Értelem és csöcsök

reggel 4

Jó reggelt, esős(ebb) hétre felkészülni! Ez itt a 444 napindító hírlevele a hétvége legfontosabb híreivel, cikkeivel. Vannak más hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.

Belföld

„A házelnök asszony azért meg ne lássa” – parlamenti pronyó, csöcsös miniszterelnöki rihiröhi: a kormány és a frakció nemi összetételére tekintve azt lehet hinni, hogy új korszakot élünk, de talán még van mit tenni.

Mit árulnak el a héten megnyitott adatbázisban megtalálható fedőnevek? Adidastól és Rambótól a kommunistagyűlölő katolikus miniszterelnökön és Motörheaden át a 231. számú találkozó lakásig.

Fotó: Photo12 via AFP

Megjelent Panyi Szabolcs Barátság extrákkal – Putyin szolgálói és szolgálatai Magyarországon című könyve, amelyben Panyi azt mutatja meg, hogy a magyarországi orosz befolyás nem egyszerűen megtűrt jelenség: a magyar politikai és gazdasági elit nyitottságával találkozva kurzusokon átívelve újra és újra utat talál az állam legfontosabb intézményeibe.

Szijjártó Péter átveszi a Barátság Érdemrendet (oroszul: Орден Дружбы), a legmagasabb kitüntetést, amit külföldi állampolgár kaphat Oroszországban Szergej Lavrov orosz külügyminisztertől.
Fotó: Szijjártó Péter/Facebook

Három helyettes-államtitkár is távozott a szociális minisztériumból, a településfejlesztésiből pedig ketten lépnek le. Egy frissen kinevezett tankerületi vezető is lelépett, épp amikor munkába kellett volna állnia. Lépését bizalomhiánnyal indokolta: „komoly meglepetésként ért, hogy engem választottak erre a feladatra”.

Lannert Judit
Fotó: Bankó Gábor/444

Öt évre kitiltották az európai stadionokból a Mussolinit éltető Fradi-szurkolót. Rettenetesen aranyos interjú készült az egykori dán nagykövethelyettes Bencsik Jánossal, csak épp a zsidózásairól felejtették el megkérdezni.

Fotó: Körkép/Facebook

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Külföld

Hétfő reggel írtunk Donald Trump árulásáról. Az elfelejtett munkásosztály hangjaként lett elnök tíz éve, ezt a képet pedig a legsúlyosabb botrányok sem tudták megingatni. Abból viszont óriási republikánus vereség lett, amikor elfelejtették, mi a fontos a saját táboruknak. Az elitellenes politika kitermelte az új elitet, ami szembekerült a választókkal.

Fotó: SAMUEL CORUM/Getty Images via AFP

Szombaton válogatás nélkül lövöldözni kezdett a járókelőkre egy férfi Krakkó főterén, többen meghaltak. Két sebész épp a közelben ebédelt, amikor eldördültek az első lövések, ők látták el a tűzpárbajban megsérült rendőröket és a merénylőt is. A rendőrök kómába estek, de egy napra rá felébredtek, állami tüntetést kapnak a tettükért. A hatóságok három holttestet találtak a férfi otthonában, később a lövöldöző szüleiként és testvéreként azonosították őket.

Fotó: WOJTEK RADWANSKI/AFP

Élesben néztük meg Párizsban, hogy néz ki közvetlen közelről a diáktüntetésnek indult, megélhetési tömegdemonstrációvá váló, a hírekbe a fosztogatások miatt bekerülő tiltakozási hullám. Most szombaton több mint 200 tüntetőt vettek őrizetbe a francia rendőrök, Írországban és Finnországban pedig az adatközpontok elszaporodása ellen tüntettek.

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Kultúra

Sok országban vizsgálják, hogy hogyan szabályozzák a fiatalok jelenlétét a közösségi platformokon: a szigorú tiltástól az enyhébb korlátozásokig rengeteg intézkedésről és tervről hallani. Mit látni a rengeteg vonatkozó kutatásból, és mi történt ott, ahol tényleg szigorú tiltást vezettek be? Interjú Timár Borbála digitális gyermekvédelmi szakértővel.

Fotó: ANDER GILLENEA/AFP

„Talán az, hogy könyveket olvasunk, csak egy fura, pár száz évig tartó történelmi fennakadás” –először járt hazánkban Joe Hill amerikai regényíró, aki már rég nem csupán arról híres, hogy Stephen King fia. A Szarvak, a Locke & Key képregények és a magyarul most megjelenő Kín király szerzőjét az olvasás haláláról, az AI veszélyeiről és apjával való kapcsolatának alakulásáról is kérdeztük.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Nagy kérdés volt, hogy teljesít majd az 1995-ös, etalonnak számító feldolgozáshoz képest a 2026-os Értelem és érzelem, de igazából kár méricskélni: jó nézni, és ez a lényeg.

Fotó: UIP-Duna Film

Podcast

Illusztráció: Kiss „ChatGPT” Bence
  • Umami #10: Az olívaolaj sztártermék lett, de a termesztés egyre kiszámíthatatlanabb
Grafika: Kiss Bence / 444
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K-Monitor: Az alapfizetésén felül 73 millió forintot fizetett Ókovácsnak az Operaház

Bíróság kötelezte a Magyar Állami Operaházat arra, hogy hozza nyilvánosságra Ókovács Szilveszter eddig titkolt kifizetéseit.

Inkei Bence
belföld

Az Egyesült Államok 20 millió dolláros nyomravezetői díjat ajánlott fel Irán atomprogramjával kapcsolatos információkért

Donald Trump korábban azt állította, hogy az amerikai és izraeli bombázások során teljesen megsemmisítették Irán nukleáris létesítményeit.

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külföld

Rettenetesen aranyos interjú készült az egykori dán nagykövethelyettes Bencsik Jánossal, csak épp a zsidózásairól felejtették el megkérdezni

A volt jobbikos képviselő eredetileg Kanadába ment volna, de ott nem kértek belőle, így került Dániába. Miután megszűnt a pozíciója, maradt, annyira megtetszett neki az életérzés.

Bódog Bálint
külföld

Az Értelem és érzelem 2026-ban sem váltja meg a világot, de nem is ez a dolga

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Diószegi-Horváth Nóra
FILM

Felébredt a kómából és állami kitüntetést kap a két rendőr, akik megállították a krakkói merénylőt

Mindketten súlyos sérüléseket szenvedtek a tűzpárbajban. A halálos áldozatok száma a férfi családjával együtt már összesen kilenc főnél jár.

Bábel Vilmos
külföld

Két sebész épp a közelben ebédelt, amikor eldördültek az első lövések Krakkó főterén, ők látták el a tűzpárbajban megsérült rendőröket és a merénylőt is

„Ha életek megmentéséről van szó, nem számít, ki kicsoda” – mondta később egyikük. Mindketten elismert sebészek a városban, a családjaikkal voltak étteremben, amikor a merénylő lövöldözni kezdett.

Bábel Vilmos
külföld

Sporttörténelmi káosz jöhet a jégkorongban: a nemzetközi szövetség kirúgta Norvégiát a juniorvébéről, és visszavette a helyére Oroszországot

Norvégia, Dánia, Svédország, Finnország, Lettország és Csehország már kijelentették: nem hajlandók az oroszokkal játszani. A botránysorozat a Nemzetközi Sportdöntőbíróság ítélete nyomán dagad egyre nagyobbra.

Bábel Vilmos
sport

„Csak egy kis móka volt” – Trump valójában nem is akarta felkérni az UFC-s Dana White-ot fehér házi sajtófőnöknek

Noha a harcosaival karöltve rendszeresen verhették volna az újságírókat.

Gazda Albert
külföld

Jövő héten annyit fog esni, mint már rég nem, és egyik nap akár 20 fok is lehet

Ilyen mennyiségű eső már a talaj mélyebb rétegeit is átnedvesíti, vége lehet az aszálynak.

Bábel Vilmos
időjárás

Ki lehet egyáltalán szállni ebből a mocsokból? – megjelent Panyi Szabolcs könyve a magyarországi orosz befolyásról

Megjelent Panyi Szabolcs Barátság extrákkal – Putyin szolgálói és szolgálatai Magyarországon című könyve, amelyben Panyi azt mutatja meg, hogy a magyarországi orosz befolyás nem egyszerűen megtűrt jelenség: a magyar politikai és gazdasági elit nyitottságával találkozva kurzusokon átívelve újra és újra utat talál az állam legfontosabb intézményeibe.

Takács Lili
könyv

Trump árulása

Az elfelejtett munkásosztály hangjaként lett elnök tíz éve, ezt a képet pedig a legsúlyosabb botrányok sem tudták megingatni. Abból viszont óriási republikánus vereség lett, amikor elfelejtették, mi a fontos a saját táboruknak. Az elitellenes politika kitermelte az új elitet, ami szembekerült a választókkal.

plankog
külföld

A volt KDNP-s miniszter, Nógrádi László szerint megfigyelt volt, nem pedig megfigyelő, sorkatonai szolgálata idején a tudta nélkül állítottak ki róla nyilvántartási kartont

„Határozottan kijelentem: soha nem végeztem besúgói tevékenységet, senkiről nem írtam jelentést” – írja a volt miniszter egy levélben.

Bábel Vilmos
belföld

Nagy Ervin a Közlekedési Múzeumnak ajánlja fel Ricsi nevű furgonját, amivel Magyar Péter járta az országot a kampányban

A miniszterelnök szerint a furgon az újkori magyar történelem egyik szimbólumává vált, és megérdemli, hogy a többi ikonikus közlekedési jármű között töltse a nyugdíjas éveit.

Inkei Bence
belföld

Írországban és Finnországban is tüntettek az adatközpontok elszaporodása ellen

Aggódnak a vízszennyezés és a zajterhelés miatt.

Czinkóczi Sándor
környezetvédelem

Fiatalok a közösségi médiában: a tiltás nem tűnik jó megoldásnak, helyette inkább fel kéne készíteni a gyerekeket a digitális világra

Sok országban vizsgálják, hogy hogyan szabályozzák a fiatalok jelenlétét a közösségi platformokon: a szigorú tiltástól az enyhébb korlátozásokig rengeteg intézkedésről és tervről hallani. Mit látni a rengeteg vonatkozó kutatásból, és mi történt ott, ahol tényleg szigorú tiltást vezettek be? Interjú Timár Borbála digitális gyermekvédelmi szakértővel.

Horváth Bence
interjú

Válogatás nélkül lövöldözni kezdett a járókelőkre egy férfi Krakkó főterén

Legalább öt ember meghalt, sok a sebesült. A támadó símaszkot és taktikai ruházatot viselt, golyóálló mellény és térdvédő is volt rajta.

Czinkóczi Sándor
külföld

„Talán az, hogy könyveket olvasunk, csak egy fura, pár száz évig tartó történelmi fennakadás”

Először járt hazánkban Joe Hill amerikai regényíró, aki már rég nem csupán arról híres, hogy Stephen King fia. A Szarvak, a Locke & Key képregények és a magyarul most megjelenő Kín király szerzőjét az olvasás haláláról, az AI veszélyeiről és apjával való kapcsolatának alakulásáról is kérdeztük.

Mohos Máté
könyv

Három helyettes-államtitkár is távozik a szociális minisztériumból, a településfejlesztésiből pedig ketten lépnek le

Többen lemondtak, másokat kirúgtak.

Bódog Bálint
belföld

Rambó, Hóman Bálint, de még a Summus Pontifex is hálózati személy lett a kommunista állambiztonságban

Mit árulnak el a héten megnyitott adatbázisban megtalálható fedőnevek? Adidastól a kommunistagyűlölő katolikus miniszterelnökön és Motörheaden át a 231. számú találkozó lakásig.

Rovó Attila
belföld

„Komoly meglepetésként ért, hogy engem választottak erre a feladatra” – bizalomhiánnyal indokolja visszalépését a frissen kinevezett tankerületi vezető

Akkor lépett vissza az Észak-budapesti Tankerület vezetői posztjáról, amikor elkezdődött volna a munkája.

Diószegi-Horváth Nóra
oktatás

A krakkói lövöldöző lakásában talált holttesteket a családtagjaiként azonosították

A lövöldöző szülei és húga holttestét találták meg a házukban.

Inkei Bence
külföld
Podcast

Borízű hang #293 [hosszú]: Külföldi Viktor és a Buster Keaton-halászlé

Ügynökügyi ügyifogyi. Lázárnak számlázni. Mándoki Leányfalun. Kelemen Hunor regényes gyermekkora – saját bevallása szerint. Winkler George Michaelről álmodik. Uj Péter ügyintéz. Bede Márton életvezetési tanácsokat ad az ügyintézéshez.

Uj Péter, Bede Márton, Winkler Róbert
podcast

„A házelnök asszony azért meg ne lássa” – parlamenti pronyó, csöcsös miniszterelnöki rihiröhi

A kormány és a frakció nemi összetételére tekintve azt lehet hinni, hogy új korszakot élünk, de talán még van mit tenni.

Munk Veronika
vélemény
Podcast

Umami #10: Az olívaolaj sztártermék lett, de a termesztés egyre kiszámíthatatlanabb

Harminc év alatt 161-szeresére nőtt a magyar olívapiac, közben egyre többeket érdekel, pontosan honnan jön és hogyan készül az olívaolaj. Laki Julival, a görögországi Honest Toil társalapítójával beszélgettünk arról, mitől jó az extra szűz olívaolaj, hogyan lesz a leszedett bogyóból még aznap olaj, és mit jelent a termelőknek az egyre kiszámíthatatlanabb időjárás.

Umami
podcast

Több mint 200 tüntetőt vettek őrizetbe a francia rendőrök szombaton

Ez volt a megélhetési költségek emelkedése elleni tüntetések negyedik egymást követő hétvégéje.

Czinkóczi Sándor
külföld
Videó

Félnek a rendőröktől, de a jövőjüket még jobban féltik

Élesben néztük meg Párizsban, hogy néz ki közvetlen közelről a diáktüntetésnek indult, megélhetési tömegdemonstrációvá váló, a hírekbe a fosztogatások miatt bekerülő tiltakozási hullám. Miért vannak az utcán, mit szólnak az erőszakos jelenetekhez, hogyan reagálnak a rendőrök? Helyszíni videóriport.

Jelinek Anna, Kovács Bendegúz, plankog, Kristóf Balázs, Vészi Sámuel, Sárdi Kristóf
video