Értelem és csöcsök

Jó reggelt, esős(ebb) hétre felkészülni! Ez itt a 444 napindító hírlevele a hétvége legfontosabb híreivel, cikkeivel. Vannak más hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.
„A házelnök asszony azért meg ne lássa” – parlamenti pronyó, csöcsös miniszterelnöki rihiröhi: a kormány és a frakció nemi összetételére tekintve azt lehet hinni, hogy új korszakot élünk, de talán még van mit tenni.
Mit árulnak el a héten megnyitott adatbázisban megtalálható fedőnevek? Adidastól és Rambótól a kommunistagyűlölő katolikus miniszterelnökön és Motörheaden át a 231. számú találkozó lakásig.
Megjelent Panyi Szabolcs Barátság extrákkal – Putyin szolgálói és szolgálatai Magyarországon című könyve, amelyben Panyi azt mutatja meg, hogy a magyarországi orosz befolyás nem egyszerűen megtűrt jelenség: a magyar politikai és gazdasági elit nyitottságával találkozva kurzusokon átívelve újra és újra utat talál az állam legfontosabb intézményeibe.
Három helyettes-államtitkár is távozott a szociális minisztériumból, a településfejlesztésiből pedig ketten lépnek le. Egy frissen kinevezett tankerületi vezető is lelépett, épp amikor munkába kellett volna állnia. Lépését bizalomhiánnyal indokolta: „komoly meglepetésként ért, hogy engem választottak erre a feladatra”.
Öt évre kitiltották az európai stadionokból a Mussolinit éltető Fradi-szurkolót. Rettenetesen aranyos interjú készült az egykori dán nagykövethelyettes Bencsik Jánossal, csak épp a zsidózásairól felejtették el megkérdezni.
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Hétfő reggel írtunk Donald Trump árulásáról. Az elfelejtett munkásosztály hangjaként lett elnök tíz éve, ezt a képet pedig a legsúlyosabb botrányok sem tudták megingatni. Abból viszont óriási republikánus vereség lett, amikor elfelejtették, mi a fontos a saját táboruknak. Az elitellenes politika kitermelte az új elitet, ami szembekerült a választókkal.
Szombaton válogatás nélkül lövöldözni kezdett a járókelőkre egy férfi Krakkó főterén, többen meghaltak. Két sebész épp a közelben ebédelt, amikor eldördültek az első lövések, ők látták el a tűzpárbajban megsérült rendőröket és a merénylőt is. A rendőrök kómába estek, de egy napra rá felébredtek, állami tüntetést kapnak a tettükért. A hatóságok három holttestet találtak a férfi otthonában, később a lövöldöző szüleiként és testvéreként azonosították őket.
Élesben néztük meg Párizsban, hogy néz ki közvetlen közelről a diáktüntetésnek indult, megélhetési tömegdemonstrációvá váló, a hírekbe a fosztogatások miatt bekerülő tiltakozási hullám. Most szombaton több mint 200 tüntetőt vettek őrizetbe a francia rendőrök, Írországban és Finnországban pedig az adatközpontok elszaporodása ellen tüntettek.
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Sok országban vizsgálják, hogy hogyan szabályozzák a fiatalok jelenlétét a közösségi platformokon: a szigorú tiltástól az enyhébb korlátozásokig rengeteg intézkedésről és tervről hallani. Mit látni a rengeteg vonatkozó kutatásból, és mi történt ott, ahol tényleg szigorú tiltást vezettek be? Interjú Timár Borbála digitális gyermekvédelmi szakértővel.
„Talán az, hogy könyveket olvasunk, csak egy fura, pár száz évig tartó történelmi fennakadás” –először járt hazánkban Joe Hill amerikai regényíró, aki már rég nem csupán arról híres, hogy Stephen King fia. A Szarvak, a Locke & Key képregények és a magyarul most megjelenő Kín király szerzőjét az olvasás haláláról, az AI veszélyeiről és apjával való kapcsolatának alakulásáról is kérdeztük.
Nagy kérdés volt, hogy teljesít majd az 1995-ös, etalonnak számító feldolgozáshoz képest a 2026-os Értelem és érzelem, de igazából kár méricskélni: jó nézni, és ez a lényeg.
Szívtől az égig.
Bíróság kötelezte a Magyar Állami Operaházat arra, hogy hozza nyilvánosságra Ókovács Szilveszter eddig titkolt kifizetéseit.
Donald Trump korábban azt állította, hogy az amerikai és izraeli bombázások során teljesen megsemmisítették Irán nukleáris létesítményeit.
A volt jobbikos képviselő eredetileg Kanadába ment volna, de ott nem kértek belőle, így került Dániába. Miután megszűnt a pozíciója, maradt, annyira megtetszett neki az életérzés.
Nagy kérdés volt, hogy teljesít majd az 1995-ös, etalonnak számító feldolgozáshoz képest. De igazából kár méricskélni: jó nézni, és ez a lényeg.
Mindketten súlyos sérüléseket szenvedtek a tűzpárbajban. A halálos áldozatok száma a férfi családjával együtt már összesen kilenc főnél jár.
„Ha életek megmentéséről van szó, nem számít, ki kicsoda” – mondta később egyikük. Mindketten elismert sebészek a városban, a családjaikkal voltak étteremben, amikor a merénylő lövöldözni kezdett.
Norvégia, Dánia, Svédország, Finnország, Lettország és Csehország már kijelentették: nem hajlandók az oroszokkal játszani. A botránysorozat a Nemzetközi Sportdöntőbíróság ítélete nyomán dagad egyre nagyobbra.
Noha a harcosaival karöltve rendszeresen verhették volna az újságírókat.
Ilyen mennyiségű eső már a talaj mélyebb rétegeit is átnedvesíti, vége lehet az aszálynak.
Megjelent Panyi Szabolcs Barátság extrákkal – Putyin szolgálói és szolgálatai Magyarországon című könyve, amelyben Panyi azt mutatja meg, hogy a magyarországi orosz befolyás nem egyszerűen megtűrt jelenség: a magyar politikai és gazdasági elit nyitottságával találkozva kurzusokon átívelve újra és újra utat talál az állam legfontosabb intézményeibe.
Az elfelejtett munkásosztály hangjaként lett elnök tíz éve, ezt a képet pedig a legsúlyosabb botrányok sem tudták megingatni. Abból viszont óriási republikánus vereség lett, amikor elfelejtették, mi a fontos a saját táboruknak. Az elitellenes politika kitermelte az új elitet, ami szembekerült a választókkal.
„Határozottan kijelentem: soha nem végeztem besúgói tevékenységet, senkiről nem írtam jelentést” – írja a volt miniszter egy levélben.
A miniszterelnök szerint a furgon az újkori magyar történelem egyik szimbólumává vált, és megérdemli, hogy a többi ikonikus közlekedési jármű között töltse a nyugdíjas éveit.
Aggódnak a vízszennyezés és a zajterhelés miatt.
Sok országban vizsgálják, hogy hogyan szabályozzák a fiatalok jelenlétét a közösségi platformokon: a szigorú tiltástól az enyhébb korlátozásokig rengeteg intézkedésről és tervről hallani. Mit látni a rengeteg vonatkozó kutatásból, és mi történt ott, ahol tényleg szigorú tiltást vezettek be? Interjú Timár Borbála digitális gyermekvédelmi szakértővel.
Legalább öt ember meghalt, sok a sebesült. A támadó símaszkot és taktikai ruházatot viselt, golyóálló mellény és térdvédő is volt rajta.
Először járt hazánkban Joe Hill amerikai regényíró, aki már rég nem csupán arról híres, hogy Stephen King fia. A Szarvak, a Locke & Key képregények és a magyarul most megjelenő Kín király szerzőjét az olvasás haláláról, az AI veszélyeiről és apjával való kapcsolatának alakulásáról is kérdeztük.
Többen lemondtak, másokat kirúgtak.
Mit árulnak el a héten megnyitott adatbázisban megtalálható fedőnevek? Adidastól a kommunistagyűlölő katolikus miniszterelnökön és Motörheaden át a 231. számú találkozó lakásig.
Akkor lépett vissza az Észak-budapesti Tankerület vezetői posztjáról, amikor elkezdődött volna a munkája.
A lövöldöző szülei és húga holttestét találták meg a házukban.
Ügynökügyi ügyifogyi. Lázárnak számlázni. Mándoki Leányfalun. Kelemen Hunor regényes gyermekkora – saját bevallása szerint. Winkler George Michaelről álmodik. Uj Péter ügyintéz. Bede Márton életvezetési tanácsokat ad az ügyintézéshez.
A kormány és a frakció nemi összetételére tekintve azt lehet hinni, hogy új korszakot élünk, de talán még van mit tenni.
Harminc év alatt 161-szeresére nőtt a magyar olívapiac, közben egyre többeket érdekel, pontosan honnan jön és hogyan készül az olívaolaj. Laki Julival, a görögországi Honest Toil társalapítójával beszélgettünk arról, mitől jó az extra szűz olívaolaj, hogyan lesz a leszedett bogyóból még aznap olaj, és mit jelent a termelőknek az egyre kiszámíthatatlanabb időjárás.
Ez volt a megélhetési költségek emelkedése elleni tüntetések negyedik egymást követő hétvégéje.
Élesben néztük meg Párizsban, hogy néz ki közvetlen közelről a diáktüntetésnek indult, megélhetési tömegdemonstrációvá váló, a hírekbe a fosztogatások miatt bekerülő tiltakozási hullám. Miért vannak az utcán, mit szólnak az erőszakos jelenetekhez, hogyan reagálnak a rendőrök? Helyszíni videóriport.