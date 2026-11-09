Értelem és csöcsök

Jó reggelt, esős(ebb) hétre felkészülni! Ez itt a 444 napindító hírlevele a hétvége legfontosabb híreivel, cikkeivel. Vannak más hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.

Belföld

„A házelnök asszony azért meg ne lássa” – parlamenti pronyó, csöcsös miniszterelnöki rihiröhi: a kormány és a frakció nemi összetételére tekintve azt lehet hinni, hogy új korszakot élünk, de talán még van mit tenni.

Mit árulnak el a héten megnyitott adatbázisban megtalálható fedőnevek? Adidastól és Rambótól a kommunistagyűlölő katolikus miniszterelnökön és Motörheaden át a 231. számú találkozó lakásig.

Fotó: Photo12 via AFP

Megjelent Panyi Szabolcs Barátság extrákkal – Putyin szolgálói és szolgálatai Magyarországon című könyve, amelyben Panyi azt mutatja meg, hogy a magyarországi orosz befolyás nem egyszerűen megtűrt jelenség: a magyar politikai és gazdasági elit nyitottságával találkozva kurzusokon átívelve újra és újra utat talál az állam legfontosabb intézményeibe.

Szijjártó Péter átveszi a Barátság Érdemrendet (oroszul: Орден Дружбы), a legmagasabb kitüntetést, amit külföldi állampolgár kaphat Oroszországban Szergej Lavrov orosz külügyminisztertől. Fotó: Szijjártó Péter/Facebook

Három helyettes-államtitkár is távozott a szociális minisztériumból, a településfejlesztésiből pedig ketten lépnek le. Egy frissen kinevezett tankerületi vezető is lelépett, épp amikor munkába kellett volna állnia. Lépését bizalomhiánnyal indokolta: „komoly meglepetésként ért, hogy engem választottak erre a feladatra”.

Lannert Judit Fotó: Bankó Gábor/444

Öt évre kitiltották az európai stadionokból a Mussolinit éltető Fradi-szurkolót. Rettenetesen aranyos interjú készült az egykori dán nagykövethelyettes Bencsik Jánossal, csak épp a zsidózásairól felejtették el megkérdezni.

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Külföld

Hétfő reggel írtunk Donald Trump árulásáról. Az elfelejtett munkásosztály hangjaként lett elnök tíz éve, ezt a képet pedig a legsúlyosabb botrányok sem tudták megingatni. Abból viszont óriási republikánus vereség lett, amikor elfelejtették, mi a fontos a saját táboruknak. Az elitellenes politika kitermelte az új elitet, ami szembekerült a választókkal.

Fotó: SAMUEL CORUM/Getty Images via AFP

Szombaton válogatás nélkül lövöldözni kezdett a járókelőkre egy férfi Krakkó főterén, többen meghaltak. Két sebész épp a közelben ebédelt, amikor eldördültek az első lövések, ők látták el a tűzpárbajban megsérült rendőröket és a merénylőt is. A rendőrök kómába estek, de egy napra rá felébredtek, állami tüntetést kapnak a tettükért. A hatóságok három holttestet találtak a férfi otthonában, később a lövöldöző szüleiként és testvéreként azonosították őket.

Fotó: WOJTEK RADWANSKI/AFP

Élesben néztük meg Párizsban, hogy néz ki közvetlen közelről a diáktüntetésnek indult, megélhetési tömegdemonstrációvá váló, a hírekbe a fosztogatások miatt bekerülő tiltakozási hullám. Most szombaton több mint 200 tüntetőt vettek őrizetbe a francia rendőrök, Írországban és Finnországban pedig az adatközpontok elszaporodása ellen tüntettek.

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Kultúra

Sok országban vizsgálják, hogy hogyan szabályozzák a fiatalok jelenlétét a közösségi platformokon: a szigorú tiltástól az enyhébb korlátozásokig rengeteg intézkedésről és tervről hallani. Mit látni a rengeteg vonatkozó kutatásból, és mi történt ott, ahol tényleg szigorú tiltást vezettek be? Interjú Timár Borbála digitális gyermekvédelmi szakértővel.

Fotó: ANDER GILLENEA/AFP

„Talán az, hogy könyveket olvasunk, csak egy fura, pár száz évig tartó történelmi fennakadás” –először járt hazánkban Joe Hill amerikai regényíró, aki már rég nem csupán arról híres, hogy Stephen King fia. A Szarvak, a Locke & Key képregények és a magyarul most megjelenő Kín király szerzőjét az olvasás haláláról, az AI veszélyeiről és apjával való kapcsolatának alakulásáról is kérdeztük.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Nagy kérdés volt, hogy teljesít majd az 1995-ös, etalonnak számító feldolgozáshoz képest a 2026-os Értelem és érzelem, de igazából kár méricskélni: jó nézni, és ez a lényeg.

Fotó: UIP-Duna Film

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