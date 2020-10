Ami az első hullámban történt, és ami a másodikban fog

Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

Kellemes csütörtök reggelt! És még kellemesebb háromnapos hétvégét!

Ez a Reggel 4, a 444 napindító hírlevele.

A pápa ellenvéleménye

Ferenc pápa megöleli Pell bíborost egy 2016-os ünnepi mise után Fotó: VINCENZO PINTO/AFP

Valaki álljon Dúró Dóra mögé, mert ettől ájultan fog hanyatt esni. Ferenc pápa egy róla szóló dokumentumfilmben arról beszélt, hogy

a homoszexuálisok is Isten gyermekei, nekik is joguk van a családhoz, senkit nem kellene ettől megfosztani vagy emiatt megkeseríteni az életét.

A katolikus egyházfő amellett is kiállt, hogy a melegek köthessenek élettársi kapcsolatot, ahogy ezt már Buenos Aires püspökeként is tette. Pápa ennyire nyíltan még soha nem támogatta a meleg párok elismerését, és egészen biztos, hogy Ferenc állásfoglalása nagy hullámokat fog verni mind a Vatikánban, mint a világ katolikusai közt.

A régi hullám

Direkt36 Fotó: MTI

A második hullámmal most küzdünk, viszont már van kellő történelmi rálátásunk az elsőre ahhoz, hogy lassan kiderüljön, pontosan mi is történt tavasszal Magyarországon. A Direkt 36 a tatai kórházban tomboló járvány, különösen pedig annak az ápolónőnek a példáján mutatta most be, hogy milyen kapkodás, eszközhiány és rossz döntések alatt roppant meg az ellátás.

Nagy Gergelyné Hajni május 18-án munka közben belázasodott, egy hét múlva már lélegeztetőgépre kötve küzdött az életéért. Vérátömlesztések, művese-kezelések sora és 68 nap mesterséges altatás után, 26 kilót lefogyva tért magához. Akárcsak őt, tatai munkahelyét is legyűrte a koronavírus, amit jó részben csak a szerencsének köszönhetően éltek túl. A második hullám közepén, amikor potenciálisan ennél sokkal súlyosabb helyzet felé közeledünk, ajánlott olvasmány.

Külföld

13 nappal az amerikai elnökválasztások előtt érdemes belegondolni abba, hogy bár Joe Biden a favorit, ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy Trump teljesen esélytelen. A jelenlegi számítások szerint 10-20 százalék esélye van a győzelemre, és a sokat emlegetett példa szerint ki ülne fel egy olyan repülőre, ahol ennyi az esély a földbe csapódásra? Trump esélyei azért is megdöbbentőek, mert naponta jönnek az olyan hírek, hogy leidiótázza a legfontosabb amerikai járványszakértőt, vagy hogy még Kínában is több adót fizetett, mint a hazájában.

Máshol:

A legrosszabb gazda

Kastély kell? Forduljon a magyar államhoz! Negyed mobilszolgáltató százmilliárd forintért? Forduljon a magyar államhoz! 300 millió egy fideszes publicista filmjére? Hát persze, hogy segít a magyar állam. Amelynek még arra is van pénze, hogy megduplázza az SZFE költségvetését, hátha a megemelt fizetésekkel sikerült végre meghunyászkodásra késztetni ezeket a lázadozó színművészetiseket. (Érdekes fejlemény egyébként, hogy még a rendőrség is leszögezte, az egyetemet elfoglaló diákok nem veszélyesek a közrendre, ezért nem tesznek ellenük semmit.)

A közpénzzel nem rendelkezőknek meg maradnak az olyan kreatív megoldások, mint Porschéval járni cigit lopni Erzsébetvárosban. Nem mintha a budapestieknek okuk lenne panaszkodni, hiszen úgy tűnik, futja nekik évi 677 ezer forintot a légszennyezésre áldozni.

Covid-20

„Az egyetlen hely, amit nem értek pontosan, az Csehország, ahol elvadult állapotok vannak, és elszabadultak valahogyan a számok” – nyilatkozta Orbán Viktor még szeptember 26-án. Aznap Csehországban 1976 új fertőzött és 10 halálos áldozat volt. Szerdán Magyarországon 48-an haltak bele a koronavírusba.

Az utóbbi egy hónapban Csehországban tovább romlott a helyzet, viszont ott már október eleje óta szükségállapot van érvényben, legalább november elejéig zárva vannak az iskolák, a vendéglők, a klubok, és szüneteltetik a kulturális, valamint sportrendezvények megtartását is. Csütörtöktől kezdve pedig az alapszükségleti termékeket árusító boltokon kívül bezárják az összes üzletet és szolgáltatást, és korlátozzák a lakosság szabad mozgását is. Nálunk továbbra sem történik semmi ilyesmi, nyugodtan lehet például maszk nélkül focimeccsre járni.

Pedig jobban tennénk, ha figyelnénk az aggasztó cseh példát, ahol már külföldi segítséget is kellett kérni az orvos- és ápolónőhiány miatt. Ott 4000-en vannak kórházban, nálunk 2000-en, de ez a szám folyamatosan emelkedik, és a magyar egészségügy súlyosabb hiányosságokkal küzd a csehnél. Attól függetlenül is, hogy szerdán koronavírusban meghalt a nyíregyházi megyei kórház főigazgatója.

A helyzet Európában mindenhol rossz, nagyon úgy tűnik, hogy a globális gócpont tavasz után ismét visszaköltözik a kontinensre:

10.23

1989 óta nem volt olyan csendes október 23-a Magyarországon, mint amilyen a 2020-as lesz. A járványügyi helyzetre tekintettel a kormány kifejezetten kérte az állami szerveket és önkormányzatokat, hogy kerüljék a sok embert mozgató rendezvényeket. Ennek megfelelően Budapesten a kormányzati programok is csak az ünnepélyes zászlófelvonásra és a Magyar Becsületrend átadására korlátozódnak.

Lesz viszont két ellenzéki megmozdulás. Az egyiket Hadházy Ákos szervezi a közmédia Kunigunda-utcai székházához, ahol autós tüntetés lesz, amihez végül egyetlen ellenzéki párt sem csatlakozott. A várhatóan nagyobb tüntetés – ahol pártok is lesznek – az SZFE elfoglalásához kapcsolódva a Műegyetem rakpartról vonul majd az Urániához.

BTS

Fotó: gcmt/Imaginechina via AFP

Az utóbbi évek legérdekesebb popzenei trendje, hogy sikerült megtörni hosszú évtizedek angolszász dominanciáját. A világ a Gangnam Style-ra kapta fel először a fejét, azóta pedig egymás után érkeznek Dél-Koreából a sikeresnél sikeresebb lány- és fiúegyüttesek, a jelenség pedig most a BTS-sel ért fel a csúcsra.

A BTS október közepén tőzsdére ment, és gyorsan keresett 250 millárd forintot, aminek kapcsán most Sarkadi Zsolt elmagyarázta, hogy mi van a siker mögött. Egyrészt egy profi csapat, amely először formált k-pop együttest a nyugati igények szerint. Másrészt pedig a világ legszervezettebb rajongótábora, az Adorable Representative M.C. for Youth, azaz az ARMY, ami sok országban tényleg összetartó közösségként működik. És aminek tagjai persze megvesznek mindent, ami a BTS-sel kapcsolatos.

Az ifjú zseni

Ma már egyáltalán nem túlzás arról beszélni, hogy akkora tehetség, mint Szoboszlai Dominik, minimum Détári, de lehet, hogy Törőcsik és Nyilasi óta nem volt a magyar fociban. A még mindig csak 19 éves Szoboszlai ráadásul kiváló rúgótechnikájának köszönhetően mintha a távolról lőtt hatalmas gólok specialistája lenne. Szerda este a Salzburg színeiben a Lokomotív Moszkvának vágott egy akkorát, hogy minden szögből élmény megnézni. Nyáron egy jobb, ha nem is csúcskategóriás csapatba kellene feljebb lépnie, és akkor még tényleg bármi lehet belőle.

És egy cikk, amit nem mi írtunk

The rise of Gen Z could foretell the fall of Trumpism – Ha és amennyiben a november 3-i választáson bukik Trump, az az amerikai demográfiai változások következtében akár a trumpizmus és a Republikánusok szélsőjobboldali fordulatának végét is jelentheti, Ezekről a változásokról szól a Politico cikke, tele olyan érdekes adatokkal, mint hogy a Z generációnak nagyjából a negyede azonosítja magát az LMBTQ rövidítés valamely betűjével.