hiába szavazott nemmel a Fidesz–KDNP és a Mi Hazánk, átment a gyermekek jogait és biztonságát megerősítő törvény, amit a volt kormánypárt gendertörvényként tart számon. Később a Mi Hazánk jelöltjét beválasztották a Médiatanácsba, a Fideszét és a KDNP-ét ismét elutasították. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökhelyettesét is megválasztották. Emellett az Országgyűlés részben módosította az egészségügyi és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló, ki nem hirdetett törvényt, amit Baka András köztársasági elnök megfontolásra visszaküldött.

Fotó: Németh Dániel/444

Volt persze balhé is az Országgyűlésben, az egyik tiszás képviselő „paraszt!” felkiáltás miatt kényszerült bocsánatot kérni, Magyar Péter pedig még reggel posztolt arról, hogy Pócs Jánost elnézve szükségesnek érezné az alkohol- és drogtesztet a parlamentben.

Fotó: Németh Dániel/444

Heves vitákat hozott, hogy három parlamenti vizsgálóbizottságban is felmerült, hogy meg kellene hallgatni Orbán Viktort, de eddig még egyszer sem sikerült elérni, hogy ez tényleg meg is történjen. A Tisza és a Mi Hazánk egymásra mutogat, Novák Előd és Melléthei-Barna Márton személyes megtámadtatás okán kértek szót, Toroczkai és Novák sem ugyanúgy látják a dolgokat.

Illusztráció: Kiss Bence/444

A költségvetési csalást és a sikkasztást is beismerte Tasó László nyírségi fideszes kiskirály unokaöccse a bíróságon. Egyedül azon kapott össze Tasó János ügyvédje az ügyésszel, hogy a sikkasztó vállalkozónak van-e még fél millió forintnyi tartozása a nyíradonyi önkormányzat felé vagy sem.

Fotó: Bankó Gábor/444

Szerda reggel írtunk arról, hogy évek óta Orbánék kövéből épül az iváncsai akkugyár. A gánti Dolomit Kft. már 2022-ben, a gyár építésekor is szállított zúzottkövet, most a 20 milliárd forintból épülő vasúti vágányhoz visznek építőanyagot. A vasútépítés kivitelezője a Mészáros-féle V-Híd, amelynek túlárazásgyanús szerződései ügyében nyár óta nyomoz a rendőrség.

Fotó: Bankó Gábor/444

A Matolcsy-kedvenc Raw csoport cége helyett a korábban Pintér Sándor-érdekeltségű Civillel és egy referenciák nélküli, néhány hónappal korábban alakított céggel szerződtek Varga Mihályék. Utóbbi tulajdonosának a NER üzleti világában komoly múltja van, az idén nyáron meggyanúsított fideszes Gór Csabával közös cége is volt. A történetben olyan csavarok voltak, amelyek még az MNB felügyelőbizottságának is feltűntek.

Fotó: Haász János

Elengedte október 23-át a Fidesz: Hat év után először nem mond beszédet Orbán Viktor a forradalom kitörése alkalmából. A magukra hagyott fideszeseknek Áder Jánossal, Bóka Jánossal és Schmidt Máriával kell beérniük, és még a Békemenet is elmarad.

Orbán Viktor 2025. október 23-án
Fotó: Bankó Gábor/444

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Külföld

A megszorítások pártjára állt a válsággal küzdő Franciaországban a Nemzeti Tömörülés, Marine Le Pen a komplett európai szélsőjobbnak is utat mutathat. A „melonizációval” is próbálkozó Le Pen új gazdaságpolitikája azonban azoknak a választóknak az érdekeivel kerülhet szembe, akikre a pártja a leginkább támaszkodik. Az ellentmondás az egész európai nacionalizmus jövőjét meghatározhatja.

Fotó: Thomas Samson/AFP

Miután Donald Trump arról beszélt, hogy ilyen nem lesz, Oroszország hat ukrán energialétesítményre is csapást mért, Volodimir Zelenszkij pedig arról beszélt, hogy a szövetségesei nem figyelmeztették Kijevet a legfrissebb orosz rakétatámadásokra. Az amerikai elnök este már azt mondta, az Egyesült Államok folytatja a hírszerzési értesülések megosztását Ukrajnával.

Fotó: ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP

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Kultúra

A turisták közt felkapott Cookies Beacon Budapestben egy brunchból jól lehet lakni egy egész napra – ezt a Kalória és Kapitalizmus sorozat legújabb részében állapították meg szerzőink, akiket közepes kávéval, balzafából faragott palacsintával, alaposan megpakolt, a harmóniát azonban nélkülöző waffle-lel lepett meg a hely.

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